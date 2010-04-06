Impulse System MTF MT4

Impulse System MTF раскрашивает свечи на вашем графике по системе Impulse System, описанной Александром Элдером, и может брать эту раскраску со старшего таймфрейма, а не с того, который вы просматриваете. Impulse System объединяет одну меру тренда и одну меру импульса: экспоненциальную скользящую среднюю цены закрытия и гистограмму MACD. Когда обе растут, бар зелёный, когда обе снижаются — красный, а когда они расходятся — синий.

Полезными эти три состояния делает та роль, которую отвёл им Элдер. Impulse System — это запрещающая система, а не генератор сигналов. Зелёный не означает покупать, он означает, что продажи запрещены, пока быки удерживают и тренд, и импульс. Красный не означает продавать, он означает, что покупки запрещены. Синий означает, что ни одна сторона не контролирует рынок и разрешены оба направления, а на практике именно там тренды заканчиваются и начинаются. При таком прочтении раскраска — это фильтр поверх того метода входа, которым вы уже пользуетесь, а не замена ему.

Индикатор работает в двух режимах и выбирает между ними по выбранному таймфрейму. Если выбранный таймфрейм совпадает с графиком, он перекрашивает свечи самого графика на месте. Если выбрать старший таймфрейм, он рисует свечи этого таймфрейма поверх текущего графика, так что дневная или четырёхчасовая структура остаётся видна, пока вы работаете на пяти или пятнадцати минутах. Список предлагаемых таймфреймов — тот, который даёт ваша платформа, а выбор делается одним выпадающим списком.

Распространённый способ работы: задать таймфрейм старше графика и считать его цвет разрешённым направлением торговли, затем дождаться отката цены против него и искать вход, когда импульс развернётся обратно в сторону старшего таймфрейма. Ни один шаг этой последовательности здесь не автоматизирован. Индикатор сообщает три цвета и оставляет вам решение, цену входа, стоп и размер позиции.

Оповещения срабатывают только на смене цвета. Смена означает, что последний закрытый бар принял некоторый цвет, а предыдущий был другим, поэтому серия из десяти зелёных баров даёт одно оповещение, на первом из них, и дальше молчит. Оповещения можно ограничить только красным, только зелёным, только синим либо красным и зелёным вместе и получать их всплывающим окном терминала, звуком, письмом или push-уведомлением. При выбранном старшем таймфрейме проверка идёт по барам этого таймфрейма, поэтому одна смена цвета старшего таймфрейма даёт одно оповещение, а не по одному на каждый бар вашего графика.

Оповещения оцениваются на закрытых барах, и об этом стоит сказать прямо. У формирующегося бара нет окончательного цвета: его скользящая средняя и гистограмма MACD меняются с каждым тиком, поэтому цвет может смениться несколько раз до закрытия. По этому бару индикатор никогда не оповещает. Он всё равно раскрашивает его, чтобы было видно текущее состояние, но показанный там цвет остаётся предварительным до закрытия бара.

Остальные настройки охватывают длину скользящей средней, быструю, медленную и сигнальную длины MACD, количество исторических баров для раскраски и внешний вид свечей. Ширина тела по умолчанию следует за масштабом графика, поэтому свечи сохраняют пропорции при изменении масштаба, и её можно вместо этого зафиксировать на выбранном значении. Необязательная метка в углу показывает отображаемый таймфрейм и принимает цвет текущего состояния.

Impulse System — это первый экран метода трёх экранов, в котором старший таймфрейм задаёт разрешённое направление, а осциллятор на более быстром таймфрейме отвечает за момент входа. Осциллятор, который Элдер использует в паре с ним, — Force Index, опубликованный отдельно как бесплатный индикатор под названием Force Index MTF.

Версии этого индикатора опубликованы и для MetaTrader 4, и для MetaTrader 5. Сборка для MetaTrader 5 предлагает более длинный список таймфреймов, который даёт эта платформа.

Отказ от ответственности: это аналитический инструмент. Он не открывает, не изменяет и не закрывает позиции и не делает прогнозов будущих цен. Протестируйте его на демо-счёте, составьте собственное мнение о том, подходит ли метод вашему инструменту и таймфрейму, и управляйте своим риском самостоятельно. Это независимая реализация публично описанного метода, не связанная с автором этого метода, не одобренная и не санкционированная им.

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Индикатор All-in-One Trade (AOTI) определяет дневные цели для пар EURUSD, EURJPY, GBPUSD, USDCHF, EURGBP, EURCAD, EURAUD, AUDJPY, GBPAUD, GBPCAD, GBPCHF, GBPJPY, AUDUSD и USDJPY. Все остальные модули работают на любых финансовых инструментах. Индикатор включает в себя множество функций: двойной канал для определения тренда, ценовой канал, полосы МА, построение уровней Фибо, определение точки кульминации и др. Индикатор создан для упрощения анализа рынка и основан на нескольких торговых стратегия
Currency Strength Wizard
Oleg Rodin
4.85 (60)
Индикаторы
Currency Strength Wizard — очень мощный индикатор, предоставляющий вам комплексное решение для успешной торговли. Индикатор рассчитывает силу той или иной форекс-пары, используя данные всех валют на нескольких тайм фреймах. Эти данные представлены в виде простых в использовании индексов валют и линий силы валют, которые вы можете использовать, чтобы увидеть силу той или иной валюты. Все, что вам нужно, это прикрепить индикатор к графику, на котором вы хотите торговать, и индикатор покажет вам ре
ECM Channel MT4
Paulo Rocha
Индикаторы
ECM Elite Channel is a volatility-based indicator, developed with a specific time algorithm, which consists of finding possible corrections in the market. This indicator shows two outer lines, an inner line (retracement line) and an arrow sign, where the channel theory is to help identify overbought and oversold conditions in the market. The market price will generally fall between the boundaries of the channel. If prices touch or move outside the channel, it's a trading opportunity. The ind
Smart Trend Trading System
Issam Kassas
4.71 (7)
Индикаторы
Этот продукт был обновлен для рынка 2026 года и оптимизирован для последних сборок MT5. УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ИЗМЕНЕНИИ ЦЕНЫ: Smart Trend Trading System сейчас доступен за $99 . Цена увеличится до $199 после следующих 30 покупок . СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ: После покупки Smart Trend Trading System отправьте мне личное сообщение, чтобы получить Smart Universal EA БЕСПЛАТНО и превратить сигналы Smart Trend в автоматические сделки. Smart Trend Trading System — это полноценная торговая система без перерисов
FX Power MT4 NG
Daniel Stein
4.95 (21)
Индикаторы
FX Power: Анализируйте силу валют для более эффективной торговли Обзор FX Power — это ваш незаменимый инструмент для понимания реальной силы валют и золота в любых рыночных условиях. Определяя сильные валюты для покупки и слабые для продажи, FX Power упрощает принятие торговых решений и выявляет высоковероятные возможности. Независимо от того, хотите ли вы следовать за трендами или предсказывать развороты с использованием экстремальных значений дельты, этот инструмент идеально адаптируется под
Scalper Vault
Oleg Rodin
5 (37)
Индикаторы
Scalper Vault — это профессиональная торговая система, которая дает вам все необходимое для успешного скальпинга. Этот индикатор представляет собой полную торговую систему, которую могут использовать трейдеры форекс и бинарных опционов. Рекомендуемый тайм фрейм М5. Система дает точные стрелочные сигналы в направлении тренда. Она также предоставляет вам сигналы выхода и рассчитывает рыночные уровни Ганна. Индикатор дает все типы оповещений, включая PUSH-уведомления. Пожалуйста, напишите мне после
Trend Reader Indicator
Lachezar Krastev
Индикаторы
BUY 1 and GET 1 FREE - Promotion! Buy Trend Reader Indicator with a huge –60% discount and GET 1 FREE EA by your choice! Promo Price: $117 (Regular Price: $297 — You Save $180! Don't Miss!) After purchase contact me to get your GIFT EA! You can also contact me to get the list of available GIFT EAs! Trend Reader Indicator is a revolutionary trading indicator designed to empower forex traders with the tools they need to make informed trading decisions. This cutting-edge indicator utilizes compl
Trending Volatility System
Vitalyi Belyh
5 (3)
Индикаторы
Volatility Trend System - торговая система дающая сигналы для входов.  Система волатильности дает линейные и точечные сигналы в направлении тренда, а также сигналы выхода из него, без перерисовки и запаздываний. Трендовый индикатор следит за направлением среднесрочной тенденции, показывает направление и ее изменение. Сигнальный индикатор основан на изменении волатильности, показывает входы в рынок. Индикатор снабжен несколькими типами оповещений. Может применяться к различным торговым инструмен
Volume Break Oscillator MT4
Roberto Bonati
Индикаторы
Volume Break Oscillator — это индикатор, который сопоставляет движение цены с тенденциями объема в форме осциллятора. Я хотел интегрировать анализ объема в свои стратегии, но меня всегда разочаровывали большинство индикаторов объема, таких как OBV, Money Flow Index, A/D, а также Volume Weighted Macd и многие другие. Поэтому я написал этот индикатор для себя, я доволен его полезностью, и поэтому я решил опубликовать его на рынке. Основные характеристики: Он выделяет фазы, в которых цена движе
Atomic Analyst
Issam Kassas
5 (11)
Индикаторы
Этот продукт был обновлен для рынка 2026 года и оптимизирован для последних сборок MT5. УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ИЗМЕНЕНИИ ЦЕНЫ: Atomic Analyst сейчас доступен за $99 . Цена увеличится до $199 после следующих 30 покупок . СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ: После покупки Atomic Analyst отправьте мне личное сообщение, чтобы получить Smart Universal EA БЕСПЛАТНО и превратить сигналы Atomic Analyst в автоматические сделки. Atomic Analyst — это индикатор Price Action без перерисовки, без перерисовывания истории и без
Color Trend FX
Alexey Minkov
4 (4)
Индикаторы
Color Trend FX – индикатор, отображающий на графике точные точки входа в сделку, точные точки выхода, максимально возможную прибыль в сделке (для тех, кто фиксирует прибыль по своей системе выхода из сделки), точки трейлинга открытых позиции, а также подробную статистику. Статистика сделок позволяет помочь с выбором наиболее прибыльных торговых инструментов, а также определить потенциальную прибыль. Индикатор не перерисовывает свои сигналы! Индикатор прост в настройке и управлении и подойдет для
Linear Trend Predictor
Vitalyi Belyh
Индикаторы
Linear Trend Predictor - Трендовый индикатор сочетающий в себе точки для входа и линии поддержки направления. Работает по принципу пробития ценового канала High/Low. Алгоритм индикатора фильтрует рыночный шум, учитывает волатильность и рыночную динамику. Возможности индикатора Методами сглаживания показывает рыночную тенденцию и точки входа для открытия ордеров BUY или SELL. Подходит для определения краткосрочных и долгосрочных движений рынка, анализируя графики на любых таймфреймах. Адаптивн
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Triple Screen Impulse System MT5
Zhen Yu Zheng
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Triple Screen Impulse System — индикатор основного окна графика, реализующий структуру трёх экранов, описанную Александром Элдером: Impulse System на двух периодах и Force Index на третьем. Его результат — стрелка, которая выводится только тогда, когда все три экрана разрешают одно и то же направление. Каждый экран можно также отобразить на графике, чтобы состояние, стоящее за стрелкой — или за её отсутствием — было видно, а не выводилось умозрительно. Торговые уровни не рисуются, потому что ин
Market Structure Order Blocks and Gaps MT5
Zhen Yu Zheng
Индикаторы
Часть набора инструментов ICT / Smart Money. Этот инструмент лучше всего работает вместе с моими другими индикаторами ICT/SMC — Session Kill Zones и данным инструментом Market Structure — доступными как для MT4, так и для MT5. Сочетайте тайминг сессий со структурой рынка для входов по конфлюэнции и загляните в мой профиль продавца, чтобы найти весь набор. Market Structure Pro — это индикатор Smart Money Concepts (SMC), основанный на методологии ICT. Он автоматически определяет структуру рынка
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Market Structure Order Blocks and Gaps MT4
Zhen Yu Zheng
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Часть набора инструментов ICT / Smart Money. Этот инструмент лучше всего работает вместе с моими другими индикаторами ICT/SMC — Session Kill Zones и данным инструментом Market Structure — доступными как для MT4, так и для MT5. Сочетайте тайминг сессий со структурой рынка для входов по конфлюэнции и загляните в мой профиль продавца, чтобы найти весь набор. Market Structure Pro — это индикатор Smart Money Concepts (SMC), основанный на методологии ICT. Он автоматически определяет структуру рынка
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Divergence Scanner Multi Oscillator MT5
Zhen Yu Zheng
Индикаторы
Divergence Scanner Multi Oscillator ищет обычные (regular) и скрытые (hidden) дивергенции одновременно по десяти осцилляторам и отмечает бары, на которых несколько из них сходятся. Вместо того чтобы следить за RSI, MACD и Stochastic в отдельных окнах, индикатор сканирует их все на каждом баре и подписывает график названиями расходящихся осцилляторов, так что конфлюэнция видна с первого взгляда. Сканер охватывает MACD, MACD Histogram, RSI, Stochastic, CCI, Momentum, OBV, VWMACD, CMF (Chaikin Mo
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Triple Screen Impulse System MT4
Zhen Yu Zheng
Индикаторы
Triple Screen Impulse System — индикатор основного окна графика, реализующий структуру трёх экранов, описанную Александром Элдером: Impulse System на двух периодах и Force Index на третьем. Его результат — стрелка, которая выводится только тогда, когда все три экрана разрешают одно и то же направление. Каждый экран можно также отобразить на графике, чтобы состояние, стоящее за стрелкой — или за её отсутствием — было видно, а не выводилось умозрительно. Торговые уровни не рисуются, потому что ин
Market Structure Break and Order Block Indicator
Zhen Yu Zheng
5 (1)
Индикаторы
Market Structure and Order Block Pro This indicator is a technical analysis tool for MetaTrader 4 designed to visualize price action patterns based on institutional trading methodologies. It provides automated mapping of market structure, supply/demand zones, and liquidity levels, featuring a comprehensive buffer system for EA integration. Core Functionalities Market Structure Detection: Identifies Break of Structure (BOS) and Change of Character (CHoCH) on both internal and swing levels. Order
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ICT Session Kill Zones with Alerts MT5
Zhen Yu Zheng
Индикаторы
Индикатор наносит на график настраиваемые блоки торговых сессий, продлевает максимум и минимум каждой сессии вперёд в виде горизонтальных уровней и может подавать оповещение, когда цена возвращается к ним. Время начала сессий задаётся через смещение серверного времени брокера относительно нью-йоркского, поэтому блоки располагаются корректно независимо от часового пояса вашего брокера. Индикатор рисует пять независимых сессий — Азия, Лондон, NY AM, NY Lunch и NY PM, и у каждой из них есть собст
FREE
Market Volume Profile Modes
Zhen Yu Zheng
5 (2)
Индикаторы
Overview Market Volume Profile Modes is a powerful MT5 volume distribution indicator that integrates multiple Volume Profile variants. Users can switch between different analysis modes through a simple menu selection. This indicator helps traders identify key price levels, support and resistance zones, and market volume distribution. Core Concepts • POC (Point of Control): The price level with the highest volume concentration, representing the market's accepted "fair value" area • VAH (Value A
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Market Volume Profile Modes MT4
Zhen Yu Zheng
Индикаторы
Market Volume Profile Modes MT4 — это аналитический индикатор, который отображает распределение торгового объёма по ценовым уровням прямо на графике. Для заданного ценового диапазона он делит вертикальный ценовой интервал на настраиваемое число строк, накапливает тиковый объём в каждой строке и выводит результат в виде горизонтальных гистограммных полос. Каждая строка разделяется на бычью и медвежью части в зависимости от того, закрылись ли соответствующие свечи вверх или вниз, поэтому доля поку
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Swap Scanner Pro MT5
Zhen Yu Zheng
Индикаторы
Swap Scanner — информационная панель, которая считывает ставки свопа, публикуемые брокером, и представляет их в форме, пригодной для сравнения между инструментами. Панель не ограничивается показом исходных значений свопа: каждая ставка пересчитывается в валюту депозита, приводится к годовому виду относительно номинальной стоимости одного лота и размещается рядом с реализованной волатильностью и направлением дневного тренда того же инструмента. Панель не открывает, не изменяет и не закрывает орд
FREE
Divergence Scanner Multi Oscillator MT4
Zhen Yu Zheng
Индикаторы
Divergence Scanner Multi Oscillator ищет обычные (regular) и скрытые (hidden) дивергенции одновременно по десяти осцилляторам и отмечает бары, на которых несколько из них сходятся. Вместо того чтобы следить за RSI, MACD и Stochastic в отдельных окнах, индикатор сканирует их все на каждом баре и подписывает график названиями расходящихся осцилляторов, так что конфлюэнция видна с первого взгляда. Сканер охватывает MACD, MACD Histogram, RSI, Stochastic, CCI, Momentum, OBV, VWMACD, CMF (Chaikin Mo
FREE
ICT Session Kill Zones with Alerts MT4
Zhen Yu Zheng
Индикаторы
Индикатор наносит на график настраиваемые блоки торговых сессий, продлевает максимум и минимум каждой сессии вперёд в виде горизонтальных уровней и может подавать оповещение, когда цена возвращается к ним. Время начала сессий задаётся через смещение серверного времени брокера относительно нью-йоркского, поэтому блоки располагаются корректно независимо от часового пояса вашего брокера. Индикатор рисует пять независимых сессий — Азия, Лондон, NY AM, NY Lunch и NY PM, и у каждой из них есть собст
FREE
Impulse System MTF
Zhen Yu Zheng
Индикаторы
Impulse System MTF раскрашивает свечи на вашем графике по системе Impulse System, описанной Александром Элдером, и может брать эту раскраску со старшего таймфрейма, а не с того, который вы просматриваете. Impulse System объединяет одну меру тренда и одну меру импульса: экспоненциальную скользящую среднюю цены закрытия и гистограмму MACD. Когда обе растут, бар зелёный, когда обе снижаются — красный, а когда они расходятся — синий. Полезными эти три состояния делает та роль, которую отвёл им Элд
FREE
Force Index MTF MT4
Zhen Yu Zheng
Индикаторы
Force Index MTF — это продвинутая реализация классического осциллятора Force Index (индекс силы), дополненная мультитаймфреймовыми (MTF, Multi-Timeframe) возможностями. Рассчитывая произведение движения цены и объёма, он количественно оценивает сырую силу, стоящую за рыночными колебаниями, помогая трейдерам отличать значимые продолжения тренда от небольших откатов. Как осциллятор моментума и объёма, Force Index измеряет силу покупателей и продавцов. Положительные значения указывают на преоблад
FREE
Swap Scanner Pro MT4
Zhen Yu Zheng
Индикаторы
Swap Scanner — информационная панель, которая считывает ставки свопа, публикуемые брокером, и представляет их в форме, пригодной для сравнения между инструментами. Панель не ограничивается показом исходных значений свопа: каждая ставка пересчитывается в валюту депозита, приводится к годовому виду относительно номинальной стоимости одного лота и размещается рядом с реализованной волатильностью и направлением дневного тренда того же инструмента. Панель не открывает, не изменяет и не закрывает орд
FREE
Force Index MTF
Zhen Yu Zheng
Индикаторы
Force Index MTF — это продвинутая реализация классического осциллятора Force Index (индекс силы), дополненная мультитаймфреймовыми (MTF, Multi-Timeframe) возможностями. Рассчитывая произведение движения цены и объёма, он количественно оценивает сырую силу, стоящую за рыночными колебаниями, помогая трейдерам отличать значимые продолжения тренда от небольших откатов. Как осциллятор моментума и объёма, Force Index измеряет силу покупателей и продавцов. Положительные значения указывают на преоблад
FREE
Enhanced MACD Pro
Zhen Yu Zheng
Индикаторы
Enhanced MACD MT4 – Advanced Momentum and Trend Oscillator The Enhanced MACD MT4 is a versatile technical analysis tool that builds upon the classic Moving Average Convergence Divergence framework. It provides a refined 4-color histogram system and a comprehensive notification engine, designed to visualize momentum shifts and trend reversals with high precision. Functional Overview This implementation focuses on providing a clear visual representation of market dynamics through three primary com
FREE
Semi automatic trading and tester
Zhen Yu Zheng
5 (1)
Утилиты
This trading system requires the user to manually add Fibonacci, trend lines, horizontal lines, channel to perform semi-automatic or manual trading. The trading system can also be used in the tester. Trading panel provides: spread information margin information free marging Information The swap information to order for lots (requires your dealer support)
Correlation Exposure Matrix MT4
Zhen Yu Zheng
Индикаторы
Три сделки открыты, три сделки в убытке одновременно. Обычно дело не в невезении. Если выбранные инструменты обычно растут вместе и падают вместе, они и должны были уйти в минус вместе. Со стороны кажется, что риск распределён. На деле одна и та же сделка была совершена трижды. Смысл диверсификации в том, что когда одна позиция теряет, у другой есть шанс заработать. Если инструменты движутся как один, такого шанса нет. Панель делает одно: переводит удерживаемые позиции в количество по-настоя
Correlation Exposure Matrix MT5
Zhen Yu Zheng
Индикаторы
Три сделки открыты, три сделки в убытке одновременно. Обычно дело не в невезении. Если выбранные инструменты обычно растут вместе и падают вместе, они и должны были уйти в минус вместе. Со стороны кажется, что риск распределён. На деле одна и та же сделка была совершена трижды. Смысл диверсификации в том, что когда одна позиция теряет, у другой есть шанс заработать. Если инструменты движутся как один, такого шанса нет. Панель делает одно: переводит удерживаемые позиции в количество по-настоя
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