27.63 USD 0.26 (0.93%)
Sektör: İletişim hizmetleri Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

CNK fiyatı bugün -0.93% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 27.27 ve Yüksek fiyatı olarak 28.02 aralığında işlem gördü.

Cinemark Holdings Inc Cinemark Holdings Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Günlük aralık
27.27 28.02
Yıllık aralık
23.12 36.29
Önceki kapanış
27.89
Açılış
27.82
Satış
27.63
Alış
27.93
Düşük
27.27
Yüksek
28.02
Hacim
6.646 K
Günlük değişim
-0.93%
Aylık değişim
7.55%
6 aylık değişim
11.05%
Yıllık değişim
-0.83%
21 Eylül, Pazar