Low Buy High Sell Radar MT5

产品简介

Low Buy High Sell Radar 是一款专为 MT4 和 MT5 双平台设计的全能型主图趋势跟踪与波段交易指标。它通过构建动态趋势线变色系统，结合多周期震荡算法（TSI 与 RSI）、量价动能模型与信号冷却过滤机制，为交易者提供从趋势确认、超买超卖识别到精准入场离场的全方位交易信号。该指标逻辑严密、视觉清晰，并配备完善的信号冷却与多通道提醒机制，是构建主图交易系统的理想选择。

核心功能

动态趋势线与均线系统 系统在主图绘制两条核心趋势识别元素： MA60 品红线 作为 60 周期简单移动平均线，提供中长期趋势基准参考； 动态趋势线 以白色中轴线为基础，当短期动能持续上升时自动转为 红色粗线 ，当短期与中期动能同步走弱时转为 绿色粗线 ，直观反映多空主导权的切换。交易者仅需观察趋势线颜色即可快速判断当前市场的主导方向。系统在最新 K 线右侧显示白色 实时收盘价标签 。 MT5 版本额外支持 K 线变色染色功能 ，上涨染蓝色、下跌染红色、持平染灰色、趋势转多染黄色，让趋势状态与反转形态通过 K 线颜色直观呈现。

做多信号

Low Buy (低吸)：当短期震荡指标上穿信号线且数值低于 30（超卖区域）时触发，在 K 线低点下方显示浅红色向上箭头与 "Low Buy" 文字。这代表价格已经深入超卖区域，空头动能开始衰竭并出现初步的反转迹象，是敏捷的左侧低位试仓或超跌反弹捕捉信号。

Buy (买)：基于 TSI（真实强度指数）的多条件共振信号，当 TSI 值处于近 7 根 K 线最低点、且 TSI 由负值区上穿其均线时触发，在 K 线下方显示黄色向上箭头与 "Buy" 文字。这代表市场在经历深度下跌后，动量指标确认了趋势反转的初期信号，是胜率较高的右侧趋势反转入场做多信号。

做空/离场信号

High Sell (高抛)：当短期震荡指标下穿信号线且数值高于 85（超买区域）时触发，在 K 线高点上方显示绿色向下箭头与 "High Sell" 文字。这代表价格已经深入超买区域，多头动能严重透支，是明确的短线高点获利了结或反手做空信号。

Sell (卖)：基于 TSI 指标的多条件共振信号，当 TSI 值处于近 7 根 K 线最高点、且 TSI 由高位下穿其均线时触发，在 K 线上方显示绿色向下箭头与 "Sell" 文字。这代表市场在经历快速上涨后，动量指标确认了趋势反转的初期信号，是明确的右侧趋势反转做空或清仓离场信号。

Top (顶)：当 RSI 指标从超买区（84 以上）回落至 84 以下时触发，在 K 线上方显示黄色向下箭头与 "Top" 文字。这代表短期顶部结构已经形成，多头力量出现实质性衰退，是多单减仓、止盈或设置保护性止损的预警离场信号。

实战应用

在日常波段交易中，动态趋势线颜色是首要决策依据。红色粗线阶段仅关注做多信号（Low Buy 和 Buy），绿色粗线阶段仅关注做空与离场信号（High Sell、Sell 和 Top），从根本上避免逆势操作，让每一笔交易都顺应市场的主导方向。

Low Buy 信号适合左侧交易者在超卖区域捕捉反弹机会，建议配合价格接近前低或支撑位使用，此时盈亏比往往最为理想；Buy 信号为右侧确认信号，胜率更高，适合趋势交易者在反转初期顺势建仓，可作为加仓或主仓入场的依据。High Sell 和 Sell 信号分别对应超买区离场和趋势反转做空，前者更激进、适合短线止盈，后者更稳健、适合趋势性做空或清仓。Top 信号作为预警性质，建议结合 K 线形态（如长上影线、吞没形态）进行二次验证后再执行减仓或止盈。

参数说明

核心算法参数：系统内置了统一的信号冷却机制，Signal cooldown 默认 10 根 K 线，所有五类信号共享此冷却周期，有效避免在极端行情中频繁发出重复信号，保证信号的稀缺性与含金量。Max Lookback Bars 默认 2000，控制历史信号标注的最大回溯 K 线数，兼顾图表整洁与历史回测需求。

提醒设置：Alert On Bar Close 默认开启，强烈建议保持开启状态，仅在 K 线收盘确认后才触发提醒，以避免盘中价格剧烈波动导致的假交叉信号。Popup 和 Sound 默认开启，Push 和 Email 默认关闭，交易者可根据自身盯盘习惯灵活调整。

单信号提醒开关：系统允许您针对 Low Buy、High Sell、Buy、Sell、Top 这 5 种核心信号，分别独立开启或关闭提醒功能，便于您只接收与当前交易策略相关的信号，过滤掉不必要的干扰。

使用建议

本指标适用于外汇、贵金属、指数及加密货币等主流交易品种，完美兼容 MT4 与 MT5 终端。建议在 H1 及以上周期使用，大周期的多因子共振信号比小周期更具稳定性和实战价值，能有效降低噪音信号的干扰。

建议将本指标与主图的支撑阻力线或成交量指标结合使用。Low Buy 信号若出现在前低附近且伴随放量，可靠性大幅提升；Sell 信号若出现在前高附近且伴随缩量，则为高置信度的逃顶信号。没有任何指标能保证 100% 胜率，请务必严格设置止损并控制仓位风险，将本指标作为决策辅助而非唯一依据。

总结