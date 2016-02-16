CodeBaseKategorien
Indikatoren

ZigZagColor - Indikator für den MetaTrader 5

Dies stellt eine modifizierte Version des ZigZag Indikators dar. Er zeigt Linien mit unterschiedlichen Farben an, je nach Richtung der Kursbewegung.

ZigZagColor

ZigZag ZigZag

Der Zigzag Indikator besteht aus einer Reihe von Segmenten die die signifikanten Hochs und Tiefs des Kurscharts verbinden.

Williams Percent Range Williams Percent Range

Der Indikator Williams’ Percent Range (%R) ist ein dynamischer technischer Indikator der bestimmt ob ein Markt überkauft/überverkauft ist.

ColorBars ColorBars

Der ColorBars Indikator stellt Balken mit verschiedenen Farben in Abhängigkeit der Volumenänderung dar. Hat das Volumen zugenommen ist die Farbe grün, andernfalls ist die Farbe rot.

Bollinger Bands Bollinger Bands

Der Bollinger Bands ® Indikator (BB) ist ähnlich wie Envelopes. Der einzige Unterschied ist dass die Envelops Bänder mit einem fixen Abstand (%) vom gleitenden Durchschnitt gezeichnet werden wohingegen der Abstand der Bollinger Bänder eine bestimmte Anzahl von Standardabweichungen beträgt.