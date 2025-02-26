Валюты / HLX
HLX: Helix Energy Solutions Group Inc
6.37 USD 0.12 (1.92%)
Сектор: Энергетика Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс HLX за сегодня изменился на 1.92%. При этом минимальная цена на торгах достигала 6.22, а максимальная — 6.38.
Следите за динамикой Helix Energy Solutions Group Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости HLX
- Why Is Helix Energy Solutions Stock Gaining Thursday? - Helix Energy Solns Gr (NYSE:HLX)
- Helix Energy Solutions secures multi-year Gulf of America contract
- Earnings call transcript: Helix Energy Q2 2025 results miss forecasts, shares drop
- Seacor Marine Holdings: Another Disappointing Quarter But Not All Is Bad (NYSE:SMHI)
- Helix Energy Stock: Weak Near-Term Outlook But Too Cheap To Ignore - Buy (NYSE:HLX)
- Helix Energy Q2 Revenue Falls 17%
- Tesla, IBM Slide; West Pharma Soars Among Thursday’s Market Cap Stock Movers
- Helix Energy Solutions Group stock hits 52-week low at 5.63 USD
- Tesla Posts Downbeat Earnings, Joins Community Health Systems, Chipotle Mexican Grill And Other Big Stocks Moving Lower In Thursday's Pre-Market Session - Community Health Sys (NYSE:CYH), Chipotle Mexican Grill (NYSE:CMG)
- Why Alphabet Shares Are Trading Higher; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - American Eagle Outfitters (NYSE:AEO), Chipotle Mexican Grill (NYSE:CMG)
- Helix earnings missed by $0.05, revenue fell short of estimates
- Helix Energy (HLX) Reports Q2 Loss, Lags Revenue Estimates
- Helix Energy Q2 2025 slides show revenue drop amid segment performance divergence
- Schlumberger (SLB) Surpasses Q2 Earnings and Revenue Estimates
- Analysts Estimate RPC (RES) to Report a Decline in Earnings: What to Look Out for
- Helix Robotics Solutions signs long-term agreement with NKT for trencher
- Earnings Preview: Helix Energy (HLX) Q2 Earnings Expected to Decline
- ExxonMobil Taps Helix Alliance for Gulf of Mexico Decommissioning
- Helix Energy Solutions Stock: A Multifaceted Offshore Services Powerhouse (NYSE:HLX)
- Helix Energy shareholders elect directors, ratify KPMG as auditor
- Amtech Systems, Tesla And Other Big Stocks Moving Lower In Thursday's Pre-Market Session - Amtech Systems (NASDAQ:ASYS), Antelope Ent Hldgs (NASDAQ:AEHL)
- Nike, FedEx to Report Results as Investors Await Fed's Latest Economic Projections
- Helix Energy Solutions Stock: Strong Q4-2024 Results And 2025 Outlook (NYSE:HLX)
- Helix Energy Stock: Decent Quarter, Constructive Outlook - Buy (NYSE:HLX)
Дневной диапазон
6.22 6.38
Годовой диапазон
5.52 12.33
- Предыдущее закрытие
- 6.25
- Open
- 6.30
- Bid
- 6.37
- Ask
- 6.67
- Low
- 6.22
- High
- 6.38
- Объем
- 1.290 K
- Дневное изменение
- 1.92%
- Месячное изменение
- -3.19%
- 6-месячное изменение
- -23.25%
- Годовое изменение
- -42.46%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.