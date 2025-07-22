КотировкиРазделы
CNK: Cinemark Holdings Inc Cinemark Holdings Inc

28.56 USD 0.02 (0.07%)
Сектор: Услуги связи Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс CNK за сегодня изменился на 0.07%. При этом минимальная цена на торгах достигала 28.29, а максимальная — 28.75.

Следите за динамикой Cinemark Holdings Inc Cinemark Holdings Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Дневной диапазон
28.29 28.75
Годовой диапазон
23.12 36.29
Предыдущее закрытие
28.54
Open
28.59
Bid
28.56
Ask
28.86
Low
28.29
High
28.75
Объем
5.448 K
Дневное изменение
0.07%
Месячное изменение
11.17%
6-месячное изменение
14.79%
Годовое изменение
2.51%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.