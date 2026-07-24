ApexForge One Click Close EA
- 实用工具
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Po-hsiung HuangApexForge develops professional trading tools for MetaTrader 5, focusing on lightweight, high-performance indicators and Expert Advisors. Our mission is to build practical, reliable solutions that help traders make better decisions through clean design, efficient execution, and long-term
- 版本: 1.0
ApexForge One Click Close EA
概述
ApexForge One Click Close EA 是一款輕量級交易輔助工具，讓您只需點擊一下，就能立即關閉所有符合條件的持倉，並可選擇同時刪除掛單。
在市場劇烈波動時，手動一筆一筆平倉既耗時又容易錯失良機。這款 EA 為您提供快速、可靠且視覺清晰的一鍵清倉解決方案。
⚠️ 本工具不會自動開單或產生交易訊號，僅用於持倉管理和風險控制。
主要功能
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一鍵平倉 – 瞬間關閉所有持倉
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顯示總手數 – 按鈕上即時顯示當前總持倉量
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平倉範圍選擇 – 可選擇「全部帳戶」或「當前品種」
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魔術數字過濾 – 只平倉特定 EA 的訂單
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刪除掛單 – 可選擇同時刪除掛單（限價單/止損單）
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非同步佇列處理 – 不卡頓，逐筆獨立重試
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視覺回饋 – 按鈕顏色變化顯示目前狀態（就緒/平倉中/無持倉）
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高度可自訂 – 位置、大小、顏色、字型、文字皆可調整
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輕量設計 – CPU 佔用極低，50ms 定時器高效運作
輸入參數
平倉設定
|參數
|說明
|平倉範圍
|全部帳戶持倉 / 僅當前品種
|啟用魔術數字過濾
|開啟/關閉魔術數字過濾
|魔術數字
|指定要過濾的 EA 魔術數字
|刪除掛單
|平倉時同時刪除符合條件的掛單
|最大重試次數
|每筆訂單的重試次數
|重試延遲
|重試間隔時間（毫秒）
|最大滑點
|允許的滑點（點數）
按鈕位置
|參數
|說明
|按鈕角落
|選擇按鈕固定在哪個角落
|水平距離
|距離所選角落的 X 偏移量
|垂直距離
|距離所選角落的 Y 偏移量
按鈕外觀
|參數
|說明
|按鈕文字
|自訂按鈕標籤
|寬度 / 高度
|按鈕尺寸
|字型 / 字型大小
|文字樣式
|手數小數位數
|顯示手數的精確度
|文字顏色
|按鈕文字顏色
|就緒顏色
|有持倉時的按鈕背景色
|執行顏色
|平倉中的按鈕背景色
|無持倉顏色
|無持倉時的按鈕背景色
|邊框顏色
|按鈕邊框顏色
適合誰使用？
|交易風格
|為什麼適合
|當沖/scalper
|快速波動中即時出場
|日內交易者
|收盤前快速清倉
|波段交易者
|快速風險管理
|手動交易者
|不用再一筆一筆手動平倉
|多品種交易者
|一次關閉所有品種的持倉
|高波動環境
|突發新聞時立即反應
注意事項
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本 EA 不會自動開單
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僅用於持倉管理和風險控制
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建議先在模擬帳號測試
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請確保 MT5 已啟用「允許自動交易」
版本紀錄
v1.00 – 首次發布
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一鍵平倉
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可選刪除掛單
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非同步重試佇列
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按鈕高度可自訂
用户没有留下任何评级信息