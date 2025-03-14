通貨 / EVOK
- 概要
- 株
- 通貨
- 暗号通貨
- 金属
- 指数
- コモディティ
EVOK: Evoke Pharma Inc
5.08 USD 0.01 (0.20%)
セクター: ヘルスケア ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
EVOKの今日の為替レートは、-0.20%変化しました。日中、通貨は1あたり5.01の安値と5.25の高値で取引されました。
Evoke Pharma Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
EVOK News
- 5 Healthcare Stocks On Fire This Week - Ginkgo Bioworks Holdings (NYSE:DNA), Sonoma Pharmaceuticals (NASDAQ:SNOA)
- Evoke Pharma stock climbs after new GIMOTI patent listed in FDA Orange Book
- Evoke Pharma’s gastroparesis drug patent listed in FDA Orange Book
- Evoke Pharma Posts 47 Percent Q2 Growth
- FTSE 100 today: Index rises as pound strengthens; Persimmon, Evoke report earnings
- Evoke reaffirms FY25 guidance, implies 3% profit beat on stronger margins
- evoke reports 3% revenue growth and 44% adjusted EBITDA increase in H1 2025
- Evoke Pharma extends GIMOTI patent protection until 2038
- evoke reiterates FY25E revenue growth guidance of 5-9%
- U.S. stocks higher at close of trade; Dow Jones Industrial Average up 0.49%
- Crude Oil Moves Higher; RxSight Shares Plunge - BitMine Immersion Techs (AMEX:BMNR), Calidi Biotherapeutics (AMEX:CLDI)
- Evoke Pharma (EVOK) Shares Skyrocket On New Patent: What's Going On? - Evoke Pharma (NASDAQ:EVOK)
- Dow Jumps 200 Points; US Wholesale Inventories Fall 0.3% In May - Calidi Biotherapeutics (AMEX:CLDI), Blue Gold (NASDAQ:BGL)
- Evoke Pharma stock soars after receiving patent allowance for GIMOTI
- Evoke Pharma receives patent allowance for gastroparesis nasal spray
- evoke director Andrea Gisle Joosen to join Atlantic Grupa board
- Andrea Gisle Joosen appointed to Grafton Group board
- evoke shareholders approve all resolutions at AGM
- evoke plc executives acquire bonus shares
- Evoke Pharma, Inc. 2024 Q4 - Results - Earnings Call Presentation (NASDAQ:EVOK)
- Evoke shares drop 15% as loss widens despite revenue growth
- Evoke Pharma, Inc. (EVOK) Q4 2024 Earnings Call Transcript
1日のレンジ
5.01 5.25
1年のレンジ
1.94 10.11
- 以前の終値
- 5.09
- 始値
- 5.05
- 買値
- 5.08
- 買値
- 5.38
- 安値
- 5.01
- 高値
- 5.25
- 出来高
- 79
- 1日の変化
- -0.20%
- 1ヶ月の変化
- -5.22%
- 6ヶ月の変化
- 86.76%
- 1年の変化
- 6.28%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 416
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 539
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 261.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 81.8 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- -173.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 25.5 K