Indikatoren

GMMA_Long_Gistogram - Indikator für den MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Ansichten:
1024
Rating:
(21)
Veröffentlicht:
Aktualisiert:
Urheber:

Die Idee ist von Matt Trigwell, die Implementation des Histogramms von DmMikl86

Der Indikator basiert auf dem GMMA_long. Die Idee war, für eine bessere Wahrnehmung diesen Indikator in ein Histogramm zu konvertieren Dieses ist ein Trendfolgeindikator.

Er wurde ursprünglich in MQL4 implementiert und in der Codebase mql4.com am 11.10.2010 veröffentlicht.  

Abbildung 1 The GMMA_Long_Gistogram Indicator

Abbildung 1. Der GMMA_Long_Gistogram Indikator

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/1058

