ApexForge Price Ray Marker
- 指标
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Po-hsiung HuangApexForge develops professional trading tools for MetaTrader 5, focusing on lightweight, high-performance indicators and Expert Advisors. Our mission is to build practical, reliable solutions that help traders make better decisions through clean design, efficient execution, and long-term
- 版本: 1.0
ApexForge Price Ray Marker
ApexForge Price Ray Marker 是一款專為價格結構分析設計的高效率 MT5 標記工具。
只需按住 Shift 或 Ctrl 並點擊 K 棒，即可快速建立高點或低點的水平射線與價格標籤，大幅提升分析效率，免去手動畫線的繁瑣流程。
本指標專為價格行為（Price Action）、支撐壓力分析、流動性區域與結構交易而設計，適合日內交易、波段交易及多時間框架分析。
功能特色
✔ Shift + 左鍵：快速標記 K 棒高點
✔ Ctrl + 左鍵：快速標記 K 棒低點
✔ 再次點擊同一根 K 棒即可移除標記
✔ 自動建立水平射線
✔ 顯示右側價格標籤
✔ Delete 一鍵清除所有標記
✔ 可自由設定：
線條顏色
線條粗細
線條樣式
價格標籤顏色
價格標籤大小
適合對象
Price Action 交易者
ICT / Smart Money Concepts
支撐壓力交易
Breakout / Fake Breakout 分析
Liquidity Trading
多時間框架分析
ApexForge Price Ray Marker 採用輕量化設計，不會持續掃描市場資料，不影響正常交易與回測效能。
ApexForge Price Ray Marker 是一款專為價格結構分析設計的高效率 MT5 標記工具。
只需按住 Shift 或 Ctrl 並點擊 K 棒，即可快速建立高點或低點的水平射線與價格標籤，大幅提升分析效率，免去手動畫線的繁瑣流程。
本指標專為價格行為（Price Action）、支撐壓力分析、流動性區域與結構交易而設計，適合日內交易、波段交易及多時間框架分析。
功能特色
✔ Shift + 左鍵：快速標記 K 棒高點
✔ Ctrl + 左鍵：快速標記 K 棒低點
✔ 再次點擊同一根 K 棒即可移除標記
✔ 自動建立水平射線
✔ 顯示右側價格標籤
✔ Delete 一鍵清除所有標記
✔ 可自由設定：
線條顏色
線條粗細
線條樣式
價格標籤顏色
價格標籤大小
適合對象
Price Action 交易者
ICT / Smart Money Concepts
支撐壓力交易
Breakout / Fake Breakout 分析
Liquidity Trading
多時間框架分析
ApexForge Price Ray Marker 採用輕量化設計，不會持續掃描市場資料，不影響正常交易與回測效能。