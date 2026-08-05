ApeX Trading Console MT5

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ApeX Trading Console — профессиональный менеджер сделок, торговый помощник, риск-менеджер и калькулятор размера позиции для MetaTrader 5.

Планируйте сделку на графике, а консоль сама её проведёт: автоматический расчёт лота исходя из заданного риска, частичные тейк-профиты и стоп-лоссы, безубыток, трейлинг-стоп, OCO, стопы, хранящиеся внутри EA, а не на сервере, и живой контроль просадки для финансируемых счетов.
Нарисуйте вход, стоп и цели в виде блока, нажмите Execute — и панель сама займётся расчётом объёма, отправкой ордера, выходом из позиции и записью результата. Один инструмент вместо десятка, которыми обычно жонглирует трейдер.


🚀 Акция запуска — пожизненная лицензия всего за $99

Специальная вводная цена действует ограниченное время.


Уведомление о демо-режиме

Встроенное демо MQL5 запускается в тестере стратегий.

Из-за этого ограничения интерактивная торговая панель работает не полностью в демо-режиме. Кнопки, взаимодействие с мышью и операции drag-and-drop могут работать иначе, чем на живом графике. Это ожидаемое поведение, а не ошибка.

Чтобы оценить полный функционал ApeX Trading Console, запустите EA на обычном графике MT5.


⚠️ Важно
Этот EA работает ТОЛЬКО с хеджинговыми счетами.
Неттинговые счета НЕ поддерживаются.

Перед покупкой убедитесь, что ваш торговый счёт хеджинговый.


Почему трейдеры держат его на графике

  • Риск определяется до открытия ордера. Задайте сумму, которой готовы рискнуть; перетащите стоп туда, куда указывает график, и размер лота рассчитается сам.
  • Стопы, невидимые брокеру. Держите стоп-лосс, тейк-профит, безубыток и трейлинг внутри EA, с настоящим аварийным стопом далеко позади в качестве страховки.
  • Защита для финансируемых счетов. Дневной убыток, максимальная просадка, цели, торговые дни и правила поведения отслеживаются в реальном времени — консоль может закрыть все позиции или заблокировать счёт до нарушения правила.
  • Выходы, работающие без вас. Частичные тейк-профиты, частичные стопы, пять типов безубытка, десять методов трейлинга и OCO-связи между символами.
  • Анализ без бумажной работы. Каждая закрытая сделка уже содержит RR, длительность, сессию и изначально запланированные SL/TP — записывать вручную ничего не нужно.


1. Планирование

  • Зона (Zone box) — Один перетаскиваемый блок содержит вход, стоп и цель. Перетащите любую линию — лот, риск и соотношение риск/прибыль обновятся на ходу.
  • Risk : Reward — Установите цель от 1:1 до 1:10 одним нажатием, либо разместите стоп по ATR любого таймфрейма.
  • Режимы риска — Риск фиксированной суммой, процентом от баланса или фиксированным лотом — более широкий стоп просто означает меньшую позицию.
  • Market или Pending — Войдите сейчас, либо разместите блок там, где хотите войти, и консоль сама выберет Limit или Stop.
  • Set Virtual — Выбирайте для каждой сделки, живут ли стопы на сервере брокера или внутри EA, включая отложенные ордера, которые никогда не попадают на сервер.


2. Исполнение

  • Рыночная карточка в один клик — Покупка или продажа одним касанием карточки, со своим лотом, отдельно от запланированных сделок.
  • Уровни Take Profit — Несколько целей, каждая закрывает часть позиции, так что прибыль фиксируется по частям, а не всё или ничего.
  • Уровни Stop Loss — Выходите из неудачной сделки частями, а не принимайте весь убыток по одной цене.
  • Break Even — Перемещайте стоп в точку входа по пунктам, деньгам, RR, уровню TP или после N свечей закрытия за этим уровнем — с учётом спреда и комиссии, чтобы безубыток был действительно безубытком.
  • Trailing Stop — Десять методов: фиксированная дистанция, безубыток с последующим трейлингом, минимумы/максимумы свечей, шаг, шаги RR, волатильность ATR, линии индикатора, шаги по частичным TP, процентный и по времени.
  • OCO — Когда срабатывает один ордер, остальные обрабатываются сразу: отложенные ордера отменяются, открытые позиции закрываются, либо и то и другое. Отложенный ордер действует в момент исполнения, односторонне или взаимно — какой сработает первым, отменяет другой. Открытая позиция действует при выходе, и вы выбираете, срабатывает ли это по её TP или по её SL, так что остальные закрываются только когда эта сделка выигрывает, или только когда проигрывает. Цели могут находиться на других символах, до 32 в каждом списке.


3. Управление

  • Prop Guard — Живые показатели просадки, цели и размера позиции, восемь наблюдателей за правилами, пресеты известных фирм, и защита, которая закрывает все позиции или блокирует торговлю на выбранном вами проценте.
  • Вкладка Close — Закрывайте прибыльные, убыточные, одну сторону или всё сразу — с порогами вроде «только сделки выше 50 USD» — и отменяйте отложенные ордера по типу.
  • Список авто-закрытия — Правила, которые закрывают позиции за вас, когда плавающая прибыль или убыток достигает уровня, по символу или по всему счёту.
  • Order Manager — Все открытые позиции в одной сортируемой таблице, с фильтрами и одной кнопкой, закрывающей именно то, что попало под фильтр.
  • Order History — Закрытые сделки с RR, длительностью, сессией и днём недели; фильтрация по результату, по «без стоп-лосса», по комментарию — и сразу видно, какой день, сессия или привычка обходится вам дороже.
  • Notify History — Каждое предупреждение консоли, с поиском, так что ничего из произошедшего в ваше отсутствие не потеряется.


На графике

  • Оповещения — Ценовые линии-алерты на любом символе, предупреждения о закрытии свечи, новостные предупреждения по валюте и важности, и оповещения по линиям и блокам, которые вы нарисовали сами — доставляются как карточка на экране, push на телефон, звук, или все три способа сразу.
  • Свободное движение графика — Перетаскивайте график вверх и вниз свободно, вместо борьбы с зафиксированной ценовой шкалой MetaTrader — есть место выше и ниже свечей для рисования и планирования — а Keep View удерживает тот же момент на экране при смене таймфрейма, так что вы никогда не теряете своё место.
  • Рыночные инструменты — Динамика 28 валютных пар, измеритель силы валют, подсветка сессий, переключатель символов, предустановки зума и обратный отсчёт до закрытия свечи.
  • Сделано для повседневной работы — Двенадцать светлых и тёмных тем, регулятор прозрачности, перенастраиваемые горячие клавиши на всё, и скриншоты в один клик по нескольким таймфреймам для вашего журнала.


Начало работы

  1. Прикрепите EA к любому графику и разрешите алгоритмическую торговлю.
  2. На вкладке Settings задайте дистанцию стопа по умолчанию и соотношение риск/прибыль.
  3. Нажмите + BUY ZONE или + SELL ZONE, перетащите линии туда, куда указывает график, и нажмите Execute.


Полезно знать

  • MetaTrader 5, хеджинговый счёт. Консоль предупредит вас на неттинговом счёте.
  • Частичные уровни, виртуальные стопы, безубыток, трейлинг, OCO и правила авто-закрытия исполняются самим EA, поэтому MetaTrader должен быть запущен. Обычные стопы и цели остаются на сервере брокера как обычно.
  • Работает на любом символе, который предлагает ваш брокер — форекс, металлы, индексы, криптовалюты.
  • Прочитайте страницы руководства по каждой вкладке и окну перед началом реальной торговли, и попробуйте сначала на демо-счёте.
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AI Agent Supervisor is NOT an Expert Advisor. AI Agent Supervisor   is a   multi-agent AI risk & portfolio supervisor   that watches every EA on your account and intervenes in real time.  WANT AN AI PORTFOLIO MANAGER WATCHING YOUR FLEET 24/7?   Run your fleet on the same brokers I do:   IC MARKETS , IC TRADING   .  Unlike the centralized stock market, Forex has no single, unified price feed.  Every broker sources liquidity from different providers, creating unique data streams. The Supervisor r
Orderflow Footprint Futures Chart
Abdul Jalil
Утилиты
FUTURES ORDERFLOW FOOTPRINT CHART Professional OrderFlow EA for MetaTrader 5 Version 1.01| Professional tool for real traders | Institutional-Grade Visualization STRATEGY TESTER USERS - PLEASE SELECT EVERY REAL TICK WHEN TESTING AND YOU HAVE DOWNLOADED HISTORICAL DATA. IF YOU SEE A WAITING SCREEN AND IT IS NOT DOWNLOADING, IT MEANS YOU HAVE LOW HISTORICAL DATA. TRY 1 MIN AND 5 MIN FIRST ON 1 DAY DATA. ONE DAY DATA SHOULD BE THE NEWEST AND MOST CURRENT DATE. PLEASE WAIT UNTIL THE MARKET HAS ROL
Unlimited Trade Copier Pro MT5
Vu Trung Kien
5 (11)
Утилиты
Unlimited Trade Copier Pro - это мощный инструмент для удаленного копирования сделок между несколькими счетами MetaTrader 4/MetaTrader 5, расположенными удаленно друг от друга, по сети интернет. Это идеальное решение для провайдеров сигналов, которые хотят поделиться своей торговлей с другими трейдерами по всему миру. Один поставщик может копировать сделки на неограниченное количество счетов-получателей, а один получатель также может копировать сделки неограниченного количества провайдеров. Пост
ManHedger MT5
Peter Mueller
4.83 (6)
Утилиты
THIS EA IS A SEMI-AUTO EA, IT NEEDS USER INPUT. Manual & Test Version Please TEST this product before BUYING  and watch my video about it. The price of the ManHedger will increase to 250$ after 20 copies sold. Contact me for user support or bug reports or if you want the MT4 version! MT4 Version  I do not guarantee any profits or financial success using this EA. With this Expert Advisor, you can: Implement your own Zone Recovery strategy to capitalize on trending markets. Create Grid trading s
Custom Timeframe Chart Manager
Aliaksei Tamashou
Утилиты
Custom Timeframe Manager Pro: неограниченные таймфреймы в MetaTrader 5 Стандартные настройки терминала часто скрывают важные детали движения цены. Ограничивая анализ только классическими периодами, трейдер рискует упустить моменты зарождения тренда и истинные уровни волатильности. Custom Timeframe Manager Pro — это профессиональная утилита, расширяющая границы MetaTrader 5. Создавайте любые кастомные периоды, включая дробные и экзотические, и работайте с ними как с обычными графиками терминала.
MT5 To Interactivebrokers Copier
Shaoping Kuang
5 (1)
Утилиты
Mt5 To InterativeBrokers Copier allows you to copy deals from MT5 account to Interactive Brokers. With this, you can run your EA strategy on a MT5 Demo/Real Account, then copy all the deals to Interactive Brokers account real time. Features: 1. Copy or Invert-Copy deals Realtime from MT5 to IB Account. 2. Synchronizing positions of both accounts periodicaly, in case any missing copying. 3. You can choose only Buy position or Sell position. Symbols Setup: General Format:  {MT Symbol} -> {IB S
HINN Lazy Trader
ALGOFLOW OÜ
5 (1)
Утилиты
ВРЕМЕННАЯ СКИДКА  -40% ! Всего  $470 вместо $790!  Максимальный реальный дисконт! ТОЛЬКО ДО 22.08 Суть: используя юзер-интерфейс вы настраиваете параметры, которым должен соответствовать график до входа в позицию(позиции), настраиваете какие входные модели использовать, настраиваете правила по которым надо завершать торговлю и планирование. А всю рутину по наблюдению за графиком и исполнению Lazy Trader берет на себя. полное описание  :: 3 ключевых видео [1] -> [2] -> [3]  :: [ ДЕМО-ВЕРСИЯ ] Чт
Trade Copier Pro MT5
Vu Trung Kien
3.67 (3)
Утилиты
Trade Copier Pro - это мощный инструмент для удаленного копирования сделок между несколькими счетами MetaTrader 4/MetaTrader 5, расположенными в разных местах, по сети интернет. Это идеальное решение для провайдеров сигналов, которые хотят поделиться своей торговлей с другими трейдерами по всему миру. Один поставщик может копировать сделки на множество счетов-получателей, а один получатель может копировать торговлю множества провайдеров. Поставщик также может установить время истечения подписки
Chart Copilot
George Angelo Boutselis
Утилиты
Chart Copilot — это торговый ассистент, разработанный для того, чтобы помочь трейдерам быстрее размещать сделки, управлять открытыми позициями и устанавливать оповещения любого типа непосредственно с графика. Все эти функции доступны как через графическую панель, так и через чат-бота. Дополнительные материалы и инструкции: Пробная версия  - Инструкции по настройке Чат-бот Chart Copilot поставляется с выделенным сервером, работающим с большой языковой моделью — это означает, что нет необходимости
Telegram To MT5 Receiver
Levi Dane Benjamin
4.53 (15)
Утилиты
Копируйте сигналы из любого канала, участником которого вы являетесь (в том числе частного и ограниченного), прямо на свой MT5. Этот инструмент был разработан с учетом потребностей пользователей и предлагает множество функций, необходимых для управления и мониторинга сделок. Этот продукт представлен в простом в использовании и визуально привлекательном графическом интерфейсе. Настройте свои параметры и начните использовать продукт в течение нескольких минут! Руководство пользователя + Демо  |
Telegram to mt5 pro
Janet Abu Khalil
4 (4)
Утилиты
Telegram to MT5 Pro — Расширенный копировщик сигналов Telegram с Auto-Fix, Multi-TP, управлением риском и полным управлением сделками Telegram to MT5 Pro — профессиональный копировщик сигналов Telegram Telegram to MT5 Pro автоматически копирует торговые сигналы из Telegram прямо в ваш аккаунт MetaTrader 5 в реальном времени с полным контролем риска, исполнения и управления сделками. Система состоит из двух компонентов: • Expert Advisor (EA), работающий внутри MetaTrader 5 • Desktop bridge прило
DR Trade and Risk Manager
Ryuta Tanaka
Утилиты
DR Trade and Risk Manager: Фундаментальная консоль алгоритмического риск-менеджмента для MT5 Для дискреционного трейдера величайший противник — не рынок, а недисциплинированное "я". У вас есть надежная стратегия, но в моменты высокого давления, следуете ли вы своим правилам с идеальной последовательностью? Режете ли вы убытки без колебаний? Даете ли вы прибыли расти, не обрывая ее преждевременно из-за страха? Для большинства ответ — нет. Именно в этом разрыве между стратегией и исполнением теряе
Custom Alerts AIO MT5
Daniel Stein
5 (1)
Утилиты
Custom Alerts AIO: Универсальный сканер рынка — Без настройки Обзор Custom Alerts AIO — это самый быстрый и простой способ отслеживать рыночные сигналы в реальном времени на множестве инструментов без дополнительной настройки и без необходимости покупать другие продукты. В состав входят все необходимые индикаторы от Stein Investments, что делает этот инструмент идеальным решением «всё в одном» для трейдеров, ценящих простоту и эффективность. Просто установите на график и сразу получайте сигнал
Astro Trade MT5
Indra Maulana
5 (2)
Утилиты
AstroTrade Trading Assistant AstroTrade is a comprehensive multi-functional trading utility developed for the MetaTrader 5 platform. It integrates essential tools for trade execution, risk management, and technical monitoring into a single unified interface. The application is designed to assist traders in managing their daily operations through a visual and structured environment. Visual Trade Execution and Risk Management The application includes a specialized trading panel that assists in c
Prop Firm Os
Gayathiri Gopalakrishnan
5 (1)
Утилиты
PROP FIRM OS Structured Trading Assistant for MetaTrader 5 PROP FIRM OS is a structured trading assistant designed for MetaTrader 5 users who prefer rule-based market analysis and organized trading workflows. The Expert Advisor combines market analysis tools, scanner functions, dashboard monitoring, alerts, risk-control settings, and trade management features inside one system. PROP FIRM OS is designed to help traders follow selected rules, filters, and monitoring conditions during trading activ
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