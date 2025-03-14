Валюты / EVOK
- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
EVOK: Evoke Pharma Inc
5.18 USD 0.05 (0.97%)
Сектор: Здравоохранение Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс EVOK за сегодня изменился на 0.97%. При этом минимальная цена на торгах достигала 5.01, а максимальная — 5.22.
Следите за динамикой Evoke Pharma Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости EVOK
- 5 Healthcare Stocks On Fire This Week - Ginkgo Bioworks Holdings (NYSE:DNA), Sonoma Pharmaceuticals (NASDAQ:SNOA)
- Evoke Pharma stock climbs after new GIMOTI patent listed in FDA Orange Book
- Evoke Pharma’s gastroparesis drug patent listed in FDA Orange Book
- Evoke Pharma Posts 47 Percent Q2 Growth
- FTSE 100 today: Index rises as pound strengthens; Persimmon, Evoke report earnings
- Evoke reaffirms FY25 guidance, implies 3% profit beat on stronger margins
- evoke reports 3% revenue growth and 44% adjusted EBITDA increase in H1 2025
- Evoke Pharma extends GIMOTI patent protection until 2038
- evoke reiterates FY25E revenue growth guidance of 5-9%
- U.S. stocks higher at close of trade; Dow Jones Industrial Average up 0.49%
- Crude Oil Moves Higher; RxSight Shares Plunge - BitMine Immersion Techs (AMEX:BMNR), Calidi Biotherapeutics (AMEX:CLDI)
- Evoke Pharma (EVOK) Shares Skyrocket On New Patent: What's Going On? - Evoke Pharma (NASDAQ:EVOK)
- Dow Jumps 200 Points; US Wholesale Inventories Fall 0.3% In May - Calidi Biotherapeutics (AMEX:CLDI), Blue Gold (NASDAQ:BGL)
- Evoke Pharma stock soars after receiving patent allowance for GIMOTI
- Evoke Pharma receives patent allowance for gastroparesis nasal spray
- evoke director Andrea Gisle Joosen to join Atlantic Grupa board
- Andrea Gisle Joosen appointed to Grafton Group board
- evoke shareholders approve all resolutions at AGM
- evoke plc executives acquire bonus shares
- Evoke Pharma, Inc. 2024 Q4 - Results - Earnings Call Presentation (NASDAQ:EVOK)
- Evoke shares drop 15% as loss widens despite revenue growth
- Evoke Pharma, Inc. (EVOK) Q4 2024 Earnings Call Transcript
Дневной диапазон
5.01 5.22
Годовой диапазон
1.94 10.11
- Предыдущее закрытие
- 5.13
- Open
- 5.02
- Bid
- 5.18
- Ask
- 5.48
- Low
- 5.01
- High
- 5.22
- Объем
- 35
- Дневное изменение
- 0.97%
- Месячное изменение
- -3.36%
- 6-месячное изменение
- 90.44%
- Годовое изменение
- 8.37%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.