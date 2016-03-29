Ein Muster Trailing Stop und Ausstieg aus dem Markt

Einführung

Entwickler von Order Modifizierung-/Schluss-Algorithmen leiden unter einem unvergänglichen Kummer - wie vergleicht man Ergebnisse, die man durch unterschiedliche Methoden erhalten hat? Der Mechanismus der Prüfung ist bekannt - es ist der Strategietester. Aber wie macht man einen EA zum gleichen Öffnen/Schließen von Ordern? Der Artikel beschreibt ein Werkzeug, das starke Wiederholung von Order-Öffnungen bietet, die es uns ermöglichen eine mathematisch korrekte Plattform zu pflegen, um verschiedene Algorithmen für Trailing Stops und für den Austritt aus dem Markt zu vergleichen.

Wenn Sie einen komplexen EA debuggen, der vermeintlich unabhängig die Zeit für den Markteintritt, Trailing Stops und den Marktaustritt berechnet, ist es praktisch unmöglich ein wiederholbares Muster zu erhalten, um dieses mit anderen zu vergleichen. Stellen Sie sich eine Situation vor, in der es ein ziemlich langes Signal zum Öffnen einer Order gibt. Idealerweise wird die Order geöffnet. Dann, wenn die gewählte Richtung stimmt und der Kurs sich in die vorhergesagte Richtung bewegt, beginnt der Trailing Stop zu arbeiten. Je nach Kursschwankungen, kann ein zu nah platzierter Stop eine Order zu früh schließen, die andernfalls die Gewinne "aufstocken" könnte. Wenn das Signal zum Öffnen zu dieser Zeit noch gültig ist, wird der EA eine neue Order schließen, Als Ergebnis müssen wir die Ergebnisse von einer "korrekten" Order mit den Ergebnissen von einigen anderen Ordern, die nach frühem Schließen geöffnet wurden, vergleichen. Um diese Situation zu vermeiden, wird das Folgende vorgeschlagen.

Aufgabenstellung

Order Öffnungs-/Schluss-Punkt Muster sind in dem Chart markiert. Öffnen/Schließen Zeitpunkte und Handelsrichtung (Buy/Sell) werden in einer Datei gespeichert. Ein Expert Advisor zum Lesen der vorbereiteten Datei und zum strikten Ausführen seiner Befehle ist erstellt.

Öffnungspunkte müssen an Markt-Umkehrungen gesetzt werden - es ist gut, dass diese in der Historie ziemlich offensichtlich sind. Allerdings sollten die Schlusspunkte nicht dann gewählt werden, wenn der Kurs den gegenüber liegenden Umkehrpunkt erreicht, sondern danach. Vergessen Sie nicht, Dass es unsere Aufgabe ist, das Verfolgen (Trailing) und den Ausstieg aus dem Markt zu optimieren, also sollten wir jedem Algorithmus, auch ungenauen, erlauben bis zu "seinem Ende" zu arbeiten. Ist er noch nicht in der Lage Gewinne zu sichern, werden wir seine Verluste sehen, was uns signalisiert den Algorithmus zu überarbeiten.

Schauen Sie auf die obige Abbildung. Die Violette Linie zeigt idealerweise richtigen Einstieg und Ausstieg. Sie kann für die Berechnung des maximalen Gewinns, den wir erzielen möchten/können, verwendet werden. Für den Zweck der nachfolgenden Tests jedoch, werden wir etwas Ähnliches wie die blaue Linie verwenden. Sie zeigt die Natur es realen Tradings: Eintritt mit etwas Verzögerung (wie, wie warten auf eine Umkehr-Bestätigung) und schließen am Rand des Break-Even (wie, wir haben Angst, dass eine starke Umkehr eingesetzt hat, mit der wir alles verlieren können).

In "entlang der blauen Linie" durchgeführtem Trading, gibt es drei potentielle Punkte zum Auslösen nach Trailings:

Aggressives Trailing im minimalen Abstand zum aktuellen Kurs. Normales, "geduldiges" Trailing. Ideales Trailing "Ausschwitzen" von Gewinnen bis zum letzten Tropfen.

Außerdem kann ein falsches Auslösen des zu "ungeduldigen" Trailing im Bereich um Punkt 4 stattfinden.

Jetzt, da wir wissen, wie man ideale Bereiche "markiert", ist die einzige verbleibende Sache es so komfortabel wie möglich zu machen.

Markierungswerkzeuge

Um das Markieren des Chart mit idealen Linien zu erleichtern, bereiten wir einen Satz Skripte vor. Zwei Skripte, TL_Buy und TL_Sell, werden Markierungslinien erstellen, für Kauf- bzw. Verkauf-Operationen. Das Skript TL_Write wird alle erstellten Linien durchsuchen und deren Eigenschaften in eine Datei speichern für den Expert Advisor TL_Trade, um mit ihnen zu arbeiten. Ein weiteres Skript TL_Read, wird in der Lage sein die erzeugten Dateien zu lesen und alle Linien auf seiner Grundlage neu zu bilden. Dies kann nützlich sein für die Korrektur der verfügbaren Linien oder zum Hinzufügen einiger neuer, oder zum entfernen bestehender.

Damit Lesen/Schreiben Skripts in der Lage sind mit ihren Linien zu arbeiten, werden wir alle Linien nach bestimmten Regeln benennen:

Namen aller idealen Linien beginnen mit dem gleichen Präfix (TL_). Sie können das Präfix später zum Auswählen und Löschen von Linien verwenden, dem Präfix folgt ein Zeichen, das der Befehlscode ist: B-buy, S-sell, dem Befehlscode in der Zeile folgt die Zeilennummer, um die Zeilen voneinander zu unterscheiden.

Als Ergebnis sollten wir in dem Chart die Linien erhalten, mit, Zum Beispiel, den folgenden Namen: TL_B1 TL_B2, TL_S3, usw.



Skripte die Linien bilden, werden einfach auf das Chart gezogen und die entsprechende Linie erscheint an dem Punkt, an dem sie fallen gelassen wurden. Sie können ihre Enden auf eine solche Weise bewegen, dass sie die notwendige ideale "blaue Linie" des Trading markieren. Wenn sie an das Chart angehangen wurden, fordern die Schreiben/Lesen Skripte den Namen der Dateien zum Speichern und Lesen an. Dies ermöglicht die einfache Verwendung unterschiedlicher Sätze an Linien, zum Beispiel, für verschiedene Währungspaare.



Der Code der Skripte ist sehr transparent und mir allen notwendigen Kommentaren versehen, also nehme ich mir die Freiheit, die Beschreibung ihrer Algorithmen zu überspringen - Sie können sie aus dem Code erkennen.

#include <WinUser32.mqh> #define _prefix_ "TL_" int start() { int MaxNo= 0 ,i,No; if ( WindowOnDropped ()!= 0 ) { MessageBox ( "Script should be dropped in the main window" , "ERROR" , IDOK + MB_ICONERROR ); return ( 1 ); } for (i= 0 ;i< ObjectsTotal ();i++) { if ( StringFind ( ObjectName (i),_prefix_)== 0 ) { No= StrToInteger ( StringSubstr ( ObjectName (i), StringLen (_prefix_)+ 1 )); if (MaxNo<No) MaxNo=No; } } datetime t0= WindowTimeOnDropped (); double p0= WindowPriceOnDropped (); int width = 5 * Period ()* 60 ; double height = 20 * MarketInfo ( Symbol (), MODE_TICKSIZE ); string LineName = _prefix_+ "B" +(MaxNo+ 1 ); ObjectCreate (LineName, OBJ_TREND , 0 ,t0-width,p0-height, t0+width,p0+height); ObjectSet (LineName, OBJPROP_RAY , False ); ObjectSet (LineName, OBJPROP_WIDTH , 2 ); ObjectSet (LineName, OBJPROP_COLOR ,Blue); }

#include <WinUser32.mqh> #define _prefix_ "TL_" int start() { int MaxNo= 0 ,i,No; if ( WindowOnDropped ()!= 0 ) { MessageBox ( "Script should be dropped in the main window" , "ERROR" , IDOK + MB_ICONERROR ); return ( 1 ); } for (i= 0 ;i< ObjectsTotal ();i++) { if ( StringFind ( ObjectName (i),_prefix_)== 0 ) { No= StrToInteger ( StringSubstr ( ObjectName (i), StringLen (_prefix_)+ 1 )); if (MaxNo<No) MaxNo=No; } } datetime t0= WindowTimeOnDropped (); double p0= WindowPriceOnDropped (); int width = 5 * Period ()* 60 ; double height = 20 * MarketInfo ( Symbol (), MODE_TICKSIZE ); string LineName = _prefix_+ "S" +(MaxNo+ 1 ); ObjectCreate (LineName, OBJ_TREND , 0 ,t0-width,p0+height, t0+width,p0-height); ObjectSet (LineName, OBJPROP_RAY , False ); ObjectSet (LineName, OBJPROP_WIDTH , 2 ); ObjectSet (LineName, OBJPROP_COLOR ,Red); }

#include <WinUser32.mqh> #define _prefix_ "TL_" #property show_inputs extern string FileNameForWrite = "TL_DATA.TXT" ; int start() { int LinesCNT= 0 ,i; string Operation; double p; datetime t; int fh= FileOpen (FileNameForWrite, FILE_CSV | FILE_WRITE , ';' ); for (i= 0 ;i< ObjectsTotal ();i++) { if ( StringFind ( ObjectName (i),_prefix_)== 0 ) { string LineName = ObjectName (i); datetime t1= ObjectGet (LineName, OBJPROP_TIME1 ); datetime t2= ObjectGet (LineName, OBJPROP_TIME2 ); double p1= ObjectGet (LineName, OBJPROP_PRICE1 ); double p2= ObjectGet (LineName, OBJPROP_PRICE2 ); LinesCNT++; Operation = StringSubstr ( ObjectName (i), StringLen (_prefix_), 1 ); FileWrite (fh,Operation, TimeToStr (t1), DoubleToStr (p1, Digits ), TimeToStr (t2), DoubleToStr (p2, Digits )); } } FileClose (fh); MessageBox ( "Stored sections " +(LinesCNT)+ " pcs." , "Done" , IDOK + MB_ICONINFORMATION ); }

#include <WinUser32.mqh> #define _prefix_ "TL_" #property show_inputs extern string FileNameForRead = "TL_DATA.TXT" ; int start() { int LinesCNT= 0 ,i; int fh= FileOpen (FileNameForRead, FILE_CSV | FILE_READ , ';' ); if (fh< 0 ) { MessageBox ( "Error opening file \"" + FileNameForRead + "\"" , "ERROR" , IDOK + MB_ICONERROR ); return ( 1 ); } for (i= 0 ;i< ObjectsTotal ();i++) { if ( StringFind ( ObjectName (i),_prefix_)== 0 ) { ObjectDelete ( ObjectName (i)); i--; } } while ( true ) { string Operation= FileReadString (fh); if ( FileIsEnding (fh)) break ; datetime t1= StrToTime ( FileReadString (fh)); double p1= StrToDouble ( FileReadString (fh)); datetime t2= StrToTime ( FileReadString (fh)); double p2= StrToDouble ( FileReadString (fh)); LinesCNT++; string LineName = _prefix_+Operation+(LinesCNT); ObjectCreate (LineName, OBJ_TREND , 0 ,t1,p1, t2,p2); ObjectSet (LineName, OBJPROP_RAY , False ); ObjectSet (LineName, OBJPROP_WIDTH , 2 ); if (Operation== "B" ) ObjectSet (LineName, OBJPROP_COLOR ,Blue); else ObjectSet (LineName, OBJPROP_COLOR ,Red); } FileClose (fh); MessageBox ( "Read sections " +(LinesCNT)+ " pcs." , "Done" , IDOK + MB_ICONINFORMATION ); }

#include <WinUser32.mqh> #define _prefix_ "TL_" int start() { int LinesCNT= 0 ,i; for (i= 0 ;i< ObjectsTotal ();i++) { if ( StringFind ( ObjectName (i),_prefix_)== 0 ) { ObjectDelete ( ObjectName (i)); i--; LinesCNT++; } } }

Positionierung von Dateien

Die Positionierung von Dateien ist ein sehr wichtiger Punkt. Mit Standardmitteln können die arbeitenden Skripte nur Dateien in dem Verzeichnis C:\Program Files\MetaTrader 4\experts\files erzeugen. Allerdings, beim Testen von Expert Advisors, hat der Tester Zugang zu dem Ordner mit demselben Namen, der sich "innerhalb seines eigenen Verzeichnisses" befindet, c:\Program Files\MetaTrader 4\tester\files.

Aus diesem Grund müssen Sie, nach der Erzeugung der Dateien und vor deren Verwendung im getesteten EA, diese eigenständig von C:\Program Files\MetaTrader 4\experts\files in c:\Program Files\MetaTrader 4\tester\files kopieren.

Sie müssen diesen Vorgang wiederholen, wenn etwas an den Linien geändert und die Dater neu erzeugt wurde.

Den EA Testen

Das Testen des EA führt nicht zu Schwierigkeiten in seinem Code. Die folgenden Blöcke werden in ihm betont:

Order-Schließen Block wenn das Ende des Musterbereichs erreicht wird, Order-Öffnen Block, wenn der Begnn des Musterbereichs erreicht wird, Block zum Testen des Trailing Stop und Marktaustritt.

Deren Arbeit ist ziemlich offensichtlich in dem Quellcode. Nur wenige Kommentare müssen hier gegeben werden:

Da die Linien in keiner bestimmten Reihenfolge erstellt werden müssen, wird der ganze Satz an Linien bei jedem "Tick" des Testers getestet, um diese zu ermitteln, auf denen es notwendig ist zu, Öffnen/Schließen. Öffnungs-/Schluss-Zeiten werden in den Kommentar der Order in dem internen Format der Zeit- und Datum-Darstellung geschrieben. Dies ist vor alle notwendig, damit wir die gleiche Order nicht mehrmals öffnen, wenn sie durch den Trailing Stop frühzeitig geschlossen wurde, bevor ihre Musterlinie endet. Und zweiten, beim Überprüfen offener Ordern und nehmen ihrer Schlusszeit aus ihren Kommentaren, werden wir die Order genau zu dem Zeitpunkt schließen, an dem ihre Kontroll-Linie endet, da die Schlusszeit in die offene Order selbst geschrieben wird. Der Parameter ProcedTrailing aktiviert/deaktiviert Trailing Verarbeitung. Dies ermöglicht uns den EA ohne Trailing zu übergeben, um die pessimistischsten Ergebnisse zu erhalten, um sie mit den erhaltenen Optimierungsergebnissen zu vergleichen.

#include <WinUser32.mqh> #define _prefix_ "TL_" extern string FileNameForRead = "TL_DATA.TXT" ; extern double Lots = 0.1 ; extern double StopLoss = 0 ; extern double TrailingStop = 30 ; extern bool ProcedTrailing= true ; double SL; int start() { int LinesCNT= 0 ,i,ticket,pos; double p; datetime t; string s; int fh= FileOpen (FileNameForRead, FILE_CSV | FILE_READ , ';' ); if (fh< 0 ) { MessageBox ( "Error opening file \"" + FileNameForRead + "\"" , "ERROR" , IDOK + MB_ICONERROR ); return ( 1 ); } while ( true ) { string Operation= FileReadString (fh); if ( FileIsEnding (fh)) break ; string st1= FileReadString (fh); string sp1= FileReadString (fh); string st2= FileReadString (fh); string sp2= FileReadString (fh); datetime t1= StrToTime (st1); double p1= StrToDouble (sp1); datetime t2= StrToTime (st2); double p2= StrToDouble (sp2); if (t1>t2) { p=p1; p1=p2; p2=p; t=t1; t1=t2; t2=t; s=st1; st1=st2; st2=s; s=sp1; sp1=sp2; sp2=s; } string MarkComent = t1+ "=" +t2; for (i= 0 ;i< OrdersTotal ();i++) { if ( OrderSelect (i, SELECT_BY_POS , MODE_TRADES )== false ) continue ; if ( OrderComment ()==MarkComent && TimeCurrent ()>=t2) { if ( OrderType ()== OP_BUY ) OrderClose ( OrderTicket (), OrderLots (), Bid , 3 ,Violet); else OrderClose ( OrderTicket (), OrderLots (), Ask , 3 ,Violet); } } bool OrderNotPresent= true ; if (t1<= TimeCurrent () && TimeCurrent ()<t2) { for (i= 0 ;i< OrdersTotal ();i++) { if ( OrderSelect (i, SELECT_BY_POS , MODE_TRADES )== false ) continue ; if ( OrderComment ()==MarkComent) { OrderNotPresent= false ; break ; } } for (i= 0 ;i< OrdersHistoryTotal () && OrderNotPresent;i++) { if ( OrderSelect (i, SELECT_BY_POS , MODE_HISTORY )== false ) continue ; pos = StringFind ( OrderComment (), "[" ); string CurOrderComment = StringSubstr ( OrderComment (), 0 ,pos); if (CurOrderComment==MarkComent) { OrderNotPresent= false ; break ; } } if (OrderNotPresent) { if (Operation== "B" ) { if (StopLoss<= 0 ) SL= 0 ; else SL= Ask -StopLoss* Point ; ticket= OrderSend ( Symbol (), OP_BUY ,Lots, Ask , 3 ,SL, 0 ,MarkComent, 1235 , 0 ,Blue); OrderSelect (ticket, SELECT_BY_TICKET ); } else { if (StopLoss<= 0 ) SL= 0 ; else SL= Bid +StopLoss* Point ; ticket= OrderSend ( Symbol (), OP_SELL ,Lots, Bid , 3 ,SL, 0 ,MarkComent, 1235 , 0 ,Red); OrderSelect (ticket, SELECT_BY_TICKET ); } } } } FileClose (fh); if (ProcedTrailing) { for (i= 0 ;i< OrdersTotal ();i++) { if ( OrderSelect (i, SELECT_BY_POS , MODE_TRADES )== false ) continue ; if ( OrderType ()== OP_BUY ) { if ( Bid - OrderOpenPrice ()> Point *TrailingStop) { if ( OrderStopLoss ()< Bid - Point *TrailingStop) { OrderModify ( OrderTicket (), OrderOpenPrice (), Bid - Point *TrailingStop, OrderTakeProfit (), 0 ,Green); return ( 0 ); } } } if ( OrderType ()== OP_SELL ) { if (( OrderOpenPrice ()- Ask )>( Point *TrailingStop)) { if (( OrderStopLoss ()>( Ask + Point *TrailingStop)) || ( OrderStopLoss ()== 0 )) { OrderModify ( OrderTicket (), OrderOpenPrice (), Ask + Point *TrailingStop, OrderTakeProfit (), 0 ,Red); return ( 0 ); } } } } } return ( 0 ); }

Wie das System Arbeitet Wenn Es "Vollständig Integriert" ist

Um das System zu testen, haben wir ein Microset aus 14 Zeilen verwendet. Unten befindet sich der Inhalt der Muster-Datei mit dem Namen TL_DATA.txt:

B; 2007.12 . 28 05 : 00 ; 1.4605 ; 2008.01 . 09 22 : 00 ; 1.4658 B; 2008.01 . 29 05 : 00 ; 1.4767 ; 2008.02 . 05 05 : 00 ; 1.4811 B; 2008.02 . 15 16 : 00 ; 1.4687 ; 2008.02 . 21 09 : 00 ; 1.4735 B; 2008.02 . 21 14 : 00 ; 1.4738 ; 2008.02 . 26 07 : 00 ; 1.4812 B; 2008.02 . 28 14 : 00 ; 1.5129 ; 2008.03 . 05 12 : 00 ; 1.5186 B; 2008.03 . 05 22 : 00 ; 1.5261 ; 2008.03 . 11 20 : 00 ; 1.5316 B; 2008.03 . 13 01 : 00 ; 1.5539 ; 2008.03 . 18 22 : 00 ; 1.5620 B; 2008.03 . 26 14 : 00 ; 1.5724 ; 2008.03 . 28 10 : 00 ; 1.5758 S; 2007.11 . 30 13 : 00 ; 1.4761 ; 2007.12 . 10 22 : 00 ; 1.4711 S; 2007.12 . 14 04 : 00 ; 1.4626 ; 2007.12 . 28 00 : 00 ; 1.4610 S; 2008.01 . 17 17 : 00 ; 1.4688 ; 2008.01 . 24 13 : 00 ; 1.4671 S; 2008.02 . 07 12 : 00 ; 1.4633 ; 2008.02 . 14 11 : 00 ; 1.4617 S; 2008.03 . 19 23 : 00 ; 1.5641 ; 2008.03 . 25 23 : 00 ; 1.5629 S; 2008.03 . 31 19 : 00 ; 1.5811 ; 2008.04 . 08 04 : 00 ; 1.5796

So sieht es auf einem Chart aus:

Nicht das effizienteste Trading, aber eine ideale Grundlage um den Trailing Stop zu testen. ;)

Wenn wir den Tester mit deaktiviertem Trailing Stop starten (ProcedTrailing=false), erhalten wir ein derart schlechtes Ergebnis:

Eine einfache Optimierung der Trailing Stop Größe bietet den optimalen Wert von 95 Punkten.

Der optimale Wert erzeugt den größte Gewinn ist in guter Übereinstimmung mit den Balkengröße-Statistiken der getesteten Periode: 95 Punkte machen 98% aller Balken in diesem Zeitraum, was deutlich in dem Diagramm des ft.BarStat Indikator zu sehen ist.

Wie sie sehen, die optimierten Ergebnisse sehen viel attraktiver aus:

Sie sind auch im Chart deutlicher zu erkennen. Bitte beachten Sie, dass alle Ordern genau am Anfang der Muster-Linien geöffnet wurden!

Schauen Sie sich den ersten Abschnitt an (5. März). Die Gewinne wurden durch eine Abwärtsspitze aufgebraucht, aber der allgemeine Aufwärtstrend bleibt der gleiche. Wenn wir Trailing Stop mit einem normalen EA testen, wird er sehr wahrscheinlich eine Buy-Position öffnen die bis zum Ende der zweiten Linie (nach 17. März). In diesem Fall würden wir unvergleichliche Ergebnisse erhalten. Der in dem zweiten Fall erzielte Gewinn würde aus einer erfolgreichen Öffnung einer neuen Order, nicht zu dem durch den Trailing Stop Mechanismus . Das Problem ist aller nicht den größten Gewinn zu erzielen, sondern den möglichst effizienten Trailing Stop zu erhalten. Aus diesem Grund ist es sehr wichtig für uns, dass alle Ordern zur gleichen Zeit geöffnet werden und nicht zu lange gehalten werden. Jedoch, in diesem Fall, der aus der Optimierung resultierende Gewinn spiegelt die Effizient des Trailing Stop Algorithmus wider!

Fazit

Ich hoffe sehr, dass die Diskussion über diesen Artikel nicht von schlechten Sprüchen über etwas das ich NICHT gemacht habe übertönt wird - ein interessierter Leser wird eine Verwendung für den vorgeschlagenen Algorithmus finden, auch so, wie er hier vorgestellt wird. Der Artikel beschreibt ein Werkzeug, das ich endlich umgesetzt habe. Die Idee kreiste lange in meinen Gedanken, schließlich wurde sie deutlicher und in MQL4 Code realisiert. Ich hatte keine Zeit die Recherche durchzuführen, für die dieses Werkzeug erstellt wurde. Aus diese Grund enthält der Artikel keine vergleichende Analyse verschiedener Trailing Stop Algorithmen - ich werde mich damit in der nächsten Zeit befassen, also wird der zweite Teil des Artikels bald bereit für die Veröffentlichung sein. Dennoch scheint dieser Artikel, so wie er ist, für die MQL4 Community nützlich zu sein.

Ein weiterer Grund, warum ich beschlossen habe das "nackte" Werkzeug zu veröffentlichen ist, dass ich ein professioneller Programmierer bin und ein Anfänger als Trader. Das bedeutet, dass ich unabhängig meinen MQL4 Code zur höchst möglichen Einfachheit oder Komplexität entwickeln kann, aber ich kann Handelstaktiken und Trailing Algorithmen nur effizient als Programm entwickeln zusammen mit Tradern, die so professionell in Trading sind, wie ich im Programmieren. Aus diesem Grund bin ich sehr an konstruktiver Kommunikation mit meinen Forex " Zunft Gefährten" interessiert und würde mich freuen, wenn es uns in Zusammenarbeit gelingt mein Werkzeug in einen Zustand zu bringen, der es möglich macht es in realem Trading zu verwenden. Wenn Sie an einer Zusammenarbeit mit mir interessiert sind, kontaktieren Sie mich bitte über mein Profil.

Als eine weitere Entwicklung, können wir mehrere Trailing Algorithmen auf einem Chart gleichzeitig testen. Zu Beginn des Muster-Bereichs, öffnen wir ein paar ordern (entsprechend der Anzahl der zu testenden Algorithmen), jede wird entsprechend ihres Algorithmus verfolgt. Konzeptionell sollten wir die Darstellung mehrerer übereinander gelegter Bilder erhalten. Dann sind wir in der Lage die Ergebnisse nach Quantität (Nettogewinn) und Qualität zu vergleichen - wir werden in der Lage sein zu erkennen, welcher Algorithmus seine Aufgabe genauer erfüllt. Allerdings verlangt dies von uns, unserem EA beizubringen Ordern an deren Trailing Alternativen z unterscheiden, aber dieses Problem ist durchaus lösbar.

Übrigens können diese Methoden zu Vergleich von Einstiegs- und von Ausstiegstaktiken verwendet werden! Dafür sollten Sie einen ein wenig unterschiedlichen Satz Linien vorbereiten, und sicherstellen, dass sich ihre Einstiegspunkte entsprechend Ihrer Methode so nah an den Muster-Öffnungen in dem Chart befinden wie möglich. Allerdings ist dies ein Thema einer separaten Recherche und für einen neuen Artikel.