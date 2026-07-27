ApexForge Price Ray Marker

  • 指标
  • Po-hsiung Huang
    Po-hsiung Huang

    Po-hsiung Huang

    ApexForge develops professional trading tools for MetaTrader 5, focusing on lightweight, high-performance indicators and Expert Advisors. Our mission is to build practical, reliable solutions that help traders make better decisions through clean design, efficient execution, and long-term
  • 版本: 1.0
ApexForge Price Ray Marker

ApexForge Price Ray Marker 是一款專為價格結構分析設計的高效率 MT5 標記工具。

只需按住 Shift 或 Ctrl 並點擊 K 棒，即可快速建立高點或低點的水平射線與價格標籤，大幅提升分析效率，免去手動畫線的繁瑣流程。

本指標專為價格行為（Price Action）、支撐壓力分析、流動性區域與結構交易而設計，適合日內交易、波段交易及多時間框架分析。

功能特色

✔ Shift + 左鍵：快速標記 K 棒高點

✔ Ctrl + 左鍵：快速標記 K 棒低點

✔ 再次點擊同一根 K 棒即可移除標記

✔ 自動建立水平射線

✔ 顯示右側價格標籤

✔ Delete 一鍵清除所有標記

✔ 可自由設定：

線條顏色
線條粗細
線條樣式
價格標籤顏色
價格標籤大小
適合對象
Price Action 交易者
ICT / Smart Money Concepts
支撐壓力交易
Breakout / Fake Breakout 分析
Liquidity Trading
多時間框架分析

ApexForge Price Ray Marker 採用輕量化設計，不會持續掃描市場資料，不影響正常交易與回測效能。

推荐产品
Ultimate Double Top Bottom Pro Volume Matrix
Mudassar Rasool
指标
Ultimate Double Top & Bottom (Pro Volume Matrix) Stop trading retail breakouts. Start trading Institutional Traps. The   Ultimate Double Top & Bottom   is not a standard, lagging pattern scanner. It is a highly advanced, non-repainting structural engine equipped with a proprietary   3-Leg Volume Matrix . Designed exclusively for Smart Money Concepts (SMC) and order flow traders, this indicator mathematically dissects the tick volume inside M and W patterns to reveal true institutional intent:  
Advanced Pivot Point Indicator for Charts
Mr Harvey Creighton Walker
指标
The Advanced Pivot Point Indicator is a powerful tool designed to help traders identify key support and resistance levels in the market. This versatile indicator offers a customizable and user-friendly interface, allowing traders to select from five different pivot point calculation methods: Floor, Woodie, Camarilla, Tom DeMark, and Fibonacci. With its easy-to-read lines for pivot points (PP), support (S1, S2, S3, S4), and resistance (R1, R2, R3, R4) levels, the Advanced Pivot Point Indicator pr
FREE
Go To Time
Irina Nechaeva
指标
有了这款产品，您无需再手动滚动图表来分析特定的历史数据。“跳转到时间”功能只需单击一下即可完成。此指标允许您浏览图表历史记录。在简洁面板中输入日期和时间，或从下拉日历中选择。单击“跳转到时间”，指标将带您跳转到指定时间。您还可以同时将所有图表同步跳转到指定时间。 实用链接：其他更新 - 链接 ，MT5 版本 - 链接 为了方便快速导航，我们还提供了以下工具： 下拉日历：单击标题即可将图表从日期跳转到月份和年份；只需点击几下即可访问任何日期。 “今天”、“-1D”、“-1W”、“-1M”标记：将字段中的日期向前移动一天、一周或一个月；点击次数会累加。 “所有图表”：切换开关会立即跳转到所有打开的图表；每个图表都会根据其交易品种和时间周期找到最近的K线。 立即按钮：立即返回当前K线和熟悉的自动滚动功能。 目标标记：一条垂直虚线标记找到的K线，并自动消失，在图表上不留痕迹。 如果指定时间恰逢周末或报价缺口，“跳转到时间”功能会跳转到最近的现有K线。对于深度历史数据，该指标会自动请求更多数据并重复跳转。如果经纪商没有数据，它会立即在日志中报告，并将图表移动到最大可用深度。指标面板可以
FREE
Strong movement levels
Nikolay Mitrofanov
5 (2)
指标
Looks for strong price movements and draws levels upon their completion. You determine the strength of the movement yourself by specifying in the settings the number of points and the number of candles of the same color in a row in one direction. There are 2 types of building in the settings: extrenum - high / low close - close price You can also adjust the number of displayed levels and the number of candles for calculations. By default, the settings indicate 5 levels for 360 candles. That
FREE
Umagads Candle Timer MT5
Rahman Supriyatman
指标
Umagads Candle Timer MT5：纪律交易者的专业精准计时工具 在快速波动的市场中，准确掌握蜡烛图收盘时间是区分完美进场与错失机会的关键。 Umagads Candle Timer MT5 是一款专为要求极致精确执行的交易者设计的高效工具。无论您是进行 M1 超短线交易还是日线波段交易，此工具都能为您提供实时的倒计时提醒，确保您始终比市场走势领先一步。 核心功能： 智能时间显示： 根据周期自动调整格式：日内显示“分:秒”，小时图显示“时:分:秒”，长期图表则增加天数显示。 视觉紧急系统： 在最后 10 秒倒计时，计时器颜色自动变为橙色，为您的决策提供直观的视觉信号。 动态位置选择： 支持“跟随价格”显示或固定在图表的四个角落，确保工作区整洁且互不干扰。 多渠道警报： 集成弹窗、手机推送和电子邮件警报，并支持提前 30 秒预警功能。 极致优化： 采用精简代码编写，即便在成交活跃的高频行情下也能确保零延迟运行。
FREE
TMA Overlay
Quang Huy Quach
指标
TMA Overlay Indicator for MT5 - User Guide 1. Introduction TMA Overlay is a versatile technical analysis indicator for the MetaTrader 5 platform. The indicator's goal is to provide traders with a comprehensive overview of the trend, potential entry signals, and key trading sessions, all integrated into a single chart. This is not a trading system, but a comprehensive analysis tool designed to help you make more informed decisions. 2. Core Indicator Components The indicator consists of multiple c
FREE
TimeFrameLow milliseconds
Israel Goncalves Moraes De Souza
指标
O indicador mostra o preço ou volume em milissegundos, ótimo para identificar padrões de entrada por agressão de preço ou volume e escalpelamento rápido. Características Período de tempo do WPR em milissegundos Oscilador de agressão de preço Tela personalizável O indicador pode indicar movimentos de entrada, como: Cruzamento da linha 0.0 Identificando padrões de onda A velocidade de exibição do gráfico dependerá do seu hardware, quanto menores os milissegundos, mais serão necessários do hardwar
FREE
SimpleprobMT5
Augusto Martins Lopes
指标
概率指标 描述 概率指标是一款专为交易者设计的工具，旨在通过分析过去的蜡烛图来识别买卖机会。它根据所分析的蜡烛数量计算上涨 ( CALL ) 和下跌 ( PUT ) 的概率，并在图表上显示箭头，以指示可能的入场点。 特点 蜡烛图分析 ：分析可配置数量的蜡烛图，以计算上涨和下跌的概率。 视觉信号 ：在图表上显示彩色箭头，以指示买入（绿色）和卖出（红色）信号。 声音警报 ：为买卖信号提供可配置的声音警报。 通知功能 ：向移动设备或电子邮件发送通知，以提供交易信号信息。 概率框 ：在图表上显示实时的上涨和下跌概率。 输入参数 num_candles ：用于分析的蜡烛总数。 call_threshold ： CALL 信号（绿色）的最低百分比。 put_threshold ： PUT 信号（红色）的最低百分比。 sound_alert ：启用声音警报 ( true/false )。 notifications ：启用通知 ( true/false )。 ProbabilityBoxColor ：概率框的颜色。 call_sound1 ： CALL 信号的声音 1。 call_sound2 ：
Pro Session Box Premium
Sayed Javad Razavi Ebrahimi
指标
ProSessionBox Premium V3.1 — Daily Box + Sessions + Bollinger Bands + Trade Tracker Transform your chart into a complete trading workspace. ProSessionBox Premium V3.1 combines session visualization, range context, Bollinger Bands, and live position tracking — all in one clean indicator. --- KEY FEATURES --- DAILY BOX • Daily High/Low as a real Bullish/Bearish/Neutral candle • Optional Yesterday box for range comparison • Range label: "Range: 87 pips" • Profit label: "$0.87 (0.01L)" with confi
FREE
UT BOT Indicator and Alerts MT5
KO PARTNERS LTD
指标
Elevate Your Trading Experience with the famous UT Bot Alert Indicator! Summary: The UT Bot Alert Indicator by Quant Nomad has a proven track record and is your gateway to a more profitable trading journey. It's a meticulously crafted tool designed to provide precision, real-time insights, and a user-friendly experience.  Key Features: 1. Precision Analysis: Powered by advanced algorithms for accurate trend identification, pinpointing critical support and resistance levels. 2. Real-time Alert
The Horse Signal
Nirundorn Promphao
指标
The Horse Signal 1.26 – Price Action AI Indicator for Gold & Forex Overview: Start your 2026 trading year with "The Horse Signal," the latest precision tool from the WinWiFi Robot Series. Designed specifically for traders who demand high-accuracy entries, this indicator utilizes advanced Price Action analysis combined with an AI scanning algorithm to identify high-probability reversal and trend continuation points in real-time. Key Features: Dynamic Price Action Scan: Automatically analyzes can
FREE
Squeeze Monentum Breakout
Shipra Gupta
指标
SQUEEZE MOMENTUM BREAKOUT MT5 指标 面向 MetaTrader 5 的专业级波动率挤压与动量突破交易系统 Squeeze Momentum Breakout 是一款专业级的 MT5 突破指标，旨在捕捉低波动率盘整期后的爆发性市场行情。该指标专为头寸黄牛党（Scalpers）、日内交易者和动量交易者量身定制，将波动率挤压、动量确认、成交量过滤以及结构化交易管理完美融合于一个完整的交易框架中。 指标可自动识别挤压区域、突破机会、趋势扩张阶段，并在图表上动态绘制入场点（Entry）、止损点（Stop Loss）、以及 TP1、TP2、TP3 点位，实现结构化的交易执行与管理。 针对以下市场进行了优化： XAUUSD (黄金) 外汇货币对 NASDAQ / US30 加密货币市场 股指 黄牛交易与日内交易 核心功能 高级挤压检测算法： 在爆发性突破行情发生前，精准捕捉低波动的盘整区域。 自动买入与卖出信号： 突破确认后，生成清晰的多头（Long）和空头（Short）突破信号。 智能突破确认： 融合布林带（Bollinger Bands）、肯特纳通道（Keltner
FREE
Smart Flow Bands
Mohamad Sami Taleb
指标
How the Sell Signal Works 1. Bollinger Band condition The current candle must close at or above the Upper Bollinger Band . This signals potential overbought conditions. 2. OBV confirmation (On Balance Volume) OBV must be falling → OBV_now < OBV_prev . Stronger confirmation: OBV decreasing for 2–3 consecutive bars. This shows that buying pressure is weakening . 3. ATR filter (Average True Range) Current ATR must be below its moving average (e.g., ATR_now < ATR_SMA(14) * 1.2 ). Purpose: avoid ente
FREE
XFlow
Maxim Kuznetsov
指标
XFlow shows an expanding price channel that helps determine the trend and the moments of its reversal. It is also used when accompanying transactions to set take profit/stop loss and averages. It has practically no parameters and is very easy to use - just specify an important moment in the history for you and the indicator will calculate the price channel. DISPLAYED LINES ROTATE - a thick solid line. The center of the general price rotation. The price makes wide cyclical movements around the
Candle Timer Multi Time Frame
Aknan Banari
指标
Multi-Timeframe Candle Timer - Professional Edition Never miss a candle close again!   Monitor countdown timers for 7 timeframes simultaneously with visual progress bars and smart alerts. Need Trade Assistant? Trade Panel Pro MT 5 What Makes This Special? This isn't just another candle timer. It's a   complete visual timing system   designed for professional traders who need precision timing across multiple timeframes. Core Features:   7 Timeframe Monitoring   - M1, M5, M15, M30, H1,
FREE
MFOP Market Forecast
Oscar Josue Pin Bacuzoy
指标
Develop this indicator for periods of 30 minutes or more, focus on getting market trends right and making sure they are met. MFOP v8.1 gets straight to the point: it scans the market and tells you exactly when there is enough strength to enter a trade. This indicator doesn't do magic, it uses mathematical algorithms to filter out market noise, not enter into false breakouts and show you clear BUY (blue arrow) and SELL (red arrow) opportunities. It is designed and optimized specifically to take
Analise Probabilistica
Valter Cezar Costa
4.78 (9)
指标
I'm sure after a lot of research on the internet, you haven't found any indicator that can help you with forex or binary trading in the latest probability strategy created by famous trader Ronald Cutrim. The strategy is based on a simple count of green and red candles, checking for a numerical imbalance between them over a certain period of time on an investment market chart. If this imbalance is confirmed and is equal to or greater than 16%, according to trader Ronald Cutrim, creator of the pro
FREE
Clean RSI Alerts
Silviu Madalin Clapa
5 (1)
指标
This is a simple RSI indicator, but unlike the original one, it sends alerts when volume falls below the upper level or rises above the lower level, so you never miss a trading opportunity. Combined with support and resistance levels, it can provide strong entry opportunities into the market. I recommend keeping the levels as they are, i.e. 75 above and 25 below Check out my signal " PipStorm Invest ", save it to your favorites and  come back from time to time to check it again :)
FREE
Scalping PullBack Signal
Quang Huy Quach
5 (1)
指标
1. Overview The Scalping PullBack Signal indicator is a powerful technical analysis tool designed to help traders identify scalping opportunities based on potential pullback and reversal signals. This tool is particularly useful on lower timeframes (below 15 minutes) but can also be applied on higher timeframes for longer-term trades. This indicator integrates several key analytical components, providing a comprehensive view of trends and potential entry/exit points, helping you make quick and e
FREE
Trendicator
Nico Deuscher
指标
Functions Analyzes the current market trend Displays a numbering system based on trend structure (see below) Colors the chart background depending on trend direction Displays the ZigZag indicator Display Fibonacci Retracement with custom defined levels at the lates corrective trend movement Display Fibonacci Expansions with custom defined levels at the latest progressive trend movement Buffers for all relevant Trend parameters so EAs can access the trend information Background Information The
Manual Range Support And Resistance MT5
Aleksander Bartosz Wolf
指标
Little useful tool - you manually select range on chart by dragging vertical blue lines and indicator shows support and resistance zones for this range and extends them outside of selected range.  Useful for: * Range trading * Range breakout * Range breakout & retest * Good entry during pullback in trend phase when previous high is retested * Good for scalping on short timeframes * Good for trades on longer timeframes around selected important zones like daily high or low
FREE
Spike Box Mitigation
Israr Hussain Shah
指标
boom Spike Mitigation Zone Pro A professional spike pattern indicator built for synthetic traders who scalp and swing Boom 500/300/1000/600/900with precision.  This indicator: Detects powerful 3-candle spike formations (Spike → Pullback → Spike) Automatically draws a clean box around the pattern Marks the entry price from the middle candle Extends a horizontal mitigation line to guide perfect sniper entries Automatically deletes & redraws the line once price touches it (mitiga
FREE
SC MTF Chaikin M Flow MT5
Krisztian Kenedi
指标
具有多时间框架支持、可自定义视觉信号和可配置警报系统的Chaikin Money Flow（CMF）指标。 自由职业编程服务、更新及其他TrueTL产品详见 MQL5主页 。 非常欢迎您的反馈和评价！ 什么是CMF？ Chaikin Money Flow（CMF）是由Marc Chaikin开发的成交量加权动量指标，用于衡量指定时期内的买卖压力。指标计算每个周期的资金流量乘数，并在回溯期内创建加权平均值。 CMF在+1到-1之间振荡，正值表示买入压力（积累），负值表示卖出压力（分配）。高于零的值表明市场处于积累阶段，而低于零的值则表示分配。该指标通过分析价格与成交量之间的关系，帮助交易者确认趋势强度并识别潜在反转。 功能特点： 带有箭头和垂直线的视觉信号标记 三个独立信号缓冲区，可配置触发条件 信号检测选项：方向变化、水平交叉、峰值/谷值 每个信号可配置警报功能（电子邮件、推送、声音、弹窗） 带插值方法的多时间框架（MTF）功能 柱状图或折线图绘制模式 多种颜色模式（简单、基于方向、基于水平） 用于Expert Advisor（EA）集成的自定义指标调用（iCustom）缓冲区访
FREE
Last Call Bar Countdown Timer MTF
Oliver Crane
指标
Last Call — Bar Countdown Timer. PLEASE LEAVE A REVIEW, REALLY APPRECIATE THE FEEDBACK, HOPE YOU ENJOY THE PRODUCT. Never get caught out by a candle close again. Last Call puts a live, second-by-second countdown to the next bar right on your chart — for up to six timeframes at once. One glance tells you exactly how long the current M1, M5, M15, H1 — or whatever periods you choose — have left before they close. If you trade bar closes, time entries to the open, or just hate missing the moment, i
Stochastic Speed MT5 rq
DMITRII GRIDASOV
指标
适用于 MT5 的 Crypto_Forex 指标“随机速度”——卓越的预测工具，无需重绘。 ............................................................................................ - 该指标基于物理方程式计算。 - 随机速度是随机指标本身的一阶导数。 - 建议在剥头皮动量交易策略中使用随机速度指标，以便在调整后捕捉动量主波（参见图片）。 - 如果随机速度大于 0，则为正速度：价格动量上升。 - 如果随机速度小于 0，则为负速度：价格动量下降。 - 随机速度指标显示随机指标本身改变方向的速度——非常灵敏。 - 指标内置移动端和 PC 端警报。 .................................................... 点击这里查看高质量的交易机器人和指标！ 这是仅在 MQL5 网站上提供的原创产品。
Best SAR MT5
Ashkan Hazegh Nikrou
4.33 (3)
指标
描述 ：  我们很高兴推出基于外汇市场 (PSAR) 中专业和流行指标之一的新免费指标 该指标是对原始抛物线 SAR 指标的新修改，在专业 SAR 指标中，您可以看到点和价格图表之间的交叉，这交叉不是信号，而是谈论运动结束的可能性，您可以从新的蓝点开始买入，并在第一个蓝点之前设置止损，最后您可以在点交叉价格图表时退出。 如何打开买入或卖出信号？ 通过第一个蓝点打开买入交易并通过第一个红点打开卖出交易 正确的止损在哪里？ 安全止损可以在第一个点上，（在第一个蓝点的买入情况下和在第一个红点的卖出情况下） 正确的止盈在哪里？ 止盈可以根据止损距离和RR进行调整，所以我的建议是2 RR，是止损的2倍 如果我们盈利但仍未达到 tp，那么退出点在哪里？ 第一个退出警报可以在点和价格图表之间交叉。 该指标何时释放警报？ 一旦新的点出现在新的方向，指标就会释放警报 我们如何根据这个指标构建 EA 以及它的成本是多少？ 我们已准备好通过一些强大的完整功能基于此免费指标构建指标，例如基于点的追踪止损和基于权益百分比的资金管理，您可以通过填写下表来订购 https://www.mql
FREE
TK Rainbow
Nguyen Trung Khiem
5 (2)
指标
TK - Rainbow 指标 描述: TK - Rainbow 指标是一个强大的技术分析工具，旨在通过多条线的方式提供市场趋势的清晰视图。通过30条计算不同周期的线，它提供了广泛的价格运动分析。该指标使用双色方案来突出显示上升和下降趋势，使市场状况一目了然。 主要特点: 30条线: 每条线代表不同的平滑周期，以涵盖广泛的市场趋势。 双色方案: 使用两种颜色区分上升（冷色）和下降（暖色）趋势。 可定制设置: 调整线宽、样式和步长以适应您的交易偏好。 如何使用 TK - Rainbow: 应用指标: 从 MetaTrader 5 的指标列表中将 TK - Rainbow 指标添加到您的图表中。 配置参数: 步长 (inpStep): 定义每条线之间的周期增量。调整此设置以设置线条间距。 价格 (inpPrice): 选择用于计算的价格类型（例如，收盘、开盘、最高、最低）。 线宽 (inpLinesWidth): 设置线条的厚度以提高清晰度。 线样式 (inpLinesStyle): 选择线条的样式（例如，实线、虚线）。 解读颜色: 上升趋势: 冷色（蓝色）的线条表示上升趋势。 下降趋势:
FREE
Smart liquidity sweep Trap Detector MT5
Thomas Edelbroek
指标
Smart Money Trap Detector 识别摆动高点和摆动低点处的流动性陷阱。当价格突破关键水平后反转回来时，它会发出信号，表明机构玩家设置的潜在多头陷阱或空头陷阱。每个检测到的陷阱根据影线大小、反转速度和成交量获得1到5的强度评分。   工作原理 该指标使用可配置的回溯期跟踪摆动高点和摆动低点。当价格突破摆动高点或摆动低点时，指标监控价格是否在设定的确认K线数内反转回水平。如果突破影线满足最低ATR比率阈值且价格收回区间内，则确认陷阱。评分根据三个因素计算：影线相对ATR的大小、反转速度和成交量激增。所有信号放置在已确认的收盘K线上以防止重绘。   视觉功能 图表上的箭头标记每个确认的多头陷阱（向上箭头）和空头陷阱（向下箭头）。流动性区域以彩色矩形绘制在摆动高低点周围。文字标签在图表上直接显示陷阱类型和强度评分。角落的紧凑面板显示最近10个检测到的陷阱。   警报系统 确认新陷阱时触发实时警报。警报包括品种、时间框架、陷阱类型、强度评分和当前价格。支持弹窗警报和推送通知。   陷阱评分说明 每个陷阱获得1到5的评分。评分1-2：影线小且反转慢的次要陷阱。评分3：影线清晰且
Confluence Scope
Brigetd Milena Mora Martinez
指标
Confluence Scope consolidates four classic signal engines across up to nine timeframes into a single horizontal panel. It helps identify when momentum, strength and CCI alignment converge on the same direction.   FEATURES   - Four engines per timeframe: Stochastic, RSI, fast CCI entry, slow CCI trend - Nine timeframes from M1 to MN1, each independently toggleable - Per-timeframe verdict from MIXED up to four-star BUY or SELL - Adaptive panel that scales with the subwindow width - Native popup,
FREE
RoundLevel Pro Institutional Support Resistance
Mostafa Ghanbari
5 (3)
指标
Elevate your trading with the precision of "Big Figures." Financial markets are not driven by random numbers; they are driven by institutional liquidity. Central banks, hedge funds, and major commercial traders consolidate their orders at whole integer levels (e.g., 1.1000, 2000.00, 150.00). These are the "Psychological Magnets" where the real price action happens. RoundLevel Pro for MetaTrader 5 is a high-performance tool designed to visualize this invisible grid of institutional interest with
FREE
该产品的买家也购买
Smart Trend Trading System MT5
Issam Kassas
4.76 (136)
指标
本产品已针对 2026 年市场进行更新，并针对最新 MT5 版本进行了优化。 价格更新通知： Smart Trend Trading System 目前价格为 $99 。 接下来的 30 次购买 后，价格将上涨至 $199 。 特别优惠： 购买 Smart Trend Trading System 后，请发送私信给我，即可免费领取 Smart Universal EA ，并将您的 Smart Trend 信号转换为自动交易。 Smart Trend Trading System 是一套完整的交易系统，具备不重绘、不回绘、不延迟的特点，专为希望获得更清晰信号、更准确趋势方向以及更有组织交易方式的交易者打造。   [User Manual]   ,  [PDF]  ,   [Installation manual]   and  [Online course] 它将 10 多种交易工具 整合到一个系统中，包括趋势检测、反转区域、Smart Cloud、移动止损逻辑、支撑与阻力、K线着色、提醒以及多周期分析。 该系统旨在帮助您应对不同的市场环境： 趋势市场： 识别主要趋势，发现回调，跟随
Superhero
Ihor Otkydach
5 (2)
指标
SUPERHERO 指標是一款基於「全方位」原則設計的多貨幣交易系統。該指標能獨立分析市場，並提供開倉與平倉的交易訊號。它採用止損與獲利了結訂單，風險報酬比（R:R）為 1:1。 我偶爾會根據這個系統的訊號親自進行交易，以下是我獲得的結果—— 即時訊號 此系統可向您的智慧型手機發送推播通知，讓您無需綁定電腦，即可「隨時隨地」進行交易。這對於自營交易公司而言再適合不過了。 每位顧客皆可享額外好禮： 每位購買此指標的買家，都將收到我贈送的一項特別實用工具，該工具： 自動下達止損與獲利了結訂單 當價格達到目標水準時，系統會自動平倉 支援待執行訂單交易 支援均值交易模式 如果您希望將這款優秀且極為便利的工具作為禮物獲贈，請在購買 SUPERHERO 指標後，立即透過 MQL5 平台的私訊與我聯繫。此外，您還將獲得培訓課程「如何安裝與設定 SUPERHERO 並開始穩定獲利」的存取權限。 關於「超級英雄」策略 SUPERHERO 策略是利用價格回調時，順應趨勢方向進行盤中交易。 「超級英雄」程式碼內含數個強大的技術指標，用以分析價格通道的趨勢方向與波動範圍，並能識別在修正性回調後形成的盤中波段反
Trend Sniper X
Sarvarbek Abduvoxobov
5 (9)
指标
Trend Sniper X 是一款适用于 MetaTrader 5 的多时间周期趋势跟踪指标，帮助交易者以清晰、精确的方式识别趋势方向和潜在的反转点。 价格信息： 当前价格为促销价，随着未来更新和新功能的发布，价格可能会有所变动。 Code2Profit 频道 通过多时间框架分析掌握市场！ 技术规格 平台 MetaTrader 5 指标类型 多时间周期趋势指标 运行时间周期 任何图表时间周期，可独立选择更高的时间周期 (M1–MN1) 主要交易品种 外汇、黄金 (XAUUSD) 及其他差价合约 (CFD) 推荐账户 任何账户类型 可视化 彩色趋势蜡烛 (买入/卖出/微弱/变化) + 买入/卖出箭头 附加模块 交易时段方框 (悉尼、东京、伦敦、纽约) 主要功能 多时间周期趋势分析： 直接在当前图表上投射更高时间周期的趋势方向，提供清晰的宏观视角。 弱势/不确定柱检测： 高亮显示趋势条件不明朗的柱线，让交易者避开震荡区域。 买入/卖出信号箭头： 在确认趋势变化后的柱线上自动绘制箭头，支持警报、推送和电子邮件通知。 一键开启/关闭面板： 图表上的按钮可切换指标，下拉菜单可立即切换分析时间周
Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe
Sirikorn Rungsang
4.94 (50)
指标
Welcome to ENTRY IN THE ZONE AND SMC MULTI TIMEFRAME Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe is a real-time market analysis tool based on Smart Money Concepts (SMC), designed to analyze market structure, price direction, and key trading zones. It supports both Single-Timeframe Analysis and Multi-Timeframe Analysis, providing a clearer view of the overall market structure across multiple timeframes, with real-time BUY / SELL signals that do not repaint. It is designed to help filter trading opp
SuperScalp Pro
Van Minh Nguyen
4.6 (30)
指标
SuperScalp Pro – 专业多层共振剥头皮交易系统 SuperScalp Pro 是一款专业的多重共振剥头皮交易系统，旨在帮助交易者识别更高概率的交易机会，提供更清晰的入场确认、基于 ATR 的止损（Stop Loss）和止盈（Take Profit）水平，以及适用于 XAUUSD、BTCUSD 和主要外汇货币对的灵活信号过滤功能。 完整使用文档可在产品博客查看： [User Guide] 支持通过 SuperScalp Pro Auto Trader EA 进行自动交易： [Auto Trader] 基于 SuperScalp Pro 交易逻辑开发的黄金自动剥头皮 EA： [SuperScalp Gold] SuperScalp Pro 集成了 Supertrend、VWAP、EMA、RSI、ADX、成交量分析、布林带（Bollinger Bands）以及 MACD 背离分析，用于过滤低质量交易机会，减少虚假突破信号，并提高入场精准度。 SuperScalp Pro 专为 XAUUSD、BTCUSD 以及主要外汇货币对优化设计，通过基于 ATR 的波动率逻辑和规则化信
Entry Points Pro for MT5
Yury Orlov
4.51 (148)
指标
传奇回归：Entry Points Pro 10。 这款传奇指标曾 3 年稳居 MQL5 Market 前三，如今全面重启。 数百条热情好评（两个版本合计 589 条），每天有数千名交易者用它交易，演示版下载 31,000+   MT4+MT5  次。 五年来我读过你们的每一条评价——在第 10 版里，我没有给出许诺，而是把答案直接做进了产品。指标作者自 1999 年入市， 珍视诚信、自己的声誉和自己的客户 。 Entry Points Pro 给出的入场信号严格不重绘。 而且这一次不再只是作者的一面之词，而是可验证的事实：确认信号只在 K 线收盘后标出，自动化测试记录到 零重绘 （在 EURUSD、XAUUSD 和 BTCUSD 上共 2,486,568 次不变量检查——0 次违规）。测试方法完全公开——您可以在策略测试器中自行复现。 购买后请务必第一时间给我发私信。 我会发给您 扩展版说明书《交易者圣经》 ——使用本指标交易的完整指南——并告诉您如何免费获得 赠品：市场扫描器 ，它能同时分析多个品种和多个时间周期，并在一个界面上显示 Entry Points Pro 此刻在哪里表现
SMC Intraday Formula
Kareem Abbas
5 (21)
指标
让我们先坦诚一点。 没有任何一个指标可以单独让你实现盈利。如果有人告诉你可以，那他是在向你兜售一个梦想。任何显示完美买卖箭头的指标都可以被做得看起来毫无瑕疵——只需要放大历史中的某一段并截取成功交易的截图。我们不会这样做。 SMC Intraday Formula 是一个工具。 它为你读取市场结构，标记出概率最高的价格区域，并用简单直白的语言准确告诉你当前智能资金的行为轨迹。你仍然需要做决定。你仍然需要执行交易。但现在，你是带着精确性执行，而不是靠希望。 我们已经在黄金（XAUUSD）以及主要外汇货币对的日内剥头皮交易中使用该指标将近三年。这是我们在 M1、M5、M15 和 M30 上的日常主力工具。它之所以有效，是因为它不试图预测未来——它展示的是当前正在形成的高概率交易机会，并解释 为什么 。 它与其他所有指标有什么不同？ 大多数交易指标只做一件事。移动平均线交叉。振荡指标触及某个水平。出现一个箭头。你进场交易。你亏损。你责怪指标。重复。 SMC Intraday Formula 将多个机构级概念整合为一个统一的市场解读： - 斐波那契共振引擎 不只是普通的斐波那契水平——该指标
Neuro Poseidon MT5
Daria Rezueva
4.85 (54)
指标
Neuro Poseidon is a new indicator by Daria Rezueva. It combines precise trading signals with adaptive TP/SL levels - creating best possible trades as a result! Message me and get  Neuro Poseidon Assistant  as a gift to automize your trading process! What makes it stand out? 1. Proven profitability on all assets and timeframes 2. Only confirmed BUY and SELL signals present on the chart 3. Adaptive TP & SL levels generated by the software for each trade 4. Easy to understand - suitable for al
M1 Sniper MT5
Oleg Rodin
5 (4)
指标
M1 SNIPER   是一款易于使用的交易指标系统。它是一个专为 M1 时间框架设计的箭头指标。该指标可以作为独立的系统在 M1 时间框架下进行剥头皮交易，也可以作为您现有交易系统的一部分使用。虽然该交易系统专为 M1 时间框架交易而设计，但它也可以用于其他时间框架。我最初设计此方法是为了交易 XAUUSD 和 BTCUSD。但我发现这种方法在其他市场交易中也同样有用。 指标信号既可以顺势交易，也可以逆势交易。我教授一种特殊的交易技巧，帮助您利用指标信号进行双向交易。该方法基于使用特殊的动态支撑位和阻力位区域。 购买后，您可以立即下载 M1 SNIPER 箭头指标。此外，我还为所有 M1 SNIPER 工具用户免费提供下方屏幕截图所示的 Apollo Dynamic SR 指标！这两个指标的组合可以帮助您更轻松、更准确地利用 M1 时间框架进行交易。 购买后请联系我，免费获取交易提示和奖励指标！ 祝您交易成功！
Divergence Bomber
Ihor Otkydach
4.89 (93)
指标
我偶爾會親自使用這個系統進行交易。 請評估我在真實帳戶上進行的手動 BOMBER 交易—— LIVE SIGNAL 购买该指标的每位用户将额外免费获得以下内容： 原创工具“Bomber Utility”，该工具会自动跟踪每一笔交易，设置止损和止盈点，并根据策略规则自动平仓； 适用于不同交易品种的指标设置文件（Set 文件）； 三种不同风险模式下的 Bomber Utility 设置文件：“最低风险”、“平衡风险” 和 “观望策略”； 一套详细的 视频操作手册，帮助您快速完成安装、配置并开始使用本交易系统。 注意： 要获取以上所有赠品，请通过 MQL5 的私人消息系统联系卖家。 我为您介绍原创的自定义指标 “Divergence Bomber”（背离轰炸机），它是一套基于 MACD 背离交易策略 的“全功能”交易系统。 该技术指标的主要任务是识别 价格与 MACD 指标之间的背离，并发出交易信号（包括推送通知），指示未来价格可能的运动方向。平均而言，这些信号的准确率超过 98%。有关该指标如何工作的详细说明，请观看本页面上的视频演示。 该系统使用 止损订单 和 动态回撤平仓机制 来管理
GoldenX Entry MT5
Kareem Abbas
5 (15)
指标
GoldenX Entry 是一款用于 MT5 的指标，包含自适应 Smart Entry Trend 算法、信号评分系统、市场状态识别器以及波动率过滤器。每个信号都包含计算得出的入场位、三个止盈位（TP1、TP2、TP3）以及止损位。它基于多个分析层构建，旨在适应不同市场条件，将多层分析系统与内置优化器及统计跟踪系统相结合。该指标基于风险收益比（RR）指标和历史交易行为提供量化分析。 开始使用非常简单——在所选时间周期上运行优化器，然后在图表上开始使用该指标。 核心功能 GoldenX Entry 将信号引擎与内置交易管理及历史统计跟踪整合在同一图表中： - 内置优化器： 优化器可在图表上单击运行。它通过两阶段搜索流程测试200种参数组合——先进行探索，再进行优化——并在完成后自动应用选定配置。结果会按时间周期缓存，因此当返回已优化的周期时，会立即恢复相同设置。 - 黄金品种自动周期识别： 将指标加载到任何 XAUUSD 图表（M1 到月线）。系统会自动识别当前周期并加载对应预设。共包含9个时间周期配置文件，专为黄金在标准周期上优化设计。切换周期时，参数会自动调整。 - 资金参考面
Gold Entry Sniper
Tahir Mehmood
5 (18)
指标
Gold Entry Sniper – 专业多周期ATR黄金交易仪表盘，适合黄金剥头皮与波段交易 Gold Entry Sniper 是一款先进的 MetaTrader 5 指标，旨在为 XAUUSD 及其他品种提供精准的 买/卖信号 。基于 ATR 移动止损逻辑 和 多周期分析仪表盘 ，适合剥头皮交易者与波段交易者，帮助识别 高概率黄金入场点 。 主要功能与优势 多周期信号分析 – 同时显示 M1、M5、M15 趋势方向。 基于ATR的动态止损 – 根据波动性自动调整。 专业图表仪表盘 – 展示信号状态、ATR水平、线性回归中线和交易方向。 清晰买卖标记 – 自动箭头与文字标签提示。 离场提示与交易管理 – 自动检测离场信号锁定利润。 全面自定义 – 调整仪表盘位置、颜色、字体及参数。 专为黄金优化 – 适用于 M1至M15 黄金剥头皮 ，也适合外汇、指数与加密货币。 为什么选择 Gold Entry Sniper？ 为追求 快速、精准、可视化交易决策 的交易者打造，ATR 与多周期确认结合，帮助你抓住 最佳黄金入场点
SSS Scalping Smart Signals MT5 Indicator
Muhammad Usman Siddique
5 (3)
指标
UZFX {SSS} 超短线智能信号 v4.0 MT5 是一款无重绘的高性能交易指标，专为在快速波动的市场中需要精准、实时信号的超短线交易者、日内交易者和波段交易者设计。该指标由 (UZFX-LABS) 开发，融合了价格行为分析、趋势确认和智能过滤技术，可在所有货币对和时间周期内生成高概率的买卖信号、预警信号以及趋势延续机会。 别再对交易犹豫不决了，开始遵循这一专为追求清晰、精准和纪律性市场执行的交易者设计的结构化信号系统吧。 我的建议* 最佳时间周期：15分钟及以上。 {H1} 是我的最爱。而且效果令人惊叹……！！ 更新后的主要功能 • 自动买入和卖出信号检测 • 先进的反转识别逻辑 • 潜在市场反转前的早期预警信号 • 趋势延续确认信号 • 内置风险管理功能，包含入场点、止损点、TP1、TP2和TP3水平 • 完全可自定义的风险回报比 • 实时警报、声音提醒和移动端推送通知 • 带交易建议的专业信息面板 • 适用于所有MT5交易品种和时间周期 • 界面简洁、轻量且用户友好 为什么交易者选择 UZFX SSS？ 大多数交易者亏损的原因在于入场过晚、平仓过早，或者缺乏明确的交
Atomic Analyst MT5
Issam Kassas
4.42 (50)
指标
本产品已针对 2026 年市场进行更新，并针对最新 MT5 版本进行了优化。 价格更新通知： Atomic Analyst 目前价格为 $99 。 接下来的 30 次购买 后，价格将上涨至 $199 。 特别优惠： 购买 Atomic Analyst 后，请发送私信给我，即可免费领取 Smart Universal EA ，并将您的 Atomic Analyst 信号转换为自动交易。 Atomic Analyst 是一款不重绘、不回绘、不延迟的 Price Action 交易指标，专为手动交易、清晰信号和 EA 自动化而设计。 User manual: settings, inputs and strategy.   &   User Manual PDF . 它分析价格行为、强度、动能、多周期方向和高级过滤器，帮助交易者减少噪音，避免弱势交易机会，并做出更有结构的交易决策。 该指标将复杂的市场计算转换为简单的视觉信号、彩色K线、趋势读数、止损水平和多个止盈区域，使交易者能够快速理解并应用于真实市场环境。 主要交易用途： 剥头皮和日内交易： 专为快速决策、清晰箭头、提醒、K线颜色和
Gann Made Easy MT5
Oleg Rodin
5 (9)
指标
Gann Made Easy   是一个专业且易于使用的外汇交易系统，它基于使用先生理论的最佳交易原则。 W.D.江恩。该指标提供准确的买入和卖出信号，包括止损和获利水平。您甚至可以使用推送通知在旅途中进行交易。 购买后请联系我，即可免费获得交易指导和超棒的额外指标！ 您可能已经多次听说过江恩交易方法。通常 Gann 的理论不仅对于新手交易者而且对于那些已经有一定交易经验的人来说都是非常复杂的东西。这是因为江恩的交易方法在理论上并不那么容易应用。我花了几年时间来完善这些知识，并将最好的原则应用到我的外汇指标中。 该指标非常易于应用。您所需要的只是将其附加到您的图表并遵循简单的交易建议。该指标不断进行市场分析工作并寻找交易机会。当它检测到一个好的入口点时，它会为您提供一个箭头信号。该指标还显示止损和获利水平。 换句话说，当您像先生一样进行交易时，该指标会为您提供最佳江恩建议。江恩亲自告诉你此时此刻该做什么。但最好的部分是您不需要了解任何有关江恩交易原则的知识，因为该指标会为您完成整个市场分析工作。
Zoryk Gold
Reda El Koutbane
5 (6)
指标
折扣将在 24 小时后结束——下一价格为 69 美元 ZORYK — MetaTrader 5 专用高级 XAUUSD 黄金信号系统 你一定熟悉这种感觉。 你花了很多时间分析黄金，等待合适的入场机会。终于开仓后，价格却立刻朝相反方向移动。你过早平仓、移动止损，或者只犹豫了几秒钟。随后，市场却在没有你的情况下到达了你原本预期的目标。 问题并不总是方向判断错误。 真正的问题是缺乏确定性。 你不知道准确的入场位置在哪里。 你不知道什么时候交易逻辑已经失效。 你不知道应该先锁定较近的利润，还是继续等待更大的行情。 你也不知道当前信号是否足够强，还是自己只是在强行寻找交易机会。 黄金市场变化非常快。一个没有明确计划的好想法，可能在几秒钟内变成错误的交易决定。 ZORYK 正是为了解决这个问题而开发。 什么是 ZORYK ZORYK 是一套完整的 XAUUSD 黄金信号与交易计划系统，专门为 MetaTrader 5  和 M5 时间周期 开发。 它不是一个只显示 BUY 或 SELL 箭头，然后让你独自决定其余所有内容的简单指标。 每个确认后的信号都可以在图表上显示完整的可视化交易计划，包
Trend Catcher ind mt5
Ramil Minniakhmetov
5 (18)
指标
趨勢捕捉指標 趨勢捕捉指標結合了作者獨有的客製化自適應趨勢分析指標，用於分析市場價格趨勢。它透過過濾掉短期噪音，並專注於潛在的動能強度、波動性擴張和價格結構行為，來識別真實的市場方向。此外，它還結合了平滑和趨勢過濾等客製化指標，例如移動平均線、相對強弱指標 (RSI) 和波動率過濾器。 您可以在這裡查看實際運行情況以及我的其他產品： https://www.mql5.com/en/users/mechanic/seller 請注意，我不會在 Telegram 上出售 EA 或任何設置，那是騙局。所有設定都可以在我的部落格上免費取得。 重要提示！購買後請立即聯繫我，以獲取使用說明和額外獎勵！ 請注意，我不會在 Telegram 上出售 EA 或任何設置，那是騙局。所有設定都可以在我的部落格上免費取得。
Power Candles MT5
Daniel Stein
5 (9)
指标
Power Candles V3 - 自我优化的强度指标 Power Candles V3 把货币与品种的强度直接转化为图表上可执行的交易方案。指标不再仅根据强度给K线着色,而是在后台持续运行实时自动优化,为您正面对的品种给出最佳 Stop Loss、Take Profit 与信号阈值。一键采用,Entry、Stop Loss、Take Profit 线就以精确价格绘制在图表上,提醒消息中直接包含方向。 本工具是 Stein Investments 生态系统的一部分 - 18+ 款工具,加上 Max,您的一对一 AI 交易导师。  随时在线,深入了解每一款指标,在您需要梳理思路的那一刻就在那里。  立即认识他: https://stein.investments 每根收盘K线运行 3,000+ 次交易模拟。9 种强度状态。2 种策略并行测试。一键采用最优配置。 为什么需要这个 大多数强度指标只给您一个数值,然后留下三个问题:相信哪个阈值、用哪个 Stop Loss、走哪个交易方向。Power Candles V3 在每根收盘K线上自动回答这些问题。结果就是一个完整的交易方案 -
Crystal Heikin Ashi Signals
Muhammad Jawad Shabir
5 (3)
指标
Crystal Heikin Ashi Signals - Professional Trend & Signal Detection Indicator Advanced Heikin Ashi Visualization with Intelligent Signal System for Manual & Automated Trading Final Price: $149 ---------> Price goes up $10 after every 10 sales . Limited slots available — act fast . Overview Crystal Heikin Ashi Signals is a professional-grade MetaTrader 5 indicator that combines pure Heikin Ashi candle visualization with an advanced momentum-shift detection system. Designed for both manual traders
Smart Price Action Concepts MT5
Issam Kassas
4.26 (19)
指标
本产品已针对 2026 年市场进行更新，并针对最新 MT5 版本进行了优化。 价格更新通知： Smart Price Action Concepts 目前价格为 $200 。 接下来的 30 次购买 后，价格将上涨至 $299 。 特别优惠： 购买后，请发送私信给我，即可领取 免费赠品 + 礼物 。 首先需要强调的是，这款交易工具是不重绘、不回绘、不延迟的指标，因此非常适合专业交易使用。 Online course , and manual Smart Price Action Concepts 指标是一款非常强大的工具，适合新手和有经验的交易者使用。它将 20 多个实用指标整合到一个系统中，结合了 Inner Circle Trader Analysis 和 Smart Money Concepts Trading Strategies 等高级交易理念。该指标专注于 Smart Money Concepts，帮助交易者理解大型机构如何交易，并辅助预测其市场行为。 它特别擅长流动性分析，使交易者更容易理解机构交易逻辑。它也非常适合预测市场趋势并仔细分析价格走势。通过让交易与机构策略保
Atbot
Zaha Feiz
4.69 (55)
指标
AtBot： 它是如何工作的以及如何使用它 ### 它是如何工作的 “AtBot”指标用于MT5平台，通过结合技术分析工具生成买入和卖出信号。它集成了简单移动平均线（SMA）、指数移动平均线（EMA）和平均真实波幅（ATR）指标，以识别交易机会。此外，它还可以利用Heikin Ashi蜡烛来增强信号的准确性。 购买后留下评论，您将获得特别的奖励礼物。 ### 主要特点： - 不重绘： 信号在绘制后不会改变。 - 不变动： 信号保持一致，不会被更改。 - 无延迟： 提供及时的信号，没有延迟。 - 多种时间框架： 可在任何时间框架上使用，以适应您的交易策略。 ### 操作步骤： #### 输入和设置： - firstkey (TrendValue)： 调整趋势检测的灵敏度。 - Secondkey (SignalValue)： 定义买入/卖出信号生成的灵敏度。 - masterkey (ExitValue)： 控制信号的退出策略。 - h： 切换是否根据Heikin Ashi蜡烛生成信号（真/假）。 - notifications： 启用或禁用信号提醒。 #### ATR计算： ATR测
M1 Quantum MT5
Hamed Dehgani
4.27 (11)
指标
使用 M1 Quantum 的实盘交易信号 ： 信号 （交易由 Quantum Trade Assistant 自动 执行，并作为本产品 免费 提供。） 最新消息： 版本 1.64 已发布。现在所有交易的止损都会设置在相应的支撑位/阻力位之后。Smart Close 功能也进行了改进，以提升此版本 EA 的性能。 自 8 月 9 日起，实盘信号一直运行在版本 1.64 上。 价格计划： 当前价格： $169 （早期用户优惠） 下一阶段计划价格： $189 计划零售价： $299 开发者提示： 购买后请联系我，以获取 最新推荐的参数设置文件（Set File） 、交易建议，以及加入 VIP 支持群组 ，与其他 M1 Quantum 用户交流经验。 常见问题 - 设置文件 - 安装指南 M1 Quantum 是一款专业的 M1 交易系统，提供快速且精准的交易信号，并内置止损（Stop Loss）、止盈（Take Profit）以及智能资金管理功能。 M1 Quantum 包含专业的资金管理系统，通过专注于 连续盈利交易 ，帮助交易者更快地增长账户资金。 M1 Quantum 指标 的主
Azimuth Pro
Ottaviano De Cicco
5 (7)
指标
Azimuth Pro V2：MT5合成分形结构分析与确认入场 概述 Azimuth Pro 是 Merkava Labs 推出的多层级波段结构指标。四层嵌套波段层级、锚定波段的VWAP、ABC形态识别、三时间框架结构过滤以及收盘确认入场——一个图表，一个从微观波段到宏观周期的完整工作流程。 这不是盲目的信号产品。它是一个以结构为先的工作流程，专为重视位置、背景和时机的交易者打造。 ️ 夏季促销 — 庆祝夏至与 The Oracle Pro 上市：Azimuth Pro 七折优惠，现价 279 美元（原价 399 美元）。限时夏季优惠。 1. V2的变化 合成多时间框架引擎 高时间框架分析从零开始重建，采用与Meridian Pro相同的专有合成架构。更清晰的HTF背景、稳定的实时行为、无经典MTF同步问题。合成引擎还解锁了 固定比率时间框架级联 （x2、x3、x4、x6）——不再在经纪商的固定时间框架之间任意跳转，您可以按图表时间框架的固定倍数分析结构，在每个尺度上保持相同的分形关系。 确认入场箭头 作为稳定且可恢复的执行层而设计的收盘确认箭头。当ABC设置形成且自适应确认逻辑
SR Liquidity MT5
Oleg Rodin
5 (2)
指标
SR Liquidity   是一款旨在揭示市场流动性高度集中且价格反应最剧烈的隐蔽区域的交易指标。这些特殊的流动性区域充当着强有力的支撑位与阻力位，为您清晰呈现市场最可能发生反转的位置。 SR Liquidity 指标并非简单地绘制常规的支撑/阻力线，而是通过分析实际的价格行为，识别买卖压力积聚的区域。这些区域实际上是推动市场真实波动的流动性池。通过在图表上直观呈现这些区域，该指标能助您在价格反应发生前预判走势——这意味着它实际上能够预测价格方向可能发生的变化。它将原始的价格行为转化为清晰且具实操价值的市场蓝图，标示出那些可能成为市场转折点的关键价位。 该指标适用于任何交易品种和时间周期——包括外汇、指数、金属、加密货币等。支持任意时间周期。 购买后请联系我，以获取交易指南及免费赠送的优质附加指标！
Smc Pro ToolKit
Talal N Z Aljarusha
5 (5)
指标
SMC PRO TOOLKIT — SMART MONEY ANALYSIS & STRUCTURED TRADE PLANNING SMC Pro ToolKit is a professional Smart Money Concepts analysis workspace for MetaTrader 5. It combines market structure, multi-timeframe analysis, institutional price zones, setup evaluation, confirmation tools, volume context, alerts, and risk planning inside one organized chart environment. One workspace. Multiple layers of confirmation. One structured trading plan. OPEN COMPLETE USER GUIDE MULTI-CONDITION SETUP ENGINE At
Btmm state engine pro
Garry James Goodchild
5 (4)
指标
BTMM State Engine Pro by G-Labs — Beat The Market Maker indicator for MetaTrader 5. Asian session range, London and New York kill zones, level progression (L1/L2/L3), peak formation detection (PFH/PFL), entry signals, and a multi-pair scanner from one chart. Stop scanning charts one pair at a time. The State Engine tracks the BTMM daily cycle automatically — Asian box, room boundaries, level blocks, peak formations, and filtered entries — while the scanner dashboard shows level, peak status, d
SkyHammer Signal Pro
Shengzu Zhong
5 (4)
指标
SkyHammer Signal Pro Professional No-Repaint Trend Signal Indicator with Locked Entry, SL and TP Levels SkyHammer Signal Pro is a structured trend and momentum signal indicator designed for traders who want clear, fixed, and verifiable trading signals. It works best on lower timeframes such as M1 and M5 . The indicator does not try to predict tops or bottoms. Instead, it waits for confirmed market structure, trend direction, momentum strength, volatility quality, and target space before generati
The Oracle Pro
Ottaviano De Cicco
5 (1)
指标
The Oracle Pro：用于 MT5 的合成多周期偏向引擎 ️ 夏季上市优惠 — 早期买家可以 199 USD 获得 The Oracle Pro。价格将随关注度上升；最终价格 399 USD。 The Oracle Pro 是一款面向高要求与专业交易者的 MetaTrader 5 高级多周期 偏向引擎 。它以纪律回答一个问题：当前每个周期的方向偏向是什么、强度如何、各周期之间的一致程度如何？一切仅在已收盘的 K 线上计算——绝不重绘。 The Oracle Pro 是一套多因子共识系统。它将专有指标与优化算法整合为单一而精密的共识向量，并在单个指标实例内，跨当前周期与更高周期的堆栈进行读取——而不是在多个图表上堆叠互不相关的工具。 它是 Oracle 共识方法的专业进化版：完整重建为高级操作控制台，面向希望在一个纪律化工作流中获得深度、多周期背景与背离洞察的交易者。 是偏向引擎，而非信号生成器 The Oracle Pro 明确自身定位。它是一款提供纪律化方向背景的 多周期多因子偏向指标 。它 不是 信号生成器：不承诺入场、出场或盈利。偏向是背景——你在其方向上交易自己的设置
PZ Harmonacci Patterns MT5
PZ TRADING SLU
3 (6)
指标
可以说，这是您可以为MetaTrader平台找到的最完整的谐波价格形成自动识别指标。它检测19种不同的模式，像您一样认真对待斐波那契投影，显示潜在的反转区域（PRZ），并找到合适的止损和获利水平。 [ 安装指南 | 更新指南 | 故障排除 | 常见问题 | 所有产品 ] 它检测19种不同的谐波价格形态 它绘制了主要，衍生和互补的斐波那契投影（PRZ） 它评估过去的价格走势并显示每个过去的形态 该指标分析其自身的质量和性能 它显示合适的止损和获利水平 它使用突破来表明合适的交易 它在图表上绘制所有样式比率 它实现了电子邮件/声音/视觉警报 受斯科特·M·卡尼（Scott M. Carney）的书的启发，该指标旨在满足最纯粹和最熟练的交易者的需求。但是，它采取了一种使交易更容易的方式：在向交易发出信号之前，它会等待Donchian朝正确方向突破，从而使交易信号非常可靠。 斐波那契投影与向量无关 它实现了电子邮件/声音/推送警报 它绘制了ABCD投影 重要提示： 为了符合 Scott M. Carney先生 的商标申诉，某些图案名称已重命名为不言自明的替代方式， Scott M.
FX Power MT5 NG
Daniel Stein
5 (33)
指标
FX Power：分析货币强度，助您做出更明智的交易决策 概述 FX Power 是一款专业工具，帮助您全面了解主要货币和黄金在任何市场条件下的真实强度。通过识别强势货币用于买入，弱势货币用于卖出， FX Power 简化了交易决策，并帮助您发现高概率的交易机会。不论您是想跟随趋势还是通过极端的 Delta 值预测反转，这款工具都能完美适应您的交易风格。别再盲目交易——用 FX Power 让您的交易更加智慧。 1. 为什么 FX Power 对交易者极具价值 实时货币和黄金强度分析 • FX Power 实时计算并显示主要货币和黄金的相对强度，助您全面了解市场动态。 • 监控领先或落后资产，轻松识别值得交易的货币对。 全面的多时间框架视图 • 跟踪短期、中期和长期时间框架的货币和黄金强度，以便将您的交易策略与市场趋势保持一致。 • 无论是快进快出的短线交易还是更长期的投资策略， FX Power 都能为您提供所需的信息。 Delta 动态分析用于趋势和反转 • 极端 Delta 值常常预示反转机会，而平缓的 Delta 变化则确认趋势延续。 • 使用 Delta 分析，轻
作者的更多信息
ApexForge Candle Timer Indicator
Po-hsiung Huang
指标
ApexForge Candle Timer ApexForge Candle Timer 是一款專為 MetaTrader 5 設計的輕量級 K 棒倒數指標，可即時顯示目前 K 棒剩餘時間，協助交易者精準掌握每一次收盤時機。對於依賴 K 棒收盤確認訊號、等待價格突破或反轉，以及重視進出場時機的交易者而言，能有效提升交易效率與判斷精準度。 本指標支援所有商品與時間週期，包含外匯、黃金、指數、加密貨幣等市場。介面簡潔美觀，可自由調整字體、字型、顏色、大小、顯示位置以及背景面板，方便依照個人交易版面進行配置，不影響原有圖表閱讀。 內建市場休市偵測功能，當市場停止交易時，可自動顯示 Closed 狀態，避免誤判倒數時間。程式採用高效能設計，經過最佳化處理，僅在需要時更新畫面，具備極低 CPU 使用率，即使同時開啟多個圖表也能保持流暢運作，非常適合長時間監控市場。 ApexForge Candle Timer 不提供任何買賣訊號，而是專注於提供穩定、清晰且可靠的 K 棒倒數資訊，讓交易者能更專注於自己的交易策略，提升整體操作體驗。 主要特色： • 即時顯示 K 棒剩餘時間 • 支援所有時間週期
FREE
ApexForge MA Radar
Po-hsiung Huang
指标
ApexForge MA Radar 轻量级自动均线方向面板 ApexForge MA Radar 是一款专为 MetaTrader 5（MT5）打造的轻量级均线方向分析工具，旨在帮助交易者快速掌握当前市场的均线排列与趋势方向，同时保持极低的系统资源占用。 本指标能够自动识别当前图表上的 EMA（指数移动平均线），无需手动输入均线周期，即可按照均线价格由高到低自动排序，并实时显示每条均线的多头、走平或空头方向，让交易者能够更直观地观察市场结构与趋势变化。 ApexForge MA Radar 采用高效的更新机制，仅在必要时刷新显示内容，有效减少 CPU 占用，不影响 MT5 的运行速度，即使同时开启多个图表或长期运行，也能保持流畅稳定的使用体验，非常适合 VPS 与多屏交易环境。 简洁清晰的面板设计能够减少图表杂乱，让交易者专注于价格行为与趋势分析，无论是剥头皮交易、日内交易、波段交易，还是作为辅助趋势观察工具，都能够快速提供有价值的均线信息，提高分析效率。 功能特色 自动识别当前图表上的 EMA 按均线价格自动排序 实时显示多头、走平、空头方向 自动同步当前图表 极低 CPU 占用
FREE
ApexForge One Click Close EA
Po-hsiung Huang
实用工具
ApexForge One Click Close EA 概述 ApexForge One Click Close EA 是一款輕量級交易輔助工具，讓您只需點擊一下，就能立即關閉所有符合條件的持倉，並可選擇同時刪除掛單。 在市場劇烈波動時，手動一筆一筆平倉既耗時又容易錯失良機。這款 EA 為您提供快速、可靠且視覺清晰的一鍵清倉解決方案。 ️ 本工具不會自動開單或產生交易訊號，僅用於 持倉管理 和 風險控制 。 主要功能 一鍵平倉 – 瞬間關閉所有持倉 顯示總手數 – 按鈕上即時顯示當前總持倉量 平倉範圍選擇 – 可選擇「全部帳戶」或「當前品種」 魔術數字過濾 – 只平倉特定 EA 的訂單 刪除掛單 – 可選擇同時刪除掛單（限價單/止損單） 非同步佇列處理 – 不卡頓，逐筆獨立重試 視覺回饋 – 按鈕顏色變化顯示目前狀態（就緒/平倉中/無持倉） 高度可自訂 – 位置、大小、顏色、字型、文字皆可調整 輕量設計 – CPU 佔用極低，50ms 定時器高效運作 輸入參數 平倉設定 參數 說明 平倉範圍 全部帳戶持倉 / 僅當前品種 啟用魔術數字過濾 開啟/關閉魔術數字過濾 魔術數字 指定要過
FREE
ApexForge Quote Paused Notification
Po-hsiung Huang
实用工具
ApexForge Quote Paused Notification 是一款專為 MetaTrader 5 設計的報價監控工具，可即時偵測商品報價是否停止更新，並在報價異常時立即發出通知，協助交易者第一時間發現伺服器中斷、網路斷線、休市或流動性不足等狀況。當市場恢復正常報價後，系統也會同步提醒，避免因價格停止更新而錯過重要交易機會。 本工具採用極輕量化設計，不參與任何交易邏輯，不修改訂單，也不影響 Expert Advisor 或指標的正常運作，適合長時間掛機、自動交易、VPS 以及多商品監控環境使用。無論您是外匯、黃金、指數或 CFD 交易者，都能利用此工具快速掌握市場報價狀態，提升交易安全性與監控效率。 如果您依賴 MT5 長時間自動運行，ApexForge Quote Paused Notification 將成為值得長期配置的實用工具之一。
FREE
ApexForge MA Radar Advanced
Po-hsiung Huang
指标
ApexForge MA Radar Advanced 是專為追求更高效率與更完整市場資訊的交易者所打造的進階版本。在免費版的核心功能基礎上，新增多項專業分析工具，讓您能更快速掌握均線變化、趨勢強度與市場結構，大幅提升交易判斷效率。 Advanced 版本支援多種移動平均線類型（SMA、EMA、SMMA、LWMA），可自動偵測並依價格位置排序，搭配方向箭頭、標準化斜率強度分析、均線價格顯示、面板顯示控制、自訂色彩設定，以及方向變化與排列變化通知，讓您不需反覆檢查每一條均線，即可快速掌握市場現況。 本產品採用低 CPU 使用率設計，即使同時開啟多張圖表，也能維持流暢運作，非常適合需要長時間監控市場的交易者。所有資訊皆集中於簡潔面板中，降低圖表雜訊，同時保留完整的趨勢判讀能力。 如果您希望在免費版的基礎上，獲得更完整的均線分析、更靈活的自訂功能，以及即時提醒機制， ApexForge MA Radar Advanced 將是兼顧功能與價格的最佳選擇，適合專業交易者、波段交易者，以及希望提升交易效率的使用者。
ApexForge MA Radar Professional
Po-hsiung Huang
指标
ApexForge MA Trend Strength Professional 是 ApexForge 系列中功能最完整、最強大的旗艦版本，專為追求專業分析與高效率交易的使用者打造。除了完整的 MA 趨勢強度分析外，Professional 版本提供更多進階功能、更多自訂選項，以及更高的分析自由度，滿足從剝頭皮、日內交易到波段交易等不同操作需求。 指標可自動分析圖表中的移動平均線斜率，並以 Strong Down、Down、Flat、Up、Strong Up 五段式趨勢強度清楚呈現市場狀態，協助交易者快速判斷趨勢是否正在增強、減弱或進入盤整。透過直覺化的介面設計，即使同時監控多個商品與多個時間週期，也能迅速掌握整體市場方向。 Professional 版本支援完整的介面客製化，包括更新頻率、面板位置、顏色配置、文字大小及更多專業設定，並採用極致輕量化架構，不依賴 Tick 更新、不重繪歷史資訊，長時間運行依然保持流暢，適合需要同時開啟多張圖表的專業交易環境。 本指標並非提供買賣訊號，而是提供客觀且一致的趨勢評估，協助交易者建立更有紀律的交易流程。無論搭配價格行為、均線策略、支撐壓力或
筛选:
无评论
回复评论