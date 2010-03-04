TrendMaster HF Scalper Ultimate Edition

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   TrendMaster MT5 HF Scalper v2.19

   多品种高频趋势跟踪剥头皮交易系统

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【版本】v2.19

【平台】MetaTrader 5

【周期】M5（5分钟图）

【品种】EURUSD / GBPUSD / XAUUSD（黄金）


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  系统简介

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TrendMaster MT5 HF Scalper 是一套专为 M5 周期设计的多品种高频

趋势跟踪交易系统。它同时在 EURUSD、GBPUSD、XAUUSD 三个品种

上运行，通过快速 EMA 交叉、RSI 动量、MACD 确认和 H4 多时间

框架趋势过滤，捕捉短周期趋势波段。


系统采用虚拟 SL/TP 管理机制，结合安全网物理止损、按品种独立

风控、动态利润保护等多层风险管理体系，在追求收益的同时严格

控制下行风险。


经过 v2.11 至 v2.19 共九个版本的迭代优化，系统已形成一套

成熟的"纯 SL/TP 退出 + 动态利润保护"交易框架。


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  核心交易逻辑

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一、信号系统

  - 快速 EMA 交叉（3/8 或 5/13）捕捉趋势启动

  - RSI 动量确认方向强度

  - MACD 柱状图确认动量方向

  - H4 多时间框架趋势过滤，避免逆大趋势交易

  - 信号评分系统：综合以上指标打分，达到阈值才入场

    正常阈值 25 分，激进阈值 15 分


二、入场条件

  - 信号评分 >= MinSignalScore（默认 25）

  - 点差 <= MaxSpread（默认 50 点）

  - ATR 波动率在合理范围内（0.1% - 3.0%）

  - 不在新闻发布窗口期（可选）

  - 交易时段内（可选）

  - 该品种持仓数未达上限（默认 3 个）

  - 当日交易次数未达上限（默认 10 次/品种）

  - 冷却期已过（默认 2 根 K 线 = 10 分钟）

  - 熔断器未触发（连续亏损 4 笔提高阈值，6 笔暂停交易）


三、仓位管理

  - 固定手数或风险百分比（默认 0.3% 风险/笔）

  - 最大单笔手数限制（默认 0.50 手）

  - 每品种最多 3 个同时持仓

  - 三个品种合计最多 9 个同时持仓

  - 自适应风险调整


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  退出机制（七层保护）

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v2.19 采用"纯 SL/TP + 动态利润保护"退出框架，仓位只在以下

情况退出：


  第一层：虚拟止损（1x ATR）

    - 基于开仓价和 ATR 计算的止损线

    - 虚拟执行，不设物理 SL（规避冻结价位限制）

    - 每 tick 检查价格是否触及


  第二层：虚拟止盈（3x ATR）

    - 1:3 风险回报比

    - 让利润充分运行到目标位

    - 虚拟执行，到价后市价平仓


  第三层：安全网物理止损（3x 虚拟 SL 距离）

    - 在开仓时设置物理 SL 作为最后防线

    - 即使 EA 离线（MT5 关闭、断网），仓位仍有保护

    - EA 重启时自动检查并为未设 SL 的仓位补设


  第四层：单仓位浮亏保护（按品种区分）

    - EURUSD/GBPUSD：浮亏达余额 3.0% 时平仓

    - XAUUSD：浮亏达余额 1.5% 时平仓（黄金止损更紧）

    - 防止单笔交易亏损过大


  第五层：动态利润保护（Profit Guard）

    - 追踪每个仓位的峰值利润（历史最高浮盈）

    - 当峰值利润达到 1x ATR（约 $20）时启动保护

    - 如果利润从峰值回撤超过 40%（低于峰值的 60%），平仓锁利

    - 防止"赚了 $30 最后亏 $30"的利润回吐


  第六层：按品种总浮亏保护

    - 分别检查每个品种的总浮亏

    - XAUUSD 总浮亏达 1.5% 余额时，平仓该品种所有仓位

    - EURUSD/GBPUSD 总浮亏达 3.0% 余额时，平仓该品种仓位

    - 平仓时跳过盈利超过 $20 的大盈利仓位（折中方案）

    - 一个品种触发不影响其他品种


  第七层：反转信号退出

    - 出现反向交易信号时，平仓该品种浮亏仓位

    - 只平 profit < 0 的仓位，保护盈利仓


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  风控体系

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一、按品种独立风控

  - 每个品种使用独立的 MaxFloatingLossPct 阈值

  - XAUUSD：1.5%（紧止损，黄金波动大需快速截断）

  - EURUSD/GBPUSD：3.0%（宽止损，外汇波动小给恢复空间）

  - 品种之间风控互不影响


二、熔断器机制

  - 连续亏损 4 笔：信号阈值自动提高 +10 分（持续 1 小时）

  - 连续亏损 6 笔：暂停交易 60 分钟

  - 任意一笔盈利：重置连续亏损计数


三、每日风险控制

  - 每日最大亏损：3.0%（触发后停止当日交易）

  - 最大回撤：15.0%（触发后停止所有交易）

  - 每日权益重置：每日重置回撤计算基准

  - 周五平仓：周五 22:00 自动平仓所有仓位（可选）


四、安全机制

  - EA 停止/移除时自动平仓（CloseAllOnDeinit）

  - 启动时检查现有仓位，为未设 SL 的仓位补设安全网 SL

  - 平仓失败自动重试（应对瞬时错误）

  - 冷却期防止重复平仓（30 秒，紧急 SL 降至 5 秒）


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  品种参数配置

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每个品种独立配置 EMA、RSI、ATR 参数：


  品种      快EMA  慢EMA  RSI  ATR  SL倍数  TP倍数

  ---------------------------------------------------

  EURUSD     3      8     7    7     1       3

  GBPUSD     3      8     7    7     1       3

  XAUUSD     5     13     7    7     1       3


XAUUSD 使用稍慢的 EMA（5/13）是因为黄金波动特征与外汇不同，

需要更稳定的信号过滤。


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  交易通知

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  - 终端弹窗提醒（Alert）

  - 邮件通知（Email）

  - 推送通知（Push Notification）

  - 开仓通知：品种、方向、手数、SL 点数、信号评分

  - 平仓通知：品种、方向、盈亏金额


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  实时仪表板

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EA 在图表上显示实时信息面板：

  - 当前持仓详情（品种、方向、浮盈、虚拟 SL/TP）

  - 信号评分实时显示

  - 各品种持仓数量

  - 当日交易统计

  - 风控参数状态（安全网 SL、利润保护、熔断器）

  - 市场时段状态


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  版本演进历程

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v2.11  基础版本

  虚拟 SL/TP 系统、市场时段检测、安全平仓机制

  → 建立虚拟止损止盈框架，规避冻结价位限制


v2.12  信号优化

  信号评分系统、价格行为确认、动态阈值、相关性过滤

  → 提升入场信号质量，减少低质量交易


v2.13  安全机制

  安全网物理 SL、EA 停止时自动平仓、启动时仓位检查

  → 解决 EA 离线时仓位无保护的核心问题


v2.14  Bug 修复

  虚拟 SL 恢复、总浮亏检查、安全网 SL 修复、平仓重试

  → 修复重启后 SL 丢失等关键 Bug


v2.15  盈利优化

  TP 倍数 2→3（1:3 风险回报）、卖出信号放宽、延迟触发

  → 提升单笔盈利能力，改善盈亏比


v2.16  纯 SL/TP 模式

  禁用追踪止损、保本、部分平仓

  → 发现这些功能在微盈时过早截断利润，改为纯 SL/TP 退出


v2.18  按品种风控

  MaxFloatingLossPct 按品种区分（XAUUSD 1.5%，外汇 3.0%）

  → 不同品种使用不同风险阈值，各自独立管理


v2.19  动态利润保护

  Profit Guard 追踪峰值利润、总浮亏检查折中方案

  → 解决利润回吐问题，仓位曾有盈利但最终滑落成亏损


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  推荐运行环境

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  平台：MetaTrader 5（Build 3000+）

  周期：M5

  品种：EURUSD、GBPUSD、XAUUSD

  账户：支持对冲持仓的账户类型

  最低余额：建议 $10,000+（虚拟账户可更低）

  VPS：推荐使用 VPS 保证 24 小时运行


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  重要说明

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1. 虚拟 SL/TP 机制

   本 EA 使用虚拟止损止盈（不设物理 SL/TP 到交易所），

   以规避冻结价位限制并实现更灵活的止损管理。

   但设置了 3 倍距离的安全网物理 SL 作为最后防线，

   确保 EA 离线时仓位仍有保护。


2. 纯 SL/TP 退出模式

   v2.16 起禁用了追踪止损、保本止损、部分平仓功能。

   这些功能在测试中发现在微盈时过早锁定利润（$2-5），

   导致平均盈利远低于 TP 目标。改为让仓位自然运行到

   SL 或 TP，配合 v2.19 的动态利润保护防止利润回吐。


3. 按品种参数调优

   默认参数基于半年回测优化，不同经纪商的点差、点值

   可能不同，建议根据实际账户情况微调：

   - XAUUSD 风险阈值可调范围 1.0%-2.0%

   - EUR/GBPUSD 风险阈值可调范围 2.0%-4.0%

   - 利润保护激活阈值可调范围 0.7-1.5 ATR

   - 利润保留比例可调范围 50%-70%


4. 回测建议

   - 使用"每个 Tick 基于真实 Tick"模式回测

   - 建议至少回测 6 个月以上

   - 分别测试每个品种，确认各自盈利后再组合运行

   - 注意夏令时/冬令时对交易时段的影响


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  参数一览表

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【身份】

  EA_Name              EA 名称

  MagicNumber          魔术数字（区分不同 EA 的交易）

  TradeComment         交易注释


【品种设置】

  EnableEURUSD/GBPUSD/XAUUSD  开启/关闭各品种

  EURUSD/GBPUSD/XAUUSD_Symbol 品种名称（留空自动检测）


【风险管理】

  UseFixedLots         固定手数模式

  FixedLots            固定手数（0.10）

  RiskPercent          每笔风险占比（0.3%）

  MaxRiskPercent       最大单笔风险（0.8%）

  MaxLotsPerTrade      单笔最大手数（0.50）

  MaxDailyLossPercent  每日最大亏损（3.0%）

  MaxDrawdownPercent   最大回撤（15.0%）


【信号参数】（每品种独立）

  FastMA/SlowMA        快慢 EMA 周期

  RSI_Period           RSI 周期

  ATR_Period           ATR 周期

  ATR_SL_Multi         止损 ATR 倍数（1）

  ATR_TP_Multi         止盈 ATR 倍数（3）


【信号确认】

  UseMACD              MACD 确认

  UseMTF               H4 多时间框架确认

  MinSignalScore       最低信号评分（25）

  AggressiveScore      激进入场评分（15）


【过滤】

  MaxSpread            最大点差（50 点）

  SessionFilter        交易时段过滤

  VolatilityFilter     波动率过滤

  UseNewsFilter        新闻过滤（MQL5 经济日历）


【仓位管理】

  MaxDailyTrades       每品种每日最大交易次数（10）

  MaxPositionsPerSymbol 每品种最大持仓数（3）

  CooldownBars         冷却 K 线数（2）

  UseReverseExit       反转信号退出


【风险增强】

  EU/GU/XU_MaxFloatLossPct  各品种浮亏保护阈值

  CircuitBreakerLosses      熔断器：提高阈值（4 笔）

  CircuitBreakerPause       熔断器：暂停交易（6 笔）

  UseSellFilter             卖出信号过滤

  UseSafetyNetSL            安全网物理 SL

  SafetyNetSLMulti          安全网 SL 倍数（3x）

  CloseAllOnDeinit          EA 停止时平仓


【动态利润保护 (v2.19)】

  UseProfitGuard          开启利润保护

  ProfitGuardActivationATR 激活阈值（1.0 ATR）

  ProfitGuardRetainPct    保留比例（60%）

  ProfitGuardSkipAmt      总浮亏检查跳过金额（$20）


【通知】

  NotifyMode           通知方式（终端/邮件/推送）

  NotifyOnOpen         开仓通知

  NotifyOnClose        平仓通知


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Agus Santoso
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MT4 版本： https://www.mql5.com/en/market/product/128965 MT5 版本： https://www.mql5.com/en/market/product/128966 “一击必杀”——黄金（XAU/USD）精准交易 通过安全且有利可图的交易策略掌握黄金市场 “一击必杀”是一款专业级专家顾问 (EA)，专门针对黄金 (XAU/USD) 交易进行了优化，同时还具有足够的灵活性来交易主要外汇对。此 EA 遵循严谨的方法，对每笔订单使用严格的获利 (TP) 和止损 (SL) 风险管理系统，确保交易的安全性和一致性。 与依赖马丁格尔、网格或平均的风险策略不同，“一击必杀”以预定义的风险和回报水平执行高精度交易。对于希望从黄金波动中获利同时保持严格风险控制的交易者来说，它是完美的解决方案。 主要特点和优势 针对黄金 (XAU/USD) 进行了优化 – 旨在利用黄金的高波动性实现最大利润。 严格的获利和止损 – 每笔交易都遵循严格的风险回报率。 无马丁格尔、无网格、无对冲 – 一种专业、风险控制的交易方式。 可定制
Cyclone Intraday
Mikhail Mitin
5 (1)
专家
How the EA works (simple explanation) Trades on M5 timeframe Uses H1 timeframe to analyze global market context Analyzes 2 or 3 timeframes simultaneously On each timeframe: Checks price position relative to one or two Moving Averages Evaluates MA angle and distance between price and MA Entry logic is based on trend + volatility conditions , not on random signals The full algorithm is illustrated in the screenshots. Recommended usage Symbol: EURUSD Timeframe: M5 Trading style: Intraday
Willain72ATM
He Ping Qing
专家
该策略主要适用于AUDCAD、AUDNZD、NZDCAD、AUDUSD(最佳)等货币对，采用分批平仓与对冲相结合的风控方式，最大持仓为9单。   历史回测数据显示，策略在过去10年中最大浮亏约为1000美元，平均月收益率保持在3%-10%左右。   建议使用3000美元本金同时操作2-3个货币对，以实现更稳健的资金利用。 **参数说明**：   - **Clots**：初始开仓手数。保守型建议按每1000美元对应0.01手进行配置。   - **AddLotsXs**：加仓倍数。AUDCAD、AUDNZD、NZDCAD建议设为2，AUDUSD设为1。   - **NoTrade1**：暂停交易时段。适用于美国盘重要数据发布所在的小时。   除 Clots 外，其余参数推荐保持默认设置。 **实时交易信号可见**：   https://www.mql5.com/zh/signals/2277632 **风险提示**：   投资存在风险，历史业绩不代表未来收益。成功的投资在于以可控的风险争取可持续的利润。
Brent Oil
Babak Alamdar
3.4 (10)
专家
“两位专家顾问，一个价格：助您成功！”布伦特石油倒卖专家 + 布伦特石油波动专家合二为一的 EA 交易    Live signal 此价格是促销期间的临时价格，很快就会上调 最终价格：5000 美元 目前价格仅剩1份，明天涨价，下一个价格是 -->> 1120 $ 欢迎来到布伦特石油 布伦特石油专家顾问是一家实力雄厚的公司，旨在精准、敏捷地掌控波动的能源市场。布伦特石油不仅仅是一个系统；它也是一个系统。它是您的战略合作伙伴，旨在部署适应市场脉动的胜利战略。 无论您是想通过倒卖技术利用快速的市场波动，还是喜欢谨慎的波动交易方法，布伦特石油都能满足您的需求。其先进的算法分析市场趋势来执行旨在最大化收益和最小化风险的交易。 主要特征： 高级策略实施：在倒卖、波动和其他定制策略之间无缝切换。 市场适应性：在布伦特石油市场的动态交易环境中蓬勃发展。 用户友好的界面：即使对于交易机器人的新手来说，也易于设置。 风险管理协议：内置安全检查以保护您的投资。 通过布伦特石油提升您的交易游戏**——技术与策略相结合，助您交易成功。准备好体验未来的交易，专为追求卓越和性能的交易者而设计。在*
该产品的买家也购买
Quantum Titan MT5
Bogdan Ion Puscasu
5 (2)
专家
Quantum Titan 将机构级交易引入 Quantum 生态系统，为精准度、纪律性和经证实的实时市场表现树立了新的标准。 Titan 是为那些对黄金智能交易系统有更高期望的交易者而开发的，代表了量子交易技术的下一个发展阶段。 全球终身授权数量严格限制在 1000 个。 当1000份全部售罄后，《量子泰坦》将不再发售。 特价上市优惠价。最终价格 1999 美元。 只需5万美元初始投资即可获得实时信号：   点击此处 Quantum Titan MQL5 公共频道：   点击此处 ***购买 Quantum Titan MT5，即有机会免费获得 Quantum Emperor、Quantum King、Quantum Bitcoin、Quantum Baron、Quantum Valkyrie、Quantum OmniGold、Quantum Athena X 或 Quantum Starman！*** 详情请私信咨询！ 隆重推出量子泰坦 Quantum Titan 是我从未打算公开发布的黄金级智能交易系统。 几个月来，我一直用自己的资金私下交易 Titan，并且
Quantum Queen X MT5
Bogdan Ion Puscasu
5 (29)
专家
传奇仍在继续。女王不断进化。 欢迎来到 Quantum Queen X——传奇黄金交易系统的下一代产品，它建立在 Quantum Queen 已证明的成功之上。 Quantum Queen X 基于与 Quantum Queen 相同的成熟核心引擎构建，引入了强大的全新自定义模式，允许交易者精确选择要启用或禁用的策略。 每项策略都经过单独审查、改进和优化，以在不同的市场环境下提供更佳的性能和适应性。默认预设也得到了增强，现在包含 9 项精心挑选的策略，而非之前的 7 项，从而提供更广泛的市场覆盖和更多交易机会，同时保留了使 Quantum Queen X 成为 MQL5 平台上最成功的黄金智能交易系统的严谨交易理念。 IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions 折扣价   价格 。     每购买 10 件，价格将上涨 50 美元。最终价格为 1999 美元。 实时信号 IC Ma
The Gold Reaper MT5
Profalgo Limited
4.47 (103)
专家
道具公司已准备就绪！（ 下载道具文件 ） 警告： 目前仅剩少量存货！ 最终价格：990美元 免费获得 1 个 EA（适用于 3 个交易账户）-> 购买后请联系我 超值组合优惠   ->   点击这里 加入公开群组： 点击此处   实时信号 客户端信号 YouTube 评论 最新手册 欢迎来到黄金收割者！ 这款EA是在非常成功的Goldtrade Pro的基础上开发的，设计用于同时在多个时间框架上运行，并且可以选择将交易频率设置为从非常保守到极度波动。 该EA使用多种确认算法来寻找最佳入场价格，并在内部运行多种策略来分散交易风险。 所有交易都有止损和止盈，但同时也使用追踪止损和追踪止盈来最大限度地降低风险，并最大限度地提高每笔交易的潜力。 该系统基于非常流行且行之有效的策略：交易突破重要支撑位和阻力位的交易机会。   黄金非常适合这种策略，因为它是一种波动性很高的货币对。 系统会根据您的账户规模和最大允许回撤设置自动调整交易频率和手数！ 回测结果显示增长曲线非常稳定，回撤幅度控制得非常好，恢复速度也很快。  这款EA已经针对黄金进行了最长时间的压力测试，使用了多个经纪商的多个价格
Scalping Robot Pro MT5
MQL TOOLS SL
4.47 (141)
专家
Scalping Robot Pro is a professional trading system designed specifically for fast and precise scalping on XAUUSD using the M1 timeframe. The system is built to capture short term market movements with accurate execution and controlled risk management. It focuses on real time price behavior, momentum shifts, short term volatility, and selective grid based trade management techniques to identify high probability trading opportunities in the gold market. Scalping Robot Pro is optimized for traders
Ultimate Breakout System
Profalgo Limited
5 (46)
专家
重要的 ： 此套装仅以当前价格限量发售。    价格很快就会涨到1999美元！   已包含 100 多种策略 ，更多策略即将推出！ 额外福利 ：  从我的其他 EA 中免费 选择 5 款！   所有设置文件 + 完整设置和优化指南 视频指南 实时信号 第三方评论 新增 - 44 种策略实时信号 欢迎来到终极突破系统！ 我很高兴地向大家介绍终极突破系统，这是一款经过八年精心开发的复杂且专有的智能交易系统 (EA)。 该系统已成为MQL5市场上多款表现优异的EA的基础，其中包括备受赞誉的Gold Reaper EA。 它曾连续七个多月位居榜首，此外还有 Goldtrade Pro、Goldbot One、Indicement 和 Daytrade Pro。 终极突破系统并非仅仅是另一款EA（电子交易系统）。 它是一款专业级工具，旨在帮助交易者在任何市场和时间框架内创建无限数量的突破策略。 无论您是专注于波段交易、超短线交易还是构建多元化投资组合，该系统都能提供无与伦比的灵活性和定制化功能。 可能性无穷无尽！ 对于自营交易公司的交易员来说：   有了这个系统，您终于可以创建自己独
Lizard
Marco Scherer
4.02 (43)
专家
LIZARD 是什么？ Lizard 是一款全自动智能交易系统（EA），专为 MetaTrader 5 上的 XAUUSD（黄金）开发。它采用多策略摆动突破系统，识别图表上的关键结构位，并在精确计算的入场点放置挂单止损单。无马丁格尔。无网格。不加仓摊平。 每笔交易都设有明确的 Stop Loss 和 Take Profit，并由多层退出系统全天候自动管理。 实盘信号 - 购买前追踪真实表现： https://www.mql5.com/en/signals/2372821 工作原理 Lizard 在 H1 时间框架上持续扫描 XAUUSD 图表，寻找重要的摆动高点和摆动低点。当识别到有效结构时，它会在距离该价位经校准的位置放置 Buy Stop 或 Sell Stop 挂单。需要真正的突破才能触发，而非价格的简单触碰。 这种方法可过滤掉弱势行情，仅在动能确认时入场。 6 个独立策略在 H1 时间框架上同时运行，每个都拥有各自的 Stop Loss 和 Take Profit、追踪系统、magic number 和风险权重。 主要功能 多策略架构： 六个单独优化的策略覆盖不同的市场状况，从
Quantum Athena X
Bogdan Ion Puscasu
5 (3)
专家
更智能的控制，更精准的操控。 欢迎来到 Quantum Athena X——新一代专注于黄金交易的系统，它在 Quantum Athena 的精准性、效率和纪律性执行的基础上更进一步。 Quantum Athena X 基于与 Quantum Athena 相同的精简核心引擎和精心挑选的 6 种策略构建而成。每项策略都针对当前的黄金市场状况进行了单独优化和改进，而全新的强大自定义模式则允许交易者精确选择启用或禁用哪些策略。 对于喜欢即插即用体验的交易者，原有的优化配置仍然可用；而对于想要创建自己个性化策略组合的交易者，自定义模式则提供了更大的灵活性。 IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. 折扣价   价格 。     每购买 10 件，价格将上涨 50 美元。最终价格为 1999 美元。 实时信号 IC Markets：       点击这里 Quantum A
Quantum King EA
Bogdan Ion Puscasu
4.96 (214)
专家
Quantum King EA — 智能力量，为每一位交易者精炼 IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. 特别推出价格 直播信号：       点击这里 MT4版本：   点击此处 量子王者频道：       点击这里 ***购买 Quantum King MT5 即可免费获得 Quantum StarMan !*** 详情请私讯询问！ 用精确和纪律来管理您的交易。 Quantum King EA 将结构化网格的优势和自适应 Martingale 的智能融入一个无缝系统 - 专为 M5 上的 AUDCAD 设计，专为希望实现稳定、可控增长的初学者和专业人士打造。 Quantum King EA 是针对 M5 时间范围内的 AUDCAD 对开发的全自动交易系统。 它将网格策略的结构与马丁格尔的自适应恢复逻辑相结合，形成了一个在所有市场阶段智能管理交易的系
Gold Snap
Chen Jia Qi
4.47 (17)
专家
Gold Snap — 黄金快速利润捕捉系统 实盘信号： https://www.mql5.com/en/signals/2362714 实盘信号2： https://www.mql5.com/en/signals/2372603 实盘信号 v2.0： https://www.mql5.com/en/signals/2379945 当前价格仅剩 3 份。价格很快将上涨至 $999。 重要： 购买后请通过私信联系我们，以获取用户指南、推荐设置、使用说明以及更新支持。 https://www.mql5.com/en/users/walter2008 欢迎加入我们的 MQL5 频道，获取产品更新与交易见解。 https://www.mql5.com/en/channels/tendmaster 在 Gold House 的长期研发与实战验证中，我们进一步确认了突破策略在黄金市场中的有效性，也验证了我们自适应参数系统在真实市场环境中的实际价值。 但对于突破系统来说，始终存在一个现实问题： 止盈太早，容易错过后续真正的大行情； 止盈太晚，又往往会经历一定程度的利润回吐。 这不是某一种策略独有
Gold Neural Core
TICK STACK LTD
5 (8)
专家
Launch Offer:   Grab Gold Naural Core and bundle it with   XAU Momentum   and get 2 free EAs of your choice from my entire MQL5 store. DM me for details. Learn how I personally manage risk when using grid systems:  https://www.mql5.com/en/blogs/post/767250 Read the user guide to any TickStack grid system:  https://www.mql5.com/en/blogs/post/767232 Gold Neural Core — Hyper-Scalping Grid System for XAUUSD Gold Neural Core is a high-frequency grid trading system engineered specifically for gold (X
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.86 (506)
专家
介绍     QuantumEmperor EA 是一款突破性的 MQL5 专家顾问，它正在改变您交易著名的 GBPUSD 货币对的方式！由拥有超过13年交易经验的经验丰富的交易者团队开发。 IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***购买 Quantum Emperor EA，即可免费获得  Quantum StarMan  !*** 私信询问更多详情 已验证信号：   点击此处 MT4版本：   点击这里 量子 EA 通道：       点击这里 每购买 10 件，价格将增加 50 美元。最终价格为 1999 美元 量子皇帝EA     采用独特的策略，将单笔交易连续拆分成五笔较小的交易。这意味着每次 EA 执行一笔交易时，它都会自动将其拆分成五个较小的仓位。 量子皇帝EA     量子帝王EA凭借其卓越的亏损交易处理方法，在众多专家顾问中脱颖而出。
Pulse Engine
Jimmy Peter Eriksson
4.06 (36)
专家
最新消息——目前仅剩少量存货，欲购从速！ 该系统的主要目标是在不使用任何有风险的鞅或网格的情况下实现长期的实时性能。  数量极其有限，现价优惠 最终价格 1499 美元 【实时信号】    |    【回测结果】    |    【设置指南】    |    【FTMO 结果】 一种不同的交易方法 Pulse Engine 不使用任何指标或特定时间框架。它采用了一种非常独特的方法，这是 MQL5 上任何其他交易系统都不采用的方法。 它交易的是日内方向性模式。这些模式是我利用自己多年来不断开发和完善的特定模式识别软件发现的。 该软件使我能够识别出市场历史上在一天中哪些时段会出现强劲的单向波动。 每个市场和每周的每一天都有其独特的走势。 这种方法之所以如此强大，是因为它不依赖于市场是处于趋势行情、反转行情还是任何特定的市场状态。其模式与这些因素完全无关。 脉冲引擎包含涵盖 六大市场的 70 多种不同模式 ，并结合超过 5万笔 交易的历史回测数据。 每个市场的回测时间均尽可能追溯至数据允许的最长时期， 外汇货币对约 20年，指数约 15 年， 加密货币 约10 年。这确保了极高的统计显
Nexorion Initium Novum EA
Valentina Zhuchkova
4.23 (26)
专家
NEXORION: Initium Novum — 确定性逻辑与算法综合体系 NEXORION 是一款基于严密流动性处理数学算法的机构级分析系统。该项目的核心理念是“计算透明化”：交易型 EA 将混沌的价格流转化为结构化的几何区域，并将决策过程直接在交易图表上进行可视化呈现。 实时信号监控 https://www.mql5.com/en/signals/2378408 https://www.mql5.com/es/signals/2372338 系统技术规格 交易资产 ：XAUUSD (黄金) 运行周期 ：H1 (1小时图) 核心方法论 ：机构流动性分析与确定性逻辑 (Institutional Liquidity Analysis & Deterministic Logic) 决策依据 ：流动性池与平衡水平的数学计算 数学架构与可视化 本系统的关键创新在于 动态计算映射 (Dynamic Computation Mapping) 。算法不仅是分析价格，更是通过以下模块构建市场的数学模型： 流动性追踪 (Liquidity Tracking) ：基于市场阶段的深度分析，精确识别买
XT Bitcoin Robot MT5
MQL TOOLS SL
5 (4)
专家
XT Bitcoin Robot is an advanced  automated trading system  designed specifically for  BTCUSD traders  who want to take advantage of Bitcoin's market volatility without the need for constant market monitoring. The robot continuously analyzes market conditions and automatically executes trades based on its built in trading logic, helping traders stay active in the market 24 hours a day without manual intervention. The system is designed to identify trading opportunities and manage positions accor
XG Gold Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.33 (112)
专家
The XG Gold Robot MT5 is specially designed for Gold. We decided to include this EA in our offering after extensive testing . XG Gold Robot and works perfectly with the XAUUSD, GOLD, XAUEUR pairs. XG Gold Robot has been created for all traders who like to Trade in Gold and includes additional a function that displays weekly Gold levels with the minimum and maximum displayed in the panel as well as on the chart, which will help you in manual trading. It’s a strategy based on Price Action, Cycle S
Chiroptera
Rob Josephus Maria Janssen
4.64 (47)
专家
Prop Firm Ready! Chiroptera is a non-martingale, non-grid, multi-currency Expert Advisor that operates in the quiet hours of the night. It uses single-placed trades (of all 28 pairs!) with tactically placed Take Profits and Stop Losses, that are continuously adjusted to maximize gains and minimize losses. It keeps track of past and upcoming news reports to ensure impacts are minimized and carefully measures real-time volatility to prevent impacts due to unpredictable geo-political disturbances c
Range Breakout EA with Range Filters
Jimmy Peter Eriksson
4.52 (21)
专家
更新：下一价格：599 美元，最终价格：999 美元 如果您重视诚实和为真实交易而构建的真正交易系统，而不是一个看起来完美无瑕但最终可能导致账户爆仓的直线回测，那么这可能适合您。 无马丁格尔/无网格 22个月实时信号 +250% 实时增长 【实时信号】    |  【FTMO 结果】    |  【主投资组合】  |  【回测指南】 为什么 Range Breakout EA 如此稳定？ Range Breakout EA 基于一种众所周知的市场行为：交易时段之间的波动性变化。 亚洲交易时段的波动性通常较低，形成一个狭窄的价格区间。伦敦交易时段开盘后，波动性增加，价格往往会突破该区间 并继续朝突破方向移动。 该系统会交易这种突破，并在当天晚些时候波动性开始减弱时平仓。 它不使用指标或固定时间框架，这有助于减少过拟合。系统内部使用突破过滤器来避免低质量的突破交易。 该策略在 XAUUSD、USDJPY、BTCUSD、US30 和 DE40 等货币对上表现尤为出色。 同时交易多个市场可以实现强大的分散风险能力。 加入社区！ 公众社区：  点击这里！ 请私信我并附上购
SomaGold
Andrii Soma
5 (10)
专家
SomaGold 是一款专为 MetaTrader 5 打造的多策略突破型智能交易系统（EA），仅适用于黄金（XAUUSD）。一张图表、一个 EA，32 套独立策略并行运行，构成单一、分散化的组合。 实时信号。 这是我在 MQL5 上发布的第一款 EA。为在上线时让更多人能够入手，我采用透明的阶梯定价模式： 首发价：100 USD 每售出 10 份拷贝，价格上涨 100 USD 早期购买者在产品生命周期内锁定最低价格。 理念 与其运行单一、容易过度拟合某一狭窄市况的设置，SomaGold 自带一套精选的 32 套预调策略，全部在同一黄金图表上的单个 EA 中并行运行。 每套策略拥有各自的 magic number、注释、时间周期、摆动识别参数、出场规则、新闻距离与手数步长。它们共享同一执行引擎但独立交易，因此您可在多个时间周期与突破宽度上获得真正的分散化，而无需管理大量图表。 组合构建 我进行了 48 次完全不同的优化： 首先，我在 2 个时间段上运行优化： 2018–2023 2020–2025 时间周期分为 4 组： D1、H12、H8、H4 突破宽度有三种变体： V1 Bro
Byrdi
William Brandon Autry
5 (21)
专家
BYRDI - 如同一个整体进行交易的 AI 网络 大多数 EA 只看到一个终端。 BYRDI 看到整个网络。 在一个账户上开立的交易，可能改变你所拥有的每一个其他账户的风险。 BYRDI 将独立的 MetaTrader 5 终端连接成一个协调统一的 mesh 网络。每个节点都可以保留自己的账户、经纪商、市场、AI 模型、策略和风险设置，同时对更大的系统保持感知。 BYRDI 可以分配机会、控制敞口，并在整个 mesh 网络中提供合格节点的故障转移。 单个节点可以独立交易。 多个节点可以作为一个网络协同运作。 超越入场。超越账户。 一位交易者。多个市场。一个智能网络。 BYRDI 投资组合搭建活动 在接下来的 72 小时内或接下来的 15 笔 BYRDI 购买内有效，以先到者为准。 以当前 $997 的价格购买 BYRDI，即可获得： 1 个 Mean Machine GPT 激活额度 1 个 AiQ 激活额度 私享投资组合部署研讨会 国际在线问答参与权限 完整研讨会录像 投资组合入门蓝图 前 10 位符合条件的购买者还可以提交自己拟定的投资组合结构，获得一次简短的私下点评。 无需现
ArtQuant Gold
Miguel Angel Vico Alba
4.2 (25)
专家
ArtQuant Gold — 面向 XAUUSD 的多模块智能交易系统 ArtQuant Gold 是一款专为 MetaTrader 5 黄金交易而开发的自动交易系统。 该 EA 将多个相互独立的交易模块与集中式投资组合管理、风险敞口限制、执行过滤器、虚拟交易管理以及账户保护工具整合在一起。它适合希望使用专用 XAUUSD 自动交易系统，同时又不需要自行配置指标或内部策略参数的交易者。 ArtQuant Gold 支持标准 XAUUSD 交易品种，也兼容常见的经纪商黄金品种命名方式，包括带前缀、后缀或其他替代名称的黄金品种。 重要提示： ArtQuant Gold 仅适用于 Gold / XAUUSD 或经纪商提供的等效黄金交易品种。如果加载到无关的金融品种上，EA 将不会进行交易。 EA 不依赖图表时间周期。它可以加载到任意时间周期，因为所需的市场数据和交易结构均由内部逻辑独立处理。 实盘参考账户 查看 ArtQuant Gold 实盘参考信号 该信号仅用于提供透明的实盘参考，并不构成使用相同经纪商、入金金额、杠杆、手数、风险水平或交易条件的建议。 点差、佣金、隔夜利息、订单执行、
Mad Turtle
Gennady Sergienko
4.53 (123)
专家
交易品种 XAUUSD（金/美元） 时间周期 (周期) H1-M15（任意） 支持单仓位交易 是 最低入金 500 美元 （或其他货币等值） 兼容任何经纪商 是（支持两位或三位小数报价，任何账户货币、符号名称和 GMT 时间） 无需预先配置即可运行 是 如果您对机器学习感兴趣，请订阅频道： 订阅！ Mad Turtle 项目的主要特点： 真正的机器学习 此智能交易系统 (EA) 不会连接到任何 GPT 网站或类似服务。 模型通过内置于 MT5 的 ONNX 库部署。在首次初始化时，您将看到一个系统消息，这是无法伪造的。 CLICK 参见：ONNX（开放神经网络交换格式）。 资金安全性 不使用日切前交易、微型剥头皮或基于低统计样本的窄幅交易； 不使用高风险策略，例如网格或马丁格尔； 也不使用任何可能长时间运行并在一天内失去全部利润甚至全部资金的策略。 独特性 EA 基于我独特的 特征工程 ，采用自定义的奖励与惩罚训练方法，结合元模型级联筛选与多种集成方法。 模型在完整的 24 小时交易格式下于大型 H4 时间框架上训练，可持仓数小时到数天。 它们以点数（pips）而非
The Gold Phantom
Profalgo Limited
4.7 (44)
专家
道具公司已准备就绪！--> 下载所有套装文件 警告： 目前仅剩少量存货！ 最终价格：990美元 全新优惠（仅需 399 美元起） ：免费选择 1 款 EA！（限 2 个交易账户，除 UBS EA 外，可选择我的任何一款 EA） 超值组合优惠   ->   点击这里 加入公开群组： 点击此处   实时信号 实时信号 2 ！！黄金幻影来了！！ 继黄金收割者取得巨大成功之后，我非常自豪地推出它的强大兄弟： 黄金幻影 ，这是一个纯粹、毫不花哨的突破系统，基于同样的久经考验的引擎……但拥有全新的策略。 在The Gold Reaper 取得巨大成功的基础上 ， The Gold Phantom 让自动黄金交易变得轻松顺畅。 这款EA交易系统旨在同时在多个时间框架内运行，并让您完全掌控交易频率。 从极其保守的设置到非常激进、波动性最大化的模式，应有尽有。 该系统采用多层确认算法来确定最佳入场价格，同时在内部运行多种互补策略，以有效地分散和分散交易风险。 每个仓位都包含固定的 止损 和 止盈 ，并辅以动态 追踪止损 和 追踪止盈 逻辑，旨在尽早保护资金，并让盈利尽可能地持续下去。 Go
XIRO Robot MT5
MQL TOOLS SL
5 (34)
专家
XIRO Robot is a professional trading system created to operate on two of the most popular and liquid instruments on the market:  GBPUSD, XAUUSD and BTCUSD . We combined two proven and well tested systems, enhanced them with multiple new improvements, optimizations and additional protective mechanisms, and integrated everything into one advanced and unified solution. As a result of this development process, XIRO Robot was created. Robot was designed for traders who are looking for a reliable and
Burning Grid
Magma Software Solutions UG
4.59 (29)
专家
BURNING GRID UP TO 35 SYMBOLS. ONE COORDINATED GRID SYSTEM. The forex market does not move through one currency pair at a time. While one symbol is trending, another may be consolidating, reversing or building a completely different opportunity. Burning Grid was developed for this multi-pair environment. From one MetaTrader 5 chart, the EA can process up to 35 supported symbols. Different grid strategies can pursue their own opportunities, while shared controls coordinate risk, spreads, currenc
BB Return mt5
Leonid Arkhipov
4.42 (125)
专家
BB Return — 一款用于黄金交易（XAUUSD）的智能交易系统（EA）。该交易思路最初来自我的 手动交易 经验。策略核心是价格回归 Bollinger Bands（布林通道） 区间，但并非机械式或每次触及即入场。针对黄金市场的特性，系统加入了额外过滤条件，用于剔除无效和低质量的市场环境，仅在回归逻辑真正成立时才开仓。   Global   update   on   June   14th   交易原则 — 系统不使用网格、马丁或加仓平均成本等风险策略。EA 可使用 固定手数 或 AutoRisk 自动风险 模式运行。BB Return 对点差、滑点及不同经纪商的报价方式不敏感，可在任何经纪商及多种账户类型下运行，包括 Standard、ECN、Pro、Raw、Razor 。系统不受交易时段限制，可 24 小时运行 。   $ 359   不是最终价格。 当前价格仅剩 5–7 个名额。 之后将上涨。 该EA限量提供，以保证策略的稳定性。 设置与交易频率 — 启动系统无需复杂设置，策略设计即基于 默认参数 运行，通常只需调整手数或 AutoRisk 模式。系统平均每年约执行
One Man Army
Ihor Otkydach
4.74 (23)
专家
每位買家皆可享專屬好禮： 購買此機器人的買家將獲贈 GRABBER BOT ：本活動限時優惠，請把握機會！ 無炒作，無魯莽風險。以最小回撤進行交易：One Man Army 是一個為個人交易與資金公司交易而設計的多貨幣交易系統。它採用短期和中期市場修正與反轉的剝頭皮策略，通過掛單限價單進行交易。這個交易機器人不會猜測方向，而是在最佳價格區域以高精度進場。正如你所喜歡的那樣，現在讓我們詳細說明。 測試時請使用貨幣對 EURCAD，時間框架 M15.  One Man Army 是基於在多個資產與市場階段的廣泛測試而開發的。該系統的行為穩定、可預測且易於分析。它專為重視控制、安全和系統化方法的交易者設計。 LIVE SIGNAL "Double shot" -   Click here Installation and setup guide – HERE This trading bot is part of the   Intaradaysoft CORE INDEX ecosystem 主要特點 無馬丁格爾，無加倉平均 每筆交易都受到止損保護 適用於資金公司與個人交易 交易時間週
Quantum Bitcoin EA
Bogdan Ion Puscasu
4.77 (128)
专家
量子比特币 EA   ：没有不可能的事情，唯一的问题是弄清楚如何去做！ 使用 Quantum Bitcoin EA 迈向 比特币 交易的未来，这是来自顶级 MQL5 卖家之一的最新杰作。Quantum Bitcoin 专为追求性能、精度和稳定性的交易者而设计，重新定义了加密货币波动世界中的可能性。 重要提示！ 购买后，请给我发送私人消息，以获取安装手册和设置说明。 每购买 10 件，价格将增加 50 美元。最终价格为 1999 美元 100本只剩80本了。 量子比特币/女王通道：       点击这里 ***购买 Quantum Bitcoin EA 即可免费获得 Quantum StarMan！*** 私信询问更多详情！ Quantum Bitcoin EA 在 H1 时间范围内蓬勃发展，采用 趋势跟踪策略 来捕捉市场动量的本质。它利用 复杂的网格方法 来确保每个交易周期都以胜利结束——将波动性从挑战转变为机遇。比特币市场以 4 年为一个周期，Quantum Bitcoin EA 经过优化，可以捕捉每个周期中发生的模式，确保它始终以有利的方式结束交易 为什么选择量子比
Gold House MT5
Chen Jia Qi
4.49 (59)
专家
Gold House — 黄金摆动突破交易系统。 一个EA，三种交易模式。选择最适合你的交易风格。无网格，无马丁。 每售出 10 份，价格将上涨 50 美元。最终计划价格：1,999 美元。 实盘信号： 利润优先模式： https://www.mql5.com/cn/signals/2359124 BE 优先模式： https://www.mql5.com/cn/signals/2372604 Adaptive Mode： https://www.mql5.com/cn/signals/2379287   （高风险配置参考——盈亏都会被放大，不属于推荐配置。） 重要：购买后请务必私信我们，以获取推荐参数、使用说明、注意事项以及使用技巧。 （MQL5私信）： https://www.mql5.com/en/users/walter2008 保持更新——加入我们的 MQL5 频道以获取产品更新和交易技巧。打开链接后，请点击页面顶部的“订阅”按钮进行关注。： 点击加入 这套EA来自我们团队的内部实盘账户，基于 7 年历史数据开发验证，并经过实盘确认后才决定公开。我们没有为了上架专门优
Daytrade Pro Algo MT5
Profalgo Limited
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HFT Spike EA
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