Moedas / HLX
- Visão do mercado
- Ações
- Moedas
- Criptomoedas
- Metais
- Índices
- Mercadorias
HLX: Helix Energy Solutions Group Inc
6.54 USD 0.21 (3.32%)
Setor: Energia Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do HLX para hoje mudou para 3.32%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 6.36 e o mais alto foi 6.56.
Veja a dinâmica do par de moedas Helix Energy Solutions Group Inc. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
HLX Notícias
- Why Is Helix Energy Solutions Stock Gaining Thursday? - Helix Energy Solns Gr (NYSE:HLX)
- Helix Energy Solutions secures multi-year Gulf of America contract
- Earnings call transcript: Helix Energy Q2 2025 results miss forecasts, shares drop
- Seacor Marine Holdings: Another Disappointing Quarter But Not All Is Bad (NYSE:SMHI)
- Helix Energy Stock: Weak Near-Term Outlook But Too Cheap To Ignore - Buy (NYSE:HLX)
- Helix Energy Q2 Revenue Falls 17%
- Tesla, IBM Slide; West Pharma Soars Among Thursday’s Market Cap Stock Movers
- Helix Energy Solutions Group stock hits 52-week low at 5.63 USD
- Tesla Posts Downbeat Earnings, Joins Community Health Systems, Chipotle Mexican Grill And Other Big Stocks Moving Lower In Thursday's Pre-Market Session - Community Health Sys (NYSE:CYH), Chipotle Mexican Grill (NYSE:CMG)
- Why Alphabet Shares Are Trading Higher; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - American Eagle Outfitters (NYSE:AEO), Chipotle Mexican Grill (NYSE:CMG)
- Helix earnings missed by $0.05, revenue fell short of estimates
- Helix Energy (HLX) Reports Q2 Loss, Lags Revenue Estimates
- Helix Energy Q2 2025 slides show revenue drop amid segment performance divergence
- Schlumberger (SLB) Surpasses Q2 Earnings and Revenue Estimates
- Analysts Estimate RPC (RES) to Report a Decline in Earnings: What to Look Out for
- Helix Robotics Solutions signs long-term agreement with NKT for trencher
- Earnings Preview: Helix Energy (HLX) Q2 Earnings Expected to Decline
- ExxonMobil Taps Helix Alliance for Gulf of Mexico Decommissioning
- Helix Energy Solutions Stock: A Multifaceted Offshore Services Powerhouse (NYSE:HLX)
- Helix Energy shareholders elect directors, ratify KPMG as auditor
- Amtech Systems, Tesla And Other Big Stocks Moving Lower In Thursday's Pre-Market Session - Amtech Systems (NASDAQ:ASYS), Antelope Ent Hldgs (NASDAQ:AEHL)
- Nike, FedEx to Report Results as Investors Await Fed's Latest Economic Projections
- Helix Energy Solutions Stock: Strong Q4-2024 Results And 2025 Outlook (NYSE:HLX)
- Helix Energy Stock: Decent Quarter, Constructive Outlook - Buy (NYSE:HLX)
Faixa diária
6.36 6.56
Faixa anual
5.52 12.33
- Fechamento anterior
- 6.33
- Open
- 6.43
- Bid
- 6.54
- Ask
- 6.84
- Low
- 6.36
- High
- 6.56
- Volume
- 587
- Mudança diária
- 3.32%
- Mudança mensal
- -0.61%
- Mudança de 6 meses
- -21.20%
- Mudança anual
- -40.92%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
- -0.5%
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
- 1.734%
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $150.8 bilh