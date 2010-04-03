Bollinger Live Tuner MT4

每位交易者都熟悉这个流程：打开指标设置，改一个数字，点击确定，盯着图表看，觉得不对，再打开设置。如果您在 MetaTrader 4 上交易，这套动作已经重复了很多年——而 Bollinger Bands 中最关键的那个参数，也就是标准差倍数，恰恰是最少有人去试的一个，因为每试一次都要来回打开一次对话框。Bollinger Live Tuner 结束了这种折腾。

这是一款完整的 Bollinger Bands 指标，可以直接在图表上实时调参——而且这一次调整就发生在K线上，因为通道本来就画在那里。图表上浮着一个小面板，带有周期和标准差倍数（0.5 至 5.0，步长 0.1）的滑块。拖动倍数滑块，就能看到通道在整段历史行情上实时收窄和放宽。在您自己的品种和周期上，通道边界从哪里开始抓到真正的反转而不是噪音——几秒钟就看得出来，不必反复打开十几次设置对话框。

中轨均线算法一键切换。经典 Bollinger Bands 使用 SMA 作为中轨——这也是默认设置，与原始定义一致。想要尝试其他组合，可以直接在面板上循环切换中轨算法：SMA、EMA、SMMA、LWMA；标准差始终围绕您所选的中轨计算，因此通道与自己的中心线始终保持一致。

真正的 Bollinger Bands，而不是套壳。指标采用自有的标准实现：Middle = MA(Close, period)，Upper/Lower = Middle ± 倍数 × 同一窗口内围绕当前中轨值计算的总体标准差（平台的标准约定）。四种中轨均线算法均已逐一数值校验——中间没有调用任何内置句柄。您调的是什么，看到的就是什么。不重绘。

还有实时样式编辑器。用 16 色调色板和 RGB 滑块重新设置通道与中轨的颜色和线宽。三套内置主题（Night Cyan、Graphite Gold、Clean Light）任选，让面板与您的图表风格统一。

您的设置会按图表分别保存——周期、倍数、中轨算法、颜色和线宽在重启后都会原样恢复。

为 MT4 而生，而不是从 MT5 简单移植。这就是我们 MetaTrader 5 用户使用的同一套 Live Tuning 面板——相同的滑块、相同的样式编辑器、相同的主题——为 MetaTrader 4 原生编译。

您会喜欢它的理由

看着通道呼吸。 标准差滑块是整个 Live Tuning 系列中最直观的控件——通道会随着您自己的波动率实时收缩和扩张。

标准差滑块是整个 Live Tuning 系列中最直观的控件——通道会随着您自己的波动率实时收缩和扩张。 倍数调节足够精细： 0.5 至 5.0，步长 0.1，所以比较 1.8、2.0 和 2.2 只需拖动一下，而不是打开三次设置窗口。

0.5 至 5.0，步长 0.1，所以比较 1.8、2.0 和 2.2 只需拖动一下，而不是打开三次设置窗口。 默认经典，随需灵活。 中轨默认使用 SMA，与 Bollinger 的原始定义一致；EMA/SMMA/LWMA 一键即达。

中轨默认使用 SMA，与 Bollinger 的原始定义一致；EMA/SMMA/LWMA 一键即达。 实时改样式。 通道和中轨的颜色与线宽在编辑时即时反映到图表上。

通道和中轨的颜色与线宽在编辑时即时反映到图表上。 三套主题 ，一键切换，深色或浅色，随图表风格搭配。

，一键切换，深色或浅色，随图表风格搭配。 按图表记忆。 您的调参逐图保存，重启后依旧有效。

您的调参逐图保存，重启后依旧有效。 自有 Bollinger 算法。不重绘。它不会替您下单——这是一款辅助决策工具。

使用方法

把 Bollinger Live Tuner 拖到任意图表上——通道画在K线上，面板浮于其上。

用滑块设置周期和标准差倍数——实时观察通道的变化。

如果需要非经典的中心线，切换中轨均线算法。

打开 Style editor，调整通道与中轨的颜色和线宽。

Bollinger Live Tuner 是 Live Tuning 系列中第一个直接画在主图上的成员，与 CCI、WPR、RSI、Stochastic、DeMarker、Momentum 和 ADX Live Tuner 同属一系：先把经典指标免费提供，之后还会有更多指标以及基于同一实时调参思路的多周期面板。如果这种工作方式帮您省下了来回打开对话框的时间，一条简短的评价能告诉我们接下来该为 MT4 做什么。

提示：如果面板看起来是透明的，说明您的图表启用了 "Chart on foreground"（F8 -> Common），K线被画在了面板之上。本指标有意尊重您的图表设置，绝不擅自修改——取消勾选该选项，面板即恢复不透明。

免费、自包含、无需 DLL。适用于任何品种和任何时间周期。