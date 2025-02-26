Devises / HLX
- Aperçu
- Actions
- Devises
- Crypto-monnaies
- Métaux
- Indices
- Matières premières
HLX: Helix Energy Solutions Group Inc
6.21 USD 0.33 (5.05%)
Secteur: Énergie Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de HLX a changé de -5.05% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 6.19 et à un maximum de 6.55.
Suivez la dynamique Helix Energy Solutions Group Inc. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
HLX Nouvelles
- Why Is Helix Energy Solutions Stock Gaining Thursday? - Helix Energy Solns Gr (NYSE:HLX)
- Helix Energy Solutions secures multi-year Gulf of America contract
- Earnings call transcript: Helix Energy Q2 2025 results miss forecasts, shares drop
- Seacor Marine Holdings: Another Disappointing Quarter But Not All Is Bad (NYSE:SMHI)
- Helix Energy Stock: Weak Near-Term Outlook But Too Cheap To Ignore - Buy (NYSE:HLX)
- Helix Energy Q2 Revenue Falls 17%
- Tesla, IBM Slide; West Pharma Soars Among Thursday’s Market Cap Stock Movers
- Helix Energy Solutions Group stock hits 52-week low at 5.63 USD
- Tesla Posts Downbeat Earnings, Joins Community Health Systems, Chipotle Mexican Grill And Other Big Stocks Moving Lower In Thursday's Pre-Market Session - Community Health Sys (NYSE:CYH), Chipotle Mexican Grill (NYSE:CMG)
- Why Alphabet Shares Are Trading Higher; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - American Eagle Outfitters (NYSE:AEO), Chipotle Mexican Grill (NYSE:CMG)
- Helix earnings missed by $0.05, revenue fell short of estimates
- Helix Energy (HLX) Reports Q2 Loss, Lags Revenue Estimates
- Helix Energy Q2 2025 slides show revenue drop amid segment performance divergence
- Schlumberger (SLB) Surpasses Q2 Earnings and Revenue Estimates
- Analysts Estimate RPC (RES) to Report a Decline in Earnings: What to Look Out for
- Helix Robotics Solutions signs long-term agreement with NKT for trencher
- Earnings Preview: Helix Energy (HLX) Q2 Earnings Expected to Decline
- ExxonMobil Taps Helix Alliance for Gulf of Mexico Decommissioning
- Helix Energy Solutions Stock: A Multifaceted Offshore Services Powerhouse (NYSE:HLX)
- Helix Energy shareholders elect directors, ratify KPMG as auditor
- Amtech Systems, Tesla And Other Big Stocks Moving Lower In Thursday's Pre-Market Session - Amtech Systems (NASDAQ:ASYS), Antelope Ent Hldgs (NASDAQ:AEHL)
- Nike, FedEx to Report Results as Investors Await Fed's Latest Economic Projections
- Helix Energy Solutions Stock: Strong Q4-2024 Results And 2025 Outlook (NYSE:HLX)
- Helix Energy Stock: Decent Quarter, Constructive Outlook - Buy (NYSE:HLX)
Range quotidien
6.19 6.55
Range Annuel
5.52 12.33
- Clôture Précédente
- 6.54
- Ouverture
- 6.55
- Bid
- 6.21
- Ask
- 6.51
- Plus Bas
- 6.19
- Plus Haut
- 6.55
- Volume
- 2.228 K
- Changement quotidien
- -5.05%
- Changement Mensuel
- -5.62%
- Changement à 6 Mois
- -25.18%
- Changement Annuel
- -43.90%
20 septembre, samedi