Orders steuern ist einfach

1. Einleitung

In jedem Handelsexperte gibt es ein Kontrollblock über die geöffneten Positionen. Das sind die Sortierung aller Orders in einer Loop, die Auswahl seiner Position nach dem Symbol und nach dem Wert MagicNumber und ihre weitere Änderung oder Schließung. Diese Blöcke sehen miteinander ähnlich aus und haben oft die gleichen Funktionen . Deshalb kann man diesen wiederholenden Teil des Codes aus der Experte auf die Funktion austragen - das wird wesentlich das Schreiben der Experten vereinfachen und macht die Experten-Codes kompakter.

Zuerst teilen wir die Aufgabe in drei Stufen, die in der Komplexität und Funktionalität unterschiedlich sind - diese drei Stufen werden drei Arten der Experten entsprechen:

Experten, die nur eine Position zugleich geöffnet haben können;

Experten, bei denen je eine Position jeden Typ geöffnet werden kann (beispielsweise eine Position buy und eine Position sell);

Experten, die eine beliebige Anzahl von Positionen öffnen können.

2. Eine Position

Es gibt viele Strategien, welche nur eine geöffnete Position verwenden. Ihre Kontrollblöcke ​​sehen ziemlich einfach aus, aber ihr Schreiben braucht trotzdem Zeit und Aufmerksamkeit.

Lassen Sie uns einen einfachen Experte nehmen, der nach dem Signal eine Position öffnet, als Signal gilt für ihn die Kreuzung der Signal- und Hauptlinien MACD und Vereinfachen wir seinen Positionen-Kontrollblock. So sieht er aus, bevor er bearbeitet wird:



extern int _MagicNumber = 1122 ; int start() { double MACD_1 = iMACD ( Symbol (), 0 , 12 , 26 , 9 , PRICE_CLOSE , MODE_MAIN, 1 ); double MACD_2 = iMACD ( Symbol (), 0 , 12 , 26 , 9 , PRICE_CLOSE , MODE_MAIN, 2 ); int _GetLastError = 0 , _OrdersTotal = OrdersTotal (); for ( int z = _OrdersTotal - 1 ; z >= 0 ; z -- ) { if ( ! OrderSelect ( z, SELECT_BY_POS ) ) { _GetLastError = GetLastError (); Print ( "OrderSelect( " , z, ", SELECT_BY_POS ) - Error #" , _GetLastError ); continue ; } if ( OrderSymbol() != Symbol () ) continue ; if ( OrderMagicNumber() != _MagicNumber ) continue ; if ( OrderType() == OP_BUY ) { if ( NormalizeDouble ( MACD_1, Digits + 1 ) < 0.0 && NormalizeDouble ( MACD_2, Digits + 1 ) >= 0.0 ) { if ( !OrderClose( OrderTicket(), OrderLots(), Bid, 5 , Green ) ) { _GetLastError = GetLastError (); Alert ( "Der Fehler OrderClose № " , _GetLastError ); return (- 1 ); } } else { return ( 0 ); } } if ( OrderType() == OP_SELL ) { if ( NormalizeDouble ( MACD_1, Digits + 1 ) > 0.0 && NormalizeDouble ( MACD_2, Digits + 1 ) <= 0.0 ) { if (!OrderClose( OrderTicket(), OrderLots(), Ask, 5 , Red ) ) { _GetLastError = GetLastError (); Alert ( "Der Fehler OrderClose № " , _GetLastError ); return (- 1 ); } } else return ( 0 ); } } if ( NormalizeDouble ( MACD_1, Digits + 1 ) > 0.0 && NormalizeDouble ( MACD_2, Digits + 1 ) <= 0.0 ) { if ( OrderSend ( Symbol (), OP_BUY, 0.1 , Ask, 5 , 0.0 , 0.0 , "MACD_test" , _MagicNumber, 0 , Green ) < 0 ) { _GetLastError = GetLastError (); Alert ( "Der Fehler OrderSend № " , _GetLastError ); return (- 1 ); } return ( 0 ); } if ( NormalizeDouble ( MACD_1, Digits + 1 ) < 0.0 && NormalizeDouble ( MACD_2, Digits + 1 ) >= 0.0 ) { if ( OrderSend ( Symbol (), OP_SELL, 0.1 , Bid, 5 , 0.0 , 0.0 , "MACD_test" , _MagicNumber, 0 , Red ) < 0 ) { _GetLastError = GetLastError (); Alert ( "Der Fehler OrderSend № " , _GetLastError ); return (- 1 ); } return ( 0 ); } return ( 0 ); }

Nun müssen wir die Funktion schreiben, die den Position-kontrollblock wechselt. Die Funktion muss alle Orders sortieren, muss die nötigste Order finden und alle ihre Parameter in die globalen Variablen speichern. So wird Sie aussehen:



int _Ticket = 0 , _Type = 0 ; double _Lots = 0.0 , _OpenPrice = 0.0 , _StopLoss = 0.0 ; double _TakeProfit = 0.0 ; datetime _OpenTime = - 1 ; double _Profit = 0.0 , _Swap = 0.0 ; double _Commission = 0.0 ; string _Comment = "" ; datetime _Expiration = - 1 ; void OneOrderInit( int magic ) { int _GetLastError, _OrdersTotal = OrdersTotal (); _Ticket = 0 ; _Type = 0 ; _Lots = 0.0 ; _OpenPrice = 0.0 ; _StopLoss = 0.0 ; _TakeProfit = 0.0 ; _OpenTime = - 1 ; _Profit = 0.0 ; _Swap = 0.0 ; _Commission = 0.0 ; _Comment = "" ; _Expiration = - 1 ; for ( int z = _OrdersTotal - 1 ; z >= 0 ; z -- ) { if ( ! OrderSelect ( z, SELECT_BY_POS ) ) { _GetLastError = GetLastError (); Print ( "OrderSelect( " , z, ", SELECT_BY_POS ) - Error #" , _GetLastError ); continue ; } if ( OrderMagicNumber() == magic && OrderSymbol() == Symbol () ) { _Ticket = OrderTicket(); _Type = OrderType(); _Lots = NormalizeDouble ( OrderLots(), 1 ); _OpenPrice = NormalizeDouble ( OrderOpenPrice(), Digits ); _StopLoss = NormalizeDouble ( OrderStopLoss(), Digits ); _TakeProfit = NormalizeDouble ( OrderTakeProfit(), Digits ); _OpenTime = OrderOpenTime(); _Profit = NormalizeDouble ( OrderProfit(), 2 ); _Swap = NormalizeDouble ( OrderSwap(), 2 ); _Commission = NormalizeDouble ( OrderCommission(), 2 ); _Comment = OrderComment(); _Expiration = OrderExpiration(); return ; } } }

Wie Sie sehen können, alles ist einfach: es gibt 11 Variablen, jede hat einen Wert eines Parameters einer Position (№ Ticks, Typ, Lot-Größe, u.s.w.) Am Anfang wird die Funktion diese Variablen auf 0 setzen. Das ist üblich, weil sie auf dem globalen Level angezeigt sind und werden nicht während dem Aufruf der Funktion auf 0 gesetzt, und wir brauchen keine Information vom letzten Tick - alle Daten müssen aktuell neu sein. Danach kommt Standardesortierung allen geöffneten Positionen und falls das Symbol und der Wert der MagicNumber gleich zusammenfallen, werden Parameter in den entsprechenden Variablen gespeichert.

Nun lassen Sie uns die Funktion zum unserem Experte anschließen:



extern int _MagicNumber = 1122 ; #include <OneOrderControl.mq4> int start() { int _GetLastError = 0 ; OneOrderInit( _MagicNumber ); double MACD_1 = iMACD ( Symbol (), 0 , 12 , 26 , 9 , PRICE_CLOSE , MODE_MAIN, 1 ); double MACD_2 = iMACD ( Symbol (), 0 , 12 , 26 , 9 , PRICE_CLOSE , MODE_MAIN, 2 ); if ( _Ticket > 0 ) { if ( _Type == OP_BUY ) { if ( NormalizeDouble ( MACD_1, Digits + 1 ) < 0.0 && NormalizeDouble ( MACD_2, Digits + 1 ) >= 0.0 ) { if ( !OrderClose( _Ticket, _Lots, Bid, 5 , Green ) ) { _GetLastError = GetLastError (); Alert ( "Der Fehler OrderClose № " , _GetLastError ); return (- 1 ); } } else return ( 0 ); } if ( _Type == OP_SELL ) { if ( NormalizeDouble ( MACD_1, Digits + 1 ) > 0.0 && NormalizeDouble ( MACD_2, Digits + 1 ) <= 0.0 ) { if ( !OrderClose( _Ticket, _Lots, Ask, 5 , Red ) ) { _GetLastError = GetLastError (); Alert ( "Der Fehler OrderClose № " , _GetLastError ); return (- 1 ); } } else return ( 0 ); } } if ( NormalizeDouble ( MACD_1, Digits + 1 ) > 0.0 && NormalizeDouble ( MACD_2, Digits + 1 ) <= 0.0 ) { if ( OrderSend ( Symbol (), OP_BUY, 0.1 , Ask, 5 , 0.0 , 0.0 , "CrossMACD" , _MagicNumber, 0 , Green ) < 0 ) { _GetLastError = GetLastError (); Alert ( "Der Fehler OrderSend № " , _GetLastError ); return (- 1 ); } return ( 0 ); } if ( NormalizeDouble ( MACD_1, Digits + 1 ) < 0.0 && NormalizeDouble ( MACD_2, Digits + 1 ) >= 0.0 ) { if ( OrderSend ( Symbol (), OP_SELL, 0.1 , Bid, 5 , 0.0 , 0.0 , "CrossMACD" , _MagicNumber, 0 , Red ) < 0 ) { _GetLastError = GetLastError (); Alert ( "Der Fehler OrderSend № " , _GetLastError ); return (- 1 ); } return ( 0 ); } return ( 0 ); }

Wie Sie sehen können, der Code vom Experte ist jetzt viel kompakter und es ist bequemer, den Code wahrzunehmen. Und das ist ein einfacher Fall.Lassen Sie uns jetzt die nächste Aufgabe lösen.

3. Eine Position eines Typs

Um die nächste Funktion zu realisieren, brauchen wir etwa komplizierter Experte. Er muss ein paar Positionen unterschiedlicher Typs eröffnen, und danach irgendwas mit ihnen tun. Versuchen wir den Algorithmus des Experte kurz zu formulieren:

Am Start muss der Experte zwei Pending Orders platzieren: Byu-Stop im Level Ask + 20 Punkten und Sell-Stop im Level Bid - 20 Punkten;

Wenn eine Order signalisiert hat, muss die andere gelöscht werden;

Die geöffnete Position muss mit dem Trailing-Stop begleitet werden;

Nach der Schließung der Position über Stop-Loss oder TakeProfit gehen wir zum ersten Punkt, das heisst, wir platzieren wieder zwei Pending Orders.

Der Code des Expertes wird so aussehen:



extern int _MagicNumber = 1123 ; extern double Lot = 0.1 ; extern int StopLoss = 60 ; extern int TakeProfit = 100 ; extern int TrailingStop = 50 ; extern int Luft = 20 ; int start() { int BuyStopOrder = 0 , SellStopOrder = 0 , BuyOrder = 0 , SellOrder = 0 ; int _GetLastError = 0 , _OrdersTotal = OrdersTotal (); for ( int z = _OrdersTotal - 1 ; z >= 0 ; z -- ) { if ( ! OrderSelect ( z, SELECT_BY_POS ) ) { _GetLastError = GetLastError (); Print ( "OrderSelect( " , z, ", SELECT_BY_POS ) - Error #" , _GetLastError ); continue ; } if ( OrderSymbol() != Symbol () ) continue ; if ( OrderMagicNumber() != _MagicNumber ) continue ; switch ( OrderType() ) { case OP_BUY: BuyOrder = OrderTicket(); break ; case OP_SELL: SellOrder = OrderTicket(); break ; case OP_BUYSTOP: BuyStopOrder = OrderTicket(); break ; case OP_SELLSTOP: SellStopOrder = OrderTicket(); break ; } } if ( BuyStopOrder > 0 && SellStopOrder > 0 ) return ( 0 ); _OrdersTotal = OrdersTotal (); for ( z = _OrdersTotal - 1 ; z >= 0 ; z -- ) { if ( ! OrderSelect ( z, SELECT_BY_POS ) ) { _GetLastError = GetLastError (); Print ( "OrderSelect( " , z, ", SELECT_BY_POS ) - Error #" , _GetLastError ); continue ; } if ( OrderSymbol() != Symbol () ) continue ; if ( OrderMagicNumber() != _MagicNumber ) continue ; switch ( OrderType() ) { case OP_BUY: { if ( SellStopOrder > 0 ) { if ( !OrderDelete( SellStopOrder ) ) { Alert ( "OrderDelete Error #" , GetLastError () ); return (- 1 ); } } if (TrailingStop > MarketInfo( Symbol (), MODE_STOPLEVEL)) { if ( NormalizeDouble ( Bid - OrderOpenPrice(), Digits ) > NormalizeDouble ( TrailingStop* Point , Digits )) { if ( NormalizeDouble (Bid - TrailingStop* Point , Digits ) > OrderStopLoss() || OrderStopLoss() <= 0.0 ) { if (!OrderModify( OrderTicket(), OrderOpenPrice(), NormalizeDouble (Bid - TrailingStop* Point , Digits ), OrderTakeProfit(), OrderExpiration() ) ) { Alert ( "OrderModify Error #" , GetLastError ()); return (- 1 ); } } } } return ( 0 ); } case OP_SELL: { if ( BuyStopOrder > 0 ) { if ( !OrderDelete( BuyStopOrder ) ) { Alert ( "OrderDelete Error #" , GetLastError () ); return (- 1 ); } } if (TrailingStop > MarketInfo( Symbol (), MODE_STOPLEVEL)) { if ( NormalizeDouble ( OrderOpenPrice() - Ask, Digits ) > NormalizeDouble (TrailingStop* Point , Digits )) { if ( NormalizeDouble (Ask + TrailingStop* Point , Digits ) < OrderStopLoss() || OrderStopLoss() <= 0.0 ) { if (!OrderModify( OrderTicket(), OrderOpenPrice(), NormalizeDouble (Ask + TrailingStop* Point , Digits ), OrderTakeProfit(), OrderExpiration())) { Alert ( "OrderModify Error #" , GetLastError () ); return (- 1 ); } } } } return ( 0 ); } } } double _OpenPriceLevel, _StopLossLevel, _TakeProfitLevel; _OpenPriceLevel = NormalizeDouble ( Ask + Luft* Point , Digits ); if ( StopLoss > 0 ) { _StopLossLevel = NormalizeDouble ( _OpenPriceLevel - StopLoss* Point , Digits ); } else { _StopLossLevel = 0.0 ; } if ( TakeProfit > 0 ) { _TakeProfitLevel = NormalizeDouble ( _OpenPriceLevel + TakeProfit* Point , Digits ); } else { _TakeProfitLevel = 0.0 ; } if ( OrderSend ( Symbol (), OP_BUYSTOP, Lot, _OpenPriceLevel, 5 , _StopLossLevel, _TakeProfitLevel, "" , _MagicNumber ) < 0 ) { Alert ( "OrderSend Error #" , GetLastError () ); return (- 1 ); } _OpenPriceLevel = NormalizeDouble ( Bid - Luft* Point , Digits ); if ( StopLoss > 0 ) { _StopLossLevel = NormalizeDouble ( _OpenPriceLevel + StopLoss* Point , Digits ); } else { _StopLossLevel = 0.0 ; } if ( TakeProfit > 0 ) { _TakeProfitLevel = NormalizeDouble ( _OpenPriceLevel - TakeProfit* Point , Digits ); } else { _TakeProfitLevel = 0.0 ; } if ( OrderSend ( Symbol (), OP_SELLSTOP, Lot, _OpenPriceLevel, 5 , _StopLossLevel, _TakeProfitLevel, "" , _MagicNumber ) < 0 ) { Alert ( "OrderSend Error #" , GetLastError () ); return (- 1 ); } return ( 0 ); }

Nun lassen Sie uns eine Funktion schreiben, die den Kontrollblock über die geöffneten Positionen vereinfacht. Sie muss je eine Order jeden Typ finden, und ihre Parameter in die globalen Variablen speichern. Sie wird so aussehen:



int _BuyTicket = 0 , _SellTicket = 0 , _BuyStopTicket = 0 ; int _SellStopTicket = 0 , _BuyLimitTicket = 0 , _SellLimitTicket = 0 ; double _BuyLots = 0.0 , _SellLots = 0.0 , _BuyStopLots = 0.0 ; double _SellStopLots = 0.0 , _BuyLimitLots = 0.0 , _SellLimitLots = 0.0 ; double _BuyOpenPrice = 0.0 , _SellOpenPrice = 0.0 , _BuyStopOpenPrice = 0.0 ; double _SellStopOpenPrice = 0.0 , _BuyLimitOpenPrice = 0.0 , _SellLimitOpenPrice = 0.0 ; double _BuyStopLoss = 0.0 , _SellStopLoss = 0.0 , _BuyStopStopLoss = 0.0 ; double _SellStopStopLoss = 0.0 , _BuyLimitStopLoss = 0.0 , _SellLimitStopLoss = 0.0 ; double _BuyTakeProfit = 0.0 , _SellTakeProfit = 0.0 , _BuyStopTakeProfit = 0.0 ; double _SellStopTakeProfit = 0.0 , _BuyLimitTakeProfit = 0.0 , _SellLimitTakeProfit = 0.0 ; datetime _BuyOpenTime = - 1 , _SellOpenTime = - 1 , _BuyStopOpenTime = - 1 ; datetime _SellStopOpenTime = - 1 , _BuyLimitOpenTime = - 1 , _SellLimitOpenTime = - 1 ; double _BuyProfit = 0.0 , _SellProfit = 0.0 , _BuySwap = 0.0 , _SellSwap = 0.0 ; double _BuyCommission = 0.0 , _SellCommission = 0.0 ; string _BuyComment = "" , _SellComment = "" , _BuyStopComment = "" ; string _SellStopComment = "" , _BuyLimitComment = "" , _SellLimitComment = "" ; datetime _BuyStopExpiration = - 1 , _SellStopExpiration = - 1 ; datetime _BuyLimitExpiration = - 1 , _SellLimitExpiration = - 1 ; void OneTypeOrdersInit( int magic ) { _BuyTicket = 0 ; _SellTicket = 0 ; _BuyStopTicket = 0 ; _SellStopTicket = 0 ; _BuyLimitTicket = 0 ; _SellLimitTicket = 0 ; _BuyLots = 0.0 ; _SellLots = 0.0 ; _BuyStopLots = 0.0 ; _SellStopLots = 0.0 ; _BuyLimitLots = 0.0 ; _SellLimitLots = 0.0 ; _BuyOpenPrice = 0.0 ; _SellOpenPrice = 0.0 ; _BuyStopOpenPrice = 0.0 ; _SellStopOpenPrice = 0.0 ; _BuyLimitOpenPrice = 0.0 ; _SellLimitOpenPrice = 0.0 ; _BuyStopLoss = 0.0 ; _SellStopLoss = 0.0 ; _BuyStopStopLoss = 0.0 ; _SellStopStopLoss = 0.0 ; _BuyLimitStopLoss = 0.0 ; _SellLimitStopLoss = 0.0 ; _BuyTakeProfit = 0.0 ; _SellTakeProfit = 0.0 ; _BuyStopTakeProfit = 0.0 ; _SellStopTakeProfit = 0.0 ; _BuyLimitTakeProfit = 0.0 ; _SellLimitTakeProfit = 0.0 ; _BuyOpenTime = - 1 ; _SellOpenTime = - 1 ; _BuyStopOpenTime = - 1 ; _SellStopOpenTime = - 1 ; _BuyLimitOpenTime = - 1 ; _SellLimitOpenTime = - 1 ; _BuyProfit = 0.0 ; _SellProfit = 0.0 ; _BuySwap = 0.0 ; _SellSwap = 0.0 ; _BuyCommission = 0.0 ; _SellCommission = 0.0 ; _BuyComment = "" ; _SellComment = "" ; _BuyStopComment = "" ; _SellStopComment = "" ; _BuyLimitComment = "" ; _SellLimitComment = "" ; _BuyStopExpiration = - 1 ; _SellStopExpiration = - 1 ; _BuyLimitExpiration = - 1 ; _SellLimitExpiration = - 1 ; int _GetLastError = 0 , _OrdersTotal = OrdersTotal (); for ( int z = _OrdersTotal - 1 ; z >= 0 ; z -- ) { if ( ! OrderSelect ( z, SELECT_BY_POS ) ) { _GetLastError = GetLastError (); Print ( "OrderSelect( " , z, ", SELECT_BY_POS ) - Error #" , _GetLastError); continue ; } if ( OrderMagicNumber() == magic && OrderSymbol() == Symbol () ) { switch ( OrderType() ) { case OP_BUY: _BuyTicket = OrderTicket(); _BuyLots = NormalizeDouble ( OrderLots(), 1 ); _BuyOpenPrice = NormalizeDouble ( OrderOpenPrice(), Digits ); _BuyStopLoss = NormalizeDouble ( OrderStopLoss(), Digits ); _BuyTakeProfit = NormalizeDouble ( OrderTakeProfit(), Digits ); _BuyOpenTime = OrderOpenTime(); _BuyProfit = NormalizeDouble ( OrderProfit(), 2 ); _BuySwap = NormalizeDouble ( OrderSwap(), 2 ); _BuyCommission = NormalizeDouble ( OrderCommission(), 2 ); _BuyComment = OrderComment(); break ; case OP_SELL: _SellTicket = OrderTicket(); _SellLots = NormalizeDouble ( OrderLots(), 1 ); _SellOpenPrice = NormalizeDouble ( OrderOpenPrice(), Digits ); _SellStopLoss = NormalizeDouble ( OrderStopLoss(), Digits ); _SellTakeProfit = NormalizeDouble ( OrderTakeProfit(), Digits ); _SellOpenTime = OrderOpenTime(); _SellProfit = NormalizeDouble ( OrderProfit(), 2 ); _SellSwap = NormalizeDouble ( OrderSwap(), 2 ); _SellCommission = NormalizeDouble (OrderCommission(), 2 ); _SellComment = OrderComment(); break ; case OP_BUYSTOP: _BuyStopTicket = OrderTicket(); _BuyStopLots = NormalizeDouble ( OrderLots(), 1 ); _BuyStopOpenPrice = NormalizeDouble ( OrderOpenPrice(), Digits ); _BuyStopStopLoss = NormalizeDouble ( OrderStopLoss(), Digits ); _BuyStopTakeProfit = NormalizeDouble ( OrderTakeProfit(), Digits ); _BuyStopOpenTime = OrderOpenTime(); _BuyStopComment = OrderComment(); _BuyStopExpiration = OrderExpiration(); break ; case OP_SELLSTOP: _SellStopTicket = OrderTicket(); _SellStopLots = NormalizeDouble ( OrderLots(), 1 ); _SellStopOpenPrice = NormalizeDouble ( OrderOpenPrice(), Digits ); _SellStopStopLoss = NormalizeDouble ( OrderStopLoss(), Digits ); _SellStopTakeProfit = NormalizeDouble ( OrderTakeProfit(), Digits ); _SellStopOpenTime = OrderOpenTime(); _SellStopComment = OrderComment(); _SellStopExpiration = OrderExpiration(); break ; case OP_BUYLIMIT: _BuyLimitTicket = OrderTicket(); _BuyLimitLots = NormalizeDouble ( OrderLots(), 1 ); _BuyLimitOpenPrice = NormalizeDouble ( OrderOpenPrice(), Digits ); _BuyLimitStopLoss = NormalizeDouble ( OrderStopLoss(), Digits ); _BuyLimitTakeProfit = NormalizeDouble ( OrderTakeProfit(), Digits ); _BuyLimitOpenTime = OrderOpenTime(); _BuyLimitComment = OrderComment(); _BuyLimitExpiration = OrderExpiration(); break ; case OP_SELLLIMIT: _SellLimitTicket = OrderTicket(); _SellLimitLots = NormalizeDouble ( OrderLots(), 1 ); _SellLimitOpenPrice = NormalizeDouble ( OrderOpenPrice(), Digits ); _SellLimitStopLoss = NormalizeDouble ( OrderStopLoss(), Digits ); _SellLimitTakeProfit = NormalizeDouble ( OrderTakeProfit(), Digits ); _SellLimitOpenTime = OrderOpenTime(); _SellLimitComment = OrderComment(); _SellLimitExpiration = OrderExpiration(); break ; } } } }

Jetzt schließen wir die Funktion zum Experten an:



extern int _MagicNumber = 1123 ; extern double Lot = 0.1 ; extern int StopLoss = 60 ; extern int TakeProfit = 100 ; extern int TrailingStop = 50 ; extern int Luft = 20 ; #include <OneTypeOrdersControl.mq4> int start() { int _GetLastError = 0 ; OneTypeOrdersInit( _MagicNumber ); if ( _BuyStopTicket > 0 && _SellStopTicket > 0 ) return ( 0 ); if ( _BuyTicket > 0 ) { if ( _SellStopTicket > 0 ) { if ( !OrderDelete( _SellStopTicket ) ) { Alert ( "OrderDelete Error #" , GetLastError () ); return (- 1 ); } } if ( TrailingStop > MarketInfo( Symbol (), MODE_STOPLEVEL ) ) { if ( NormalizeDouble ( Bid - _BuyOpenPrice, Digits ) > NormalizeDouble ( TrailingStop* Point , Digits ) ) { if ( NormalizeDouble ( Bid - TrailingStop* Point , Digits ) > _BuyStopLoss || _BuyStopLoss <= 0.0 ) { if ( !OrderModify( _BuyTicket, _BuyOpenPrice, NormalizeDouble ( Bid - TrailingStop* Point , Digits ), _BuyTakeProfit, 0 ) ) { Alert ( "OrderModify Error #" , GetLastError () ); return (- 1 ); } } } } return ( 0 ); } if ( _SellTicket > 0 ) { if ( _BuyStopTicket > 0 ) { if ( !OrderDelete( _BuyStopTicket ) ) { Alert ( "OrderDelete Error #" , GetLastError () ); return (- 1 ); } } if ( TrailingStop > MarketInfo( Symbol (), MODE_STOPLEVEL ) ) { if ( NormalizeDouble ( _SellOpenPrice - Ask, Digits ) > NormalizeDouble ( TrailingStop* Point , Digits ) ) { if ( NormalizeDouble ( Ask + TrailingStop* Point , Digits ) < _SellStopLoss || _SellStopLoss <= 0.0 ) { if ( !OrderModify( _SellTicket, _SellOpenPrice, NormalizeDouble ( Ask + TrailingStop* Point , Digits ), _SellTakeProfit, 0 ) ) { Alert ( "OrderModify Error #" , GetLastError () ); return (- 1 ); } } } } return ( 0 ); } double _OpenPriceLevel, _StopLossLevel, _TakeProfitLevel; _OpenPriceLevel = NormalizeDouble ( Ask + Luft* Point , Digits ); if ( StopLoss > 0 ) _StopLossLevel = NormalizeDouble ( _OpenPriceLevel - StopLoss* Point , Digits ); else _StopLossLevel = 0.0 ; if ( TakeProfit > 0 ) _TakeProfitLevel = NormalizeDouble ( _OpenPriceLevel + TakeProfit* Point , Digits ); else _TakeProfitLevel = 0.0 ; if ( OrderSend ( Symbol (), OP_BUYSTOP, Lot, _OpenPriceLevel, 5 , _StopLossLevel, _TakeProfitLevel, "" , _MagicNumber ) < 0 ) { Alert ( "OrderSend Error #" , GetLastError () ); return (- 1 ); } _OpenPriceLevel = NormalizeDouble ( Bid - Luft* Point , Digits ); if ( StopLoss > 0 ) _StopLossLevel = NormalizeDouble ( _OpenPriceLevel + StopLoss* Point , Digits ); else _StopLossLevel = 0.0 ; if ( TakeProfit > 0 ) _TakeProfitLevel = NormalizeDouble ( _OpenPriceLevel - TakeProfit* Point , Digits ); else _TakeProfitLevel = 0.0 ; if ( OrderSend ( Symbol (), OP_SELLSTOP, Lot, _OpenPriceLevel, 5 , _StopLossLevel, _TakeProfitLevel, "" , _MagicNumber ) < 0 ) { Alert ( "OrderSend Error #" , GetLastError () ); return (- 1 ); } return ( 0 ); }

Hier ist der Unterschied zwischen dem Anfangsexperte und dem geänderten Experte sehr auffälliger - der Position-Konntrollblock ist ganz einfach und klar.Nun kommt es in der Reihe die schwerste Experten - welche keine Begrenzung über die geöffneten Positionen haben.

4. Die Kontrolle über den allen Positionen

Wenn es zuerst die Verwendung der Variablen genug war, um einen Parameter einer Order zu speichern, nun brauchen wir ein paar Arrays einzustellen - je eines auf jeden Parameter. Und sonst so ist das Prinzip der Funktion sehr ähnlich:

Am Start setzen wir alle Arrays auf 0 zurück;

Danach sortieren wir alle Orders, und wir schreiben in Arrays nur solche Parameter ein, deren Symbol dem grafischen Symbol entspricht, und deren MagicNumber mit dem Parameter der Funktion magic gleich ist;

Um die Verwendung zu vereinfachen, Fügen wir noch eine globale Variable ein, die die Gesamtmenge der Orders speichern wird, die Orders gehören zum Experten und wenn Arrays aufgerufen werden, wird diese Variable sehr hilfreich.

Fangen wir direkt an, die Funktion zu schreiben:



int _ExpertOrdersTotal = 0 ; int _OrderTicket[], _OrderType[]; double _OrderLots[], _OrderOpenPrice[], _OrderStopLoss[], _OrderTakeProfit[]; double _OrderProfit[], _OrderSwap[], _OrderCommission[]; datetime _OrderOpenTime[], _OrderExpiration[]; string _OrderComment[]; void AllOrdersInit( int magic ) { int _GetLastError = 0 , _OrdersTotal = OrdersTotal (); int temp_value = MathMax ( _OrdersTotal, 1 ); ArrayResize ( _OrderTicket, temp_value ); ArrayResize ( _OrderType, temp_value ); ArrayResize ( _OrderLots, temp_value ); ArrayResize ( _OrderOpenPrice, temp_value ); ArrayResize ( _OrderStopLoss, temp_value ); ArrayResize ( _OrderTakeProfit, temp_value ); ArrayResize ( _OrderOpenTime, temp_value ); ArrayResize ( _OrderProfit, temp_value ); ArrayResize ( _OrderSwap, temp_value ); ArrayResize ( _OrderCommission, temp_value ); ArrayResize ( _OrderComment, temp_value ); ArrayResize ( _OrderExpiration, temp_value ); ArrayInitialize ( _OrderTicket, 0 ); ArrayInitialize ( _OrderType, 0 ); ArrayInitialize ( _OrderLots, 0 ); ArrayInitialize ( _OrderOpenPrice, 0 ); ArrayInitialize ( _OrderStopLoss, 0 ); ArrayInitialize ( _OrderTakeProfit, 0 ); ArrayInitialize ( _OrderOpenTime, 0 ); ArrayInitialize ( _OrderProfit, 0 ); ArrayInitialize ( _OrderSwap, 0 ); ArrayInitialize ( _OrderCommission, 0 ); ArrayInitialize ( _OrderExpiration, 0 ); _ExpertOrdersTotal = 0 ; for ( int z = _OrdersTotal - 1 ; z >= 0 ; z -- ) { if ( ! OrderSelect ( z, SELECT_BY_POS ) ) { _GetLastError = GetLastError (); Print ( "OrderSelect( " , z, ", SELECT_BY_POS ) - Error #" , _GetLastError ); continue ; } if ( OrderMagicNumber() == magic && OrderSymbol() == Symbol () ) { _OrderTicket[_ExpertOrdersTotal] = OrderTicket() _OrderType[_ExpertOrdersTotal] = OrderType(); _OrderLots[_ExpertOrdersTotal] = NormalizeDouble ( OrderLots(), 1 ); _OrderOpenPrice[_ExpertOrdersTotal] = NormalizeDouble ( OrderOpenPrice(), Digits ); _OrderStopLoss[_ExpertOrdersTotal] = NormalizeDouble ( OrderStopLoss(), Digits ); _OrderTakeProfit[_ExpertOrdersTotal] = NormalizeDouble ( OrderTakeProfit(), Digits ); _OrderOpenTime[_ExpertOrdersTotal] = OrderOpenTime(); _OrderProfit[_ExpertOrdersTotal] = NormalizeDouble ( OrderProfit(), 2 ); _OrderSwap[_ExpertOrdersTotal] = NormalizeDouble ( OrderSwap(), 2 ); _OrderCommission[_ExpertOrdersTotal] = NormalizeDouble ( OrderCommission(), 2 ); _OrderComment[_ExpertOrdersTotal] = OrderComment(); _OrderExpiration[_ExpertOrdersTotal] = OrderExpiration(); _ExpertOrdersTotal++; } } temp_value = MathMax ( _ExpertOrdersTotal, 1 ); ArrayResize ( _OrderTicket, temp_value ); ArrayResize ( _OrderType, temp_value ); ArrayResize ( _OrderLots, temp_value ); ArrayResize ( _OrderOpenPrice, temp_value ); ArrayResize ( _OrderStopLoss, temp_value ); ArrayResize ( _OrderTakeProfit, temp_value ); ArrayResize ( _OrderOpenTime, temp_value ); ArrayResize ( _OrderProfit, temp_value ); ArrayResize ( _OrderSwap, temp_value ); ArrayResize ( _OrderCommission, temp_value ); ArrayResize ( _OrderComment, temp_value ); ArrayResize ( _OrderExpiration, temp_value ); }

Um das Arbeitsprinzip der Funktion zu begreifen, Lassen Sie uns einen Experte schreiben, der das Ziel hat, die Information über alle Positionen, die vom Experte eröffnet wurden, auf das Bildschirm zu liefern.

Sein Code ist ziemlich einfach:



extern int _MagicNumber = 0 ; #include <AllOrdersControl.mq4> int start() { AllOrdersInit( _MagicNumber ); if ( _ExpertOrdersTotal > 0 ) { string OrdersList = StringConcatenate ( Symbol (), ", MagicNumber " , _MagicNumber, ":

" ); for ( int n = 0 ; n < _ExpertOrdersTotal; n ++ ) { OrdersList = StringConcatenate ( OrdersList, "Order № " , _OrderTicket[n], ", Gewinn/Verlust: " , DoubleToStr( _OrderProfit[n], 2 ), " " , AccountCurrency(), "

" ); } Comment ( OrdersList ); } return ( 0 ); }

Wenn die _MagicNumber = 0 eingestellt wird, wird der Experte die Positionen-Liste darstellen, die manuell geöffnet wurden:





5. Abschluss

Im letzten Teil dieses Artikels würde ich die Schnelligkeit der Experten vergleichen, welche selbst ihre Orders und Experten sortieren und welche Funktionen benutzten. Dafür wurden beide Versionen in "jedem Tick" 10 mal hintereinander getestet (die Optimierung über dem Parameter _MagicNumber). Die Zeitmessung beim Test hat selbst Meta Trader durchgeführt - es wurde während der Optimierung die verbrauchte Zeit automatisch gemessen.

Also, Ergebnisse:





Der Experte Die verbrauchte Zeit für 10 Testen (mm:ss) CrossMACD_beta (ohne Funktion) 07:42 CrossMACD 11:37 DoublePending_beta (ohne Funktion) 08:18 DoublePending 09:42

Wie Sie aus der Tabelle sehen können, die Experte, welche die Funktion anwenden, funktionieren langsamer (mindestens, im Testlauf). Das ist aber nur ein kleiner Preis für die Bequemlichkeit und Leichtigkeit des Schreibens des Anfangscodes des Expertes.

Jedenfalls die Entscheidung, ob es sich lohnt, sie anzuwenden - trifft jeder selbst.



