货币 / HLX
HLX: Helix Energy Solutions Group Inc
6.37 USD 0.12 (1.92%)
版块: 能源 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日HLX汇率已更改1.92%。当日，交易品种以低点6.22和高点6.38进行交易。
关注Helix Energy Solutions Group Inc动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
HLX新闻
- Why Is Helix Energy Solutions Stock Gaining Thursday? - Helix Energy Solns Gr (NYSE:HLX)
- Helix Energy Solutions secures multi-year Gulf of America contract
- Earnings call transcript: Helix Energy Q2 2025 results miss forecasts, shares drop
- Seacor Marine Holdings: Another Disappointing Quarter But Not All Is Bad (NYSE:SMHI)
- Helix Energy Stock: Weak Near-Term Outlook But Too Cheap To Ignore - Buy (NYSE:HLX)
- Helix Energy Q2 Revenue Falls 17%
- Tesla, IBM Slide; West Pharma Soars Among Thursday’s Market Cap Stock Movers
- Helix Energy Solutions Group stock hits 52-week low at 5.63 USD
- Tesla Posts Downbeat Earnings, Joins Community Health Systems, Chipotle Mexican Grill And Other Big Stocks Moving Lower In Thursday's Pre-Market Session - Community Health Sys (NYSE:CYH), Chipotle Mexican Grill (NYSE:CMG)
- Why Alphabet Shares Are Trading Higher; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - American Eagle Outfitters (NYSE:AEO), Chipotle Mexican Grill (NYSE:CMG)
- Helix earnings missed by $0.05, revenue fell short of estimates
- Helix Energy (HLX) Reports Q2 Loss, Lags Revenue Estimates
- Helix Energy Q2 2025 slides show revenue drop amid segment performance divergence
- Schlumberger (SLB) Surpasses Q2 Earnings and Revenue Estimates
- Analysts Estimate RPC (RES) to Report a Decline in Earnings: What to Look Out for
- Helix Robotics Solutions signs long-term agreement with NKT for trencher
- Earnings Preview: Helix Energy (HLX) Q2 Earnings Expected to Decline
- ExxonMobil Taps Helix Alliance for Gulf of Mexico Decommissioning
- Helix Energy Solutions Stock: A Multifaceted Offshore Services Powerhouse (NYSE:HLX)
- Helix Energy shareholders elect directors, ratify KPMG as auditor
- Amtech Systems, Tesla And Other Big Stocks Moving Lower In Thursday's Pre-Market Session - Amtech Systems (NASDAQ:ASYS), Antelope Ent Hldgs (NASDAQ:AEHL)
- Nike, FedEx to Report Results as Investors Await Fed's Latest Economic Projections
- Helix Energy Solutions Stock: Strong Q4-2024 Results And 2025 Outlook (NYSE:HLX)
- Helix Energy Stock: Decent Quarter, Constructive Outlook - Buy (NYSE:HLX)
日范围
6.22 6.38
年范围
5.52 12.33
- 前一天收盘价
- 6.25
- 开盘价
- 6.30
- 卖价
- 6.37
- 买价
- 6.67
- 最低价
- 6.22
- 最高价
- 6.38
- 交易量
- 1.290 K
- 日变化
- 1.92%
- 月变化
- -3.19%
- 6个月变化
- -23.25%
- 年变化
- -42.46%
17 九月, 星期三
12:30
USD
- 实际值
- 1.307 M
- 预测值
- 1.322 M
- 前值
- 1.429 M
12:30
USD
- 实际值
- 1.312 M
- 预测值
- 1.394 M
- 前值
- 1.362 M
12:30
USD
- 实际值
- -8.5%
- 预测值
- -6.4%
- 前值
- 3.4%
14:30
USD
- 实际值
- -9.285 M
- 预测值
- -1.708 M
- 前值
- 3.939 M
14:30
USD
- 实际值
- -0.296 M
- 预测值
- 0.154 M
- 前值
- -0.365 M
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
- 4.25%
- 预测值
- 前值
- 4.50%
18:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值