货币 / CNK
CNK: Cinemark Holdings Inc Cinemark Holdings Inc
28.34 USD 0.22 (0.77%)
版块: 通讯服务 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日CNK汇率已更改-0.77%。当日，交易品种以低点28.24和高点28.65进行交易。
关注Cinemark Holdings Inc Cinemark Holdings Inc动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
CNK新闻
日范围
28.24 28.65
年范围
23.12 36.29
- 前一天收盘价
- 28.56
- 开盘价
- 28.54
- 卖价
- 28.34
- 买价
- 28.64
- 最低价
- 28.24
- 最高价
- 28.65
- 交易量
- 1.029 K
- 日变化
- -0.77%
- 月变化
- 10.32%
- 6个月变化
- 13.91%
- 年变化
- 1.72%
