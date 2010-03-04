TrendMaster HF Scalper Ultimate Edition

============================================================== TrendMaster MT5 HF Scalper v2.19 多品种高频趋势跟踪剥头皮交易系统 ==============================================================

【版本】v2.19 【平台】MetaTrader 5 【周期】M5（5分钟图） 【品种】EURUSD / GBPUSD / XAUUSD（黄金）

============================================================== 系统简介 ==============================================================

TrendMaster MT5 HF Scalper 是一套专为 M5 周期设计的多品种高频 趋势跟踪交易系统。它同时在 EURUSD、GBPUSD、XAUUSD 三个品种 上运行，通过快速 EMA 交叉、RSI 动量、MACD 确认和 H4 多时间 框架趋势过滤，捕捉短周期趋势波段。

系统采用虚拟 SL/TP 管理机制，结合安全网物理止损、按品种独立 风控、动态利润保护等多层风险管理体系，在追求收益的同时严格 控制下行风险。

经过 v2.11 至 v2.19 共九个版本的迭代优化，系统已形成一套 成熟的"纯 SL/TP 退出 + 动态利润保护"交易框架。

============================================================== 核心交易逻辑 ==============================================================

一、信号系统 - 快速 EMA 交叉（3/8 或 5/13）捕捉趋势启动 - RSI 动量确认方向强度 - MACD 柱状图确认动量方向 - H4 多时间框架趋势过滤，避免逆大趋势交易 - 信号评分系统：综合以上指标打分，达到阈值才入场 正常阈值 25 分，激进阈值 15 分

二、入场条件 - 信号评分 >= MinSignalScore（默认 25） - 点差 <= MaxSpread（默认 50 点） - ATR 波动率在合理范围内（0.1% - 3.0%） - 不在新闻发布窗口期（可选） - 交易时段内（可选） - 该品种持仓数未达上限（默认 3 个） - 当日交易次数未达上限（默认 10 次/品种） - 冷却期已过（默认 2 根 K 线 = 10 分钟） - 熔断器未触发（连续亏损 4 笔提高阈值，6 笔暂停交易）

三、仓位管理 - 固定手数或风险百分比（默认 0.3% 风险/笔） - 最大单笔手数限制（默认 0.50 手） - 每品种最多 3 个同时持仓 - 三个品种合计最多 9 个同时持仓 - 自适应风险调整

============================================================== 退出机制（七层保护） ==============================================================

v2.19 采用"纯 SL/TP + 动态利润保护"退出框架，仓位只在以下 情况退出：

第一层：虚拟止损（1x ATR） - 基于开仓价和 ATR 计算的止损线 - 虚拟执行，不设物理 SL（规避冻结价位限制） - 每 tick 检查价格是否触及

第二层：虚拟止盈（3x ATR） - 1:3 风险回报比 - 让利润充分运行到目标位 - 虚拟执行，到价后市价平仓

第三层：安全网物理止损（3x 虚拟 SL 距离） - 在开仓时设置物理 SL 作为最后防线 - 即使 EA 离线（MT5 关闭、断网），仓位仍有保护 - EA 重启时自动检查并为未设 SL 的仓位补设

第四层：单仓位浮亏保护（按品种区分） - EURUSD/GBPUSD：浮亏达余额 3.0% 时平仓 - XAUUSD：浮亏达余额 1.5% 时平仓（黄金止损更紧） - 防止单笔交易亏损过大

第五层：动态利润保护（Profit Guard） - 追踪每个仓位的峰值利润（历史最高浮盈） - 当峰值利润达到 1x ATR（约 $20）时启动保护 - 如果利润从峰值回撤超过 40%（低于峰值的 60%），平仓锁利 - 防止"赚了 $30 最后亏 $30"的利润回吐

第六层：按品种总浮亏保护 - 分别检查每个品种的总浮亏 - XAUUSD 总浮亏达 1.5% 余额时，平仓该品种所有仓位 - EURUSD/GBPUSD 总浮亏达 3.0% 余额时，平仓该品种仓位 - 平仓时跳过盈利超过 $20 的大盈利仓位（折中方案） - 一个品种触发不影响其他品种

第七层：反转信号退出 - 出现反向交易信号时，平仓该品种浮亏仓位 - 只平 profit < 0 的仓位，保护盈利仓

============================================================== 风控体系 ==============================================================

一、按品种独立风控 - 每个品种使用独立的 MaxFloatingLossPct 阈值 - XAUUSD：1.5%（紧止损，黄金波动大需快速截断） - EURUSD/GBPUSD：3.0%（宽止损，外汇波动小给恢复空间） - 品种之间风控互不影响

二、熔断器机制 - 连续亏损 4 笔：信号阈值自动提高 +10 分（持续 1 小时） - 连续亏损 6 笔：暂停交易 60 分钟 - 任意一笔盈利：重置连续亏损计数

三、每日风险控制 - 每日最大亏损：3.0%（触发后停止当日交易） - 最大回撤：15.0%（触发后停止所有交易） - 每日权益重置：每日重置回撤计算基准 - 周五平仓：周五 22:00 自动平仓所有仓位（可选）

四、安全机制 - EA 停止/移除时自动平仓（CloseAllOnDeinit） - 启动时检查现有仓位，为未设 SL 的仓位补设安全网 SL - 平仓失败自动重试（应对瞬时错误） - 冷却期防止重复平仓（30 秒，紧急 SL 降至 5 秒）

============================================================== 品种参数配置 ==============================================================

每个品种独立配置 EMA、RSI、ATR 参数：

品种 快EMA 慢EMA RSI ATR SL倍数 TP倍数 --------------------------------------------------- EURUSD 3 8 7 7 1 3 GBPUSD 3 8 7 7 1 3 XAUUSD 5 13 7 7 1 3

XAUUSD 使用稍慢的 EMA（5/13）是因为黄金波动特征与外汇不同， 需要更稳定的信号过滤。

============================================================== 交易通知 ==============================================================

- 终端弹窗提醒（Alert） - 邮件通知（Email） - 推送通知（Push Notification） - 开仓通知：品种、方向、手数、SL 点数、信号评分 - 平仓通知：品种、方向、盈亏金额

============================================================== 实时仪表板 ==============================================================

EA 在图表上显示实时信息面板： - 当前持仓详情（品种、方向、浮盈、虚拟 SL/TP） - 信号评分实时显示 - 各品种持仓数量 - 当日交易统计 - 风控参数状态（安全网 SL、利润保护、熔断器） - 市场时段状态

============================================================== 版本演进历程 ==============================================================

v2.11 基础版本 虚拟 SL/TP 系统、市场时段检测、安全平仓机制 → 建立虚拟止损止盈框架，规避冻结价位限制

v2.12 信号优化 信号评分系统、价格行为确认、动态阈值、相关性过滤 → 提升入场信号质量，减少低质量交易

v2.13 安全机制 安全网物理 SL、EA 停止时自动平仓、启动时仓位检查 → 解决 EA 离线时仓位无保护的核心问题

v2.14 Bug 修复 虚拟 SL 恢复、总浮亏检查、安全网 SL 修复、平仓重试 → 修复重启后 SL 丢失等关键 Bug

v2.15 盈利优化 TP 倍数 2→3（1:3 风险回报）、卖出信号放宽、延迟触发 → 提升单笔盈利能力，改善盈亏比

v2.16 纯 SL/TP 模式 禁用追踪止损、保本、部分平仓 → 发现这些功能在微盈时过早截断利润，改为纯 SL/TP 退出

v2.18 按品种风控 MaxFloatingLossPct 按品种区分（XAUUSD 1.5%，外汇 3.0%） → 不同品种使用不同风险阈值，各自独立管理

v2.19 动态利润保护 Profit Guard 追踪峰值利润、总浮亏检查折中方案 → 解决利润回吐问题，仓位曾有盈利但最终滑落成亏损

============================================================== 推荐运行环境 ==============================================================

平台：MetaTrader 5（Build 3000+） 周期：M5 品种：EURUSD、GBPUSD、XAUUSD 账户：支持对冲持仓的账户类型 最低余额：建议 $10,000+（虚拟账户可更低） VPS：推荐使用 VPS 保证 24 小时运行

============================================================== 重要说明 ==============================================================

1. 虚拟 SL/TP 机制 本 EA 使用虚拟止损止盈（不设物理 SL/TP 到交易所）， 以规避冻结价位限制并实现更灵活的止损管理。 但设置了 3 倍距离的安全网物理 SL 作为最后防线， 确保 EA 离线时仓位仍有保护。

2. 纯 SL/TP 退出模式 v2.16 起禁用了追踪止损、保本止损、部分平仓功能。 这些功能在测试中发现在微盈时过早锁定利润（$2-5）， 导致平均盈利远低于 TP 目标。改为让仓位自然运行到 SL 或 TP，配合 v2.19 的动态利润保护防止利润回吐。

3. 按品种参数调优 默认参数基于半年回测优化，不同经纪商的点差、点值 可能不同，建议根据实际账户情况微调： - XAUUSD 风险阈值可调范围 1.0%-2.0% - EUR/GBPUSD 风险阈值可调范围 2.0%-4.0% - 利润保护激活阈值可调范围 0.7-1.5 ATR - 利润保留比例可调范围 50%-70%

4. 回测建议 - 使用"每个 Tick 基于真实 Tick"模式回测 - 建议至少回测 6 个月以上 - 分别测试每个品种，确认各自盈利后再组合运行 - 注意夏令时/冬令时对交易时段的影响

============================================================== 参数一览表 ==============================================================

【身份】 EA_Name EA 名称 MagicNumber 魔术数字（区分不同 EA 的交易） TradeComment 交易注释

【品种设置】 EnableEURUSD/GBPUSD/XAUUSD 开启/关闭各品种 EURUSD/GBPUSD/XAUUSD_Symbol 品种名称（留空自动检测）

【风险管理】 UseFixedLots 固定手数模式 FixedLots 固定手数（0.10） RiskPercent 每笔风险占比（0.3%） MaxRiskPercent 最大单笔风险（0.8%） MaxLotsPerTrade 单笔最大手数（0.50） MaxDailyLossPercent 每日最大亏损（3.0%） MaxDrawdownPercent 最大回撤（15.0%）

【信号参数】（每品种独立） FastMA/SlowMA 快慢 EMA 周期 RSI_Period RSI 周期 ATR_Period ATR 周期 ATR_SL_Multi 止损 ATR 倍数（1） ATR_TP_Multi 止盈 ATR 倍数（3）

【信号确认】 UseMACD MACD 确认 UseMTF H4 多时间框架确认 MinSignalScore 最低信号评分（25） AggressiveScore 激进入场评分（15）

【过滤】 MaxSpread 最大点差（50 点） SessionFilter 交易时段过滤 VolatilityFilter 波动率过滤 UseNewsFilter 新闻过滤（MQL5 经济日历）

【仓位管理】 MaxDailyTrades 每品种每日最大交易次数（10） MaxPositionsPerSymbol 每品种最大持仓数（3） CooldownBars 冷却 K 线数（2） UseReverseExit 反转信号退出

【风险增强】 EU/GU/XU_MaxFloatLossPct 各品种浮亏保护阈值 CircuitBreakerLosses 熔断器：提高阈值（4 笔） CircuitBreakerPause 熔断器：暂停交易（6 笔） UseSellFilter 卖出信号过滤 UseSafetyNetSL 安全网物理 SL SafetyNetSLMulti 安全网 SL 倍数（3x） CloseAllOnDeinit EA 停止时平仓

【动态利润保护 (v2.19)】 UseProfitGuard 开启利润保护 ProfitGuardActivationATR 激活阈值（1.0 ATR） ProfitGuardRetainPct 保留比例（60%） ProfitGuardSkipAmt 总浮亏检查跳过金额（$20）

【通知】 NotifyMode 通知方式（终端/邮件/推送） NotifyOnOpen 开仓通知 NotifyOnClose 平仓通知

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