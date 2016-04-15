CodeBaseKategorien
Indikatoren

a_stops - Indikator für den MetaTrader 4

Alexey Konygin | German English Русский Español Português
Ansichten:
821
Rating:
(11)
Veröffentlicht:
A_Stops.mq4 (2.85 KB) ansehen
ZIP herunterladen Wie man einen Code aus dem MetaEditor herunterladen kann
MQL5 Freelance Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich

Zeigt die Differenz für mögliche Stopps durch zwei Linien in einer vordefinierten Differenz zum aktuellen Preis. Trotz seiner Einfachheit ist es etwas sehr Nützliches, das erlaubt auf dem Chart zu navigieren. Linien, die Sie nicht benötigen, setzen Sie in den Einstellungen einfach auf Null.



Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/11061

