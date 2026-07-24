ApexForge One Click Close EA

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  • Po-hsiung Huang
    Po-hsiung Huang

    Po-hsiung Huang

    ApexForge develops professional trading tools for MetaTrader 5, focusing on lightweight, high-performance indicators and Expert Advisors. Our mission is to build practical, reliable solutions that help traders make better decisions through clean design, efficient execution, and long-term
  • 版本: 1.0
ApexForge One Click Close EA

概述

ApexForge One Click Close EA 是一款輕量級交易輔助工具，讓您只需點擊一下，就能立即關閉所有符合條件的持倉，並可選擇同時刪除掛單。

在市場劇烈波動時，手動一筆一筆平倉既耗時又容易錯失良機。這款 EA 為您提供快速、可靠且視覺清晰的一鍵清倉解決方案。

⚠️ 本工具不會自動開單或產生交易訊號，僅用於持倉管理風險控制

主要功能

  • 一鍵平倉 – 瞬間關閉所有持倉

  • 顯示總手數 – 按鈕上即時顯示當前總持倉量

  • 平倉範圍選擇 – 可選擇「全部帳戶」或「當前品種」

  • 魔術數字過濾 – 只平倉特定 EA 的訂單

  • 刪除掛單 – 可選擇同時刪除掛單（限價單/止損單）

  • 非同步佇列處理 – 不卡頓，逐筆獨立重試

  • 視覺回饋 – 按鈕顏色變化顯示目前狀態（就緒/平倉中/無持倉）

  • 高度可自訂 – 位置、大小、顏色、字型、文字皆可調整

  • 輕量設計 – CPU 佔用極低，50ms 定時器高效運作

輸入參數

平倉設定

參數 說明
平倉範圍 全部帳戶持倉 / 僅當前品種
啟用魔術數字過濾 開啟/關閉魔術數字過濾
魔術數字 指定要過濾的 EA 魔術數字
刪除掛單 平倉時同時刪除符合條件的掛單
最大重試次數 每筆訂單的重試次數
重試延遲 重試間隔時間（毫秒）
最大滑點 允許的滑點（點數）

按鈕位置

參數 說明
按鈕角落 選擇按鈕固定在哪個角落
水平距離 距離所選角落的 X 偏移量
垂直距離 距離所選角落的 Y 偏移量

按鈕外觀

參數 說明
按鈕文字 自訂按鈕標籤
寬度 / 高度 按鈕尺寸
字型 / 字型大小 文字樣式
手數小數位數 顯示手數的精確度
文字顏色 按鈕文字顏色
就緒顏色 有持倉時的按鈕背景色
執行顏色 平倉中的按鈕背景色
無持倉顏色 無持倉時的按鈕背景色
邊框顏色 按鈕邊框顏色

適合誰使用？

交易風格 為什麼適合
當沖/scalper 快速波動中即時出場
日內交易者 收盤前快速清倉
波段交易者 快速風險管理
手動交易者 不用再一筆一筆手動平倉
多品種交易者 一次關閉所有品種的持倉
高波動環境 突發新聞時立即反應

注意事項

  • 本 EA 不會自動開單

  • 僅用於持倉管理風險控制

  • 建議先在模擬帳號測試

  • 請確保 MT5 已啟用「允許自動交易」

版本紀錄

v1.00 – 首次發布

  • 一鍵平倉

  • 可選刪除掛單

  • 非同步重試佇列

  • 按鈕高度可自訂


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适用于 MetaTrader 5 的专业交易复制器 快速、专业、稳定可靠的 交易复制器 ，适用于 MetaTrader 。 COPYLOT 可在 MT4 和 MT5 终端之间复制 Forex 交易，并支持 Hedge 和 Netting 账户。 COPYLOT 的 MT5 版本支持： - MT5 Hedge → MT5 Hedge - MT5 Hedge → MT5 Netting - MT5 Netting → MT5 Hedge - MT5 Netting → MT5 Netting - MT4 → MT5 Hedge - MT4 → MT5 Netting MT4 版本 完整说明 + DEMO + PDF 如何购买 如何安装 如何获取日志文件 如何测试和优化 Expforex 的所有产品 您也可以将交易复制到 MT4 终端（MT4 → MT4，MT5 → MT4）： COPYLOT CLIENT for MT4 COPYLOT 是一款专业的交易和持仓复制器，可同时与 2、3 甚至 10 个终端协同工作。 支持从 模拟账户和投资者账户 复制，也支持同时在多个终端上运行。 您可以使
Anchor Trade Manager
Kalinskie Gilliam
5 (6)
实用工具
Anchor: The EA Manager Your EAs manage their own trades. Anchor manages the account around them. Anchor gives you one place to control your EAs, manage risk and decide when trading is allowed. Any EA, any vendor, any broker or symbol. No source-code changes required. The Problem Most EAs only know what they are doing. They cannot see when another EA is already trading, when several EAs open and are stacking risk or when the account has reached your loss limit. Even using just one EA, it may not
HINN MagicEntry Extra
ALGOFLOW OÜ
4.71 (17)
实用工具
LIMITED SUMMER SALE -40% !   ONLY $30 insead of $50!  Maximum real discount!  ONLY UNTIL 08/22 HINN MAGIC ENTRY – the ultimate tool for entry and position management! Place orders by selecting a level directly on the chart! full description   ::  demo-version  :: 60-sec-video-description Key features: - Market, limit, and pending orders - Automatic lot size calculation - Automatic spread and commission accounting - Unlimited partitial take-profits  - Breakeven and trailing stop-loss and take-p
Telegram to MT5 MultiChannel Copier
Sergio Marquez Uroz
5 (4)
实用工具
Telegram to MT5 Multi-Channel Copier 可自动将您 Telegram 频道中的交易信号直接复制到 MetaTrader 5。无需机器人,无需浏览器扩展,无需手动复制。您在 Telegram 上收到信号,EA 会在几秒钟内在您的终端上开仓。 本产品包含两个组件:一个监听您 Telegram 频道的 Windows 应用程序,以及在您的 MT5 终端上执行信号的 EA。同时也提供 MT4 版本。 设置指南和应用程序下载: https://www.mql5.com/en/blogs/post/768988 工作原理 Windows 应用程序使用您自己的 API 凭据连接到 Telegram,而不是机器人。这意味着它可以读取您订阅的任何频道、群组或话题,包括私人和 VIP 频道。检测到信号后,它会进行解析并发送给 EA。EA 根据您的经纪商解析交易品种名称,基于您的风险设置计算手数,然后开仓。 整个过程都是自动的。您无需守在电脑前。 打开应用程序并登录 Telegram(仅第一次)。 选择要监听的频道或话题。 按下 Start。EA 会处理其余的一切。 支持的
Order flow footprint chart
Abdul Jalil
4.4 (5)
实用工具
Footprint Chart Pro — Professional OrderFlow EA for MetaTrader 5 Version 6.34 | Professional tool for real traders | Institutional-Grade Visualization DEMO USERS - PLEASE SELECT EVERY TICK / REAL TICK WHEN TESTING AND YOU HAVE DOWNLOADED HISTORICAL DATA. IF YOU SEE A WAITING SCREEN AND IT IS NOT DOWNLOADING, IT MEANS YOU HAVE LOW HISTORICAL DATA. TRY 1 MIN AND 5 MIN FIRST ON 1 DAY DATA. ONE DAY DATA SHOULD BE THE NEWEST AND MOST CURRENT DATE. PLEASE WAIT UNTIL THE MARKET HAS ROLLED OVER PERIOD.
Exp5 VirtualTradePad PRO SE for MT5
Vladislav Andruschenko
实用工具
VirtualTradePad PRO SE MT5 — MetaTrader 5 专业交易控制中心 VirtualTradePad PRO SE 是一款基于图表的高级交易面板，也是适用于 MetaTrader 5 的交易管理工作区。它专为希望获得更快执行、更清晰持仓控制、结构化交易管理、可视化价位规划，以及直接在图表上完成专业交易流程的交易者而设计。 这不仅仅是一个 BUY / SELL 面板。PRO SE 将手动交易、挂单、持仓管理、部分平仓、篮子利润/亏损控制、加仓均价层级、ATM 规则、信号监控、实时市场信息、策略测试器 (Strategy Tester) 流程以及面向 VPS 的运行方式整合到一个互相关联的界面中。 MT4 版本 | 完整说明和截图 | 如何购买 | 如何安装 | 如何获取日志文件 | 如何测试与优化 | Expforex 的所有产品 为什么交易者会选择这套面板 图表一键交易 ，并支持键盘快速操作 快速完成开仓、平仓、修改、反转、锁仓与部分平仓 深度控制仓位、挂单、总利润与风控逻辑 自动参数计算，减少手动输入与重复劳动 为什么 PRO SE 比标准手动交易更高
Trade copier MT5
Alfiya Fazylova
4.57 (51)
实用工具
Trade Copier 是一种专业实用程序，旨在复制和同步交易账户之间的交易。 复制发生从供应商的帐户/终端到收件人的帐户/终端，安装在同一台计算机或 vps 上。 促销活动 - 如果您已经购买了“Trade copier MT5”，您可以免费获取“Trade copier MT4”（用于 MT4 > MT5 和 MT4 < MT5 的复制）。欲了解更多详细条款，请通过私人消息与我们联系！ 在购买之前，您可以在演示帐户上测试演示版本。 演示 这里 。 完整说明 这里 。 主要功能和优点： 支持复制MT5>MT5、MT4>MT5、MT5>MT4，包括МТ5 netting账户。 供应商和收件人模式在同一产品中实现。 简单直观的界面，允许您直接从图表中实时控制复制。 连接中断或终端重新启动时不会丢失设置和位置。 允许您选择要复制的符号，也可以替换接收者的符号，例如 EURUSD> USDJPY。 支持回拷贝。 能够仅复制某些订单。 允许您设置开仓交易价格的最大差异和最大时间延迟。 正确复制部分订单关闭的执行。 计算复制手数的几种方法。 同步止盈和止损。有几种方法可以计算它们的位置。 支持
Premium Trade Manager
Daniel Stein
5 (4)
实用工具
Premium Trade Manager - 内置交易导师的图表面板 Premium Trade Manager 将一位交易导师嵌入您的图表，并在其下搭载完整的执行引擎。像往常一样建立交易，然后让您的 AI 交易导师 Max 读取这笔具体的交易，结合您的实时账户给出直接判断，再由您决定是否下单：止损是否符合纪律化交易的要求、风险规模是否合理、高影响新闻事件是否即将发布、您是否接近资金盘限额。其下是完整的执行引擎，负责点击之后的一切：一键按风险下单、您在图表上拖动规划且交易进行中仍可随时调整的计划、最多四个分批止盈级别、七种移动止损方式、实时资金盘合规检查、新闻屏蔽保护，以及对自身成本进行评级的点差功能。决策由您做出。Max 给出第二次审视。面板负责此后的一切。 购买前先亲手体验。 直接在浏览器中点击实时面板，这是在购买前感受其工作方式的最快途径。 stein.investments/products/premium-trade-manager Max 是您的一对一 AI 交易导师，他直接内置于面板之中。  他了解您的账户、您的设置和您的规则，用您自己的语言回答，并在每笔交易下单前进
Power Candles Scanner
Daniel Stein
5 (1)
实用工具
Power Candles 策略扫描器——自优化多符号设置查找器 Power Candles策略扫描器 采用与Power Candles指标相同的自优化引擎，可同时扫描您“市场观察”中的所有交易品种。一个面板即可显示当前哪些品种在统计上具备交易价值、每种策略的最佳应用方向、最优止损/止盈组合，并在新信号触发时立即向您发送提醒。 本工具是 Stein Investments 生态系统的一部分 - 18+ 款工具,加上 Max,您的一对一 AI 交易导师。  随时在线,深入了解每一款指标,在您需要梳理思路的那一刻就在那里。  立即认识他: https://stein.investments 您的全面市场监控。每个交易品种超过3,000次自动优化。2种警报类型。一键切换图表并采取行动。 为何您需要此工具 大多数多标的扫描器仅展示价格 波动 。每只股票的波动率、百分比变化、RSI。您仍需自行摸索正确的策略、合适的止损位以及理想的入场阈值。Power Candles策略扫描器针对每只股票自动解答这些问题，仅在数学验证过的交易设置中触发实际入场信号时才会向您发出提示。这就是全部卖点。 自动
Timeless Charts
Samuel Manoel De Souza
5 (7)
实用工具
Timeless Charts is an all-in-one trading utility for professional traders. It combines custom chart types such as Seconds Charts and Renko with advanced order flow analysis using Footprints , Clusters , Volume Profiles , VWAP studies, and anchored analysis tools for deeper market insight. Trading and position management are handled directly from the chart through an integrated trade management panel , while Market Replay and Virtual Accounts provide environments for practicing trading skills and
YuClusters
Yury Kulikov
4.93 (43)
实用工具
Attention: You can view the program operation in the free version  YuClusters DEMO .  YuClusters is a professional market analysis system. The trader has unique opportunities to analyze the flow of orders, trade volumes, price movements using various charts, profiles, indicators, and graphical objects. YuClusters operates on data based on Time&Sales or ticks information, depending on what is available in the quotes of a financial instrument. YuClusters allows you to build graphs by combining da
Telegram To MT5 Ultra
Mirel Daniel Gheonu
5 (3)
实用工具
Telegram To MT5 — 信号复制器 将您的 Telegram 频道中的交易信号变成真实的 MT5 订单 — 自动执行，可用于任意数量的账户，风险与规则完全由您掌控。 Telegram To MT5 将您已在 Telegram 关注的 VIP / 信号频道连接到您的 MetaTrader 5 终端。一个免费的配套桌面应用读取消息（即使是禁止机器人的频道），而本 EA 在您的账户上执行这些信号 — 应用您自己的风险设置、品种映射、止盈处理、交易时段与新闻过滤。 它是一个信号复制器，而非黑箱策略：由您决定信任哪些频道，以及每笔交易如何计算手数和管理。 分步设置与配套应用安装指南 工作原理 [您的 Telegram 频道] -> [配套桌面应用] -> [MT5 + 本 EA] -> 订单 配套桌面应用（免费，已包含）使用您的 Telegram 账户登录并监视您所选择的频道。即使是禁止机器人的 VIP 频道也能正常工作，它通过一个私有、加密的本地桥接转发每条消息。 本 EA 挂在一个图表上，在 MT5 接收这些信号，并按照您的规则开仓 / 管理交易。 应用与 EA 之间的连接是位于
Entry In The Zone with SMC Multi Timeframe
Sirikorn Rungsang
4.83 (6)
实用工具
Welcome to ENTRY IN THE ZONE WITH SMC MULTI TIMEFRAME Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe is a real-time market analysis tool based on Smart Money Concepts (SMC), designed to analyze market structure, price direction, and key trading zones. It supports both Single-Timeframe Analysis and Multi-Timeframe Analysis, providing a clearer view of the overall market structure across multiple timeframes, with real-time BUY / SELL signals that do not repaint. It is designed to help filter trading op
Trade Dashboard MT5
Fatemeh Ameri
4.95 (132)
实用工具
疲于复杂的订单下达和手动计算？Trade Dashboard 是您的解决方案。凭借其用户友好的界面，订单下达变得轻而易举，只需点击一下，您就可以开设交易、设置止损和止盈水平、管理交易手数，并计算风险回报比，让您只需专注于您的策略。告别手动计算，使用 Trade Dashboard 简化您的交易体验。 立即下载演示版本 。 您可以在这里找到仪表盘功能和特性的详细信息 。 加入 Telegram 频道 。 购买后请给我发消息以获取支持。如果您需要添加更多功能，可以在产品的评论区留下您的想法，我愿意听取任何建议，希望您能在使用我的产品时获得最佳体验 。 这是 MT4 版本。 风险管理：使用 Trade Dashboard，可以将您的风险设置为账户余额或权益的百分比，或将风险设置为总金额。在图表上直观地定义您的止损，让工具准确计算每个货币对的适当手数。该工具还可以根据您期望的风险回报比自动设置止盈水平。它甚至可以在手数计算中涵盖佣金和点差费用。此外，您的止损和止盈可以转变为虚拟水平，隐藏于经纪商。通过 Trade Dashboard 的高级风险管理功能，掌控风险，保护您的资本。 交易线
EA Auditor
Stephen J Martret
5 (4)
实用工具
EA Auditor is an independent analysis tool for traders evaluating Expert Advisors and trading signals on MetaTrader 5. It audits backtest reports, reviews posted developer signals, and cross-verifies the two against each other to help traders assess strategies before committing capital. The MQL5 market offers a wide range of Expert Advisors from many developers, with varying approaches, quality, and transparency. EA Auditor provides a consistent, data-driven framework for reviewing them, answer
Copy Cat More Trade Copier MT5
Dilwyn Tng
5 (8)
实用工具
工作演示版下载 Copy Cat More (跟单猫) MT5 交易跟单器 (Trade Copier) 是一款本地交易跟单器,也是一套完整的风险管理与执行框架,专为当今的交易挑战而设计。从自营公司 (prop firm) 挑战到个人投资组合管理,它凭借稳健的执行、资金保护、灵活的配置和先进的交易处理的结合,适应各种情况。 该跟单器同时支持主控端 (Master,发送方) 与受控端 (Slave,接收方) 两种模式,可实时同步市价单与挂单、交易修改、部分平仓以及对锁平仓 (Close By) 操作。它兼容模拟与真实账户、交易或投资者登录,并通过持久化交易记忆 (Persistent Trade Memory) 系统确保恢复——即使 EA、终端或 VPS 重启也不例外。可借助唯一 ID 同时管理多个主控端与受控端,跨经纪商差异则通过前缀/后缀调整或自定义品种映射自动处理。 试用版:  先试用看看 : 你可以下载并体验  Copy Cat More (跟单猫) 交易跟单器 MT5 试用版,通过 此链接 。 下载后,请将演示文件放入你的终端文件夹: MT5 » 文件 » 打开数据文件夹
Trade Command Center
Nguyen Thanh Trieu
5 (2)
实用工具
附加材料和说明 安装说明 - 用于模拟账户的应用程序试用版 ; 官方信息 官方频道 卖家个人资料 Trade Command Center — 专业交易执行与实时 Risk Guard 控制面板 Trade Command Center 是一款面向 MetaTrader 5 的高性能直观交易执行、手数计算器及风险管理工具。它专为需要严格风险控制、资金保护以及实时回撤监控的自主交易者而设计，完美适配具有每日/最大回撤限制的资金账户或实盘投资组合。 通过单张图表上的五个专用功能模块，该面板提供机构级风险控制、自动化持仓管理和精准订单规划，且无需外部 DLL 或 network 连接。 界面与模块架构 控制面板由五个专用选项卡组成，便于无缝导航并优化图表空间管理： 选项卡 / 模块 核心功能 屏幕操作与指标显示 TRADE 直观视觉规划、基于风险的动态手数计算、UTC 交易时间管理。 拖拽式参数线、实时 R:R 计算器、一键下单。 ARMOR 高级保护设置、全局与单笔保本（BE）、多级止盈、移动止损。 ATR 波动率、Fractal 波段高低点、Parabolic SAR、K线
VirtualTradePad One Click Trading Panel
Vladislav Andruschenko
4.59 (74)
实用工具
MetaTrader 5 专业交易面板 —— 图表与键盘一键交易的高效控制中心 一款面向主动交易者的专业 Trading Panel，可让您比标准 MetaTrader 操作方式更快、更直观地完成开仓、平仓、修改、管理与控制。 这不是一个普通的小工具，而是一个为高频手动操作、仓位管理、挂单控制与利润管理而设计的完整交易工作台。 通过这套面板，您可以直接在图表上一键执行交易，通过键盘快速触发核心操作，并借助自动参数计算、图形提示、信息标签以及可视化管理功能，大幅减少重复性操作，让整个交易流程更加流畅、高效且专业。 使用我们的交易面板，您可以直接从图表上一键下单，执行交易操作的速度可比标准 MetaTrader 控件快约 30 倍。 全新高级版本现已推出： 使用 VirtualTradePad PRO SE 升级您的交易流程 — 适用于 MetaTrader 5 和 MetaTrader 4 的新一代专业交易面板。 MT4 版本 | 完整说明 + DEMO + PDF | 如何购买 | 如何安装 | 如何获取日志文件 | 如何测试与优化 | Expforex 的所有产品 为什么交易者会
MT5 To Telegram Signal Bridge
Inakis Srl
5 (2)
实用工具
用我们先进的 Telegram Bridge EA 提升您的交易信号 是时候用专业且视觉上吸引人的实时交易更新来吸引您的受众了。 联系我查看演示并获取试用版本 我们在用户友好功能上进行了大量投资，为客户和提供商创造独特的体验。  SIGNAL BRIDGE 能够为所有业务场景提供 100% 复制器友好的信号，即使在其他 EA 挣扎的情况下也能绕过 Metatrader 逻辑！ 我们的 Telegram Bridge EA 自动将信号、图表截图和详细的绩效报告直接发送到您的 Telegram 群组——无需您动一根手指。 查看 功能输入详细说明手册点击这里！ 主要功能和优势 全面的交易数据 决定在每条消息中显示什么：点数、入场价格、止损、止盈、手数，甚至风险和风险回报比。让您的追随者完全透明。 发送新订单、更新止损止盈、从设置中自定义保本点，发送 100% 复制器友好的部分平仓  超酷图表附件功能 包含每笔交易的截图，显示您的入场点、止损/止盈和整体市场背景。非常适合在每次更新中建立信任和清晰度。 选择图表模板，自定义交易颜色，决定缩放  决定附加位置：所有交易、仅挂单、仅市价单
Quant AI Agents
Ho Tuan Thang
5 (1)
实用工具
Quant AI Agents are independent trading Expert Advisors. Instead of trading using a fixed strategy like other conventional EAs, Quant AI Agents   is a   multi-agent AI trading framework   that turns natural-language strategy prompts into live.  WANT THE SAME RESULTS AS MY LIVE SIGNAL?   Use the exact same brokers I do:   IC MARKETS , IC TRADING   .  Unlike the centralized stock market, Forex has no single, unified price feed.  Every broker sources liquidity from different providers, creating un
Trade Manager DaneTrades
Levi Dane Benjamin
4.23 (30)
实用工具
交易管理器可帮助您快速进入和退出交易，同时自动计算风险。 包括帮助您防止过度交易、报复性交易和情绪化交易的功能。 交易可以自动管理，账户绩效指标可以在图表中可视化。 这些功能使该面板成为所有手动交易者的理想选择，并有助于增强 MetaTrader 5 平台。多语言支持。 MT4版本  |  用户指南+演示 交易经理在策略测试器中不起作用。 如需演示，请参阅用户指南 风险管理 根据%或$自动调整风险 可选择使用固定手数或根据交易量和点自动计算手数 使用 RR、点数或价格设置盈亏平衡止损 追踪止损设置 最大每日损失百分比，在达到目标时自动平仓所有交易。 保护账户免遭过多提款并阻止您过度交易 最大每日损失（以美元为单位）在达到目标时自动关闭所有交易。 保护账户免遭过多提款并阻止您过度交易 一键实现所有交易的盈亏平衡 自动计算从手机/电话发送的交易的风险 OCO 在设置中可用 交易和头寸管理 通过设置每月、每周、每天、每小时或每分钟的最大交易次数，停止过度交易和报复性交易。 高级挂单管理。 调整何时关闭挂单的规则 追踪挂单 支持市价订单和挂单 每日最大利润目标（以美元为单位）以确保头寸并停止
Equity Protect Pro MT5
Shi Jie He
5 (5)
实用工具
Equity Protect Pro：全方位账户保护专家，让您的交易更安心 如果您正在寻找账户保护、净值保护、投资组合保护、多策略保护、利润保护、利润收割、交易安全、风控程序、自动风控、自动清仓、条件清仓、定时清仓、动态清仓、跟踪止损、一键关闭、一键清仓、一键还原等功能，Equity Protect Pro 就是您要找的程序。 它配置简单，当到达预设条件时，可关闭所有图表，同时支持关闭信号订阅（这意味着所有交易程序也将停止运行）。此时，将不再有新订单产生，最后再关闭所有订单，有效防止意外损失，让您在交易过程中高枕无忧。 Equity Protect Pro (Technical Manual) Equity Protect Pro Demo Version for yo u to test   Equity Protect Pro MT4 Demo.ex4        Equity Protect Pro MT5 Demo.ex5 Equity Protect Pro 拥有 14 个核心功能，它们都是独立运行的。您可以根据您的交易策略，选择合适的功能组合使用。这些功能默认为关闭状态，
Telegram To MT5 Copier
Trinh Dat
4.96 (48)
实用工具
The product will copy all telegram signal to MT5 ( which you are member) , also it can work as remote copier.  Easy to set up, copy order instant, can work with almost signal formats, image signal,  s upport to translate other language to English Work with all type of channel or group, even channel have "Restrict Saving Content", work with  multi channel, multi MT5 Work as remote copier: with signal have ticket number, it will copy exactly via ticket number. Support to backtest signal. How to s
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ApexForge Candle Timer Indicator
Po-hsiung Huang
指标
ApexForge Candle Timer ApexForge Candle Timer 是一款專為 MetaTrader 5 設計的輕量級 K 棒倒數指標，可即時顯示目前 K 棒剩餘時間，協助交易者精準掌握每一次收盤時機。對於依賴 K 棒收盤確認訊號、等待價格突破或反轉，以及重視進出場時機的交易者而言，能有效提升交易效率與判斷精準度。 本指標支援所有商品與時間週期，包含外匯、黃金、指數、加密貨幣等市場。介面簡潔美觀，可自由調整字體、字型、顏色、大小、顯示位置以及背景面板，方便依照個人交易版面進行配置，不影響原有圖表閱讀。 內建市場休市偵測功能，當市場停止交易時，可自動顯示 Closed 狀態，避免誤判倒數時間。程式採用高效能設計，經過最佳化處理，僅在需要時更新畫面，具備極低 CPU 使用率，即使同時開啟多個圖表也能保持流暢運作，非常適合長時間監控市場。 ApexForge Candle Timer 不提供任何買賣訊號，而是專注於提供穩定、清晰且可靠的 K 棒倒數資訊，讓交易者能更專注於自己的交易策略，提升整體操作體驗。 主要特色： • 即時顯示 K 棒剩餘時間 • 支援所有時間週期
FREE
ApexForge MA Radar
Po-hsiung Huang
指标
ApexForge MA Radar 轻量级自动均线方向面板 ApexForge MA Radar 是一款专为 MetaTrader 5（MT5）打造的轻量级均线方向分析工具，旨在帮助交易者快速掌握当前市场的均线排列与趋势方向，同时保持极低的系统资源占用。 本指标能够自动识别当前图表上的 EMA（指数移动平均线），无需手动输入均线周期，即可按照均线价格由高到低自动排序，并实时显示每条均线的多头、走平或空头方向，让交易者能够更直观地观察市场结构与趋势变化。 ApexForge MA Radar 采用高效的更新机制，仅在必要时刷新显示内容，有效减少 CPU 占用，不影响 MT5 的运行速度，即使同时开启多个图表或长期运行，也能保持流畅稳定的使用体验，非常适合 VPS 与多屏交易环境。 简洁清晰的面板设计能够减少图表杂乱，让交易者专注于价格行为与趋势分析，无论是剥头皮交易、日内交易、波段交易，还是作为辅助趋势观察工具，都能够快速提供有价值的均线信息，提高分析效率。 功能特色 自动识别当前图表上的 EMA 按均线价格自动排序 实时显示多头、走平、空头方向 自动同步当前图表 极低 CPU 占用
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ApexForge Price Ray Marker
Po-hsiung Huang
指标
ApexForge Price Ray Marker ApexForge Price Ray Marker 是一款專為價格結構分析設計的高效率 MT5 標記工具。 只需按住 Shift 或 Ctrl 並點擊 K 棒，即可快速建立高點或低點的水平射線與價格標籤，大幅提升分析效率，免去手動畫線的繁瑣流程。 本指標專為價格行為（Price Action）、支撐壓力分析、流動性區域與結構交易而設計，適合日內交易、波段交易及多時間框架分析。 功能特色 Shift + 左鍵：快速標記 K 棒高點 Ctrl + 左鍵：快速標記 K 棒低點 再次點擊同一根 K 棒即可移除標記 自動建立水平射線 顯示右側價格標籤 Delete 一鍵清除所有標記 可自由設定： 線條顏色 線條粗細 線條樣式 價格標籤顏色 價格標籤大小 適合對象 Price Action 交易者 ICT / Smart Money Concepts 支撐壓力交易 Breakout / Fake Breakout 分析 Liquidity Trading 多時間框架分析 ApexForge
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ApexForge Quote Paused Notification
Po-hsiung Huang
实用工具
ApexForge Quote Paused Notification 是一款專為 MetaTrader 5 設計的報價監控工具，可即時偵測商品報價是否停止更新，並在報價異常時立即發出通知，協助交易者第一時間發現伺服器中斷、網路斷線、休市或流動性不足等狀況。當市場恢復正常報價後，系統也會同步提醒，避免因價格停止更新而錯過重要交易機會。 本工具採用極輕量化設計，不參與任何交易邏輯，不修改訂單，也不影響 Expert Advisor 或指標的正常運作，適合長時間掛機、自動交易、VPS 以及多商品監控環境使用。無論您是外匯、黃金、指數或 CFD 交易者，都能利用此工具快速掌握市場報價狀態，提升交易安全性與監控效率。 如果您依賴 MT5 長時間自動運行，ApexForge Quote Paused Notification 將成為值得長期配置的實用工具之一。
FREE
ApexForge MA Radar Advanced
Po-hsiung Huang
指标
ApexForge MA Radar Advanced 是專為追求更高效率與更完整市場資訊的交易者所打造的進階版本。在免費版的核心功能基礎上，新增多項專業分析工具，讓您能更快速掌握均線變化、趨勢強度與市場結構，大幅提升交易判斷效率。 Advanced 版本支援多種移動平均線類型（SMA、EMA、SMMA、LWMA），可自動偵測並依價格位置排序，搭配方向箭頭、標準化斜率強度分析、均線價格顯示、面板顯示控制、自訂色彩設定，以及方向變化與排列變化通知，讓您不需反覆檢查每一條均線，即可快速掌握市場現況。 本產品採用低 CPU 使用率設計，即使同時開啟多張圖表，也能維持流暢運作，非常適合需要長時間監控市場的交易者。所有資訊皆集中於簡潔面板中，降低圖表雜訊，同時保留完整的趨勢判讀能力。 如果您希望在免費版的基礎上，獲得更完整的均線分析、更靈活的自訂功能，以及即時提醒機制， ApexForge MA Radar Advanced 將是兼顧功能與價格的最佳選擇，適合專業交易者、波段交易者，以及希望提升交易效率的使用者。
ApexForge MA Radar Professional
Po-hsiung Huang
指标
ApexForge MA Trend Strength Professional 是 ApexForge 系列中功能最完整、最強大的旗艦版本，專為追求專業分析與高效率交易的使用者打造。除了完整的 MA 趨勢強度分析外，Professional 版本提供更多進階功能、更多自訂選項，以及更高的分析自由度，滿足從剝頭皮、日內交易到波段交易等不同操作需求。 指標可自動分析圖表中的移動平均線斜率，並以 Strong Down、Down、Flat、Up、Strong Up 五段式趨勢強度清楚呈現市場狀態，協助交易者快速判斷趨勢是否正在增強、減弱或進入盤整。透過直覺化的介面設計，即使同時監控多個商品與多個時間週期，也能迅速掌握整體市場方向。 Professional 版本支援完整的介面客製化，包括更新頻率、面板位置、顏色配置、文字大小及更多專業設定，並採用極致輕量化架構，不依賴 Tick 更新、不重繪歷史資訊，長時間運行依然保持流暢，適合需要同時開啟多張圖表的專業交易環境。 本指標並非提供買賣訊號，而是提供客觀且一致的趨勢評估，協助交易者建立更有紀律的交易流程。無論搭配價格行為、均線策略、支撐壓力或
筛选:
William Huang
19
William Huang 2026.07.24 08:31 
 

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