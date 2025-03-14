Dövizler / EVOK
- Genel bakış
- Hisse senetleri
- Dövizler
- Kripto paralar
- Metaller
- Endeksler
- Emtialar
EVOK: Evoke Pharma Inc
5.22 USD 0.14 (2.76%)
Sektör: Sağlık hizmetleri Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
EVOK fiyatı bugün 2.76% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 5.04 ve Yüksek fiyatı olarak 5.22 aralığında işlem gördü.
Evoke Pharma Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
EVOK haberleri
- 5 Healthcare Stocks On Fire This Week - Ginkgo Bioworks Holdings (NYSE:DNA), Sonoma Pharmaceuticals (NASDAQ:SNOA)
- Evoke Pharma stock climbs after new GIMOTI patent listed in FDA Orange Book
- Evoke Pharma’s gastroparesis drug patent listed in FDA Orange Book
- Evoke Pharma Posts 47 Percent Q2 Growth
- FTSE 100 today: Index rises as pound strengthens; Persimmon, Evoke report earnings
- Evoke reaffirms FY25 guidance, implies 3% profit beat on stronger margins
- evoke reports 3% revenue growth and 44% adjusted EBITDA increase in H1 2025
- Evoke Pharma extends GIMOTI patent protection until 2038
- evoke reiterates FY25E revenue growth guidance of 5-9%
- U.S. stocks higher at close of trade; Dow Jones Industrial Average up 0.49%
- Crude Oil Moves Higher; RxSight Shares Plunge - BitMine Immersion Techs (AMEX:BMNR), Calidi Biotherapeutics (AMEX:CLDI)
- Evoke Pharma (EVOK) Shares Skyrocket On New Patent: What's Going On? - Evoke Pharma (NASDAQ:EVOK)
- Dow Jumps 200 Points; US Wholesale Inventories Fall 0.3% In May - Calidi Biotherapeutics (AMEX:CLDI), Blue Gold (NASDAQ:BGL)
- Evoke Pharma stock soars after receiving patent allowance for GIMOTI
- Evoke Pharma receives patent allowance for gastroparesis nasal spray
- evoke director Andrea Gisle Joosen to join Atlantic Grupa board
- Andrea Gisle Joosen appointed to Grafton Group board
- evoke shareholders approve all resolutions at AGM
- evoke plc executives acquire bonus shares
- Evoke Pharma, Inc. 2024 Q4 - Results - Earnings Call Presentation (NASDAQ:EVOK)
- Evoke shares drop 15% as loss widens despite revenue growth
- Evoke Pharma, Inc. (EVOK) Q4 2024 Earnings Call Transcript
Günlük aralık
5.04 5.22
Yıllık aralık
1.94 10.11
- Önceki kapanış
- 5.08
- Açılış
- 5.12
- Satış
- 5.22
- Alış
- 5.52
- Düşük
- 5.04
- Yüksek
- 5.22
- Hacim
- 23
- Günlük değişim
- 2.76%
- Aylık değişim
- -2.61%
- 6 aylık değişim
- 91.91%
- Yıllık değişim
- 9.21%
21 Eylül, Pazar