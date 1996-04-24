Trend Fusion MTF
- 指标
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Elham Afsharpour我是一名经验丰富的交易软件开发者，拥有 8 年的编程经验，尤其擅长 Python、C++ 和 MQL5。在过去 2 年里，我主要专注于为 MetaTrader 开发 Expert Advisor、 custom indicators、自定义交易工具以及自动化交易系统。
我已经为不同的交易者和交易策略开发了 300 多个 Expert Advisor 和指标。我的工作内容包括网格系统、马丁格尔逻辑、ICT 概念、Wyckoff 方法、Smart Money、BOS/CHOCH 结构、通道、突破、背离系统、风险管理工具、仪表盘、交易面板以及自定义策略自动化。
- 版本: 2.10
- 更新: 9 八月 2026
- 激活: 5
Trend Fusion MTF
Trend Fusion MTF是一款适用于MetaTrader 5的多时间周期趋势和市场结构指标。
它可以独立分析最多六个选定的时间周期，并在清晰的图表面板中显示每个周期的当前方向。每个时间周期都可以设置不同的权重，使较高时间周期能够对最终趋势强度产生更大的影响。
该指标使用已确认的价格枢轴点以及包括BOS和CHOCH在内的市场结构形态，将每个时间周期分类为：
- 上升趋势
- 下降趋势
- 中性状态
- 等待确认
工作原理
对于每个已启用的时间周期，Trend Fusion MTF会自动：
- 扫描之前的K线。
- 查找初始有效高点和低点枢轴。
- 检测新的已确认枢轴点。
- 监控重要市场结构水平的突破。
- 确认看涨、看跌或中性趋势状态。
- 将该时间周期的结果加入总加权趋势强度。
每个时间周期都使用其自身的K线数据独立计算。
该指标不需要其他指标、额外的EX5文件或外部资源。
多时间周期面板
面板显示：
- 所选时间周期
- 当前趋势方向
- 时间周期权重
- 看涨或看跌贡献
- 总趋势强度
- 整体趋势状态
- 时间周期同步状态
- 可视化强度条
当所有已启用的时间周期都朝同一方向时，指标还可以在图表上绘制趋势同步箭头。
加权趋势强度
每个时间周期都可以设置不同的权重。
例如：
- 权重为5的H4上升趋势贡献+5。
- 权重为4的H1下降趋势贡献-4。
- M15处于中性状态时贡献0。
正的总值表示看涨趋势强度，负的总值表示看跌趋势强度。
这使交易者可以给予较高时间周期更大的重要性。
主要功能
- 分析最多六个时间周期
- 每个时间周期独立计算趋势
- 自动检测初始枢轴点
- 有效高点和低点枢轴分析
- BOS和CHOCH市场结构形态
- 上升、下降和中性趋势状态
- 可选的中性确认阶段
- 可配置的时间周期权重
- 加权趋势强度计算
- 检测所有时间周期的同步状态
- 可选的图表箭头
- 使用影线或收盘价确认突破
- 可选的ATR枢轴灵敏度
- 可调节的突破缓冲距离
- 可自定义的图表面板
- 不依赖外部指标
输入参数
时间周期设置
每个时间周期都可以配置：
启用时间周期
启用或禁用所选时间周期。
时间周期
选择需要分析的周期。
权重
定义该时间周期对总趋势强度计算的影响程度。
趋势检测设置
初始扫描K线数量
定义查找初始枢轴点时扫描的历史已收盘K线数量。
简单枢轴侧边K线数量
控制确认一个枢轴点所需的左右K线数量。
较高的数值通常会产生更少但更重要的枢轴点。
ATR枢轴模式
允许根据市场波动率自动调整枢轴检测灵敏度。
ATR周期
定义动态枢轴计算使用的ATR周期。
枢轴相等容差
定义比较近似相等枢轴价格时允许的价格差异。
突破模式
选择使用K线影线或K线收盘价检测市场结构突破。
突破缓冲
在结构水平之外增加可选的确认距离。
中性趋势确认
启用后，指标会在确认完整趋势反转之前进入中性状态。
面板设置
面板设置允许自定义：
- 面板位置
- 面板宽度
- 字体和文字大小
- 趋势颜色
- 背景颜色
- 边框和强调颜色
- 面板透明度
- 趋势强度条
- 同步箭头
- 更新频率
建议用途
Trend Fusion MTF可以帮助交易者：
- 比较较低和较高时间周期的趋势。
- 识别看涨或看跌市场结构。
- 在评估交易机会前确认方向。
- 避免逆着主要高时间周期趋势交易。
- 检测市场是否进入中性过渡阶段。
- 监控多个时间周期的完整趋势同步。
Trend Fusion MTF是一款分析型指标。它不会打开、修改或关闭交易持仓。