Trend Fusion MTF

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  • Elham Afsharpour
    Elham Afsharpour

    Elham Afsharpour

    5 (2)
    Я опытный разработчик программного обеспечения для трейдинга с 8-летним опытом программирования, особенно в Python, C++ и MQL5. Последние 2 года я в основном занимаюсь разработкой Expert Advisors, пользовательских индикаторов, торговых инструментов и систем автоматизации для MetaTrader.
    6 продуктов
  • Версия: 2.10
  • Обновлено: 9 августа 2026
  • Активации: 5

Trend Fusion MTF

Trend Fusion MTF — это мультитаймфреймовый индикатор тренда и рыночной структуры для MetaTrader 5.

Он независимо анализирует до шести выбранных таймфреймов и отображает их текущее направление на удобной информационной панели. Для каждого таймфрейма можно установить отдельный вес, благодаря чему старшие таймфреймы могут сильнее влиять на итоговое значение силы тренда.

Индикатор использует подтвержденные ценовые пивоты и модели рыночной структуры, включая BOS и CHOCH, чтобы классифицировать каждый таймфрейм как:

  • Восходящий тренд
  • Нисходящий тренд
  • Нейтральное состояние
  • Ожидание подтверждения

Как работает индикатор

Для каждого включенного таймфрейма Trend Fusion MTF автоматически:

  • Анализирует предыдущие свечи.
  • Находит начальные действительные максимумы и минимумы.
  • Определяет новые подтвержденные пивоты.
  • Отслеживает пробои важных уровней рыночной структуры.
  • Подтверждает бычье, медвежье или нейтральное состояние.
  • Добавляет результат таймфрейма к общей взвешенной силе тренда.

Каждый таймфрейм рассчитывается отдельно на основе собственных свечных данных.

Индикатор не требует другого индикатора, дополнительного EX5-файла или внешнего ресурса.

Мультитаймфреймовая панель

Панель отображает:

  • Выбранный таймфрейм
  • Текущее направление тренда
  • Вес таймфрейма
  • Бычий или медвежий вклад
  • Общую силу тренда
  • Общее состояние тренда
  • Статус согласованности таймфреймов
  • Визуальную шкалу силы

Когда все включенные таймфреймы совпадают по направлению, индикатор также может отображать стрелку согласованного тренда на графике.

Взвешенная сила тренда

Каждому таймфрейму можно назначить отдельный вес.

Например:

  • Восходящий тренд H4 с весом 5 добавляет +5.
  • Нисходящий тренд H1 с весом 4 добавляет -4.
  • Нейтральный M15 добавляет 0.

Положительное итоговое значение указывает на бычью силу тренда, а отрицательное — на медвежью.

Это позволяет трейдеру придавать большее значение старшим таймфреймам.

Основные возможности

  • Анализ до шести таймфреймов
  • Независимый расчет тренда для каждого таймфрейма
  • Автоматическое определение начальных пивотов
  • Анализ действительных максимумов и минимумов
  • Использование моделей рыночной структуры BOS и CHOCH
  • Восходящее, нисходящее и нейтральное состояния
  • Дополнительный нейтральный этап подтверждения
  • Настраиваемые веса таймфреймов
  • Расчет взвешенной силы тренда
  • Определение согласованности всех таймфреймов
  • Дополнительные стрелки на графике
  • Определение пробоя по тени или закрытию свечи
  • Дополнительная чувствительность пивотов на основе ATR
  • Настраиваемый буфер пробоя
  • Настраиваемая информационная панель
  • Отсутствие зависимости от внешних индикаторов

Входные параметры

Настройки таймфреймов

Для каждого таймфрейма можно настроить:

Включить таймфрейм

Включает или отключает анализ выбранного таймфрейма.

Таймфрейм

Выбирает период для анализа.

Вес

Определяет, насколько сильно выбранный таймфрейм влияет на общий расчет силы тренда.

Настройки определения тренда

Количество баров для начального сканирования

Определяет количество закрытых исторических свечей, используемых для поиска начальных пивотов.

Количество боковых баров пивота

Определяет количество свечей, необходимое для подтверждения пивота.

Более высокие значения обычно создают меньше пивотов, но делают их более значимыми.

Режим пивотов на основе ATR

Позволяет автоматически изменять чувствительность определения пивотов в зависимости от волатильности рынка.

Период ATR

Определяет период ATR, используемый для динамического расчета пивотов.

Допуск равенства пивотов

Определяет допустимую разницу между приблизительно равными ценами пивотов.

Режим пробоя

Позволяет определять пробой рыночной структуры по теням свечей или по ценам закрытия.

Буфер пробоя

Добавляет дополнительное расстояние подтверждения за уровнем рыночной структуры.

Подтверждение нейтрального тренда

Когда параметр включен, индикатор переходит в нейтральное состояние перед подтверждением полного разворота тренда.

Настройки панели

Настройки панели позволяют изменить:

  • Положение панели
  • Ширину панели
  • Шрифт и размер текста
  • Цвета тренда
  • Цвета фона
  • Цвет рамки и акцентов
  • Прозрачность панели
  • Шкалу силы тренда
  • Стрелки согласованности
  • Частоту обновления

Рекомендуемое использование

Trend Fusion MTF может помочь трейдерам:

  • Сравнивать тренды младших и старших таймфреймов.
  • Определять бычью или медвежью рыночную структуру.
  • Подтверждать направление перед оценкой торговой возможности.
  • Избегать торговли против доминирующего тренда старшего таймфрейма.
  • Определять переход рынка в нейтральное состояние.
  • Отслеживать полную согласованность трендов на нескольких таймфреймах.

Trend Fusion MTF является аналитическим индикатором. Он не открывает, не изменяет и не закрывает торговые позиции.


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Route Lines Prices MT5  - индикатор разработанный для поиска потенциальных торговых сигналов. Простой интерфейс индикатора содержит в себе множество алгоритмов поведения цены, а также определение окончания сигналов и расчет пройденных траекторий. В алгоритмах содержатся расчеты волатильности и сглаживания цены в соответствии с используемыми тайм-фреймами. Индикатор имеет основной параметр для изменения значений " Calculating price values ". Значение по умолчанию 1 имеет сбалансированную автомат
Apex Market Structure Pro
Samuel Monga Ilunga
Индикаторы
Увидьте, что рынок делает на самом деле.   Наблюдайте за 3 фазами рынка вживую прямо перед собой (Сжатие, Расширение, Тренд) и открывайте более удачные входы на ранней   стадии фазы Тренда.      Хватит гадать. Начните читать рынок так, как это делают институции и умные деньги.   Apex Market Structure Pro для MT5 — это точный инструмент анализа умных денег, который убирает шум и показывает истинную   структуру под каждой свечой: ликвидность, смены структуры, зоны накопления и уклон тренда — всё
Tradable Zones Pro
Mathew Odong
Индикаторы
The Zone Trading Indicator is a technical analysis tool for MetaTrader 5 that automatically identifies and displays tradable price zones across multiple timeframes to assist with structured market analysis. The indicator plots Monthly, Weekly, Daily, and H4 tradable zones , allowing traders to view higher- and lower-timeframe price areas simultaneously. These zones are designed to support one-candle–based entry approaches by highlighting predefined areas where price interaction may be monitored.
OmniSync Projection
Antonio-alin Teculescu
5 (1)
Индикаторы
Chronos Fractal Engine is an innovative price projection indicator for MetaTrader 5, designed to transform your technical analysis by intelligently identifying and projecting historical price patterns. Built upon an advanced correlation algorithm and the fractal principles of the market, this powerful tool visualizes potential future price movements, giving you a unique edge in your trading decisions. What is Chronos Fractal Engine? At its core, the Chronos Fractal Engine employs a sophisticat
Orderflow Absorption MT5
Chi Sum Poon
5 (1)
Индикаторы
OrderFlow Absorption – Профессиональный индикатор дельты и сигналов абсорбции для MT5 Откройте для себя настоящую силу анализа потока ордеров с OrderFlow Absorption – лучшим индикатором дельты и сигналов абсорбции для MetaTrader 5. Этот инструмент создан для трейдеров, которые хотят видеть, что действительно происходит за каждым движением цены, выявляя скрытое давление покупателей/продавцов и события абсорбции, которые двигают рынок. Возможности Визуализация дельты:   Мгновенно определяйте давле
Dynamic Scalper System MT5
Vitalyi Belyh
5 (1)
Индикаторы
Индикатор " Dynamic Scalper System MT5 " разработан для скальпингового метода торговли внутри трендовых волн. Тестировался на основных валютных парах и золоте, возможна совместимость с другими торговыми инструментами. Дает сигналы для кратковременного открытия позиций по тренду с дополнительным сопровождением движения цены. Принцип действия индикатора. Большие стрелки определяют направление тренда. Внутри трендовых волн действует алгоритм генерации сигналов для скальпинга в виде маленьких ст
Astro Ai Intelligence
Abdul Hamas
Индикаторы
Привет, трейдер! Большинство розничных трейдеров полагаются на запаздывающие веб-скрипты. Для торговли с истинным преимуществом необходима институциональная архитектура. Индикатор Astro AI — это не стандартное наложение графика. Это скомпилированная нейронная сеть с двумя агентами, работающая непосредственно на вашем терминале. Вот точная технология, лежащая в основе системы: 1. Агент 1: Аналитик (Графовые нейронные сети — GNN) Рынки — это не просто изолированные ценовые бары; это взаимосвяз
SMC Pro AI Indicator MT5
Daniel Grigerek
Индикаторы
==================================================================== SMC Pro v6.1 APEX AI — XAUUSD Gold Empire Индикатор для MetaTrader 5 · Smart Money Concepts · Движок предиктивного интеллекта ==================================================================== SMC Pro v6.1 APEX AI — это профессиональная индикаторная система на основе Smart Money Concepts, созданная исключительно для XAUUSD (золото) на платформе MetaTrader 5. Она объединяет полный набор SMC — Order Blocks, снятие ликвидност
Flag Pattern Angelo
Brighton Mufaro Mudzingwa
Индикаторы
Brandon Angelo Flag Pattern — how it works This indicator automatically detects classic bull and bear flag chart patterns in real time. The detection happens in three stages for each bar. First it looks for a flagpole — a sharp, strong directional move over a configurable number of bars ( FlagpoleBars , default 5) that must exceed a minimum percentage size ( FlagpoleMinPct ). For a bullish flag the pole must close net higher than it opened; for a bearish flag, net lower. Second it identifies th
VTrende Pro
Andrii Diachenko
5 (1)
Индикаторы
VTrende Pro - МТФ индикатор для трендовой торговли с панелью индикации для МТ5 !!! - Подробное описание на русском языке под видео (на Youtube) - !!! Хотя сигналы индикатора VTrende Pro можно использовать, как сигналы полноценной торговой системы, рекомендуется применять их в связке с ТС Билла Вильямса. VTrende Pro - это расширенная версия индикатора VTrende . Отличие Pro версии от VTrende: - Временные зоны - Сигнал V - сигнал 1-2 волн Основная задача индикатора - определить точки изменения н
SMC Fibo Levels Pack
Jing Bo Wu
Индикаторы
This indicator automatically detects internal & swing market structure, Fibonacci Retracement and Fibo Levels. Features Full internal & swing market structure labeling in real-time Fibonacci Retracement Fibonacci Levels After purchasing the indicator, the full source code is provided, and via indicator buffers it can be easily integrated into your Expert Advisors (EAs) for automated trading strategies.
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