Trend Fusion MTF

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    Elham Afsharpour

    Elham Afsharpour

    5 (2)
    我是一名经验丰富的交易软件开发者，拥有 8 年的编程经验，尤其擅长 Python、C++ 和 MQL5。在过去 2 年里，我主要专注于为 MetaTrader 开发 Expert Advisor、 custom indicators、自定义交易工具以及自动化交易系统。
    我已经为不同的交易者和交易策略开发了 300 多个 Expert Advisor 和指标。我的工作内容包括网格系统、马丁格尔逻辑、ICT 概念、Wyckoff 方法、Smart Money、BOS/CHOCH 结构、通道、突破、背离系统、风险管理工具、仪表盘、交易面板以及自定义策略自动化。
    6 产品
  • 版本: 2.10
  • 更新: 9 八月 2026
  • 激活: 5

Trend Fusion MTF

Trend Fusion MTF是一款适用于MetaTrader 5的多时间周期趋势和市场结构指标。

它可以独立分析最多六个选定的时间周期，并在清晰的图表面板中显示每个周期的当前方向。每个时间周期都可以设置不同的权重，使较高时间周期能够对最终趋势强度产生更大的影响。

该指标使用已确认的价格枢轴点以及包括BOS和CHOCH在内的市场结构形态，将每个时间周期分类为：

  • 上升趋势
  • 下降趋势
  • 中性状态
  • 等待确认

工作原理

对于每个已启用的时间周期，Trend Fusion MTF会自动：

  • 扫描之前的K线。
  • 查找初始有效高点和低点枢轴。
  • 检测新的已确认枢轴点。
  • 监控重要市场结构水平的突破。
  • 确认看涨、看跌或中性趋势状态。
  • 将该时间周期的结果加入总加权趋势强度。

每个时间周期都使用其自身的K线数据独立计算。

该指标不需要其他指标、额外的EX5文件或外部资源。

多时间周期面板

面板显示：

  • 所选时间周期
  • 当前趋势方向
  • 时间周期权重
  • 看涨或看跌贡献
  • 总趋势强度
  • 整体趋势状态
  • 时间周期同步状态
  • 可视化强度条

当所有已启用的时间周期都朝同一方向时，指标还可以在图表上绘制趋势同步箭头。

加权趋势强度

每个时间周期都可以设置不同的权重。

例如：

  • 权重为5的H4上升趋势贡献+5。
  • 权重为4的H1下降趋势贡献-4。
  • M15处于中性状态时贡献0。

正的总值表示看涨趋势强度，负的总值表示看跌趋势强度。

这使交易者可以给予较高时间周期更大的重要性。

主要功能

  • 分析最多六个时间周期
  • 每个时间周期独立计算趋势
  • 自动检测初始枢轴点
  • 有效高点和低点枢轴分析
  • BOS和CHOCH市场结构形态
  • 上升、下降和中性趋势状态
  • 可选的中性确认阶段
  • 可配置的时间周期权重
  • 加权趋势强度计算
  • 检测所有时间周期的同步状态
  • 可选的图表箭头
  • 使用影线或收盘价确认突破
  • 可选的ATR枢轴灵敏度
  • 可调节的突破缓冲距离
  • 可自定义的图表面板
  • 不依赖外部指标

输入参数

时间周期设置

每个时间周期都可以配置：

启用时间周期

启用或禁用所选时间周期。

时间周期

选择需要分析的周期。

权重

定义该时间周期对总趋势强度计算的影响程度。

趋势检测设置

初始扫描K线数量

定义查找初始枢轴点时扫描的历史已收盘K线数量。

简单枢轴侧边K线数量

控制确认一个枢轴点所需的左右K线数量。

较高的数值通常会产生更少但更重要的枢轴点。

ATR枢轴模式

允许根据市场波动率自动调整枢轴检测灵敏度。

ATR周期

定义动态枢轴计算使用的ATR周期。

枢轴相等容差

定义比较近似相等枢轴价格时允许的价格差异。

突破模式

选择使用K线影线或K线收盘价检测市场结构突破。

突破缓冲

在结构水平之外增加可选的确认距离。

中性趋势确认

启用后，指标会在确认完整趋势反转之前进入中性状态。

面板设置

面板设置允许自定义：

  • 面板位置
  • 面板宽度
  • 字体和文字大小
  • 趋势颜色
  • 背景颜色
  • 边框和强调颜色
  • 面板透明度
  • 趋势强度条
  • 同步箭头
  • 更新频率

建议用途

Trend Fusion MTF可以帮助交易者：

  • 比较较低和较高时间周期的趋势。
  • 识别看涨或看跌市场结构。
  • 在评估交易机会前确认方向。
  • 避免逆着主要高时间周期趋势交易。
  • 检测市场是否进入中性过渡阶段。
  • 监控多个时间周期的完整趋势同步。

Trend Fusion MTF是一款分析型指标。它不会打开、修改或关闭交易持仓。


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KEENBASE SOFTWARE SOLUTIONS
指标
大多数箭头指标只给你一个信号，然后让你自己去判断剩下的一切。KT Alpha Hunter Arrows 为你提供完整的交易计划。 每一个信号箭头出现时，都会同时绘制一套完整计划：入场线、止损位、四个止盈目标，以及实时优势判断，告诉你当前这个交易品种和时间周期是否值得交易。随附的 Trade Manager EA 会在你手动入场后负责后续执行，让你在市场波动剧烈、情绪干扰明显时也能保持交易纪律。不重绘。仅在K线收盘后确认信号。适用于 Forex、黄金、指数以及任何你在 MT5 上交易的品种。 核心功能 不重绘买入和卖出箭头，只在K线收盘后生成。 每个信号都会显示入场线、结构性止损位和四个止盈目标。 Edge Dashboard 会分别评估当前图表上的买入和卖出机会。 判断系统包括：No Edge、Marginal、Tradeable、Good 或 Strong。 一键 Auto Optimize 按钮可根据当前品种和时间周期自动优化设置。 完整套装包含 Trade Manager EA，并提供五种专为本指标设计的预设交易管理方案。 Prop Firm Risk Panel 可在图表上
TrendProMaster
Temirlan Kdyrkhan
指标
MasterTrend Indicator for MT5 A powerful trend-following and signal-evaluation tool MasterTrend   is a custom MT5 indicator that combines Moving Averages and ATR-based risk/reward logic to generate clear buy/sell signals. It visualizes dynamic SL/TP levels, evaluates past trade outcomes, and displays win/loss statistics in a clean on-chart panel. Key features include: Buy/Sell signals based on MA crossovers ATR-based SL/TP1/TP2/TP3 levels with visual lines and labels Signal outcome tracking wit
ARIPoint
Temirlan Kdyrkhan
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指标
ARIPoint is a powerful trading companion designed to generate high-probability entry signals with dynamic TP/SL/DP levels based on volatility. Built-in performance tracking shows win/loss stats, PP1/PP2 hits, and success rates all updated live. Key Features: Buy/Sell signals with adaptive volatility bands Real-time TP/SL/DP levels based on ATR Built-in MA Filter with optional ATR/StdDev volatility Performance stats panel (Success, Profit/Loss, PP1/PP2) Alerts via popup, sound, push, or email Cu
MasterTrend
Temirlan Kdyrkhan
指标
MasterTrend Indicator for MT5 A powerful trend-following and signal-evaluation tool MasterTrend   is a custom MT5 indicator that combines Moving Averages and ATR-based risk/reward logic to generate clear buy/sell signals. It visualizes dynamic SL/TP levels, evaluates past trade outcomes, and displays win/loss statistics in a clean on-chart panel. Key features include: Buy/Sell signals based on MA crossovers ATR-based SL/TP1/TP2/TP3 levels with visual lines and labels Signal outcome tracking wit
Naked Forex Tweezer Pro indicator for MT5 by ITC
Renaud Herve Francois Candel
指标
Naked Forex Tweezer Pro Indicator Tweezer Pro Indicator is a pattern recognition indicator for Forex, Stocks, Indices, Futures, Commodities and Cryptos. The standard Tweezer is a two bar pattern. Our enhanced version is a multi-bar pattern. We filter the patterns for you so that you only get the     best and most effective patterns   and ignore the noise. The Tweezer pattern is a simple and effective pattern to trade. The strategy that comes with the Tweezer is based on price action. The Twe
Transaction Speed MT5
Ivan Stefanov
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指标
当然，以下是翻译成中文（简体）的版本： 该指标标出市场中显现出 交易兴趣 的区域，并随后显示 订单积累区域 。它的工作方式类似于大规模的订单簿。 这是为 大资金 打造的指标，性能卓越。市场中有任何兴趣，你都能通过它清晰看到。 （这是一个 完全重写的自动化版本 —— 不再需要手动分析。） 交易速度 是一个全新的概念指标，它显示了市场上大订单 何时 、 何地 聚集，并揭示了其背后的意义。它可以在 非常早期 就检测到趋势的变化。 在外汇市场，所谓的“交易量”实际上是误导性的，因为那指的是价格在单位时间内的变化，因此真正的名称应是“交易速度”。 一切都取决于我们如何思考、如何行动、如何分析。 改变分析范式至关重要。 该指标完全重构了外汇市场上“交易量”的概念，用逻辑方式重新定义并应用，从而成为一个 独特而精准的工具 。 使用方法： 默认情况下，指标处于 自动模式 ，可独立用于任何时间周期。如果你希望切换到手动模式，只需点击 Auto / Manual Mode 按钮即可。 在 手动模式 下，所有计算从 2025年1月1日 开始。你可以根据需要更改该日期，以查看不同的分析结果。 最优数据周期
AriX
Temirlan Kdyrkhan
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指标
AriX Indicator for MT5 A powerful trend-following and signal-evaluation tool AriX is a custom MT5 indicator that combines Moving Averages and ATR-based risk/reward logic to generate clear buy/sell signals. It visualizes dynamic SL/TP levels, evaluates past trade outcomes, and displays win/loss statistics in a clean on-chart panel. Key features include: Buy/Sell signals based on MA crossovers ATR-based SL/TP1/TP2/TP3 levels with visual lines and labels Signal outcome tracking with real-time stat
Break Pullback
Arief
指标
MetaTrader 5 智能多层突破与回调探测器 "智能 · 简单 · 快速！" 您是否厌倦了错过高概率的突破入场机会？ 您是否花费数小时扫描多张图表，试图将突破与趋势方向和货币动能对齐——却仍然错过了行情？ Break Pullback 用一个指标解决所有这些问题。 什么是 Break Pullback？ Break Pullback 是一款专业级 MetaTrader 5 指标，专为交易市场结构、突破和趋势延续形态的交易者而设计。 它能实时自动检测多个货币对的突破与回调形态——并通过三层确认过滤每个信号： 结构突破检测——识别图表上的关键突破位 高时间框架日线偏向——将入场与主导日线趋势方向对齐 货币强弱指数——确认配对货币间的动能失衡 结果：更少的虚假信号，更强的信心，更快的执行——无需面对图表过载。 适合哪些交易者？ Break Pullback 专为使用以下方法的交易者设计： 突破与回测策略 市场结构分析（BOS、 OB Order Block 、结构位） 聪明钱概念（SMC）或 ICT 风格入场 趋势跟踪与延续形态 跨外汇和黄金（XAUUSD）的多对扫描 日内和波段
Meravith Scanner
Ivan Stefanov
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指标
MERAVITH SCANNER 是一款适用于 MetaTrader 5 的专业金融市场指标，将多种分析工具整合为一个统一的系统。它基于专有的成交量加权平均价格（VWAP）方法自动完成所有计算，完全消除主观判断。 该指标适用于所有资产类别（外汇、股票、指数、大宗商品、加密货币）以及从 M1 到 Monthly 的所有时间周期。其核心原理是价格跟随成交量。MERAVITH 识别机构资金成交量的集中区域，并从该集中区域中推导出数学上精确的价格水平。它不预测，不推测。它只计算。 使用 MERAVITH SCANNER，您可以在 2–3 分钟内扫描全部 28 个主要外汇货币对的所有时间周期。您也可以扫描任何您选择的市场——例如，大约 100 只股票约需 10 分钟。 该指标计算耗尽水平、平衡线、偏差、统计水平以及目标投射。 图表元素 Origin Point 标记所有计算的起始位置。指标会自动将其放置在最佳位置。红色标签（TOP）表示市场高点并带有看跌倾向。绿色标签（BOTTOM）表示市场低点并带有看涨倾向。 Sentiment Line 是一条动态曲线，反映基于成交量加权计算得出的市场情绪。
Route Lines Prices MT5
Vitalyi Belyh
指标
Route Lines Prices MT5  - 是一款用于寻找潜在交易信号的指标。其简洁的界面包含多种价格行为算法，以及信号终点检测和已完成轨迹的计算。这些算法包括基于所用时间周期的波动率和价格平滑计算。 该指标的主要参数是“ Calculating price values ”。默认值 1 提供均衡的自动计算模式， 无需手动配置即可使用。通过手动更改 2 到 500 之间的值，您可以根据自己的交易系统自定义指标。 该指标内置市场方向指标，由两条移动平均线（快线和慢线）的交叉点表示，在确定自身趋势时可以禁用该指标。 建议在 M1 到 H4 的时间周期内使用该指标。支持所有交易品种。 信号箭头在蜡烛图收盘时生成；不会重绘历史数据。 主图表上会显示重复的箭头。该指标提供多种类型的警报。 内置信号线点计数器，用于计算从信号箭头到信号终点的收盘价。 由于指标不会重绘，信号结果的数值是在信号终点之后计算的，滞后于信号发出后一根K线。 总计数器会将接收到的值相加，以便在相应的图表上方便地调整参数。
Apex Market Structure Pro
Samuel Monga Ilunga
指标
看清市场真正在做什么。   在您眼前实时观察三大市场阶段（收缩、扩张、趋势），并在趋势阶段的早期阶段抓住更优的入场点。   不要再猜测。开始像机构和聪明钱那样解读市场。   Apex Market Structure Pro（MT5 版）是一款精准的聪明钱分析工具，它剥离噪音，向您展示每根 K 线之下的真实结构：流动性、结构转变、吸   筹区域与趋势偏向，全部呈现在一个简洁、专业的图层中。专为厌倦了滞后指标、准备以清晰视角交易的严肃交易者打造。   重要提示：本指标专为 Heikin Ashi（平均足）K 线设计。使用前请将图表切换为 Heikin Ashi，以释放其全部威力。全部分析都围绕 Heikin   Ashi 的价格流构建。正是在这里，Apex Market Structure Pro 发挥出最佳表现。   交易者为何选择 Apex Market Structure Pro：   流动性，一览无遗： 瞬间看清止损池所在之处。卖方与买方流动性会被自动标注。实时关注尚未被扫的价位，捕捉价格攫取流动性并反转的精确时   刻。在聪明钱交易的地方交易。   会说话的结构：
OmniSync Projection
Antonio-alin Teculescu
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指标
Chronos Fractal Engine is an innovative price projection indicator for MetaTrader 5, designed to transform your technical analysis by intelligently identifying and projecting historical price patterns. Built upon an advanced correlation algorithm and the fractal principles of the market, this powerful tool visualizes potential future price movements, giving you a unique edge in your trading decisions. What is Chronos Fractal Engine? At its core, the Chronos Fractal Engine employs a sophisticat
Orderflow Absorption MT5
Chi Sum Poon
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指标
OrderFlow Absorption – 專業級MT5買賣差與吸收訊號指標 釋放真正訂單流分析的力量，OrderFlow Absorption 是MetaTrader 5上最強大的買賣差（Delta）直方圖與吸收訊號指標。專為想看清每一個價格波動背後真相的交易者設計，這個工具揭示了隱藏的買賣壓力與推動市場的吸收事件。 功能特色 買賣差直方圖視覺化：   以清晰的色彩直方圖即時顯示買方與賣方壓力。 吸收訊號偵測：   先進邏輯自動辨識多空吸收事件，及早預警潛在反轉。 圖表標記：   吸收訊號直接標示於主圖表，方便視覺辨識。 彈出式警報：   新吸收訊號出現時即時通知。 自訂門檻：   過濾弱訊號，專注高勝率機會。 資源管理：   高效運算，適用於大型圖表也能流暢運行。 全品種兼容：   適用於任何商品與週期，包括外匯、指數、商品等。 簡易整合：   參數簡單，快速上手與調整。 OrderFlow Absorption 的邏輯說明 OrderFlow Absorption 採用專利演算法，能在沒有完整Tick數據的情況下，估算每根K棒的買賣壓力（Delta）。它分析成交量、價格行為、K
Meravith MT5
Ivan Stefanov
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指标
做市商工具。 Meravith 将： 分析所有时间周期并显示当前正在运行的趋势。 标注流动性区域（成交量均衡区），即多头与空头成交量相等的位置。 在您的图表上直接显示来自不同时间周期的所有流动性水平。 生成并展示基于文本的市场分析供您参考。 根据当前趋势计算目标位、支撑位和止损位。 计算交易的风险回报比。 根据您的账户余额计算仓位大小，并估算潜在利润。 在市场出现重大变化时，Meravith 还会发出警告。 指标的主要线条： 多头/空头成交量衰竭线 —— 作为目标位使用。 趋势线 —— 指示市场趋势方向。根据市场是多头还是空头而改变颜色，并作为趋势支撑。其颜色主要反映市场情绪。 成交量均衡线（Eq）—— Eq（Volume Equilibrium）是系统的核心。它表示买卖双方成交量的平衡点，即市场流动性所在位置。向上突破 Eq 表示多头倾向，向下突破 Eq 表示空头倾向。突破后，应等待回调——当价格回到相反趋势的偏离线或衰竭线附近时。 使用方法：只需将其添加到图表中。 Meravith 可以分析一切——趋势和回调。 趋势线与某条成交量衰竭线之间的距离越大，说明该方向的成交量越高。 趋势
Dynamic Scalper System MT5
Vitalyi Belyh
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指标
“ Dynamic Scalper System MT5 ”指标专为在趋势波内进行剥头皮交易而设计。 已在主要货币对和黄金上进行测试，并可与其他交易工具兼容。 提供顺势短线建仓信号，并提供额外的价格变动支持。 指标原理： 大箭头决定趋势方向。 在趋势波内，我们采用一种生成小箭头形式的剥头皮交易信号的算法。 红色箭头代表看涨方向，蓝色箭头代表看跌方向。 敏感的价格变动线会沿着趋势方向绘制，并与小箭头信号协同作用。 信号运作方式如下：当线在适当时刻出现时，将形成入场信号；在出现线时，持仓；线完成后，平仓。 建议的操作时间范围为M1 - H4。 箭头在当前K线上方形成，如果下一根K线已开仓，则不会重新绘制上一根K线上方的箭头。 输入参数 Trend Wave Period - 趋势方向（大箭头）的周期，改变趋势波的时间间隔。值 1 表示趋势方向的最长持续时间，参数值越大，持续时间越短。 Scalper Arrows Period - 信号箭头（小箭头）的计算周期，改变入场信号的生成频率。值 3 表示最频繁的生成频率，参数值越大，箭头频率越低，准确度越高。 这些参数可以根据不同
Astro Ai Intelligence
Abdul Hamas
指标
您好，交易员！ 大多数散户交易者依赖于滞后的网页脚本。真正具有交易优势需要机构化的架构。 Astro AI 指标并非标准的图表叠加层。它是一个编译后的神经网络，包含两个代理，直接运行在您的终端上。 以下是该系统背后的具体技术： 1. 代理 1：分析师（图神经网络 - GNN） 市场并非孤立的价格柱；它们是相互关联的数据网络。 功能：代理 1 使用图神经网络来映射这些复杂的非线性关系。 优势：标准指标仅考虑单一的历史移动平均线，而我们的 GNN 可以实时处理深层的市场结构关系，在散户交易量发挥作用之前揭示隐藏的相关性。 2. 代理 2：执行器（近端策略优化 - PPO） 模式识别只是成功的一半。基于当前市场波动做出正确的决策，才是预测模型与滞后模型之间的区别所在。 功能：代理 2 使用 PPO（一种先进的强化学习算法）来确定最佳入场点。 优势：它持续调整交易策略，而非使用静态的“超买”或“超卖”线。它会分析当前市场状况并计算最可能的成交点。 执行桥接：通过 ONNX 集成到交易终端 如果执行速度慢，模式识别就毫无用处。我们已通过 ONNX（开放神经网络交换平台）
SMC Pro AI Indicator MT5
Daniel Grigerek
指标
==================================================================== SMC Pro v6.1 APEX AI — XAUUSD Gold Empire MetaTrader 5 指标 · Smart Money Concepts · 预测智能引擎 ==================================================================== SMC Pro v6.1 APEX AI 是一套专业的 Smart Money Concepts 指标系统，专为 MetaTrader 5 上的 XAUUSD（黄金）打造。 它将完整的 SMC 框架——Order Blocks、Liquidity sweeps（流动性扫荡）、Fair Value Gaps、Break of Structure、Change of Character——与 8 个全新的 AI 驱动模块相结合，直接在图表上呈现精准的可视化信号、预测轨迹线、彩色的 SL/TP 风险回报框，以及三级自适应 TP Ladde
Flag Pattern Angelo
Brighton Mufaro Mudzingwa
指标
Brandon Angelo Flag Pattern — how it works This indicator automatically detects classic bull and bear flag chart patterns in real time. The detection happens in three stages for each bar. First it looks for a flagpole — a sharp, strong directional move over a configurable number of bars ( FlagpoleBars , default 5) that must exceed a minimum percentage size ( FlagpoleMinPct ). For a bullish flag the pole must close net higher than it opened; for a bearish flag, net lower. Second it identifies th
Tradable Zones Pro
Mathew Odong
指标
The Zone Trading Indicator is a technical analysis tool for MetaTrader 5 that automatically identifies and displays tradable price zones across multiple timeframes to assist with structured market analysis. The indicator plots Monthly, Weekly, Daily, and H4 tradable zones , allowing traders to view higher- and lower-timeframe price areas simultaneously. These zones are designed to support one-candle–based entry approaches by highlighting predefined areas where price interaction may be monitored.
VTrende Pro
Andrii Diachenko
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指标
VTrende Pro - MTF indicator for trend trading with a display panel for MT5 *** Videos can be translated into any language using subtitles (video language - Russian) Although the signals of the VTrende Pro indicator can be used as signals of a full-fledged trading system, it is recommended to use them in conjunction with the Bill Williams TS. VTrende Pro is an extended version of the VTrende indicator. Difference between Pro version and VTrende: - Time zones - Signal V - signal 1-2 waves -    S
作者的更多信息
Professional Renko Chart MT5
Elham Afsharpour
指标
Professional Renko Chart MT5 Professional Renko Chart MT5 是一款简洁的 MetaTrader 5 Renko 图表指标，用于在独立的指标窗口中显示 Renko 砖块，并可选择直接在主价格图表上显示 Renko 方框。 该指标适合希望在 MetaTrader 5 中使用熟悉 Renko 图表风格的交易者，其视觉效果类似于 TradingView 等现代图表平台中的 Renko 图表显示方式。它可以将普通的基于时间的K线转换为 Renko 砖块，并以简单、清晰、实用的格式显示结果。 多个普通图表K线可能会形成一个 Renko 砖块。Professional Renko Chart MT5 还可以在主价格图表上显示 Renko 方框，并显示每个 Renko 砖块由多少根普通K线形成。 该指标不是智能交易系统 EA。它不会开仓、平仓或管理交易。它只是一个用于图表显示和市场分析的可视化工具。它可用于手动分析、Renko 图表阅读、趋势观察、价格波动过滤以及市场结构分析。 主要功能 在独立的 MT5 指标窗口中显示 Renko 砖块 Ren
Trend Detection Indicator
Elham Afsharpour
指标
一款简洁的 MT5 市场结构趋势检测指标，带有可视化趋势箭头、有效枢轴标记以及可选的结构区域。 STS Structure Trend Detector 是一款简洁的 MetaTrader 5 指标，用于根据价格结构检测市场趋势方向。 STS Structure Trend Detector 专为希望在图表上直接跟踪当前市场结构的交易者而设计。该指标会分析有效高点和有效低点，检测结构性趋势变化，并通过清晰的箭头、枢轴标记和可选结构区域显示结果。 这不是 Expert Advisor，也不会开仓、平仓或管理交易。它只是一个可视化市场结构指标。它可以作为手动交易、人工分析或交易者自有策略中的附加确认工具。 主要功能 基于市场结构的趋势检测 可视化上升趋势和下降趋势箭头 图表上的有效高点和有效低点标记 有效枢轴之间的可选价格结构区域 用于更深入分析的可选简单枢轴显示 简洁的主图窗口显示 无交易逻辑 无订单、无持仓管理、无资金管理 适合手动市场分析 它如何帮助交易者 该指标帮助交易者根据价格结构行为识别当前市场方向。它不会显示大量不必要的信号，而是专注于重要的市场转折点和趋势变化。这使图表更加
Channel Detector Indicator
Elham Afsharpour
指标
ATD Channel Pattern Detector 是一款 MetaTrader 5 指标，用于在图表上直接检测并绘制价格通道。 ATD Channel Pattern Detector 是一种可视化技术分析工具，旨在根据价格走势识别可能的上升通道、下降通道和水平通道结构。该指标会扫描历史K线，使用其内部形态检测逻辑识别通道形态，并在图表上绘制检测到的通道线。 该指标不是 Expert Advisor 交易机器人。它不会开仓、平仓或管理交易。它只会分析图表，并以可视化方式显示检测到的通道结构。它可以作为手动图表分析、主观交易、市场结构复盘以及技术分析确认的辅助工具。 该指标可以使用不同颜色绘制看涨、看跌和中性结构的通道。当检测到新通道时，它还可以提供可选的弹窗提醒、声音提醒和邮件提醒。 主要功能 检测图表上的价格通道结构 自动绘制通道线 支持看涨、看跌和中性通道颜色 直接在所选图表品种和时间周期上运行 可选弹窗提醒 可选声音提醒，并使用内置声音资源 可通过 MetaTrader 5 邮件设置发送可选邮件提醒 清晰的输入参数分组，便于设置 仅作为指标工具使用，不执行任何交易操作 工
News Guard Pro
Elham Afsharpour
实用工具
NewsGuard Pro for MetaTrader 5 NewsGuard Pro 是一款适用于 MetaTrader 5 的经济新闻过滤器、交易保护工具、图表信息面板和持仓保护智能交易程序。 它可以监控与所选交易品种和货币相关的经济事件，在新闻前后创建可配置的交易限制时间，检测异常点差，在图表上显示即将公布的新闻，并在限制期间保护已有持仓。 NewsGuard Pro 不生成交易信号，也不会主动开仓。它主要作为手动交易者和兼容 EA 的风险保护层使用。 主要功能 支持 MetaTrader 5 经济日历 内置历史 CSV 数据，可用于策略测试器 在一个图表上监控多个交易品种 支持低、中、高影响力新闻过滤 每种新闻影响级别可设置不同的限制时间 重大事件可增加额外保护时间 自动或手动选择相关货币 固定点差和自适应点差保护 新闻后点差恢复监控 多种持仓保护模式 新闻前删除挂单 在限制期间紧急关闭新开仓位 高影响新闻前的警戒区域 为兼容 EA 提供建议手数倍率 手动 Pause 和 Resume 按钮 弹窗、推送和声音提醒 可移动并自动适应图表大小的信息面板 新闻线、事件标记和限制时间
TTP MT5 to Telegram Signal Sender
Elham Afsharpour
实用工具
适用于MT5的 Telegram Trade Publisher 通过可自定义消息、图表截图和清晰有序的交易更新，将MetaTrader 5持仓活动直接发布到您自己的Telegram私聊、群组或频道。 Telegram Trade Publisher是一款面向交易者、信号提供者和交易社区的监控与发布工具。它可以监控整个MT5账户中的持仓，并通过Telegram Bot API报告所选择的事件。 本工具不会开仓、平仓或修改交易。 主要功能 新持仓通知，包括交易品种、方向、交易量、入场价、Stop Loss、Take Profit、风险、风险回报比、时间和持仓详细信息 新持仓可选择附带图表截图 截图和开仓消息作为一条带说明文字的Telegram图片消息一起发送 持仓交易量增加通知 部分平仓和全部平仓通知 Stop Loss和Take Profit修改提醒 分别检测保本和移动止损 风险百分比变化通知 后续更新可以直接回复原始开仓消息 终端重新启动后仍保留消息关联 可监控手动交易、EA交易或指定的Magic Number 可包含或排除指定的Magic Number 可选择按交易品种列表进行过滤
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