EVOK: Evoke Pharma Inc
5.05 USD 0.03 (0.59%)
Sektor: Gesundheitswesen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von EVOK hat sich für heute um -0.59% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 5.04 bis zu einem Hoch von 5.12 gehandelt.
Verfolgen Sie die Evoke Pharma Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
EVOK News
- 5 Healthcare Stocks On Fire This Week - Ginkgo Bioworks Holdings (NYSE:DNA), Sonoma Pharmaceuticals (NASDAQ:SNOA)
- Evoke Pharma stock climbs after new GIMOTI patent listed in FDA Orange Book
- Evoke Pharma’s gastroparesis drug patent listed in FDA Orange Book
- Evoke Pharma Posts 47 Percent Q2 Growth
- FTSE 100 today: Index rises as pound strengthens; Persimmon, Evoke report earnings
- Evoke reaffirms FY25 guidance, implies 3% profit beat on stronger margins
- evoke reports 3% revenue growth and 44% adjusted EBITDA increase in H1 2025
- Evoke Pharma extends GIMOTI patent protection until 2038
- evoke reiterates FY25E revenue growth guidance of 5-9%
- U.S. stocks higher at close of trade; Dow Jones Industrial Average up 0.49%
- Crude Oil Moves Higher; RxSight Shares Plunge - BitMine Immersion Techs (AMEX:BMNR), Calidi Biotherapeutics (AMEX:CLDI)
- Evoke Pharma (EVOK) Shares Skyrocket On New Patent: What's Going On? - Evoke Pharma (NASDAQ:EVOK)
- Dow Jumps 200 Points; US Wholesale Inventories Fall 0.3% In May - Calidi Biotherapeutics (AMEX:CLDI), Blue Gold (NASDAQ:BGL)
- Evoke Pharma stock soars after receiving patent allowance for GIMOTI
- Evoke Pharma receives patent allowance for gastroparesis nasal spray
- evoke director Andrea Gisle Joosen to join Atlantic Grupa board
- Andrea Gisle Joosen appointed to Grafton Group board
- evoke shareholders approve all resolutions at AGM
- evoke plc executives acquire bonus shares
- Evoke Pharma, Inc. 2024 Q4 - Results - Earnings Call Presentation (NASDAQ:EVOK)
- Evoke shares drop 15% as loss widens despite revenue growth
- Evoke Pharma, Inc. (EVOK) Q4 2024 Earnings Call Transcript
Tagesspanne
5.04 5.12
Jahresspanne
1.94 10.11
- Vorheriger Schlusskurs
- 5.08
- Eröffnung
- 5.12
- Bid
- 5.05
- Ask
- 5.35
- Tief
- 5.04
- Hoch
- 5.12
- Volumen
- 7
- Tagesänderung
- -0.59%
- Monatsänderung
- -5.78%
- 6-Monatsänderung
- 85.66%
- Jahresänderung
- 5.65%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
- 418
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
- 542
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K