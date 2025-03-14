货币 / EVOK
EVOK: Evoke Pharma Inc
5.09 USD 0.09 (1.74%)
版块: 医疗保健 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日EVOK汇率已更改-1.74%。当日，交易品种以低点5.06和高点5.21进行交易。
关注Evoke Pharma Inc动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
EVOK新闻
- Evoke Pharma stock climbs after new GIMOTI patent listed in FDA Orange Book
- Evoke Pharma’s gastroparesis drug patent listed in FDA Orange Book
- Evoke Pharma Posts 47 Percent Q2 Growth
- Evoke Pharma extends GIMOTI patent protection until 2038
- Evoke Pharma (EVOK) Shares Skyrocket On New Patent: What's Going On? - Evoke Pharma (NASDAQ:EVOK)
- Evoke Pharma stock soars after receiving patent allowance for GIMOTI
- Evoke Pharma receives patent allowance for gastroparesis nasal spray
- Evoke Pharma, Inc. 2024 Q4 - Results - Earnings Call Presentation (NASDAQ:EVOK)
- Evoke Pharma, Inc. (EVOK) Q4 2024 Earnings Call Transcript
日范围
5.06 5.21
年范围
1.94 10.11
- 前一天收盘价
- 5.18
- 开盘价
- 5.07
- 卖价
- 5.09
- 买价
- 5.39
- 最低价
- 5.06
- 最高价
- 5.21
- 交易量
- 35
- 日变化
- -1.74%
- 月变化
- -5.04%
- 6个月变化
- 87.13%
- 年变化
- 6.49%
