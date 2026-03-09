GEM Signal MT4

GEM Signal Pro

GEM Signal Pro 是一款適用於 MetaTrader 4 的趨勢跟隨指標，專為希望在圖表上獲得更清晰訊號、更有結構的交易設定，以及更實用風險管理的交易者而設計。

它不僅僅顯示一個簡單的箭頭，GEM Signal Pro 還能以更清晰、更易讀的方式呈現完整的交易思路。當條件確認完成後，指標可在圖表上顯示進場價、止損價與止盈目標，幫助交易者更有效率地評估交易設定。

運作方式

該指標首先根據其內部邏輯識別有效的初始訊號。

當確認條件滿足後，GEM Signal Pro 會在圖表上顯示完整的交易設定。這讓交易者可以更清楚地看到交易結構，並減少手動分析與計算的工作量。

圖表上的交易價位

對於已確認的訊號，GEM Signal Pro 可顯示：

進場價
止損價
止盈 1
止盈 2
止盈 3
風險報酬比

這讓交易設定更容易理解，也有助於讓圖表分析更有條理。

內建風險管理

風險管理是此指標設計的重要部分。

止損位基於近期市場結構，結合附近的擺動高低點與可選的 ATR 緩衝距離。這能讓交易價位更貼近當前市場條件，而不只是依賴固定距離。

圖表資訊面板

GEM Signal Pro 內建資訊面板，可顯示品種、週期、趨勢狀態、訊號統計與提醒狀態等重要資訊。

此面板設計以實用與易讀為主，如你偏好更乾淨的圖表，也可將其隱藏。

靈活提醒功能

該指標支援多種提醒方式，包括彈出提醒、聲音提醒、電子郵件提醒，以及推播通知。

交易者可根據自己的使用習慣，自行選擇最合適的通知方式。

主要優勢

清晰的圖表訊號
有結構的交易設定顯示
可見的止損與止盈價位
實用的圖表資訊
靈活的提醒設定
可自訂的視覺元素

適合哪些交易者

GEM Signal Pro 適合希望以更有結構的方式觀察市場機會，並喜歡直接在圖表上看到關鍵交易價位的交易者。

它可作為獨立的圖表工具使用，也可作為更完整交易系統的一部分。

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Olaniyi Ayeku
指标
TRADING STRATEGY GUIDE DELIVERY The full Trading Strategy Guide will be sent directly to you after purchase. Just message me on MQL5 and ask for it — you'll receive it instantly, along with priority support and setup help. Powered Market Scanner for Smart Trading Decisions keypad support resistance logic 1  is a next-generation MT4 trading system built for serious traders who demand precision, reliability, and clarity. It combines advanced smart filters with real-time price structure logic to
CountSig
Yin Zhou Luo
指标
一款信号统计指标(MT4)——实现基于当前图表周期下的单线MA转向和双线MA金叉/死叉统计 . 转向定义：前一K向下或走平，当前K向上，视为转向向上；反之，转向向下。 金死叉定义：前一K快线在慢线下方，当前K快线在慢线上方，为金叉；反之，死叉。 参数及使用说明： 1、可指定统计K线数。 2、可指定4个不同的日内时间段，格式如"03:00-07:59"，4个时间段可交叉任意输入。 3、可配置ABC三个浮盈区间段点值。如：分界区间统计小点值设为500，即当某转向信 号出现后到下一反向信号止浮盈<=此点值，计入A区间； 若大于此点值<大分界点值时，计入B区间；若大于“大分界点值”计入C区间。 4、最大/最小浮盈统计。显示所有统计区间内的最大浮盈点值和最小浮盈点值(亏损点值)。 5、输出完整信号，按信号出现顺序排列，如“ACCBCA”之类。 6、综合预测。使用概率、周期、趋势、马尔可夫链等综合概算输出预测该信号出现的归类概率值。 7、加载指定MA线。在当前图表自动载入相应设置的MA线。 8、自适应列宽。以完整显示统计信号数。 9、用法:点击相应统计按钮即输出相应的统计表格.
Trend Signal Advanced System
Vitalyi Belyh
指标
Trend Signal Advanced System - 款交易系统，可为短期和中期交易提供趋势跟踪入场信号。信号箭头绘制在当前K线图上，在图表顶部和底部生成信号。趋势基于“标准差”指标，并具有灵活可定制的参数，以适应任何交易品种的波动性。 该交易系统包含止盈止损位规划器，允许您选择合适的交易结果水平并进行回测。 潜在交易信号轨迹线 从信号箭头到止损和止盈位的信号计数器基于K线的开盘价计算。 适用于从M1到H4的各种时间框架，适合超短线交易和日内交易。 提供信号箭头、“买入”和“卖出”警报。 大多数信号无需重绘即可正常工作，但在某些情况下，箭头可能会在当前K线图上闪烁。 统计监视器允许您在选定的交易品种和时间框架上为您的交易系统选择最佳输入参数。 信号搜索算法基于快慢移动平均线，并采用一般平均和平滑处理。 主要输入参数 "Standard Deviation Trend Length" ,"Trend Deviation Width Multiplier" 是趋势参数，用于改变趋势方向通道的长度和宽度。 "Fast MA Line" , "Slow MA Line"
Binary Options Channels Signals
Majeed Odubela
指标
SYSTEM INTRODUCTION:   The Binary Options Channels System Is Specifically Designed For Binary Options Trading. Unlike Other Systems And Indicators That Were Adopted From Other Trading Environments For Binary Options. Little Wonder Why Many Of Such Systems Fail To Make Money . Many End Up Loosing Money For Their Users.  A Very Important Fact That Must Be Noted Is The Fact That Application Of Martingale Is not Required. Thus Making It Safer For Traders Usage And Profitability. A Trader Can Use Fi
Fxland Price Reversal Zones
Afshin Dehghanpour
指标
Fxland Price Reversal Zones (MT4) FXLAND Smart Reversal Indicator is a professional technical analysis tool designed to help traders identify potential price reversal zones and key market turning points with clarity and precision. The best reversal indicator and price return by choosing only one ceiling or floor in each time frame A masterpiece of combining mathematics and Gann, fractal matrix, Fibonacci, movement angle and time. Completely intelligent Key Features Detects potential pr
Quantum Momentum Guard
Ashraful Alam
指标
Quantum Momentum Guard (QMG) Advanced Breakout & Momentum Indicator for MetaTrader 4 Quantum Momentum Guard (QMG) is a next-generation MetaTrader 4 trading indicator designed to identify high-probability breakout opportunities using a powerful combination of advanced momentum analysis and high-level mathematical calculations . Unlike ordinary indicators that generate signals based on a single condition, QMG confirms every breakout with momentum strength and mathematical validation , ensuring
ATC AlgoZone Indicator
Ameur Boudenne
5 (2)
指标
Algo Trading Indicaor  With this indicator , you’ll have zones and trends that hight probability the price will reverse from it. so will gives you all the help that you need  MT5 Version                    https://www.mql5.com/en/market/product/170028 MT4 Version                    https://www.mql5.com/en/market/product/88034 Why should you join us !?  1-This indicator is logical since it’s working in previous days movement , to predict the future movements. 2-Algo trading indicator will hel
VTrende Pro mt4
Andrii Diachenko
3 (2)
指标
VTrende Pro MT4 - MTF indicator for trend trading with a display panel for MT5 *** Videos can be translated into any language using subtitles (video language - Russian) Although the signals of the VTrende Pro indicator can be used as signals of a full-fledged trading system, it is recommended to use them in conjunction with the Bill Williams TS. VTrende Pro  MT4 is an extended version of the VTrende indicator. Difference between Pro version and VTrende: - Time zones - Signal V - signal 1-2 wave
WanaScalper MT4
Isaac Wanasolo
1 (1)
指标
A scalping indicator based on mathematical patterns, which on average gives signals with relatively small SL, and also occasionally helps to catch big moves in the markets (more information in the video) This indicator has three main types of notifications: The first type warns of a possible/upcoming signal on the next bar The second type indicates the presence of a ready signal to enter the market/open a position The third type is for SL and TP levels - you will be notified every time price re
Pair Trading Station MT4
Young Ho Seo
3.67 (3)
指标
How to use Pair Trading Station Pair Trading Station is recommended for H1 time frame and you can use it for any currency pairs. To generate buy and sell signal, follow few steps below to apply Pair Trading Station to your MetaTrader terminal. When you load Pair Trading Station on your chart, Pair Trading station will assess available historical data in your MetaTrader platforms for each currency pair. On your chart, the amount of historical data available will be displayed for each currency pai
FFx Engulfing Setup Alerter
Eric Venturi-Bloxs
指标
FFx Engulfing Setup Alerter gives trade suggestions with Entry, Target 1, Target 2 and StopLoss. Below are the different options available: Entry suggestion - pips to be added over the break for the entry 3 different options to calculate the SL - by pips, by ATR multiplier or at the pattern High/Low 3 different options to calculate the 2 TPs - by pips, by ATR multiplier or at Risk/Reward Offset the dashboard - any place on the chart Remove the suggestion once the price reached the SL line Lines
FFx InsideBar Setup Alerter
Eric Venturi-Bloxs
指标
FFx InsideBar Setup Alerter gives trade suggestions with Entry, Target 1, Target 2 and StopLoss. Below are the different options available: Entry suggestion - pips to be added over the break for the entry Minimum candle size - to avoid too close buy/sell entry suggestions 3 different options to calculate the SL - by pips, by ATR multiplier or at the pattern High/Low 3 different options to calculate the 2 TPs - by pips, by ATR multiplier or at Risk/Reward Offset the dashboard - any place on the c
FFx OutsideBar Setup Alerter
Eric Venturi-Bloxs
指标
FFx OutsideBar Setup Alerter gives trade suggestions with Entry, Target 1, Target 2 and StopLoss. Below are the different options available: Entry suggestion - pips to be added over the break for the entry. 3 different options to calculate the SL - by pips, by ATR multiplier or at the pattern High/Low. 3 different options to calculate the 2 TPs - by pips, by ATR multiplier or at Risk/Reward. Offset the dashboard - any place on the chart. Remove the suggestion once the price reached the SL line.
FFx PinBar Setup Alerter
Eric Venturi-Bloxs
指标
FFx PinBar Setup Alerter gives trade suggestions with Entry, Target 1, Target 2 and StopLoss. Below are the different options available: Entry suggestion - pips to be added over the break for the entry Minimum candle size - to avoid too small candles 3 different options to calculate the SL - by pips, by ATR multiplier or at the pattern High/Low 3 different options to calculate the 2 TPs - by pips, by ATR multiplier or at Risk/Reward Offset the dashboard - any place on the chart Remove the sugges
Lineverse Trendlines
Arkady Segal
5 (1)
指标
Automatic, live & interactive picture of all trendlines. Assign push, email and sound alerts to the lines of your choice and be informed about price rollback, breakout, rollback after breakout, number of rollbacks, line expiration by double breakout. Correct, drag or delete the lines and interactively tune the line system. https://youtu.be/EJUo9pYiHFA . Chart examples https: //www.mql5.com/en/users/efficientforex Price Interaction Events All events are effective immediately and only after one
Adaptive Stochastic
Rasoul Mojtahedzadeh
指标
Stochastic Oscillator is one of the most popular and accurate oscillators widely used by traders to capture overbought and oversold areas of price action. Although the Stochastic indicator works fine for an interval of the market, it fails to generate profitable signals when the market conditions change, and hence it produces wrong signals resulting in big losses. Have you ever thought about an adaptive Stochastic indicator that adapts its period of calculation based on the market conditions? Th
作者的更多信息
SkyHammer Signal Pro
Shengzu Zhong
5 (4)
指标
SkyHammer Signal Pro Professional No-Repaint Trend Signal Indicator with Locked Entry, SL and TP Levels SkyHammer Signal Pro is a structured trend and momentum signal indicator designed for traders who want clear, fixed, and verifiable trading signals. It works best on lower timeframes such as M1 and M5 . The indicator does not try to predict tops or bottoms. Instead, it waits for confirmed market structure, trend direction, momentum strength, volatility quality, and target space before generati
Super Signal Skyblade Edition MT4
Shengzu Zhong
5 (2)
指标
Super Signal – Skyblade Edition 專業級無重繪 / 無延遲趨勢信號系統，擁有卓越勝率 | 適用於 MT4 / MT5 在較低的時間週期上效果最佳，例如 1 分鐘、5 分鐘與 15 分鐘圖表。 核心特色： Super Signal – Skyblade Edition 是一套專為趨勢交易設計的智能信號系統。 其採用多重濾波邏輯，僅篩選出具有明確方向性、動能強勁且波動結構健康的走勢進場點。 本系統 不預測高點或低點 ，只有在同時滿足以下三項條件時才會觸發交易信號： 趨勢方向明確 動能持續增強 波動率結構穩定 此外，系統還結合市場流動性分析，以進一步提升信號的準確性與觸發時機。 信號特性： 所有箭頭信號皆為 100% 無重繪，無延遲 信號一旦出現即固定於圖表，不會閃爍或消失 提供圖表箭頭、資訊面板、彈出通知、聲音提示及推播訊息 支援 EA 呼叫（Buffer 輸出），可整合至自動化交易或信號跟單系統 提供預設參數模板，免調整即可使用，適合新手快速上手 總結： Super Signal – Skyblade Edition 是一款邏輯清晰、穩定高效的專業趨勢型
Gem SIGNAL
Shengzu Zhong
5 (1)
指标
GEM Signal Pro GEM Signal Pro 是一款適用於 MetaTrader 5 的趨勢跟隨指標，專為希望在圖表上獲得更清晰訊號、更有結構的交易設定，以及更實用風險管理的交易者而設計。 它不僅僅顯示一個簡單的箭頭，GEM Signal Pro 還能以更清晰、更易讀的方式呈現完整的交易思路。當條件確認完成後，指標可在圖表上顯示進場價、止損價與止盈目標，幫助交易者更有效率地評估交易設定。 運作方式 該指標首先根據其內部邏輯識別有效的初始訊號。 當確認條件滿足後，GEM Signal Pro 會在圖表上顯示完整的交易設定。這讓交易者可以更清楚地看到交易結構，並減少手動分析與計算的工作量。 圖表上的交易價位 對於已確認的訊號，GEM Signal Pro 可顯示： 進場價 止損價 止盈 1 止盈 2 止盈 3 風險報酬比 這讓交易設定更容易理解，也有助於讓圖表分析更有條理。 內建風險管理 風險管理是此指標設計的重要部分。 止損位基於近期市場結構，結合附近的擺動高低點與可選的 ATR 緩衝距離。這能讓交易價位更貼近當前市場條件，而不只是依賴固定距離。 圖表資訊面板 GEM Si
UT BOT Advanced MT5
Shengzu Zhong
指标
Advanced UT BOT ALERTS for MT5 專業多重濾波趨勢識別系統｜強化版 UT BOT 引擎 我們只提供高品質的指標。 Advanced UT BOT 為專業交易者設計，採用穩定的信號邏輯與安全運算結構，確保無延遲與錯誤更新。 它 不會重繪、不會重畫、不會刪除或修改 任何過去的信號。 所有 BUY 和 SELL 信號均在 K 線收盤後生成並固定 ，確保穩定性與準確性。 在即時行情中 不會重繪 ，信號會在收盤後即時出現。 限時優惠中 —— 下一次價格將調整為 49 美元。 請把握現在的優惠價格，售完即漲。 產品概述 Advanced UT BOT ALERTS 是新一代的趨勢信號系統，基於 UT BOT 的核心邏輯重新打造， 全面升級為 MT5 版本，融合多重濾波、動態視覺化與高精度警報系統。 UT Bot 指標最初由 Yo_adriiiiaan 開發，本版本由 PioneerAlgoFX 團隊深度強化， 在穩定性、精準度與自訂性方面均達到專業級水準，為實戰交易者而設計。 此系統能夠高精準地識別趨勢反轉與動能變化， 透過多層動態濾波與即時資訊面板輸出 高勝率信號
Super Signal Market Slayer
Shengzu Zhong
5 (4)
指标
Super Signal Market Slayer 無重繪｜高精準｜多市場智能趨勢指標 在市場中，真正困難的不是下單， 而是在混亂的波動中，看清「趨勢是否已經開始」。 Market Slayer   正是為此而生。 這是一款專為日內交易設計的無重繪智能指標， 透過多層確認與趨勢過濾機制，只在關鍵時刻給出清晰、可信的 Buy / Sell 訊號。 核心優勢 無重繪信號 訊號一旦出現即固定，不回跳、不消失，所見即所得。 高精準趨勢判斷 經多品種實測，於黃金 M5 / M15 週期表現尤為穩定。 多市場支援 適用於黃金、外匯、指數與主流加密貨幣。 專為日內交易優化 聚焦 M5、M15，避免雜訊，提升可執行性。 清晰直觀 初學者亦可快速理解與使用。 技術邏輯簡述 Market Slayer 並非單一箭頭邏輯，而是整合： 趨勢方向識別 動量啟動確認 市場雜訊過濾 自適應靈敏度調整 只保留「值得出手」的交易機會，避免情緒化進場。 適合誰使用 想遠離隨機交易、建立紀律系統的交易者 對重繪與延遲指標感到厭倦的日內交易者 希望與 EA 或半自動策略搭配的使用者 使用建議 預設參數已針對黃金
Multiple Divergence Detection System for MT5
Shengzu Zhong
指标
Multiple Divergence Detection System for MT5 多指标「背离」识别与可视化工具（Regular / Hidden，10个指标源，轻量高效） ________________________________________ 核心价值 •   一图整合：自动检测并可视化 常规背离（Regular） 与 隐藏背离（Hidden），在价格与指标之间绘制连线、标注顶部/底部标签，清晰直观。 •   多源共振：内置 MACD / MACD Histogram / RSI / Stochastic / CCI / Momentum / OBV / VWMACD / CMF / MFI 指标，可设定最小合成数量过滤噪音，聚焦更“强”的背离。 •   显示可控：支持是否显示连线/枢轴、标签显示全称/首字母/不显示、仅显示最近一组等，面向盘中观察更友好。 •   轻量高效：限定最大回看、线段/标签数量，适合多周期、多品种并行运行。 ________________________________________ 推荐品种与市场类型 •   更适合震荡/非趋势型
Black horse indicator MT5
Shengzu Zhong
5 (4)
指标
現在的價格相當優惠，建議盡早入手——價格可能隨時調整。 Black horse 指标的目标是找出价格走势与VWAP指标之间的背离。它使用过滤器来排除许多虚假的背离，提供高质量、准确的信号。 红色点位于蜡烛上方，表示看跌的背离，而绿色点位于蜡烛下方，表示看涨的背离。 背离的主要过滤器聚焦在ATR（平均真实范围）和过去蜡烛的价格变动，直到回顾期结束。当回顾期内的价格变动足够急剧，超过ATR倍数乘以ATR时，将确定存在背离。 由于计算的特性，在处理较高时间框架时，建议将ATR倍数和回顾期设置得较低。在较高的时间框架上，价格波动往往更为平滑，例如15分钟图表，急剧的价格波动发生的频率较低，通常包含在较少的蜡烛中，而这些蜡烛通常出现在较低的时间框架上。较不波动的股票，如HSBC，也应使用较低的ATR倍数和较短的回顾期。 我們所有箭頭訊號指標的核心特點 100% 不重繪 / 無延遲 的箭頭訊號 訊號一旦出現即固定 —— 不閃爍、不移位、不修改 內建 圖表箭頭、資訊面板、彈窗提示、聲音提醒、推播通知 支援 EA（提供緩衝區輸出），可用於自動交易或訊號複製
UT BOT Advanced MT4
Shengzu Zhong
指标
Advanced UT BOT ALERTS for MT4 專業多重濾波趨勢識別系統｜強化版 UT BOT 引擎 我們只提供高品質的指標。 Advanced UT BOT 為專業交易者設計，採用穩定的信號邏輯與安全運算結構，確保無延遲與錯誤更新。 它 不會重繪、不會重畫、不會刪除或修改 任何過去的信號。 所有 BUY 和 SELL 信號均在 K 線收盤後生成並固定 ，確保穩定性與準確性。 在即時行情中 不會重繪 ，信號會在收盤後即時出現。 限時優惠中 —— 下一次價格將調整為 49 美元。 請把握現在的優惠價格，售完即漲。 產品概述 Advanced UT BOT ALERTS   是新一代的趨勢信號系統，基於   UT BOT   的核心邏輯重新打造， 全面升級為 MT5 版本，融合多重濾波、動態視覺化與高精度警報系統。 UT Bot 指標最初由   Yo_adriiiiaan   開發，本版本由   PioneerAlgoFX   團隊深度強化， 在穩定性、精準度與自訂性方面均達到專業級水準，為實戰交易者而設計。 此系統能夠高精準地識別趨勢反轉與動能變化， 透過多層動態濾波與
Multiple Divergence Detection System for MT4
Shengzu Zhong
指标
Multiple Divergence Detection System for MT4 多指标「背离」识别与可视化工具（Regular / Hidden，10个指标源，轻量高效） ________________________________________ 核心价值 •   一图整合：自动检测并可视化 常规背离（Regular） 与 隐藏背离（Hidden），在价格与指标之间绘制连线、标注顶部/底部标签，清晰直观。 •   多源共振：内置 MACD / MACD Histogram / RSI / Stochastic / CCI / Momentum / OBV / VWMACD / CMF / MFI 指标，可设定最小合成数量过滤噪音，聚焦更“强”的背离。 •   显示可控：支持是否显示连线/枢轴、标签显示全称/首字母/不显示、仅显示最近一组等，面向盘中观察更友好。 •   轻量高效：限定最大回看、线段/标签数量，适合多周期、多品种并行运行。 ________________________________________ 推荐品种与市场类型 •   更适合震荡/非趋势型
Black Horse indicator
Shengzu Zhong
5 (1)
指标
現在的價格相當優惠，建議盡早入手——價格可能隨時調整。 Black horse 指标的目标是找出价格走势与VWAP指标之间的背离。它使用过滤器来排除许多虚假的背离，提供高质量、准确的信号。 红色点位于蜡烛上方，表示看跌的背离，而绿色点位于蜡烛下方，表示看涨的背离。 背离的主要过滤器聚焦在ATR（平均真实范围）和过去蜡烛的价格变动，直到回顾期结束。当回顾期内的价格变动足够急剧，超过ATR倍数乘以ATR时，将确定存在背离。 由于计算的特性，在处理较高时间框架时，建议将ATR倍数和回顾期设置得较低。在较高的时间框架上，价格波动往往更为平滑，例如15分钟图表，急剧的价格波动发生的频率较低，通常包含在较少的蜡烛中，而这些蜡烛通常出现在较低的时间框架上。较不波动的股票，如HSBC，也应使用较低的ATR倍数和较短的回顾期。 在“视觉设置”下，您可以更改VWAP线的颜色，显示交替的VWAP颜色，调整背离信号的大小，并显示或隐藏VWAP线。 我們所有箭頭訊號指標的核心特點 100% 不重繪 / 無延遲 的箭頭訊號 訊號一旦出現即固定 —— 不閃爍、不移位、不修改 內建 圖表箭頭、資訊
Super Signal Market Slayer MT4
Shengzu Zhong
指标
Super Signal Market Slayer 無重繪｜高精準｜多市場智能趨勢指標 在市場中，真正困難的不是下單， 而是在混亂的波動中，看清「趨勢是否已經開始」。 Market Slayer 正是為此而生。 這是一款專為日內交易設計的無重繪智能指標， 透過多層確認與趨勢過濾機制，只在關鍵時刻給出清晰、可信的 Buy / Sell 訊號。 核心優勢 無重繪信號 訊號一旦出現即固定，不回跳、不消失，所見即所得。 高精準趨勢判斷 經多品種實測，於黃金 M5 / M15 週期表現尤為穩定。 多市場支援 適用於黃金、外匯、指數與主流加密貨幣。 專為日內交易優化 聚焦 M5、M15，避免雜訊，提升可執行性。 清晰直觀 初學者亦可快速理解與使用。 技術邏輯簡述 Market Slayer 並非單一箭頭邏輯，而是整合： 趨勢方向識別 動量啟動確認 市場雜訊過濾 自適應靈敏度調整 只保留「值得出手」的交易機會，避免情緒化進場。 適合誰使用 想遠離隨機交易、建立紀律系統的交易者 對重繪與延遲指標感到厭倦的日內交易者 希望與 EA 或半自動策略搭配的使用者 使用建議 預設參數已針對黃金與外匯
Professional Copy Trading System MT4
Shengzu Zhong
实用工具
MT4 專業級跟單系統（MT4 版） 工業級、超高速的 LOCAL 本地跟單系統 ，適用於專業交易者、信號提供者與多帳戶管理。 工業級 LOCAL 架構 運行於同一 Windows 環境（同一電腦 / 同一 Windows VPS），低延遲、高穩定性，支援 24/7 無人值守運行。 Master / Slave / Self + Cross Copy（MT4 ↔ MT5） 支援 Master、Slave、Self-Copier 模式。 MT4→MT4、MT4→MT5、MT5→MT4、MT5→MT5。 重要：MT4↔MT5 跨平台跟單需同時安裝 MT4 與 MT5 版本。 核心功能 即時複製開倉、SL/TP 修改與平倉，並支援智慧化 Broker 品種名稱映射。 核心優勢 極速跟單、靈活手數管理、智能品種映射、可選風控模組與長期穩定性。
Ultra Fast Copy Trading System
Shengzu Zhong
实用工具
MT5 專業級跟單系統（MT5 版） 本產品為工業級、超高速的 LOCAL 本地跟單系統 ，專為專業交易者、信號提供者、以及機構式多帳戶管理而設計。它並非一般零售型網路跟單，而是以「同一 Windows 環境」為核心理念打造：當多個 MT5/MT4 終端部署在同一台電腦或同一個 Windows VPS 實例中，即可透過本地引擎實現更低延遲、更高一致性與更強穩定性，適合長時間 24/7 無人值守運行。 工業級 LOCAL 架構（更快、更穩） LOCAL 架構能降低傳輸與同步的不確定性，並在高波動或高頻事件下保持更可靠的同步節奏。系統內建一致性檢查與執行佇列機制，用於處理短時間內大量事件（例如同時多筆開倉、連續 SL/TP 更新、或密集平倉），同時提供詳細日誌，便於監控、稽核與問題排查。 Master / Slave / Self-Copier + Cross Copy（MT4 ↔ MT5） MT5 版支援 Master（Transmitter）/ Slave（Receiver）/ Self-Copier 三種模式，可用於一主多從、多帳戶同步、或同帳戶下按規則進行品種/策略複製。 Cr
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