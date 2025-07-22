Валюты / CNK
- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
CNK: Cinemark Holdings Inc Cinemark Holdings Inc
28.56 USD 0.02 (0.07%)
Сектор: Услуги связи Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс CNK за сегодня изменился на 0.07%. При этом минимальная цена на торгах достигала 28.29, а максимальная — 28.75.
Следите за динамикой Cinemark Holdings Inc Cinemark Holdings Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости CNK
- The Conjuring: Last Rites delivers record-breaking horror results for Cinemark
- Cinemark stock rating maintained at Buy by Benchmark despite Q3 box office weakness
- Cineplex jumps, Activist Windward sees 200% upside on buybacks and divestitures
- IYC: Consumer Discretionary Dashboard For August (NYSEARCA:IYC)
- Options Trade Targets Statistical Oddity in AMC and Cinemark (CNK) Stocks - TipRanks.com
- Cinemark Holdings enters agreements to unwind warrants tied to convertible notes
- Cinemark declares $0.08 quarterly dividend payable in September
- These are the ‘affordable luxuries’ even people trying to save money can’t resist splurging on
- Is AMC Stock Ready for a Hollywood Ending?
- Do Options Traders Know Something About Cinemark Stock We Don't?
- Roth/MKM lowers Cinemark stock price target to $34 on softer Q3 outlook
- Top 3 Tech And Telecom Stocks That Could Blast Off In Q3 - Cinemark Holdings (NYSE:CNK), Marcus (NYSE:MCS)
- Cinemark Holdings, Inc. 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NYSE:CNK)
- Cinemark Holdings, Inc. (CNK) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Here's What Key Metrics Tell Us About Cinemark (CNK) Q2 Earnings
- What's Going On With Cinemark Holdings Stock Friday? - Cinemark Holdings (NYSE:CNK)
- Cinemark Holdings (CNK) Q2 Earnings and Revenues Lag Estimates
- Cinemark shares fall over 2% as revenue misses estimates despite strong box office
- Cinemark earnings missed by $0.08, revenue fell short of estimates
- Cinemark Q2 2025 slides: Record EBITDA and market share gains highlight recovery
- Exxon, Chevron, Linde, and more set to report earnings Friday
- TKO Group Holdings (TKO) Earnings Expected to Grow: What to Know Ahead of Next Week's Release
- Cinemark Holdings (CNK) Earnings Expected to Grow: What to Know Ahead of Next Week's Release
- Cinemark Stock: Cyclical Recovery With Strengthened Balance Sheet (NYSE:CNK)
Дневной диапазон
28.29 28.75
Годовой диапазон
23.12 36.29
- Предыдущее закрытие
- 28.54
- Open
- 28.59
- Bid
- 28.56
- Ask
- 28.86
- Low
- 28.29
- High
- 28.75
- Объем
- 5.448 K
- Дневное изменение
- 0.07%
- Месячное изменение
- 11.17%
- 6-месячное изменение
- 14.79%
- Годовое изменение
- 2.51%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.