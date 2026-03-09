GEM Signal MT4

GEM Signal Pro

GEM Signal Pro 是一款適用於 MetaTrader 4 的趨勢跟隨指標，專為希望在圖表上獲得更清晰訊號、更有結構的交易設定，以及更實用風險管理的交易者而設計。

它不僅僅顯示一個簡單的箭頭，GEM Signal Pro 還能以更清晰、更易讀的方式呈現完整的交易思路。當條件確認完成後，指標可在圖表上顯示進場價、止損價與止盈目標，幫助交易者更有效率地評估交易設定。

運作方式

該指標首先根據其內部邏輯識別有效的初始訊號。

當確認條件滿足後，GEM Signal Pro 會在圖表上顯示完整的交易設定。這讓交易者可以更清楚地看到交易結構，並減少手動分析與計算的工作量。

圖表上的交易價位

對於已確認的訊號，GEM Signal Pro 可顯示：

進場價

止損價

止盈 1

止盈 2

止盈 3

風險報酬比

這讓交易設定更容易理解，也有助於讓圖表分析更有條理。

內建風險管理

風險管理是此指標設計的重要部分。

止損位基於近期市場結構，結合附近的擺動高低點與可選的 ATR 緩衝距離。這能讓交易價位更貼近當前市場條件，而不只是依賴固定距離。

圖表資訊面板

GEM Signal Pro 內建資訊面板，可顯示品種、週期、趨勢狀態、訊號統計與提醒狀態等重要資訊。

此面板設計以實用與易讀為主，如你偏好更乾淨的圖表，也可將其隱藏。

靈活提醒功能

該指標支援多種提醒方式，包括彈出提醒、聲音提醒、電子郵件提醒，以及推播通知。

交易者可根據自己的使用習慣，自行選擇最合適的通知方式。

主要優勢

清晰的圖表訊號

有結構的交易設定顯示

可見的止損與止盈價位

實用的圖表資訊

靈活的提醒設定

可自訂的視覺元素

適合哪些交易者

GEM Signal Pro 適合希望以更有結構的方式觀察市場機會，並喜歡直接在圖表上看到關鍵交易價位的交易者。

它可作為獨立的圖表工具使用，也可作為更完整交易系統的一部分。