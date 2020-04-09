HYTradePanel MT5
- Hai Yang Wu
- 版本: 1.1
- 更新: 28 十一月 2025
🚀 ProTrade Panel —— 极速、精准、专业的 MT5 交易面板
让交易不再繁琐，让执行快人一步。
您是否厌倦了 MT5 原生下单窗口的繁琐步骤？
您是否在剧烈波动行情中因操作缓慢而错失良机？
ProTrade Panel (专业版) 专为手动交易者设计，集成了 一键下单、突破挂单、快速平仓、可视化风控等核心功能，助您在该出手时绝不犹豫！
🌟 核心亮点
-
自由拖拽，随心所欲：
-
独创的 图表锁定技术。长按标题栏即可拖拽面板到屏幕任意位置，拖拽时K线图表不会乱跑，松手即停。
-
-
极速突破挂单 (Breakout Trading)：
-
专为突破行情设计。只需设置点数距离，一键生成 Buy Stop (突破多) 或 Sell Stop (突破空) 挂单，自动带好止损止盈。
-
-
精细化风控管理：
-
所有数值（手数、止盈、止损、挂单距离）均支持 + - 按钮微调，告别键盘输入的繁琐。
-
-
全方位平仓策略：
-
不仅能平多、平空，更能 一键平盈利单、 一键平亏损单或 一键全平，风险控制尽在掌握。
-
-
极致的交互体验：
-
双语切换：内置中文/英文一键切换，国际化标准。
-
视觉反馈：鼠标悬停按钮时，边框自动亮起青松石色 (Dark Turquoise)，操作反馈清晰，防止误触。
-
UI 自定义：面板大小、字体、颜色均可调整，完美适配您的屏幕分辨率。
-
📖 功能布局与操作指南
面板自上而下分为五个功能区：
1. 基础设置区
-
标题栏：点击可折叠/展开面板；长按可拖动面板位置。
-
手数 (Lots)：设置交易手数。
-
止盈/止损 (TP/SL)：设置订单的止盈和止损点数（Points）。
-
操作技巧：直接点击输入框修改数字，或使用两侧的 + - 按钮微调。
2. 突破挂单区 (Breakout)
-
距离设置：设置挂单价格距离当前价格的点数。
-
突破多 (Buy Stop)：在 (现价 + 距离) 处挂多单。
-
突破空 (Sell Stop)：在 (现价 - 距离) 处挂空单。
-
适用场景：数据行情发布前，或关键支撑阻力位突破时。
3. 现价交易区
-
买多 (Buy)：以当前 Ask 价直接进场做多。
-
卖空 (Sell)：以当前 Bid 价直接进场做空。
4. 订单管理区
-
平多/平空：分别平掉当前品种的所有多单或空单。
-
平盈/平亏：智能筛选，只平掉当前盈利的单子（落袋为安）或亏损的单子（截断亏损）。
5. 紧急操作
-
一键全平 (Close All)： 慎用！ 立即平仓当前品种的所有订单，并删除所有挂单。紧急避险神器。
⚙️ 参数设置说明 (Inputs)
在加载 EA 时，您可以调整以下参数：
-
Inp_Language: 选择界面语言 (Chinese / English)。
-
UI_Width / UI_RowHeight: 调整面板的宽和高，大屏幕用户可适当调大。
-
Def_LotSize: 默认启动时的手数。
-
Def_TP / Def_SL: 默认的止盈止损点数。
-
Hover_Color: 自定义鼠标悬停时的边框高亮颜色。