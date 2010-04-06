Impulse System MTF MT4

Impulse System MTF раскрашивает свечи на вашем графике по системе Impulse System, описанной Александром Элдером, и может брать эту раскраску со старшего таймфрейма, а не с того, который вы просматриваете. Impulse System объединяет одну меру тренда и одну меру импульса: экспоненциальную скользящую среднюю цены закрытия и гистограмму MACD. Когда обе растут, бар зелёный, когда обе снижаются — красный, а когда они расходятся — синий.





Полезными эти три состояния делает та роль, которую отвёл им Элдер. Impulse System — это запрещающая система, а не генератор сигналов. Зелёный не означает покупать, он означает, что продажи запрещены, пока быки удерживают и тренд, и импульс. Красный не означает продавать, он означает, что покупки запрещены. Синий означает, что ни одна сторона не контролирует рынок и разрешены оба направления, а на практике именно там тренды заканчиваются и начинаются. При таком прочтении раскраска — это фильтр поверх того метода входа, которым вы уже пользуетесь, а не замена ему.





Индикатор работает в двух режимах и выбирает между ними по выбранному таймфрейму. Если выбранный таймфрейм совпадает с графиком, он перекрашивает свечи самого графика на месте. Если выбрать старший таймфрейм, он рисует свечи этого таймфрейма поверх текущего графика, так что дневная или четырёхчасовая структура остаётся видна, пока вы работаете на пяти или пятнадцати минутах. Список предлагаемых таймфреймов — тот, который даёт ваша платформа, а выбор делается одним выпадающим списком.





Распространённый способ работы: задать таймфрейм старше графика и считать его цвет разрешённым направлением торговли, затем дождаться отката цены против него и искать вход, когда импульс развернётся обратно в сторону старшего таймфрейма. Ни один шаг этой последовательности здесь не автоматизирован. Индикатор сообщает три цвета и оставляет вам решение, цену входа, стоп и размер позиции.





Оповещения срабатывают только на смене цвета. Смена означает, что последний закрытый бар принял некоторый цвет, а предыдущий был другим, поэтому серия из десяти зелёных баров даёт одно оповещение, на первом из них, и дальше молчит. Оповещения можно ограничить только красным, только зелёным, только синим либо красным и зелёным вместе и получать их всплывающим окном терминала, звуком, письмом или push-уведомлением. При выбранном старшем таймфрейме проверка идёт по барам этого таймфрейма, поэтому одна смена цвета старшего таймфрейма даёт одно оповещение, а не по одному на каждый бар вашего графика.





Оповещения оцениваются на закрытых барах, и об этом стоит сказать прямо. У формирующегося бара нет окончательного цвета: его скользящая средняя и гистограмма MACD меняются с каждым тиком, поэтому цвет может смениться несколько раз до закрытия. По этому бару индикатор никогда не оповещает. Он всё равно раскрашивает его, чтобы было видно текущее состояние, но показанный там цвет остаётся предварительным до закрытия бара.





Остальные настройки охватывают длину скользящей средней, быструю, медленную и сигнальную длины MACD, количество исторических баров для раскраски и внешний вид свечей. Ширина тела по умолчанию следует за масштабом графика, поэтому свечи сохраняют пропорции при изменении масштаба, и её можно вместо этого зафиксировать на выбранном значении. Необязательная метка в углу показывает отображаемый таймфрейм и принимает цвет текущего состояния.





Impulse System — это первый экран метода трёх экранов, в котором старший таймфрейм задаёт разрешённое направление, а осциллятор на более быстром таймфрейме отвечает за момент входа. Осциллятор, который Элдер использует в паре с ним, — Force Index, опубликованный отдельно как бесплатный индикатор под названием Force Index MTF.





Версии этого индикатора опубликованы и для MetaTrader 4, и для MetaTrader 5. Сборка для MetaTrader 5 предлагает более длинный список таймфреймов, который даёт эта платформа.





Отказ от ответственности: это аналитический инструмент. Он не открывает, не изменяет и не закрывает позиции и не делает прогнозов будущих цен. Протестируйте его на демо-счёте, составьте собственное мнение о том, подходит ли метод вашему инструменту и таймфрейму, и управляйте своим риском самостоятельно. Это независимая реализация публично описанного метода, не связанная с автором этого метода, не одобренная и не санкционированная им.





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