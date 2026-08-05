ApeX Trading Console MT5

📚 用户手册 1 📚 用户手册 2

ApeX Trading Console 是一款专业的 MT5 交易管理器、交易助手、风险管理器和仓位大小计算器，适用于 MetaTrader 5。

在图表上规划交易，让控制台来执行：根据您设定的风险自动计算手数、部分止盈和部分止损、保本、移动止损、OCO（一触即发）、将止损保存在 EA 内部而非服务器上，以及为资金账户提供实时回撤保护。

将入场、止损和目标绘制成一个方框，按下"执行"，面板便会处理手数计算、下单、出场以及事后的交易记录——一个工具代替了大多数交易者手动操作的十几个环节。





🚀 上线优惠 — 终身授权仅需 $99

限时特惠价，优惠时间有限。





模拟模式提示

内置的 MQL5 演示程序运行在策略测试器中。

由于此限制，交互式交易面板在演示模式下无法完全正常工作。按钮、鼠标交互和拖放操作可能与在实盘图表上的表现不同。这是预期行为，并非程序错误。

要体验 ApeX Trading Console 的完整功能，请在普通的 MT5 图表上运行该 EA。





⚠️ 重要提示

本 EA 仅支持对冲（Hedging）账户。

不支持净额（Netting）账户。

购买前请确认您的交易账户为对冲账户。







交易者为何一直挂着它

下单前就已决定风险。 设定您愿意承受的亏损金额；将止损拖到图表所示的位置，手数会自动跟随计算。

设定您愿意承受的亏损金额；将止损拖到图表所示的位置，手数会自动跟随计算。 经纪商看不到的止损。 将止损、止盈、保本和移动止损全部保留在 EA 内部，并在更远处设置真实的紧急止损作为保险。

将止损、止盈、保本和移动止损全部保留在 EA 内部，并在更远处设置真实的紧急止损作为保险。 资金账户的守护者。 实时监控日亏损、最大回撤、目标、交易天数和行为规则——在规则被打破之前，控制台可以清空仓位或锁定账户。

实时监控日亏损、最大回撤、目标、交易天数和行为规则——在规则被打破之前，控制台可以清空仓位或锁定账户。 无需人工干预的出场。 部分止盈、部分止损、五种保本方式、十种移动止损方法，以及跨品种的 OCO 联动。

部分止盈、部分止损、五种保本方式、十种移动止损方法，以及跨品种的 OCO 联动。 无需人工记录即可复盘。 每笔已平仓交易都已列出其风险回报比、持仓时长、交易时段以及最初计划的止损/止盈——无需手动记录。





1. 规划

区域框（Zone box） — 一个可拖动的方框包含入场、止损和目标。拖动任意一条线，手数、风险和风险回报比都会随之实时更新。

— 一个可拖动的方框包含入场、止损和目标。拖动任意一条线，手数、风险和风险回报比都会随之实时更新。 Risk : Reward — 一键设置 1:1 到 1:10 的目标，或根据任意时间周期的 ATR 设置止损。

— 一键设置 1:1 到 1:10 的目标，或根据任意时间周期的 ATR 设置止损。 风险模式 — 按固定金额、账户余额百分比或固定手数承担风险——止损越宽，仓位自然越小。

— 按固定金额、账户余额百分比或固定手数承担风险——止损越宽，仓位自然越小。 市价或挂单 — 立即成交，或将方框放在您想要入场的位置，由控制台自动选择限价单或止损单。

— 立即成交，或将方框放在您想要入场的位置，由控制台自动选择限价单或止损单。 Set Virtual（虚拟设置） — 为每笔交易单独选择止损存放在经纪商服务器上还是 EA 内部，包括永远不会到达服务器的挂单。





2. 执行

一键市价卡 — 触碰卡片即可买入或卖出，拥有独立手数，与您计划中的交易分开。

— 触碰卡片即可买入或卖出，拥有独立手数，与您计划中的交易分开。 止盈层级 — 设置多个目标，每个目标平掉一部分仓位，让盈利分批入账，而非一次性全平或全无。

— 设置多个目标，每个目标平掉一部分仓位，让盈利分批入账，而非一次性全平或全无。 止损层级 — 让走势不利的交易分批离场，而不是在一个价位承受全部亏损。

— 让走势不利的交易分批离场，而不是在一个价位承受全部亏损。 保本（Break Even） — 根据点数、金额、风险回报比、止盈层级，或在 N 根蜡烛收盘越过该价位后，将止损移至入场价——已计入点差和佣金，让保本真正做到保本。

— 根据点数、金额、风险回报比、止盈层级，或在 N 根蜡烛收盘越过该价位后，将止损移至入场价——已计入点差和佣金，让保本真正做到保本。 移动止损（Trailing Stop） — 十种方法：固定距离、先保本再移动、蜡烛高低点、按步长移动、按风险回报比步进、ATR 波动率、指标线、按分批止盈步进、按百分比、按时间。

— 十种方法：固定距离、先保本再移动、蜡烛高低点、按步长移动、按风险回报比步进、ATR 波动率、指标线、按分批止盈步进、按百分比、按时间。 OCO — 当一个订单触发时，其他订单会立即被处理：取消挂单、平掉持仓，或两者同时进行。挂单在成交的瞬间生效，可以是单向的，也可以是双向的——先成交的一方会清除另一方。持仓在出场时生效，您可以选择是由其止盈还是止损触发，从而只在该交易获利时，或只在该交易亏损时清除其他订单/仓位。目标品种可以位于其他交易品种上，每个列表最多 32 个。





3. 管理

Prop Guard — 实时回撤、目标和仓位数据，八项规则监控，主流资方的预设方案，以及在您选定的百分比处自动清仓或锁定账户的保护机制。

— 实时回撤、目标和仓位数据，八项规则监控，主流资方的预设方案，以及在您选定的百分比处自动清仓或锁定账户的保护机制。 Close（平仓）标签页 — 平掉盈利单、亏损单、单一方向或全部持仓——支持设定阈值，例如"仅平掉盈利超过 50 美元的交易"——并按类型取消挂单。

— 平掉盈利单、亏损单、单一方向或全部持仓——支持设定阈值，例如"仅平掉盈利超过 50 美元的交易"——并按类型取消挂单。 自动平仓监控列表 — 当浮动盈亏达到设定水平时自动为您平仓的规则，可按品种设置，也可按整个账户设置。

— 当浮动盈亏达到设定水平时自动为您平仓的规则，可按品种设置，也可按整个账户设置。 Order Manager（订单管理器） — 将所有当前交易汇总到一个可排序的表格中，配合筛选条件，一键即可平掉符合筛选条件的全部交易。

— 将所有当前交易汇总到一个可排序的表格中，配合筛选条件，一键即可平掉符合筛选条件的全部交易。 Order History（订单历史） — 已平仓交易附带风险回报比、持仓时长、交易时段和星期；可按结果、按"无止损"、按备注进行筛选——立刻看出哪一天、哪个时段或哪个习惯正在让您亏钱。

— 已平仓交易附带风险回报比、持仓时长、交易时段和星期；可按结果、按"无止损"、按备注进行筛选——立刻看出哪一天、哪个时段或哪个习惯正在让您亏钱。 Notify History（通知历史） — 控制台发出的每一条提醒都可搜索，确保您不在时发生的事情不会遗漏。





图表上的功能

提醒 — 任意品种的价格提醒线、蜡烛收盘预警、按货币和影响程度分类的新闻预警，以及您自己绘制的线条和方框触发的提醒——可通过屏幕卡片、手机推送、声音，或三者同时提醒。

— 任意品种的价格提醒线、蜡烛收盘预警、按货币和影响程度分类的新闻预警，以及您自己绘制的线条和方框触发的提醒——可通过屏幕卡片、手机推送、声音，或三者同时提醒。 自由移动图表 — 自由上下拖动图表，摆脱 MetaTrader 固定价格刻度的束缚——在蜡烛上下留出空间以便绘图和规划—— Keep View 功能会在您切换时间周期时保持屏幕上的同一时刻，让您永远不会迷失方向。

— 自由上下拖动图表，摆脱 MetaTrader 固定价格刻度的束缚——在蜡烛上下留出空间以便绘图和规划—— 功能会在您切换时间周期时保持屏幕上的同一时刻，让您永远不会迷失方向。 市场工具 — 28 个货币对的强弱表现、货币强弱指标、交易时段高亮、品种切换器、缩放预设，以及蜡烛收盘倒计时。

— 28 个货币对的强弱表现、货币强弱指标、交易时段高亮、品种切换器、缩放预设，以及蜡烛收盘倒计时。 贴心的日常使用体验 — 十二种明暗主题、透明度调节滑块、可自定义的所有快捷键，以及可跨多个时间周期一键截图，方便记录交易日志。





快速上手

将 EA 挂载到任意图表，并允许自动交易。 在 Settings 标签页中，设置默认止损距离和风险回报比。 点击+ BUY ZONE 或 + SELL ZONE，将线条拖到图表指示的位置，然后点击Execute。





须知