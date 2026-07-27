ApexForge MA Radar Advanced

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  • Po-hsiung Huang
    Po-hsiung Huang

    Po-hsiung Huang

    ApexForge develops professional trading tools for MetaTrader 5, focusing on lightweight, high-performance indicators and Expert Advisors. Our mission is to build practical, reliable solutions that help traders make better decisions through clean design, efficient execution, and long-term
  • 版本: 2.42
  • 更新: 31 七月 2026
  • 激活: 5

ApexForge MA Radar Advanced 是專為追求更高效率與更完整市場資訊的交易者所打造的進階版本。在免費版的核心功能基礎上，新增多項專業分析工具，讓您能更快速掌握均線變化、趨勢強度與市場結構，大幅提升交易判斷效率。

Advanced 版本支援多種移動平均線類型（SMA、EMA、SMMA、LWMA），可自動偵測並依價格位置排序，搭配方向箭頭、標準化斜率強度分析、均線價格顯示、面板顯示控制、自訂色彩設定，以及方向變化與排列變化通知，讓您不需反覆檢查每一條均線，即可快速掌握市場現況。

本產品採用低 CPU 使用率設計，即使同時開啟多張圖表，也能維持流暢運作，非常適合需要長時間監控市場的交易者。所有資訊皆集中於簡潔面板中，降低圖表雜訊，同時保留完整的趨勢判讀能力。

如果您希望在免費版的基礎上，獲得更完整的均線分析、更靈活的自訂功能，以及即時提醒機制，ApexForge MA Radar Advanced 將是兼顧功能與價格的最佳選擇，適合專業交易者、波段交易者，以及希望提升交易效率的使用者。


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该指标建立当前报价，可以与历史报价进行比较，并在此基础上进行价格走势预测。指示器有一个文本字段，用于快速导航到所需日期。 选项： 符号 - 选择指标将显示的符号； SymbolPeriod - 选择指标从中获取数据的时段； IndicatorColor - 指示器颜色； HorisontalShift - 由指标绘制的报价移动指定的柱数； Inverse - true 反转引号，false - 原始视图； ChartVerticalShiftStep - 图表垂直移动（键盘上的向上/向下箭头）； 接下来是文本字段的设置，您可以在其中输入日期，您可以通过按“回车”立即跳转到该日期。 接下来是文本字段的设置，您可以在其中输入日期，您可以通过按“回车”立即跳转到该日期。
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RBreaker
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RBreaker Gold Indicators 是黄金期货一种短线日内交易策略，它结合了趋势跟踪和日内反转两种交易方式，既能捕捉趋势行情的利润，又能在行情反转时及时止盈并顺势反手。 该策略曾连续15年被美国《Futures Truth》杂志评选为前十大最赚钱的交易策略之一，具有很长的生命周期，至今仍在国内外普遍使用与研究。 本指标结合了2026年期货黄金的走势，依据14日ATR指标，分别定义了突破系数A，观察系数B，反转系数R更合理的数值，非常不错的指标，已实现年稳定盈利，值得推荐~ 以上指标适合高波动品种，参数适合期货黄金，股指期货等，如果需要其他品种行情，需要单独设定 突破系数A，观察系数B，反转系数R，进行回测才能使用。 欢迎指标售后有问题可以加+V：504282029
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Radar Trade Analytic 2.0 – MT5 量化面板 什么是 Radar Trade Analytic？ Radar Trade Analytic 是 Radar Trade 生态系统的量化模块。它在主图表下方的独立窗口中打开,展示四个同步的层级,全部基于同一个专有的 Sigma 引擎构建,确保图表上所见与面板中所读之间的直接对应关系。 没有买卖信号,没有目标价位,没有警报。Radar Trade Analytic 只整理真正重要的数据,让你能够清晰地做出决策。 2.0 版本有哪些变化？ # 改进项 旧版本 (1.00) 2.0 版本 1 Delta Flow (CVD) 仅使用 M1 K 线计算(低时间周期估算) 通过带有 TICK_FLAG_BUY/SELL 标记的逐笔成交计算真实主动性 Delta,与专业平台使用的数据相同 2 自动回退机制 若 M1 不可用,则使用 K 线方向(几何估算) 若逐笔数据不可用,先尝试 M1 K 线;若仍失败,则使用当前 K 线本身。共三级回退 3 控制参数 无此选项 新增 UsarDeltaReal 参数(默认
OrderBook Cumulative Indicator
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Order Book, known also as Market Book, market depth, Level 2, - is a dynamically updated table with current volumes of orders to buy and to sell specific financial instument at price levels near Bid and Ask. MetaTrader 5 provides the means for receiving market book from your broker, but in real time only, without access to its history. The indicator OrderBook Cumulative Indicator accumulates market book data online and visualizes them on the chart. In addition, the indicator can show the market
Antique Trend
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The Antique Trend Indicator is a revolutionary trend trading and filtering solution with all the important features of a trend tool built into one tool! The Antique Trend indicator is good for any trader, suitable for any trader both for Forex and binary options. There is no need to configure anything, everything has been perfected by time and experience, it works great during flats and trends. The Antique Trend indicator is a tool for technical analysis of financial markets, reflecting curren
Honest Breakeven
Konstantin Gruzdev
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Indicator gives an honest picture of changes in breakeven levels for transactions throughout the account history, and not just for open positions (screenshot 1). Accurate calculation of levels, taking into account accrued commissions, fees and swaps, allows you to evaluate trading results both visually and in Expert Advisors (screenshot 2). For Expert Advisors, the indicator in its standard form provides not only the break-even level, but also the number of positions, volume, and all additional
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ADX Multicurrency Scanner MT5
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平均方向指数(ADX) 多货币扫描仪 MT5 是一种先进的交易指标，旨在同时分析多个货币对。它为希望通过基于平均方向指数提供实时信号来增强决策过程的交易者带来了好处，从而实现高效的市场趋势分析。 该工具通过简化趋势强度和方向移动的识别，优化了交易体验，使其成为采用 ADX 基础策略的交易者的重要资产。借助实时警报和用户友好的仪表板，交易者可以快速评估市场状况并做出明智的交易选择。 MQL产品安装指南 | 在 MT4/MT5 上更新已购买的MQL产品 | 常见故障排除指南 | 指标设置/指南 主要特点 缓冲区集成：将指标值暴露为可访问的缓冲区，允许 Expert Advisor 使用信号数据进行自动交易。 可视化箭头信号：在信号蜡烛上直接在图表上显示清晰的买入/卖出箭头，便于快速视觉分析。 快速且可回测：基于 MetaTrader 的本地 OnCalculate() 引擎构建，确保快速计算并与历史回测兼容。 弹出警报：在信号事件期间触发 MetaTrader 警报弹出窗口，确保交易者不会错过潜在的交易设置。 推送通知：向移动设备发送即时推送通知，使交易者能够在移动中监控信号。 电子邮件警
Smart Boxes
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**SPECIAL LAUNCH PRICING:** **REGULAR PRICE:** ~~$200~~ **PROMO LAUNCH PRICE:** **$100** **YOU SAVE:** $100 (50% OFF) **PRICE INCREASE WILL INCREASE EVERY 10 SALE :** *$100 increases with every sale!* --- Smart Boxes Indicator: Multi‑Session Breakout, Wick Rejection & Smart Signal System Smart Boxes  is a professional‑grade market structure indicator engineered for traders who rely on precision, session timing, and clean intraday levels. It automatically maps the Opening Range, Yeste
Candle Timer Countdown Pro
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概述 Candle Timer Countdown Pro 显示当前K线收盘的平滑、精准倒计时，并配有一个圆形进度弧，让您一眼即可直观了解剩余时间。不同于其他在无新tick时会冻结或时间漂移的计时器，本指标使用服务器时间插值算法，在 M1 至 MN 的所有周期上提供无卡顿的平滑倒计时。 无论您是在1分钟图上进行剥头皮交易，还是在H4进行波段操作，准确知道当前K线何时收盘，有助于把握入场时机、确认K线形态，并避免过早决策。 为什么本计时器与众不同 大多数 MT5 计时器仅依赖 TimeCurrent()，该函数只有在新tick到来时才更新。在低波动或高周期图表中，tick可能间隔数秒，导致计时器冻结后突然跳动。 本指标通过在每次tick到达时锚定服务器时间，并在两次tick之间使用本地毫秒时钟进行插值计算，实现每0.5秒平滑递减，无卡顿、无延迟。同时配备实时圆形进度弧，提供独特的可视化时间提示。 主要功能 精准倒计时 服务器时间插值确保即使在tick稀少时也能平滑倒计时，无冻结、无跳动、无漂移。 圆形进度弧 在倒计时文字旁显示实时圆形进度环。 可选样式： 空心圆环 实心扇形 颜色随多空方
Panel Quantum Adaptive Fractal Oscillator
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RITZ QAFo's PANEL – Quantum Adaptive Fractal Oscillator Panel Adaptive Precision for Smarter Trading Decisions Ritz QAFo's Panel (Quantum Adaptive Fractal Oscillator) is a next-generation adaptive trading indicator engineered to detect high-probability BUY and SELL opportunities through a sophisticated fusion of momentum, trend strength, volatility, and fractal market dynamics. More than a traditional oscillator, QAFo continuously adapts to evolving market structures—reducing noise, filtering fa
CleanTrend by NeuralTick
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来自 NeuralTick 的 CleanTrend — 这是一款绝不重绘历史的趋势指标。厌倦了那些在历史上看起来完美，但在实盘交易中却重绘信号的指标吗？ 厌倦了市场噪音与欺骗的交易者选择 CleanTrend 的三大理由： 100% 无重绘。 线条颜色一经确定便永久固定。没有任何一根K线会事后改变 — 您可在策略测试器中亲自验证。 双重噪音过滤。 仅当价格移动超过设定的阈值 (MinMove) 并且 在若干根K线内保持方向 (ConfirmBars) 时，信号才会出现。告别盘整行情中的「锯齿」假象。 让您随时掌握行情的警报系统。 弹出窗口、声音、日志记录以及发送到您智能手机的推送通知 (MetaTrader 5 应用)。即使终端已关闭，您也能即时获知趋势变化。 CleanTrend 不会用繁杂的面板让图表变得混乱 — 只有干净的彩色线条：蓝色 (买入) 或 红色 (卖出)。它计算入场价格，并严格过滤每一次价格波动。 点击「更多」，查看与普通指标的全方位对比、现成的趋势入场策略以及所有配置建议。  CleanTrend 与 98% 的「趋势」指标有何不
Bears Bulls Complex MT5
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Auto Optimized RSI MT5
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CRT Candle Range Theory HTF MT5.   Ultimate CRT Indicator: Advanced ICT Concepts and Malaysian SnR Trading System Master the Market Maker's Footprints with the Most Advanced Candle Range Theory Indicator Unlock the true power of  Smart Money Concepts (SMC)  and trade precisely like the institutions with the  Ultimate CRT Indicator . Built exclusively for serious traders, this indicator automates the highly effective  Candle Range Theory (CRT) , a core pillar of  ICT Concepts (Inner Circle Trader
Renko System
Marco Montemari
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This indicator can be considered as a trading system. It offers a different view to see the currency pair: full timeless indicator, can be used for manual trading or for automatized trading with some expert advisor. When the price reaches a threshold a new block is created according to the set mode. The indicator beside the Renko bars, shows also 3 moving averages. Features renko mode median renko custom median renko 3 moving averages wicks datetime indicator for each block custom notification
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Fit line supports to extrapolation next movement of market, support for buy/sell decision. Indicator using spline algorithm to extrapolation.  You can change number of spline with parameter "PointsNumber" and number of extrapolation point with "ExtrapolateBars". Eextrapolation points will be save into csv format, with prefix in parameter "PointsPrefix", and store in folder File of Data Folder.
BOA Multi Currency Dashboard
Eugene Kendrick
指标
Binary Options Assistant (BOA) Multi Currency Dashboard for Binary Options (MT5) . You can use any of the BOA Signals Indicators with the dashboard. Just change the BOA Signals Indicator Name in the dashboard settings to the indicator you want to get signals from. For example: CHILL. BLAZE:  BOA_BLAZE_Indicator_v1   Strategy :   BLW Online Trading Binary Options Strategy (3 Moving Average) LAVA:  BOA_LAVA_Indicator_v1   Strategy:   Lady Trader Binary Options Strategy (Bollinger Bands & Stochas
Gold Venamax MT5
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Gold Venamax - 這是最好的股票技術指標。 此指標演算法分析資產的價格變動並反映波動性和潛在的進入區域。 指標特點： 這是一個帶有 Magic 和兩個趨勢箭頭塊的超級指標，可實現舒適且有利可圖的交易。 圖表上顯示用於切換方塊的紅色按鈕。 Magic 在指標設定中進行設置，以便您可以將指標安裝在顯示不同區塊的兩個圖表上。 Gold Venamax 可以放置在具有不同箭頭緩衝區（GV 和 SD）的兩個圖表上。 為此，您需要在設定中選擇不同的 Magic，例如，一個具有 Magic = 999，另一個具有 Magic = 666。接下來，您可以使用圖表上的紅色按鈕選擇箭頭緩衝區。 指標設定中的每個箭頭緩衝區（GV и SD）都有一個單獨的箭頭過濾器，以實現舒適且有利可圖的交易（UseFiltrGV = true; 和 UseFiltrSD = true;）。 進入的最佳訊號 = 遵循兩個緩衝區的訊號箭頭（GV 和 SD）+ 所有三個 MA 線（紅色或藍色）的方向 + TMA 通道邊界（下或上）。 TMA 通道邊界（下限或上限）也可用於鎖定利潤和/或以較短的停損位進行逆勢風險交
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5 (21)
指标
让我们先坦诚一点。 没有任何一个指标可以单独让你实现盈利。如果有人告诉你可以，那他是在向你兜售一个梦想。任何显示完美买卖箭头的指标都可以被做得看起来毫无瑕疵——只需要放大历史中的某一段并截取成功交易的截图。我们不会这样做。 SMC Intraday Formula 是一个工具。 它为你读取市场结构，标记出概率最高的价格区域，并用简单直白的语言准确告诉你当前智能资金的行为轨迹。你仍然需要做决定。你仍然需要执行交易。但现在，你是带着精确性执行，而不是靠希望。 我们已经在黄金（XAUUSD）以及主要外汇货币对的日内剥头皮交易中使用该指标将近三年。这是我们在 M1、M5、M15 和 M30 上的日常主力工具。它之所以有效，是因为它不试图预测未来——它展示的是当前正在形成的高概率交易机会，并解释 为什么 。 它与其他所有指标有什么不同？ 大多数交易指标只做一件事。移动平均线交叉。振荡指标触及某个水平。出现一个箭头。你进场交易。你亏损。你责怪指标。重复。 SMC Intraday Formula 将多个机构级概念整合为一个统一的市场解读： - 斐波那契共振引擎 不只是普通的斐波那契水平——该指标
Neuro Poseidon MT5
Daria Rezueva
4.85 (54)
指标
Neuro Poseidon is a new indicator by Daria Rezueva. It combines precise trading signals with adaptive TP/SL levels - creating best possible trades as a result! Message me and get  Neuro Poseidon Assistant  as a gift to automize your trading process! What makes it stand out? 1. Proven profitability on all assets and timeframes 2. Only confirmed BUY and SELL signals present on the chart 3. Adaptive TP & SL levels generated by the software for each trade 4. Easy to understand - suitable for al
M1 Sniper MT5
Oleg Rodin
5 (4)
指标
M1 SNIPER   是一款易于使用的交易指标系统。它是一个专为 M1 时间框架设计的箭头指标。该指标可以作为独立的系统在 M1 时间框架下进行剥头皮交易，也可以作为您现有交易系统的一部分使用。虽然该交易系统专为 M1 时间框架交易而设计，但它也可以用于其他时间框架。我最初设计此方法是为了交易 XAUUSD 和 BTCUSD。但我发现这种方法在其他市场交易中也同样有用。 指标信号既可以顺势交易，也可以逆势交易。我教授一种特殊的交易技巧，帮助您利用指标信号进行双向交易。该方法基于使用特殊的动态支撑位和阻力位区域。 购买后，您可以立即下载 M1 SNIPER 箭头指标。此外，我还为所有 M1 SNIPER 工具用户免费提供下方屏幕截图所示的 Apollo Dynamic SR 指标！这两个指标的组合可以帮助您更轻松、更准确地利用 M1 时间框架进行交易。 购买后请联系我，免费获取交易提示和奖励指标！ 祝您交易成功！
Divergence Bomber
Ihor Otkydach
4.89 (93)
指标
我偶爾會親自使用這個系統進行交易。 請評估我在真實帳戶上進行的手動 BOMBER 交易—— LIVE SIGNAL 购买该指标的每位用户将额外免费获得以下内容： 原创工具“Bomber Utility”，该工具会自动跟踪每一笔交易，设置止损和止盈点，并根据策略规则自动平仓； 适用于不同交易品种的指标设置文件（Set 文件）； 三种不同风险模式下的 Bomber Utility 设置文件：“最低风险”、“平衡风险” 和 “观望策略”； 一套详细的 视频操作手册，帮助您快速完成安装、配置并开始使用本交易系统。 注意： 要获取以上所有赠品，请通过 MQL5 的私人消息系统联系卖家。 我为您介绍原创的自定义指标 “Divergence Bomber”（背离轰炸机），它是一套基于 MACD 背离交易策略 的“全功能”交易系统。 该技术指标的主要任务是识别 价格与 MACD 指标之间的背离，并发出交易信号（包括推送通知），指示未来价格可能的运动方向。平均而言，这些信号的准确率超过 98%。有关该指标如何工作的详细说明，请观看本页面上的视频演示。 该系统使用 止损订单 和 动态回撤平仓机制 来管理
SSS Scalping Smart Signals MT5 Indicator
Muhammad Usman Siddique
5 (3)
指标
UZFX {SSS} 超短线智能信号 v4.0 MT5 是一款无重绘的高性能交易指标，专为在快速波动的市场中需要精准、实时信号的超短线交易者、日内交易者和波段交易者设计。该指标由 (UZFX-LABS) 开发，融合了价格行为分析、趋势确认和智能过滤技术，可在所有货币对和时间周期内生成高概率的买卖信号、预警信号以及趋势延续机会。 别再对交易犹豫不决了，开始遵循这一专为追求清晰、精准和纪律性市场执行的交易者设计的结构化信号系统吧。 我的建议* 最佳时间周期：15分钟及以上。 {H1} 是我的最爱。而且效果令人惊叹……！！ 更新后的主要功能 • 自动买入和卖出信号检测 • 先进的反转识别逻辑 • 潜在市场反转前的早期预警信号 • 趋势延续确认信号 • 内置风险管理功能，包含入场点、止损点、TP1、TP2和TP3水平 • 完全可自定义的风险回报比 • 实时警报、声音提醒和移动端推送通知 • 带交易建议的专业信息面板 • 适用于所有MT5交易品种和时间周期 • 界面简洁、轻量且用户友好 为什么交易者选择 UZFX SSS？ 大多数交易者亏损的原因在于入场过晚、平仓过早，或者缺乏明确的交
Atomic Analyst MT5
Issam Kassas
4.42 (50)
指标
本产品已针对 2026 年市场进行更新，并针对最新 MT5 版本进行了优化。 价格更新通知： Atomic Analyst 目前价格为 $99 。 接下来的 30 次购买 后，价格将上涨至 $199 。 特别优惠： 购买 Atomic Analyst 后，请发送私信给我，即可免费领取 Smart Universal EA ，并将您的 Atomic Analyst 信号转换为自动交易。 Atomic Analyst 是一款不重绘、不回绘、不延迟的 Price Action 交易指标，专为手动交易、清晰信号和 EA 自动化而设计。 User manual: settings, inputs and strategy.   &   User Manual PDF . 它分析价格行为、强度、动能、多周期方向和高级过滤器，帮助交易者减少噪音，避免弱势交易机会，并做出更有结构的交易决策。 该指标将复杂的市场计算转换为简单的视觉信号、彩色K线、趋势读数、止损水平和多个止盈区域，使交易者能够快速理解并应用于真实市场环境。 主要交易用途： 剥头皮和日内交易： 专为快速决策、清晰箭头、提醒、K线颜色和
Gann Made Easy MT5
Oleg Rodin
5 (9)
指标
Gann Made Easy   是一个专业且易于使用的外汇交易系统，它基于使用先生理论的最佳交易原则。 W.D.江恩。该指标提供准确的买入和卖出信号，包括止损和获利水平。您甚至可以使用推送通知在旅途中进行交易。 购买后请联系我，即可免费获得交易指导和超棒的额外指标！ 您可能已经多次听说过江恩交易方法。通常 Gann 的理论不仅对于新手交易者而且对于那些已经有一定交易经验的人来说都是非常复杂的东西。这是因为江恩的交易方法在理论上并不那么容易应用。我花了几年时间来完善这些知识，并将最好的原则应用到我的外汇指标中。 该指标非常易于应用。您所需要的只是将其附加到您的图表并遵循简单的交易建议。该指标不断进行市场分析工作并寻找交易机会。当它检测到一个好的入口点时，它会为您提供一个箭头信号。该指标还显示止损和获利水平。 换句话说，当您像先生一样进行交易时，该指标会为您提供最佳江恩建议。江恩亲自告诉你此时此刻该做什么。但最好的部分是您不需要了解任何有关江恩交易原则的知识，因为该指标会为您完成整个市场分析工作。
Trend Catcher ind mt5
Ramil Minniakhmetov
5 (18)
指标
趨勢捕捉指標 趨勢捕捉指標結合了作者獨有的客製化自適應趨勢分析指標，用於分析市場價格趨勢。它透過過濾掉短期噪音，並專注於潛在的動能強度、波動性擴張和價格結構行為，來識別真實的市場方向。此外，它還結合了平滑和趨勢過濾等客製化指標，例如移動平均線、相對強弱指標 (RSI) 和波動率過濾器。 您可以在這裡查看實際運行情況以及我的其他產品： https://www.mql5.com/en/users/mechanic/seller 請注意，我不會在 Telegram 上出售 EA 或任何設置，那是騙局。所有設定都可以在我的部落格上免費取得。 重要提示！購買後請立即聯繫我，以獲取使用說明和額外獎勵！ 請注意，我不會在 Telegram 上出售 EA 或任何設置，那是騙局。所有設定都可以在我的部落格上免費取得。
Power Candles MT5
Daniel Stein
5 (9)
指标
Power Candles V3 - 自我优化的强度指标 Power Candles V3 把货币与品种的强度直接转化为图表上可执行的交易方案。指标不再仅根据强度给K线着色,而是在后台持续运行实时自动优化,为您正面对的品种给出最佳 Stop Loss、Take Profit 与信号阈值。一键采用,Entry、Stop Loss、Take Profit 线就以精确价格绘制在图表上,提醒消息中直接包含方向。 本工具是 Stein Investments 生态系统的一部分 - 18+ 款工具,加上 Max,您的一对一 AI 交易导师。  随时在线,深入了解每一款指标,在您需要梳理思路的那一刻就在那里。  立即认识他: https://stein.investments 每根收盘K线运行 3,000+ 次交易模拟。9 种强度状态。2 种策略并行测试。一键采用最优配置。 为什么需要这个 大多数强度指标只给您一个数值,然后留下三个问题:相信哪个阈值、用哪个 Stop Loss、走哪个交易方向。Power Candles V3 在每根收盘K线上自动回答这些问题。结果就是一个完整的交易方案 -
Crystal Heikin Ashi Signals
Muhammad Jawad Shabir
5 (3)
指标
Crystal Heikin Ashi Signals - Professional Trend & Signal Detection Indicator Advanced Heikin Ashi Visualization with Intelligent Signal System for Manual & Automated Trading Final Price: $149 ---------> Price goes up $10 after every 10 sales . Limited slots available — act fast . Overview Crystal Heikin Ashi Signals is a professional-grade MetaTrader 5 indicator that combines pure Heikin Ashi candle visualization with an advanced momentum-shift detection system. Designed for both manual traders
Smart Price Action Concepts MT5
Issam Kassas
4.26 (19)
指标
本产品已针对 2026 年市场进行更新，并针对最新 MT5 版本进行了优化。 价格更新通知： Smart Price Action Concepts 目前价格为 $200 。 接下来的 30 次购买 后，价格将上涨至 $299 。 特别优惠： 购买后，请发送私信给我，即可领取 免费赠品 + 礼物 。 首先需要强调的是，这款交易工具是不重绘、不回绘、不延迟的指标，因此非常适合专业交易使用。 Online course , and manual Smart Price Action Concepts 指标是一款非常强大的工具，适合新手和有经验的交易者使用。它将 20 多个实用指标整合到一个系统中，结合了 Inner Circle Trader Analysis 和 Smart Money Concepts Trading Strategies 等高级交易理念。该指标专注于 Smart Money Concepts，帮助交易者理解大型机构如何交易，并辅助预测其市场行为。 它特别擅长流动性分析，使交易者更容易理解机构交易逻辑。它也非常适合预测市场趋势并仔细分析价格走势。通过让交易与机构策略保
Atbot
Zaha Feiz
4.69 (55)
指标
AtBot： 它是如何工作的以及如何使用它 ### 它是如何工作的 “AtBot”指标用于MT5平台，通过结合技术分析工具生成买入和卖出信号。它集成了简单移动平均线（SMA）、指数移动平均线（EMA）和平均真实波幅（ATR）指标，以识别交易机会。此外，它还可以利用Heikin Ashi蜡烛来增强信号的准确性。 购买后留下评论，您将获得特别的奖励礼物。 ### 主要特点： - 不重绘： 信号在绘制后不会改变。 - 不变动： 信号保持一致，不会被更改。 - 无延迟： 提供及时的信号，没有延迟。 - 多种时间框架： 可在任何时间框架上使用，以适应您的交易策略。 ### 操作步骤： #### 输入和设置： - firstkey (TrendValue)： 调整趋势检测的灵敏度。 - Secondkey (SignalValue)： 定义买入/卖出信号生成的灵敏度。 - masterkey (ExitValue)： 控制信号的退出策略。 - h： 切换是否根据Heikin Ashi蜡烛生成信号（真/假）。 - notifications： 启用或禁用信号提醒。 #### ATR计算： ATR测
M1 Quantum MT5
Hamed Dehgani
4.27 (11)
指标
使用 M1 Quantum 的实盘交易信号 ： 信号 （交易由 Quantum Trade Assistant 自动 执行，并作为本产品 免费 提供。） 最新消息： 版本 1.64 已发布。现在所有交易的止损都会设置在相应的支撑位/阻力位之后。Smart Close 功能也进行了改进，以提升此版本 EA 的性能。 自 8 月 9 日起，实盘信号一直运行在版本 1.64 上。 价格计划： 当前价格： $169 （早期用户优惠） 下一阶段计划价格： $189 计划零售价： $299 开发者提示： 购买后请联系我，以获取 最新推荐的参数设置文件（Set File） 、交易建议，以及加入 VIP 支持群组 ，与其他 M1 Quantum 用户交流经验。 常见问题 - 设置文件 - 安装指南 M1 Quantum 是一款专业的 M1 交易系统，提供快速且精准的交易信号，并内置止损（Stop Loss）、止盈（Take Profit）以及智能资金管理功能。 M1 Quantum 包含专业的资金管理系统，通过专注于 连续盈利交易 ，帮助交易者更快地增长账户资金。 M1 Quantum 指标 的主
Azimuth Pro
Ottaviano De Cicco
5 (7)
指标
Azimuth Pro V2：MT5合成分形结构分析与确认入场 概述 Azimuth Pro 是 Merkava Labs 推出的多层级波段结构指标。四层嵌套波段层级、锚定波段的VWAP、ABC形态识别、三时间框架结构过滤以及收盘确认入场——一个图表，一个从微观波段到宏观周期的完整工作流程。 这不是盲目的信号产品。它是一个以结构为先的工作流程，专为重视位置、背景和时机的交易者打造。 ️ 夏季促销 — 庆祝夏至与 The Oracle Pro 上市：Azimuth Pro 七折优惠，现价 279 美元（原价 399 美元）。限时夏季优惠。 1. V2的变化 合成多时间框架引擎 高时间框架分析从零开始重建，采用与Meridian Pro相同的专有合成架构。更清晰的HTF背景、稳定的实时行为、无经典MTF同步问题。合成引擎还解锁了 固定比率时间框架级联 （x2、x3、x4、x6）——不再在经纪商的固定时间框架之间任意跳转，您可以按图表时间框架的固定倍数分析结构，在每个尺度上保持相同的分形关系。 确认入场箭头 作为稳定且可恢复的执行层而设计的收盘确认箭头。当ABC设置形成且自适应确认逻辑
SR Liquidity MT5
Oleg Rodin
5 (2)
指标
SR Liquidity   是一款旨在揭示市场流动性高度集中且价格反应最剧烈的隐蔽区域的交易指标。这些特殊的流动性区域充当着强有力的支撑位与阻力位，为您清晰呈现市场最可能发生反转的位置。 SR Liquidity 指标并非简单地绘制常规的支撑/阻力线，而是通过分析实际的价格行为，识别买卖压力积聚的区域。这些区域实际上是推动市场真实波动的流动性池。通过在图表上直观呈现这些区域，该指标能助您在价格反应发生前预判走势——这意味着它实际上能够预测价格方向可能发生的变化。它将原始的价格行为转化为清晰且具实操价值的市场蓝图，标示出那些可能成为市场转折点的关键价位。 该指标适用于任何交易品种和时间周期——包括外汇、指数、金属、加密货币等。支持任意时间周期。 购买后请联系我，以获取交易指南及免费赠送的优质附加指标！
Smc Pro ToolKit
Talal N Z Aljarusha
5 (5)
指标
SMC PRO TOOLKIT — SMART MONEY ANALYSIS & STRUCTURED TRADE PLANNING SMC Pro ToolKit is a professional Smart Money Concepts analysis workspace for MetaTrader 5. It combines market structure, multi-timeframe analysis, institutional price zones, setup evaluation, confirmation tools, volume context, alerts, and risk planning inside one organized chart environment. One workspace. Multiple layers of confirmation. One structured trading plan. OPEN COMPLETE USER GUIDE MULTI-CONDITION SETUP ENGINE At
Btmm state engine pro
Garry James Goodchild
5 (4)
指标
BTMM State Engine Pro by G-Labs — Beat The Market Maker indicator for MetaTrader 5. Asian session range, London and New York kill zones, level progression (L1/L2/L3), peak formation detection (PFH/PFL), entry signals, and a multi-pair scanner from one chart. Stop scanning charts one pair at a time. The State Engine tracks the BTMM daily cycle automatically — Asian box, room boundaries, level blocks, peak formations, and filtered entries — while the scanner dashboard shows level, peak status, d
SkyHammer Signal Pro
Shengzu Zhong
5 (4)
指标
SkyHammer Signal Pro Professional No-Repaint Trend Signal Indicator with Locked Entry, SL and TP Levels SkyHammer Signal Pro is a structured trend and momentum signal indicator designed for traders who want clear, fixed, and verifiable trading signals. It works best on lower timeframes such as M1 and M5 . The indicator does not try to predict tops or bottoms. Instead, it waits for confirmed market structure, trend direction, momentum strength, volatility quality, and target space before generati
The Oracle Pro
Ottaviano De Cicco
5 (1)
指标
The Oracle Pro：用于 MT5 的合成多周期偏向引擎 ️ 夏季上市优惠 — 早期买家可以 199 USD 获得 The Oracle Pro。价格将随关注度上升；最终价格 399 USD。 The Oracle Pro 是一款面向高要求与专业交易者的 MetaTrader 5 高级多周期 偏向引擎 。它以纪律回答一个问题：当前每个周期的方向偏向是什么、强度如何、各周期之间的一致程度如何？一切仅在已收盘的 K 线上计算——绝不重绘。 The Oracle Pro 是一套多因子共识系统。它将专有指标与优化算法整合为单一而精密的共识向量，并在单个指标实例内，跨当前周期与更高周期的堆栈进行读取——而不是在多个图表上堆叠互不相关的工具。 它是 Oracle 共识方法的专业进化版：完整重建为高级操作控制台，面向希望在一个纪律化工作流中获得深度、多周期背景与背离洞察的交易者。 是偏向引擎，而非信号生成器 The Oracle Pro 明确自身定位。它是一款提供纪律化方向背景的 多周期多因子偏向指标 。它 不是 信号生成器：不承诺入场、出场或盈利。偏向是背景——你在其方向上交易自己的设置
PZ Harmonacci Patterns MT5
PZ TRADING SLU
3 (6)
指标
可以说，这是您可以为MetaTrader平台找到的最完整的谐波价格形成自动识别指标。它检测19种不同的模式，像您一样认真对待斐波那契投影，显示潜在的反转区域（PRZ），并找到合适的止损和获利水平。 [ 安装指南 | 更新指南 | 故障排除 | 常见问题 | 所有产品 ] 它检测19种不同的谐波价格形态 它绘制了主要，衍生和互补的斐波那契投影（PRZ） 它评估过去的价格走势并显示每个过去的形态 该指标分析其自身的质量和性能 它显示合适的止损和获利水平 它使用突破来表明合适的交易 它在图表上绘制所有样式比率 它实现了电子邮件/声音/视觉警报 受斯科特·M·卡尼（Scott M. Carney）的书的启发，该指标旨在满足最纯粹和最熟练的交易者的需求。但是，它采取了一种使交易更容易的方式：在向交易发出信号之前，它会等待Donchian朝正确方向突破，从而使交易信号非常可靠。 斐波那契投影与向量无关 它实现了电子邮件/声音/推送警报 它绘制了ABCD投影 重要提示： 为了符合 Scott M. Carney先生 的商标申诉，某些图案名称已重命名为不言自明的替代方式， Scott M.
FX Power MT5 NG
Daniel Stein
5 (33)
指标
FX Power：分析货币强度，助您做出更明智的交易决策 概述 FX Power 是一款专业工具，帮助您全面了解主要货币和黄金在任何市场条件下的真实强度。通过识别强势货币用于买入，弱势货币用于卖出， FX Power 简化了交易决策，并帮助您发现高概率的交易机会。不论您是想跟随趋势还是通过极端的 Delta 值预测反转，这款工具都能完美适应您的交易风格。别再盲目交易——用 FX Power 让您的交易更加智慧。 1. 为什么 FX Power 对交易者极具价值 实时货币和黄金强度分析 • FX Power 实时计算并显示主要货币和黄金的相对强度，助您全面了解市场动态。 • 监控领先或落后资产，轻松识别值得交易的货币对。 全面的多时间框架视图 • 跟踪短期、中期和长期时间框架的货币和黄金强度，以便将您的交易策略与市场趋势保持一致。 • 无论是快进快出的短线交易还是更长期的投资策略， FX Power 都能为您提供所需的信息。 Delta 动态分析用于趋势和反转 • 极端 Delta 值常常预示反转机会，而平缓的 Delta 变化则确认趋势延续。 • 使用 Delta 分析，轻
Quantum TrendPulse
Bogdan Ion Puscasu
5 (25)
指标
介绍 Quantum TrendPulse   ，这是一款终极交易工具，它将 SuperTrend   、   RSI 和 Stochastic 的强大功能整合到一个综合指标中，以最大限度地发挥您的交易潜力。该指标专为追求精准和效率的交易者而设计，可帮助您自信地识别市场趋势、动量变化以及最佳进入和退出点。 主要特点： 超级趋势整合： 轻松跟随当前的市场趋势并乘上盈利浪潮。 RSI 精度： 检测超买和超卖水平，非常适合把握市场逆转时机，可用作 SuperTrend 的过滤器 随机精度： 利用随机振荡在波动的市场中寻找隐藏的机会， 用作超级趋势的过滤器 多时间范围分析： 从 M5 到 H1 或 H4，在不同时间范围内关注市场动态。 可定制的警报： 当您的自定义交易条件得到满足时收到通知，这样您就不会错过任何交易。 无论您是新手还是经验丰富的交易员，   Quantum TrendPulse 都能为您提供所需的优势，帮助您增强策略并自信地进行交易。借助这一强大的指标，将洞察力转化为利润 — 掌控您的交易！ ***购买 Quantum TrendPulse，即可免费获得 Quantum Tr
Axiom Matrix
Issam Kassas
5 (5)
指标
AXIOM MATRIX MT5 首发价格：$99 Axiom Matrix 现以 $99 的首发价格提供。 前 30 次购买完成后，价格将上涨至 $199。 购买后，请直接私信我，以获取使用说明并领取您的专属赠品奖励。 Axiom Matrix 是一款适用于 MetaTrader 5 的专业多品种、多时间周期市场扫描器和决策仪表板。 它会扫描您的 Market Watch，分析多个时间周期，读取多个证据引擎，比较最强的交易机会，并在一个清晰的矩阵仪表板中显示最佳 BUY、SELL、WAIT 或被阻止的状态。 我开发 Axiom Matrix，是因为我想要一个可以替我完成繁重市场扫描工作的工具。 我不想只单独检查 RSI。 然后单独检查 MACD。 然后检查移动平均线。 然后检查成交量。 然后检查波动率。 然后检查支撑和阻力。 然后还要手动在不同品种和时间周期之间切换，只为了建立一个交易思路。 我想要一个仪表板，可以扫描市场、比较证据、排序最佳机会，并告诉我现在最强的交易设置在哪里。 这就是 Axiom Matrix 背后的核心理念。 AXIOM MATRIX 的功能 Axiom Ma
FX Trend MT5 NG
Daniel Stein
5 (6)
指标
FX Trend NG：新一代多市场趋势智能分析工具 概述 FX Trend NG 是一款专业的多时间周期趋势分析与市场监控工具，帮助您在几秒钟内全面了解市场结构。 无需在多个图表之间来回切换，您可以立即看到哪些品种处于趋势中、哪里动能正在减弱，以及哪些时间周期之间存在强烈共振。 限时发布优惠 – 仅需 $30（6个月） 或 $80 终身授权 即可拥有 FX Trend NG 。 已经是 Stein Investments 客户？ -> 发送消息 以获取专属客户群访问权限。 需要帮助或安装指导？ -> 请访问 Stein Investments 官方页面 。 1. FX Trend NG 的核心优势 三状态趋势逻辑 —— 不只是 Buy 或 Sell • 大多数指标仅显示两种状态：Buy 或 Sell。 • FX Trend NG 增加第三种状态： Fade 。 • Fade 表示趋势强度正在减弱，在完全反转之前提前发出信号。 这种结构化逻辑让您看到趋势变化过程，而不仅仅是简单方向信号。 多时间周期分析（M1 至 MN1） • 从短线交易到中长线交易全面覆盖。 • 快速识别趋势
作者的更多信息
ApexForge Candle Timer Indicator
Po-hsiung Huang
指标
ApexForge Candle Timer ApexForge Candle Timer 是一款專為 MetaTrader 5 設計的輕量級 K 棒倒數指標，可即時顯示目前 K 棒剩餘時間，協助交易者精準掌握每一次收盤時機。對於依賴 K 棒收盤確認訊號、等待價格突破或反轉，以及重視進出場時機的交易者而言，能有效提升交易效率與判斷精準度。 本指標支援所有商品與時間週期，包含外匯、黃金、指數、加密貨幣等市場。介面簡潔美觀，可自由調整字體、字型、顏色、大小、顯示位置以及背景面板，方便依照個人交易版面進行配置，不影響原有圖表閱讀。 內建市場休市偵測功能，當市場停止交易時，可自動顯示 Closed 狀態，避免誤判倒數時間。程式採用高效能設計，經過最佳化處理，僅在需要時更新畫面，具備極低 CPU 使用率，即使同時開啟多個圖表也能保持流暢運作，非常適合長時間監控市場。 ApexForge Candle Timer 不提供任何買賣訊號，而是專注於提供穩定、清晰且可靠的 K 棒倒數資訊，讓交易者能更專注於自己的交易策略，提升整體操作體驗。 主要特色： • 即時顯示 K 棒剩餘時間 • 支援所有時間週期
FREE
ApexForge MA Radar
Po-hsiung Huang
指标
ApexForge MA Radar 轻量级自动均线方向面板 ApexForge MA Radar 是一款专为 MetaTrader 5（MT5）打造的轻量级均线方向分析工具，旨在帮助交易者快速掌握当前市场的均线排列与趋势方向，同时保持极低的系统资源占用。 本指标能够自动识别当前图表上的 EMA（指数移动平均线），无需手动输入均线周期，即可按照均线价格由高到低自动排序，并实时显示每条均线的多头、走平或空头方向，让交易者能够更直观地观察市场结构与趋势变化。 ApexForge MA Radar 采用高效的更新机制，仅在必要时刷新显示内容，有效减少 CPU 占用，不影响 MT5 的运行速度，即使同时开启多个图表或长期运行，也能保持流畅稳定的使用体验，非常适合 VPS 与多屏交易环境。 简洁清晰的面板设计能够减少图表杂乱，让交易者专注于价格行为与趋势分析，无论是剥头皮交易、日内交易、波段交易，还是作为辅助趋势观察工具，都能够快速提供有价值的均线信息，提高分析效率。 功能特色 自动识别当前图表上的 EMA 按均线价格自动排序 实时显示多头、走平、空头方向 自动同步当前图表 极低 CPU 占用
FREE
ApexForge Price Ray Marker
Po-hsiung Huang
指标
ApexForge Price Ray Marker ApexForge Price Ray Marker 是一款專為價格結構分析設計的高效率 MT5 標記工具。 只需按住 Shift 或 Ctrl 並點擊 K 棒，即可快速建立高點或低點的水平射線與價格標籤，大幅提升分析效率，免去手動畫線的繁瑣流程。 本指標專為價格行為（Price Action）、支撐壓力分析、流動性區域與結構交易而設計，適合日內交易、波段交易及多時間框架分析。 功能特色 Shift + 左鍵：快速標記 K 棒高點 Ctrl + 左鍵：快速標記 K 棒低點 再次點擊同一根 K 棒即可移除標記 自動建立水平射線 顯示右側價格標籤 Delete 一鍵清除所有標記 可自由設定： 線條顏色 線條粗細 線條樣式 價格標籤顏色 價格標籤大小 適合對象 Price Action 交易者 ICT / Smart Money Concepts 支撐壓力交易 Breakout / Fake Breakout 分析 Liquidity Trading 多時間框架分析 ApexForge
FREE
ApexForge One Click Close EA
Po-hsiung Huang
实用工具
ApexForge One Click Close EA 概述 ApexForge One Click Close EA 是一款輕量級交易輔助工具，讓您只需點擊一下，就能立即關閉所有符合條件的持倉，並可選擇同時刪除掛單。 在市場劇烈波動時，手動一筆一筆平倉既耗時又容易錯失良機。這款 EA 為您提供快速、可靠且視覺清晰的一鍵清倉解決方案。 ️ 本工具不會自動開單或產生交易訊號，僅用於 持倉管理 和 風險控制 。 主要功能 一鍵平倉 – 瞬間關閉所有持倉 顯示總手數 – 按鈕上即時顯示當前總持倉量 平倉範圍選擇 – 可選擇「全部帳戶」或「當前品種」 魔術數字過濾 – 只平倉特定 EA 的訂單 刪除掛單 – 可選擇同時刪除掛單（限價單/止損單） 非同步佇列處理 – 不卡頓，逐筆獨立重試 視覺回饋 – 按鈕顏色變化顯示目前狀態（就緒/平倉中/無持倉） 高度可自訂 – 位置、大小、顏色、字型、文字皆可調整 輕量設計 – CPU 佔用極低，50ms 定時器高效運作 輸入參數 平倉設定 參數 說明 平倉範圍 全部帳戶持倉 / 僅當前品種 啟用魔術數字過濾 開啟/關閉魔術數字過濾 魔術數字 指定要過
FREE
ApexForge Quote Paused Notification
Po-hsiung Huang
实用工具
ApexForge Quote Paused Notification 是一款專為 MetaTrader 5 設計的報價監控工具，可即時偵測商品報價是否停止更新，並在報價異常時立即發出通知，協助交易者第一時間發現伺服器中斷、網路斷線、休市或流動性不足等狀況。當市場恢復正常報價後，系統也會同步提醒，避免因價格停止更新而錯過重要交易機會。 本工具採用極輕量化設計，不參與任何交易邏輯，不修改訂單，也不影響 Expert Advisor 或指標的正常運作，適合長時間掛機、自動交易、VPS 以及多商品監控環境使用。無論您是外匯、黃金、指數或 CFD 交易者，都能利用此工具快速掌握市場報價狀態，提升交易安全性與監控效率。 如果您依賴 MT5 長時間自動運行，ApexForge Quote Paused Notification 將成為值得長期配置的實用工具之一。
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ApexForge MA Radar Professional
Po-hsiung Huang
指标
ApexForge MA Trend Strength Professional 是 ApexForge 系列中功能最完整、最強大的旗艦版本，專為追求專業分析與高效率交易的使用者打造。除了完整的 MA 趨勢強度分析外，Professional 版本提供更多進階功能、更多自訂選項，以及更高的分析自由度，滿足從剝頭皮、日內交易到波段交易等不同操作需求。 指標可自動分析圖表中的移動平均線斜率，並以 Strong Down、Down、Flat、Up、Strong Up 五段式趨勢強度清楚呈現市場狀態，協助交易者快速判斷趨勢是否正在增強、減弱或進入盤整。透過直覺化的介面設計，即使同時監控多個商品與多個時間週期，也能迅速掌握整體市場方向。 Professional 版本支援完整的介面客製化，包括更新頻率、面板位置、顏色配置、文字大小及更多專業設定，並採用極致輕量化架構，不依賴 Tick 更新、不重繪歷史資訊，長時間運行依然保持流暢，適合需要同時開啟多張圖表的專業交易環境。 本指標並非提供買賣訊號，而是提供客觀且一致的趨勢評估，協助交易者建立更有紀律的交易流程。無論搭配價格行為、均線策略、支撐壓力或
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