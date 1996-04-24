Trend Fusion MTF

Trend Fusion MTF是一款适用于MetaTrader 5的多时间周期趋势和市场结构指标。

它可以独立分析最多六个选定的时间周期，并在清晰的图表面板中显示每个周期的当前方向。每个时间周期都可以设置不同的权重，使较高时间周期能够对最终趋势强度产生更大的影响。

该指标使用已确认的价格枢轴点以及包括BOS和CHOCH在内的市场结构形态，将每个时间周期分类为：

上升趋势

下降趋势

中性状态

等待确认

工作原理

对于每个已启用的时间周期，Trend Fusion MTF会自动：

扫描之前的K线。

查找初始有效高点和低点枢轴。

检测新的已确认枢轴点。

监控重要市场结构水平的突破。

确认看涨、看跌或中性趋势状态。

将该时间周期的结果加入总加权趋势强度。

每个时间周期都使用其自身的K线数据独立计算。

该指标不需要其他指标、额外的EX5文件或外部资源。

多时间周期面板

面板显示：

所选时间周期

当前趋势方向

时间周期权重

看涨或看跌贡献

总趋势强度

整体趋势状态

时间周期同步状态

可视化强度条

当所有已启用的时间周期都朝同一方向时，指标还可以在图表上绘制趋势同步箭头。

加权趋势强度

每个时间周期都可以设置不同的权重。

例如：

权重为5的H4上升趋势贡献+5。

权重为4的H1下降趋势贡献-4。

M15处于中性状态时贡献0。

正的总值表示看涨趋势强度，负的总值表示看跌趋势强度。

这使交易者可以给予较高时间周期更大的重要性。

主要功能

分析最多六个时间周期

每个时间周期独立计算趋势

自动检测初始枢轴点

有效高点和低点枢轴分析

BOS和CHOCH市场结构形态

上升、下降和中性趋势状态

可选的中性确认阶段

可配置的时间周期权重

加权趋势强度计算

检测所有时间周期的同步状态

可选的图表箭头

使用影线或收盘价确认突破

可选的ATR枢轴灵敏度

可调节的突破缓冲距离

可自定义的图表面板

不依赖外部指标

输入参数

时间周期设置

每个时间周期都可以配置：

启用时间周期

启用或禁用所选时间周期。

时间周期

选择需要分析的周期。

权重

定义该时间周期对总趋势强度计算的影响程度。

趋势检测设置

初始扫描K线数量

定义查找初始枢轴点时扫描的历史已收盘K线数量。

简单枢轴侧边K线数量

控制确认一个枢轴点所需的左右K线数量。

较高的数值通常会产生更少但更重要的枢轴点。

ATR枢轴模式

允许根据市场波动率自动调整枢轴检测灵敏度。

ATR周期

定义动态枢轴计算使用的ATR周期。

枢轴相等容差

定义比较近似相等枢轴价格时允许的价格差异。

突破模式

选择使用K线影线或K线收盘价检测市场结构突破。

突破缓冲

在结构水平之外增加可选的确认距离。

中性趋势确认

启用后，指标会在确认完整趋势反转之前进入中性状态。

面板设置

面板设置允许自定义：

面板位置

面板宽度

字体和文字大小

趋势颜色

背景颜色

边框和强调颜色

面板透明度

趋势强度条

同步箭头

更新频率

建议用途

Trend Fusion MTF可以帮助交易者：

比较较低和较高时间周期的趋势。

识别看涨或看跌市场结构。

在评估交易机会前确认方向。

避免逆着主要高时间周期趋势交易。

检测市场是否进入中性过渡阶段。

监控多个时间周期的完整趋势同步。

Trend Fusion MTF是一款分析型指标。它不会打开、修改或关闭交易持仓。