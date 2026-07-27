ApexForge MA Radar
- 指标
-
Po-hsiung HuangApexForge develops professional trading tools for MetaTrader 5, focusing on lightweight, high-performance indicators and Expert Advisors. Our mission is to build practical, reliable solutions that help traders make better decisions through clean design, efficient execution, and long-term
- 版本: 1.1
- 更新: 31 七月 2026
ApexForge MA Radar
轻量级自动均线方向面板
ApexForge MA Radar 是一款专为 MetaTrader 5（MT5）打造的轻量级均线方向分析工具，旨在帮助交易者快速掌握当前市场的均线排列与趋势方向，同时保持极低的系统资源占用。
本指标能够自动识别当前图表上的 EMA（指数移动平均线），无需手动输入均线周期，即可按照均线价格由高到低自动排序，并实时显示每条均线的多头、走平或空头方向，让交易者能够更直观地观察市场结构与趋势变化。
ApexForge MA Radar 采用高效的更新机制，仅在必要时刷新显示内容，有效减少 CPU 占用，不影响 MT5 的运行速度，即使同时开启多个图表或长期运行，也能保持流畅稳定的使用体验，非常适合 VPS 与多屏交易环境。
简洁清晰的面板设计能够减少图表杂乱，让交易者专注于价格行为与趋势分析，无论是剥头皮交易、日内交易、波段交易，还是作为辅助趋势观察工具，都能够快速提供有价值的均线信息，提高分析效率。
功能特色
- 自动识别当前图表上的 EMA
- 按均线价格自动排序
- 实时显示多头、走平、空头方向
- 自动同步当前图表
- 极低 CPU 占用
- 高效更新机制
- 轻量化设计
- 操作简单，无需复杂设置
- 适合长期运行
- 支持多图表与 VPS 环境
适合对象
- 剥头皮交易者
- 日内交易者
- 波段交易者
- Price Action 交易者
- 新手交易者
- 多屏交易用户
- VPS 用户