HLX: Helix Energy Solutions Group Inc
6.43 USD 0.11 (1.68%)
Sektor: Energie Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von HLX hat sich für heute um -1.68% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 6.42 bis zu einem Hoch von 6.55 gehandelt.
Verfolgen Sie die Helix Energy Solutions Group Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
HLX News
Tagesspanne
6.42 6.55
Jahresspanne
5.52 12.33
- Vorheriger Schlusskurs
- 6.54
- Eröffnung
- 6.55
- Bid
- 6.43
- Ask
- 6.73
- Tief
- 6.42
- Hoch
- 6.55
- Volumen
- 107
- Tagesänderung
- -1.68%
- Monatsänderung
- -2.28%
- 6-Monatsänderung
- -22.53%
- Jahresänderung
- -41.92%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K