EVOK: Evoke Pharma Inc

5.18 USD 0.05 (0.97%)
Сектор: Здравоохранение Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс EVOK за сегодня изменился на 0.97%. При этом минимальная цена на торгах достигала 5.01, а максимальная — 5.22.

Следите за динамикой Evoke Pharma Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Дневной диапазон
5.01 5.22
Годовой диапазон
1.94 10.11
Предыдущее закрытие
5.13
Open
5.02
Bid
5.18
Ask
5.48
Low
5.01
High
5.22
Объем
35
Дневное изменение
0.97%
Месячное изменение
-3.36%
6-месячное изменение
90.44%
Годовое изменение
8.37%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.