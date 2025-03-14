Moedas / EVOK
EVOK: Evoke Pharma Inc
5.08 USD 0.01 (0.20%)
Setor: Cuidados de saúde Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do EVOK para hoje mudou para -0.20%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 5.01 e o mais alto foi 5.25.
Veja a dinâmica do par de moedas Evoke Pharma Inc. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
EVOK Notícias
- 5 Healthcare Stocks On Fire This Week - Ginkgo Bioworks Holdings (NYSE:DNA), Sonoma Pharmaceuticals (NASDAQ:SNOA)
- Evoke Pharma stock climbs after new GIMOTI patent listed in FDA Orange Book
- Evoke Pharma’s gastroparesis drug patent listed in FDA Orange Book
- Evoke Pharma Posts 47 Percent Q2 Growth
- FTSE 100 today: Index rises as pound strengthens; Persimmon, Evoke report earnings
- Evoke reaffirms FY25 guidance, implies 3% profit beat on stronger margins
- evoke reports 3% revenue growth and 44% adjusted EBITDA increase in H1 2025
- Evoke Pharma extends GIMOTI patent protection until 2038
- evoke reiterates FY25E revenue growth guidance of 5-9%
- U.S. stocks higher at close of trade; Dow Jones Industrial Average up 0.49%
- Crude Oil Moves Higher; RxSight Shares Plunge - BitMine Immersion Techs (AMEX:BMNR), Calidi Biotherapeutics (AMEX:CLDI)
- Evoke Pharma (EVOK) Shares Skyrocket On New Patent: What's Going On? - Evoke Pharma (NASDAQ:EVOK)
- Dow Jumps 200 Points; US Wholesale Inventories Fall 0.3% In May - Calidi Biotherapeutics (AMEX:CLDI), Blue Gold (NASDAQ:BGL)
- Evoke Pharma stock soars after receiving patent allowance for GIMOTI
- Evoke Pharma receives patent allowance for gastroparesis nasal spray
- evoke director Andrea Gisle Joosen to join Atlantic Grupa board
- Andrea Gisle Joosen appointed to Grafton Group board
- evoke shareholders approve all resolutions at AGM
- evoke plc executives acquire bonus shares
- Evoke Pharma, Inc. 2024 Q4 - Results - Earnings Call Presentation (NASDAQ:EVOK)
- Evoke shares drop 15% as loss widens despite revenue growth
- Evoke Pharma, Inc. (EVOK) Q4 2024 Earnings Call Transcript
Faixa diária
5.01 5.25
Faixa anual
1.94 10.11
- Fechamento anterior
- 5.09
- Open
- 5.05
- Bid
- 5.08
- Ask
- 5.38
- Low
- 5.01
- High
- 5.25
- Volume
- 79
- Mudança diária
- -0.20%
- Mudança mensal
- -5.22%
- Mudança de 6 meses
- 86.76%
- Mudança anual
- 6.28%
