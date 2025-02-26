КотировкиРазделы
HLX: Helix Energy Solutions Group Inc

6.37 USD 0.12 (1.92%)
Сектор: Энергетика Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс HLX за сегодня изменился на 1.92%. При этом минимальная цена на торгах достигала 6.22, а максимальная — 6.38.

Следите за динамикой Helix Energy Solutions Group Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Дневной диапазон
6.22 6.38
Годовой диапазон
5.52 12.33
Предыдущее закрытие
6.25
Open
6.30
Bid
6.37
Ask
6.67
Low
6.22
High
6.38
Объем
1.290 K
Дневное изменение
1.92%
Месячное изменение
-3.19%
6-месячное изменение
-23.25%
Годовое изменение
-42.46%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.