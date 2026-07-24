ApexForge One Click Close EA

概述

ApexForge One Click Close EA 是一款輕量級交易輔助工具，讓您只需點擊一下，就能立即關閉所有符合條件的持倉，並可選擇同時刪除掛單。

在市場劇烈波動時，手動一筆一筆平倉既耗時又容易錯失良機。這款 EA 為您提供快速、可靠且視覺清晰的一鍵清倉解決方案。

⚠️ 本工具不會自動開單或產生交易訊號，僅用於持倉管理和風險控制。

主要功能

一鍵平倉 – 瞬間關閉所有持倉

顯示總手數 – 按鈕上即時顯示當前總持倉量

平倉範圍選擇 – 可選擇「全部帳戶」或「當前品種」

魔術數字過濾 – 只平倉特定 EA 的訂單

刪除掛單 – 可選擇同時刪除掛單（限價單/止損單）

非同步佇列處理 – 不卡頓，逐筆獨立重試

視覺回饋 – 按鈕顏色變化顯示目前狀態（就緒/平倉中/無持倉）

高度可自訂 – 位置、大小、顏色、字型、文字皆可調整

輕量設計 – CPU 佔用極低，50ms 定時器高效運作

輸入參數

平倉設定

參數 說明 平倉範圍 全部帳戶持倉 / 僅當前品種 啟用魔術數字過濾 開啟/關閉魔術數字過濾 魔術數字 指定要過濾的 EA 魔術數字 刪除掛單 平倉時同時刪除符合條件的掛單 最大重試次數 每筆訂單的重試次數 重試延遲 重試間隔時間（毫秒） 最大滑點 允許的滑點（點數）

按鈕位置

參數 說明 按鈕角落 選擇按鈕固定在哪個角落 水平距離 距離所選角落的 X 偏移量 垂直距離 距離所選角落的 Y 偏移量

按鈕外觀

參數 說明 按鈕文字 自訂按鈕標籤 寬度 / 高度 按鈕尺寸 字型 / 字型大小 文字樣式 手數小數位數 顯示手數的精確度 文字顏色 按鈕文字顏色 就緒顏色 有持倉時的按鈕背景色 執行顏色 平倉中的按鈕背景色 無持倉顏色 無持倉時的按鈕背景色 邊框顏色 按鈕邊框顏色

適合誰使用？

交易風格 為什麼適合 當沖/scalper 快速波動中即時出場 日內交易者 收盤前快速清倉 波段交易者 快速風險管理 手動交易者 不用再一筆一筆手動平倉 多品種交易者 一次關閉所有品種的持倉 高波動環境 突發新聞時立即反應

注意事項

本 EA 不會自動開單

僅用於 持倉管理 和 風險控制

建議先在模擬帳號測試

請確保 MT5 已啟用「允許自動交易」

版本紀錄

v1.00 – 首次發布