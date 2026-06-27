Trend Detection Indicator

一款简洁的 MT5 市场结构趋势检测指标，带有可视化趋势箭头、有效枢轴标记以及可选的结构区域。

STS Structure Trend Detector 是一款简洁的 MetaTrader 5 指标，用于根据价格结构检测市场趋势方向。

STS Structure Trend Detector 专为希望在图表上直接跟踪当前市场结构的交易者而设计。该指标会分析有效高点和有效低点，检测结构性趋势变化，并通过清晰的箭头、枢轴标记和可选结构区域显示结果。

这不是 Expert Advisor，也不会开仓、平仓或管理交易。它只是一个可视化市场结构指标。它可以作为手动交易、人工分析或交易者自有策略中的附加确认工具。

主要功能

基于市场结构的趋势检测

可视化上升趋势和下降趋势箭头

图表上的有效高点和有效低点标记

有效枢轴之间的可选价格结构区域

用于更深入分析的可选简单枢轴显示

简洁的主图窗口显示

无交易逻辑

无订单、无持仓管理、无资金管理

适合手动市场分析

它如何帮助交易者

该指标帮助交易者根据价格结构行为识别当前市场方向。它不会显示大量不必要的信号，而是专注于重要的市场转折点和趋势变化。这使图表更加简洁，也更容易阅读。

它可以用于：

确认趋势方向

分析市场结构

过滤手动入场信号

检查更高时间周期的方向偏向

查看支撑与阻力结构

可视化研究有效高点和有效低点

使用要求

该指标适用于 MetaTrader 5。

在使用该指标之前，用户应正确设置初始结构点。该指标需要初始有效高点蜡烛时间和初始有效低点蜡烛时间。这两个点将作为图表上的起始结构参考。

为了获得最佳效果：

请在已加载足够历史数据的图表上使用该指标

请仔细设置初始高点和低点蜡烛时间

请选择正确的初始趋势方向

请使用符合自己交易方法的交易品种和时间周期

在用于真实市场分析之前，请先在模拟图表上测试设置

指标结构

该指标由多个清晰的输入参数部分组成：

初始结构

此部分定义指标使用的第一个有效结构点。

主要输入参数：

初始有效高点蜡烛时间

初始有效低点蜡烛时间

初始趋势方向

吸附到最近K线选项

最大吸附距离（分钟）

结构逻辑

此部分控制整体结构确认行为。

主要输入参数：

简单枢轴两侧K线数量

相等高点/低点容差

突破确认模式

突破缓冲

启动时处理历史数据

确认有效枢轴后重置反向搜索

趋势箭头

此部分控制趋势变化箭头在图表上的显示方式。

主要输入参数：

显示或隐藏趋势箭头

箭头与蜡烛的距离

上升趋势箭头样式

下降趋势箭头样式

箭头大小

上升趋势颜色

下降趋势颜色

有效枢轴标记

此部分控制已确认的有效高点和有效低点的显示。

主要输入参数：

显示或隐藏有效枢轴标记

简单枢轴显示

此部分主要适用于希望可视化研究内部简单枢轴结构的用户。

主要输入参数：

显示或隐藏简单枢轴标记

有效枢轴区域

此部分控制在重要枢轴区域之间绘制的可选结构区域。

主要输入参数：

显示或隐藏有效枢轴区域

区域百分比

高点区域颜色

低点区域颜色

矩形透明度

在背景中绘制矩形

常规设置

此部分包含常规显示设置和图表对象设置。

主要输入参数：

初始化时清除旧对象

反初始化时删除对象

重要说明

STS Structure Trend Detector 是一个分析工具，而不是交易机器人。它不保证交易结果，也不能替代风险管理或个人交易判断。该指标旨在帮助交易者更清晰地阅读市场结构，并做出更有依据的手动决策。

在真实交易环境中使用之前，请始终先在模拟账户或历史图表上测试该指标。