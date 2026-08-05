ApeX Trading Console MT5

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ApeX Trading Console — профессиональный менеджер сделок, торговый помощник, риск-менеджер и калькулятор размера позиции для MetaTrader 5.

Планируйте сделку на графике, а консоль сама её проведёт: автоматический расчёт лота исходя из заданного риска, частичные тейк-профиты и стоп-лоссы, безубыток, трейлинг-стоп, OCO, стопы, хранящиеся внутри EA, а не на сервере, и живой контроль просадки для финансируемых счетов.

Нарисуйте вход, стоп и цели в виде блока, нажмите Execute — и панель сама займётся расчётом объёма, отправкой ордера, выходом из позиции и записью результата. Один инструмент вместо десятка, которыми обычно жонглирует трейдер.





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Специальная вводная цена действует ограниченное время.





Уведомление о демо-режиме

Встроенное демо MQL5 запускается в тестере стратегий.

Из-за этого ограничения интерактивная торговая панель работает не полностью в демо-режиме. Кнопки, взаимодействие с мышью и операции drag-and-drop могут работать иначе, чем на живом графике. Это ожидаемое поведение, а не ошибка.

Чтобы оценить полный функционал ApeX Trading Console, запустите EA на обычном графике MT5.





⚠️ Важно

Этот EA работает ТОЛЬКО с хеджинговыми счетами.

Неттинговые счета НЕ поддерживаются.

Перед покупкой убедитесь, что ваш торговый счёт хеджинговый.







Почему трейдеры держат его на графике

Риск определяется до открытия ордера. Задайте сумму, которой готовы рискнуть; перетащите стоп туда, куда указывает график, и размер лота рассчитается сам.

Задайте сумму, которой готовы рискнуть; перетащите стоп туда, куда указывает график, и размер лота рассчитается сам. Стопы, невидимые брокеру. Держите стоп-лосс, тейк-профит, безубыток и трейлинг внутри EA, с настоящим аварийным стопом далеко позади в качестве страховки.

Держите стоп-лосс, тейк-профит, безубыток и трейлинг внутри EA, с настоящим аварийным стопом далеко позади в качестве страховки. Защита для финансируемых счетов. Дневной убыток, максимальная просадка, цели, торговые дни и правила поведения отслеживаются в реальном времени — консоль может закрыть все позиции или заблокировать счёт до нарушения правила.

Дневной убыток, максимальная просадка, цели, торговые дни и правила поведения отслеживаются в реальном времени — консоль может закрыть все позиции или заблокировать счёт до нарушения правила. Выходы, работающие без вас. Частичные тейк-профиты, частичные стопы, пять типов безубытка, десять методов трейлинга и OCO-связи между символами.

Частичные тейк-профиты, частичные стопы, пять типов безубытка, десять методов трейлинга и OCO-связи между символами. Анализ без бумажной работы. Каждая закрытая сделка уже содержит RR, длительность, сессию и изначально запланированные SL/TP — записывать вручную ничего не нужно.





1. Планирование

Зона (Zone box) — Один перетаскиваемый блок содержит вход, стоп и цель. Перетащите любую линию — лот, риск и соотношение риск/прибыль обновятся на ходу.

— Один перетаскиваемый блок содержит вход, стоп и цель. Перетащите любую линию — лот, риск и соотношение риск/прибыль обновятся на ходу. Risk : Reward — Установите цель от 1:1 до 1:10 одним нажатием, либо разместите стоп по ATR любого таймфрейма.

— Установите цель от 1:1 до 1:10 одним нажатием, либо разместите стоп по ATR любого таймфрейма. Режимы риска — Риск фиксированной суммой, процентом от баланса или фиксированным лотом — более широкий стоп просто означает меньшую позицию.

— Риск фиксированной суммой, процентом от баланса или фиксированным лотом — более широкий стоп просто означает меньшую позицию. Market или Pending — Войдите сейчас, либо разместите блок там, где хотите войти, и консоль сама выберет Limit или Stop.

— Войдите сейчас, либо разместите блок там, где хотите войти, и консоль сама выберет Limit или Stop. Set Virtual — Выбирайте для каждой сделки, живут ли стопы на сервере брокера или внутри EA, включая отложенные ордера, которые никогда не попадают на сервер.





2. Исполнение

Рыночная карточка в один клик — Покупка или продажа одним касанием карточки, со своим лотом, отдельно от запланированных сделок.

— Покупка или продажа одним касанием карточки, со своим лотом, отдельно от запланированных сделок. Уровни Take Profit — Несколько целей, каждая закрывает часть позиции, так что прибыль фиксируется по частям, а не всё или ничего.

— Несколько целей, каждая закрывает часть позиции, так что прибыль фиксируется по частям, а не всё или ничего. Уровни Stop Loss — Выходите из неудачной сделки частями, а не принимайте весь убыток по одной цене.

— Выходите из неудачной сделки частями, а не принимайте весь убыток по одной цене. Break Even — Перемещайте стоп в точку входа по пунктам, деньгам, RR, уровню TP или после N свечей закрытия за этим уровнем — с учётом спреда и комиссии, чтобы безубыток был действительно безубытком.

— Перемещайте стоп в точку входа по пунктам, деньгам, RR, уровню TP или после N свечей закрытия за этим уровнем — с учётом спреда и комиссии, чтобы безубыток был действительно безубытком. Trailing Stop — Десять методов: фиксированная дистанция, безубыток с последующим трейлингом, минимумы/максимумы свечей, шаг, шаги RR, волатильность ATR, линии индикатора, шаги по частичным TP, процентный и по времени.

— Десять методов: фиксированная дистанция, безубыток с последующим трейлингом, минимумы/максимумы свечей, шаг, шаги RR, волатильность ATR, линии индикатора, шаги по частичным TP, процентный и по времени. OCO — Когда срабатывает один ордер, остальные обрабатываются сразу: отложенные ордера отменяются, открытые позиции закрываются, либо и то и другое. Отложенный ордер действует в момент исполнения, односторонне или взаимно — какой сработает первым, отменяет другой. Открытая позиция действует при выходе, и вы выбираете, срабатывает ли это по её TP или по её SL, так что остальные закрываются только когда эта сделка выигрывает, или только когда проигрывает. Цели могут находиться на других символах, до 32 в каждом списке.





3. Управление

Prop Guard — Живые показатели просадки, цели и размера позиции, восемь наблюдателей за правилами, пресеты известных фирм, и защита, которая закрывает все позиции или блокирует торговлю на выбранном вами проценте.

— Живые показатели просадки, цели и размера позиции, восемь наблюдателей за правилами, пресеты известных фирм, и защита, которая закрывает все позиции или блокирует торговлю на выбранном вами проценте. Вкладка Close — Закрывайте прибыльные, убыточные, одну сторону или всё сразу — с порогами вроде «только сделки выше 50 USD» — и отменяйте отложенные ордера по типу.

— Закрывайте прибыльные, убыточные, одну сторону или всё сразу — с порогами вроде «только сделки выше 50 USD» — и отменяйте отложенные ордера по типу. Список авто-закрытия — Правила, которые закрывают позиции за вас, когда плавающая прибыль или убыток достигает уровня, по символу или по всему счёту.

— Правила, которые закрывают позиции за вас, когда плавающая прибыль или убыток достигает уровня, по символу или по всему счёту. Order Manager — Все открытые позиции в одной сортируемой таблице, с фильтрами и одной кнопкой, закрывающей именно то, что попало под фильтр.

— Все открытые позиции в одной сортируемой таблице, с фильтрами и одной кнопкой, закрывающей именно то, что попало под фильтр. Order History — Закрытые сделки с RR, длительностью, сессией и днём недели; фильтрация по результату, по «без стоп-лосса», по комментарию — и сразу видно, какой день, сессия или привычка обходится вам дороже.

— Закрытые сделки с RR, длительностью, сессией и днём недели; фильтрация по результату, по «без стоп-лосса», по комментарию — и сразу видно, какой день, сессия или привычка обходится вам дороже. Notify History — Каждое предупреждение консоли, с поиском, так что ничего из произошедшего в ваше отсутствие не потеряется.





На графике

Оповещения — Ценовые линии-алерты на любом символе, предупреждения о закрытии свечи, новостные предупреждения по валюте и важности, и оповещения по линиям и блокам, которые вы нарисовали сами — доставляются как карточка на экране, push на телефон, звук, или все три способа сразу.

— Ценовые линии-алерты на любом символе, предупреждения о закрытии свечи, новостные предупреждения по валюте и важности, и оповещения по линиям и блокам, которые вы нарисовали сами — доставляются как карточка на экране, push на телефон, звук, или все три способа сразу. Свободное движение графика — Перетаскивайте график вверх и вниз свободно, вместо борьбы с зафиксированной ценовой шкалой MetaTrader — есть место выше и ниже свечей для рисования и планирования — а Keep View удерживает тот же момент на экране при смене таймфрейма, так что вы никогда не теряете своё место.

— Перетаскивайте график вверх и вниз свободно, вместо борьбы с зафиксированной ценовой шкалой MetaTrader — есть место выше и ниже свечей для рисования и планирования — а удерживает тот же момент на экране при смене таймфрейма, так что вы никогда не теряете своё место. Рыночные инструменты — Динамика 28 валютных пар, измеритель силы валют, подсветка сессий, переключатель символов, предустановки зума и обратный отсчёт до закрытия свечи.

— Динамика 28 валютных пар, измеритель силы валют, подсветка сессий, переключатель символов, предустановки зума и обратный отсчёт до закрытия свечи. Сделано для повседневной работы — Двенадцать светлых и тёмных тем, регулятор прозрачности, перенастраиваемые горячие клавиши на всё, и скриншоты в один клик по нескольким таймфреймам для вашего журнала.





Начало работы

Прикрепите EA к любому графику и разрешите алгоритмическую торговлю. На вкладке Settings задайте дистанцию стопа по умолчанию и соотношение риск/прибыль. Нажмите + BUY ZONE или + SELL ZONE, перетащите линии туда, куда указывает график, и нажмите Execute.





Полезно знать