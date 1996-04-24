Trend Fusion MTF

Trend Fusion MTF — это мультитаймфреймовый индикатор тренда и рыночной структуры для MetaTrader 5.

Он независимо анализирует до шести выбранных таймфреймов и отображает их текущее направление на удобной информационной панели. Для каждого таймфрейма можно установить отдельный вес, благодаря чему старшие таймфреймы могут сильнее влиять на итоговое значение силы тренда.

Индикатор использует подтвержденные ценовые пивоты и модели рыночной структуры, включая BOS и CHOCH, чтобы классифицировать каждый таймфрейм как:

Восходящий тренд

Нисходящий тренд

Нейтральное состояние

Ожидание подтверждения

Как работает индикатор

Для каждого включенного таймфрейма Trend Fusion MTF автоматически:

Анализирует предыдущие свечи.

Находит начальные действительные максимумы и минимумы.

Определяет новые подтвержденные пивоты.

Отслеживает пробои важных уровней рыночной структуры.

Подтверждает бычье, медвежье или нейтральное состояние.

Добавляет результат таймфрейма к общей взвешенной силе тренда.

Каждый таймфрейм рассчитывается отдельно на основе собственных свечных данных.

Индикатор не требует другого индикатора, дополнительного EX5-файла или внешнего ресурса.

Мультитаймфреймовая панель

Панель отображает:

Выбранный таймфрейм

Текущее направление тренда

Вес таймфрейма

Бычий или медвежий вклад

Общую силу тренда

Общее состояние тренда

Статус согласованности таймфреймов

Визуальную шкалу силы

Когда все включенные таймфреймы совпадают по направлению, индикатор также может отображать стрелку согласованного тренда на графике.

Взвешенная сила тренда

Каждому таймфрейму можно назначить отдельный вес.

Например:

Восходящий тренд H4 с весом 5 добавляет +5.

Нисходящий тренд H1 с весом 4 добавляет -4.

Нейтральный M15 добавляет 0.

Положительное итоговое значение указывает на бычью силу тренда, а отрицательное — на медвежью.

Это позволяет трейдеру придавать большее значение старшим таймфреймам.

Основные возможности

Анализ до шести таймфреймов

Независимый расчет тренда для каждого таймфрейма

Автоматическое определение начальных пивотов

Анализ действительных максимумов и минимумов

Использование моделей рыночной структуры BOS и CHOCH

Восходящее, нисходящее и нейтральное состояния

Дополнительный нейтральный этап подтверждения

Настраиваемые веса таймфреймов

Расчет взвешенной силы тренда

Определение согласованности всех таймфреймов

Дополнительные стрелки на графике

Определение пробоя по тени или закрытию свечи

Дополнительная чувствительность пивотов на основе ATR

Настраиваемый буфер пробоя

Настраиваемая информационная панель

Отсутствие зависимости от внешних индикаторов

Входные параметры

Настройки таймфреймов

Для каждого таймфрейма можно настроить:

Включить таймфрейм

Включает или отключает анализ выбранного таймфрейма.

Таймфрейм

Выбирает период для анализа.

Вес

Определяет, насколько сильно выбранный таймфрейм влияет на общий расчет силы тренда.

Настройки определения тренда

Количество баров для начального сканирования

Определяет количество закрытых исторических свечей, используемых для поиска начальных пивотов.

Количество боковых баров пивота

Определяет количество свечей, необходимое для подтверждения пивота.

Более высокие значения обычно создают меньше пивотов, но делают их более значимыми.

Режим пивотов на основе ATR

Позволяет автоматически изменять чувствительность определения пивотов в зависимости от волатильности рынка.

Период ATR

Определяет период ATR, используемый для динамического расчета пивотов.

Допуск равенства пивотов

Определяет допустимую разницу между приблизительно равными ценами пивотов.

Режим пробоя

Позволяет определять пробой рыночной структуры по теням свечей или по ценам закрытия.

Буфер пробоя

Добавляет дополнительное расстояние подтверждения за уровнем рыночной структуры.

Подтверждение нейтрального тренда

Когда параметр включен, индикатор переходит в нейтральное состояние перед подтверждением полного разворота тренда.

Настройки панели

Настройки панели позволяют изменить:

Положение панели

Ширину панели

Шрифт и размер текста

Цвета тренда

Цвета фона

Цвет рамки и акцентов

Прозрачность панели

Шкалу силы тренда

Стрелки согласованности

Частоту обновления

Рекомендуемое использование

Trend Fusion MTF может помочь трейдерам:

Сравнивать тренды младших и старших таймфреймов.

Определять бычью или медвежью рыночную структуру.

Подтверждать направление перед оценкой торговой возможности.

Избегать торговли против доминирующего тренда старшего таймфрейма.

Определять переход рынка в нейтральное состояние.

Отслеживать полную согласованность трендов на нескольких таймфреймах.

Trend Fusion MTF является аналитическим индикатором. Он не открывает, не изменяет и не закрывает торговые позиции.