轻量级自动均线方向面板

ApexForge MA Radar

ApexForge MA Radar 是一款专为 MetaTrader 5（MT5）打造的轻量级均线方向分析工具，旨在帮助交易者快速掌握当前市场的均线排列与趋势方向，同时保持极低的系统资源占用。

本指标能够自动识别当前图表上的 EMA（指数移动平均线），无需手动输入均线周期，即可按照均线价格由高到低自动排序，并实时显示每条均线的多头、走平或空头方向，让交易者能够更直观地观察市场结构与趋势变化。

ApexForge MA Radar 采用高效的更新机制，仅在必要时刷新显示内容，有效减少 CPU 占用，不影响 MT5 的运行速度，即使同时开启多个图表或长期运行，也能保持流畅稳定的使用体验，非常适合 VPS 与多屏交易环境。

简洁清晰的面板设计能够减少图表杂乱，让交易者专注于价格行为与趋势分析，无论是剥头皮交易、日内交易、波段交易，还是作为辅助趋势观察工具，都能够快速提供有价值的均线信息，提高分析效率。

功能特色

自动识别当前图表上的 EMA

按均线价格自动排序

实时显示多头、走平、空头方向

自动同步当前图表

极低 CPU 占用

高效更新机制

轻量化设计

操作简单，无需复杂设置

适合长期运行

支持多图表与 VPS 环境

适合对象