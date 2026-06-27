Trend Detection Indicator

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  • Elham Afsharpour
    Elham Afsharpour

    Elham Afsharpour

    5 (2)
    我是一名经验丰富的交易软件开发者，拥有 8 年的编程经验，尤其擅长 Python、C++ 和 MQL5。在过去 2 年里，我主要专注于为 MetaTrader 开发 Expert Advisor、 custom indicators、自定义交易工具以及自动化交易系统。
    我已经为不同的交易者和交易策略开发了 300 多个 Expert Advisor 和指标。我的工作内容包括网格系统、马丁格尔逻辑、ICT 概念、Wyckoff 方法、Smart Money、BOS/CHOCH 结构、通道、突破、背离系统、风险管理工具、仪表盘、交易面板以及自定义策略自动化。
    6 产品
  • 版本: 1.2
  • 更新: 19 七月 2026
  • 激活: 5

一款简洁的 MT5 市场结构趋势检测指标，带有可视化趋势箭头、有效枢轴标记以及可选的结构区域。

STS Structure Trend Detector 是一款简洁的 MetaTrader 5 指标，用于根据价格结构检测市场趋势方向。

STS Structure Trend Detector 专为希望在图表上直接跟踪当前市场结构的交易者而设计。该指标会分析有效高点和有效低点，检测结构性趋势变化，并通过清晰的箭头、枢轴标记和可选结构区域显示结果。

这不是 Expert Advisor，也不会开仓、平仓或管理交易。它只是一个可视化市场结构指标。它可以作为手动交易、人工分析或交易者自有策略中的附加确认工具。

主要功能

基于市场结构的趋势检测

可视化上升趋势和下降趋势箭头

图表上的有效高点和有效低点标记

有效枢轴之间的可选价格结构区域

用于更深入分析的可选简单枢轴显示

简洁的主图窗口显示

无交易逻辑

无订单、无持仓管理、无资金管理

适合手动市场分析

它如何帮助交易者

该指标帮助交易者根据价格结构行为识别当前市场方向。它不会显示大量不必要的信号，而是专注于重要的市场转折点和趋势变化。这使图表更加简洁，也更容易阅读。

它可以用于：

确认趋势方向

分析市场结构

过滤手动入场信号

检查更高时间周期的方向偏向

查看支撑与阻力结构

可视化研究有效高点和有效低点

使用要求

该指标适用于 MetaTrader 5。

在使用该指标之前，用户应正确设置初始结构点。该指标需要初始有效高点蜡烛时间和初始有效低点蜡烛时间。这两个点将作为图表上的起始结构参考。

为了获得最佳效果：

请在已加载足够历史数据的图表上使用该指标

请仔细设置初始高点和低点蜡烛时间

请选择正确的初始趋势方向

请使用符合自己交易方法的交易品种和时间周期

在用于真实市场分析之前，请先在模拟图表上测试设置

指标结构

该指标由多个清晰的输入参数部分组成：

初始结构

此部分定义指标使用的第一个有效结构点。

主要输入参数：

初始有效高点蜡烛时间

初始有效低点蜡烛时间

初始趋势方向

吸附到最近K线选项

最大吸附距离（分钟）

结构逻辑

此部分控制整体结构确认行为。

主要输入参数：

简单枢轴两侧K线数量

相等高点/低点容差

突破确认模式

突破缓冲

启动时处理历史数据

确认有效枢轴后重置反向搜索

趋势箭头

此部分控制趋势变化箭头在图表上的显示方式。

主要输入参数：

显示或隐藏趋势箭头

箭头与蜡烛的距离

上升趋势箭头样式

下降趋势箭头样式

箭头大小

上升趋势颜色

下降趋势颜色

有效枢轴标记

此部分控制已确认的有效高点和有效低点的显示。

主要输入参数：

显示或隐藏有效枢轴标记

简单枢轴显示

此部分主要适用于希望可视化研究内部简单枢轴结构的用户。

主要输入参数：

显示或隐藏简单枢轴标记

有效枢轴区域

此部分控制在重要枢轴区域之间绘制的可选结构区域。

主要输入参数：

显示或隐藏有效枢轴区域

区域百分比

高点区域颜色

低点区域颜色

矩形透明度

在背景中绘制矩形

常规设置

此部分包含常规显示设置和图表对象设置。

主要输入参数：

初始化时清除旧对象

反初始化时删除对象

重要说明

STS Structure Trend Detector 是一个分析工具，而不是交易机器人。它不保证交易结果，也不能替代风险管理或个人交易判断。该指标旨在帮助交易者更清晰地阅读市场结构，并做出更有依据的手动决策。

在真实交易环境中使用之前，请始终先在模拟账户或历史图表上测试该指标。


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“ Dynamic Scalper System MT5 ”指标专为在趋势波内进行剥头皮交易而设计。 已在主要货币对和黄金上进行测试，并可与其他交易工具兼容。 提供顺势短线建仓信号，并提供额外的价格变动支持。 指标原理： 大箭头决定趋势方向。 在趋势波内，我们采用一种生成小箭头形式的剥头皮交易信号的算法。 红色箭头代表看涨方向，蓝色箭头代表看跌方向。 敏感的价格变动线会沿着趋势方向绘制，并与小箭头信号协同作用。 信号运作方式如下：当线在适当时刻出现时，将形成入场信号；在出现线时，持仓；线完成后，平仓。 建议的操作时间范围为M1 - H4。 箭头在当前K线上方形成，如果下一根K线已开仓，则不会重新绘制上一根K线上方的箭头。 输入参数 Trend Wave Period - 趋势方向（大箭头）的周期，改变趋势波的时间间隔。值 1 表示趋势方向的最长持续时间，参数值越大，持续时间越短。 Scalper Arrows Period - 信号箭头（小箭头）的计算周期，改变入场信号的生成频率。值 3 表示最频繁的生成频率，参数值越大，箭头频率越低，准确度越高。 这些参数可以根据不同
VTrende Pro
Andrii Diachenko
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指标
VTrende Pro - MTF indicator for trend trading with a display panel for MT5 *** Videos can be translated into any language using subtitles (video language - Russian) Although the signals of the VTrende Pro indicator can be used as signals of a full-fledged trading system, it is recommended to use them in conjunction with the Bill Williams TS. VTrende Pro is an extended version of the VTrende indicator. Difference between Pro version and VTrende: - Time zones - Signal V - signal 1-2 waves -    S
Euro Escalper
Cristofher Robles
指标
Euro Escalper— Zhuan Ye Ji Gou Ji Tou Pi Zhi Biao Euro Escalper shi yi kuan gao xing neng jiao yi zhi biao, zhuan wei xu yao ji gou ji jing zhun ru chang de jiao yi zhe she ji. Shi yong yu he cheng zhi shu (Deriv), wai hui ji MetaTrader 5 shang de ren he zi chan. Jie he le ji yu Fibonacci de liu dong xing qu yu, nei zhi SuperTrend yin qing he shi shi zhuan ye kong zhi mian ban. Zhu Yao You Shi Wu Chong Hui: Xin hao jian tou jin zai K xian shou pan shi chu xian, yong yuan bu hui yi dong huo xiao
CGE Trading Suite
Carl Gustav Johan Ekstrom
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指标
Institutional-Grade Analytics for MT5 The full analytical edge of a professional trading desk, built into your MT5 chart. CGE Trading Suite is an indicator system of 20 integrated modules covering market structure, timing, momentum, volume and capital flow, combined into a single chart-based workspace. Why CGE Trading Suite? The suite empowers traders with structure, confidence, and consistent performance across all markets and time frames. Hover over any signal or tool on the chart to instant
Big Player Range
Thalles Nascimento De Carvalho
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指标
BigPlayerRange — 适用于沪深300和美元人民币的最佳MT5指标 探索 BigPlayerRange 的强大功能，它被认为是用于 沪深300、上证指数、USD/CNH 等资产的 MetaTrader 5 最佳指标 。该工具能精准识别机构主力的关键区域，帮助交易者进行高精度的技术分析。 指标工作原理： BigPlayerRange 绘制两个水平区域，通过成交量分析反映市场能量： 绿色区域 ：买方防守位置，支撑价格。 红色区域 ：卖方压制位置，形成阻力。 使用策略： 收盘价突破绿色区域上方 ：可能开启上涨趋势，目标为上方区间。 收盘价跌破红色区域下方 ：暗示下跌压力增强，目标为下方支撑。 价格停留在区间内 ：行情震荡，等待突破信号。 核心优势： 机构活动区域识别 ：提前发现主力进出场信号。 自动计算的目标价格 ：提供两个明确的止盈位置。 回调概率分析 ：优化风险控制，提升稳定性。 参数个性化设置： 自定义交易时间与成交量类型（Tick或真实成交量）。 使用机构逻辑提升日内交易效率。 推荐搭配
Premium level Pro
Dmitriy Kashevich
指标
SMC Institutional Suite
Catur Cipto Nugroho
指标
SMC Institutional Suite v3.7 Professional Smart Money Concept Indicator for MetaTrader 5 What is New in Version 3.7 - Visual Stability Update This release focuses entirely on one goal: making every zone, label, and line on your chart rock-solid stable. There is no more flickering, no more zones disappearing on a new candle, and no more duplicate drawings. Order Block (OB) zones no longer flicker or disappear. Once drawn, they stay permanently on the chart. Equal Highs and Equal Lows (EQH / EQL)
Gold Xausd Hunter
Metin Erkamoglu
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指标
MATADOR GOLD XAUUSD M5 Scalp Signals for MT5 MATADOR GOLD is a decision-support indicator for MetaTrader 5, designed for traders who analyze short-term Gold movement on the M5 timeframe. The indicator does not open, close, or manage trades automatically. It provides buy and sell signal guidance so the user can make their own trading decisions according to their risk plan, broker conditions, and trade management rules. Main purpose MATADOR GOLD is built to help traders avoid noisy signal flow and
ZIVA Signal Intelligence
Hassan Abdullah Hassan Al Balushi
指标
ZIVA Signal Intelligence An Adaptive, Modular Market Intelligence System ZIVA Signal Intelligence is not positioned as a conventional trading indicator. It is a fully integrated, proprietary market intelligence system engineered to deliver structured, high-precision interpretation of price behavior within a controlled analytical environment. Developed through an independent architectural approach, ZIVA does not rely on, derive from, or replicate existing indicators. It represents a standalone
MT5 Forecast System
Peter Maggen
指标
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ +++ Link to EURUSD Only Free Version -->  https://www.mql5.com/en/market/product/156904?source=Unknown +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ Hallo Trader, This is a traditional GANN & FIBONACCI strategy based on detection of an impulsive move in the opposite direction. This is called a Breakout. At the moment of Breakout, the indicator draw
Btcusd Pro
Metin Erkamoglu
指标
BTCUSD PRO Signal Solution for MT5 BTCUSD PRO is a decision-support indicator for MetaTrader 5, designed for traders who analyze BTCUSD or BTCUSD# with a structured signal workflow. The product is not an automated trading system. It does not open, close, or manage trades automatically. It provides analytical buy and sell signal information and displays a visual trade plan on the chart so the user can make their own trading decisions. Main purpose BTCUSD PRO is designed for traders who prefe
Triple Crox Strategy
issam rahhal sabour
指标
Triple Crox Strategy v4.10 Triple Crox Strategy v4.10 专业MT5指标 | 13形态 | 斐波那契 | CLUSTER ML | 13过滤 概述 专业MT5指标，融合 13种形态检测 、 斐波那契分析 、 CLUSTER机器学习 及 13种多重过滤 ，多层验证降低虚假信号。 交易设置 改良 Heikin-Ashi ：绿=上升，红=下降。信号确认显示 买入 / 卖出 箭头，附带 Entry 入场、 TP1/TP2/TP3 止盈、 SL 止损水平线。13种过滤可选。 视觉组件 箭头： 绿买/红卖+Entry/TP/SL线 EMA云(3层)： EMA(8/21/50)，绿云=上升，红云=下降 趋势带： 绿色=上升，品红=下降 DEMA-ATR线： 绿线=上升，红线=下降 斐波那契： 回撤/扩展水平，黄金区高亮 形态+突破区： 轮廓标注+突破箭头 仪表板： 5主题4位置实时统计 风险管理 ATR止损： 倍数自适应波动环境 移动止损： 自动跟踪锁定利润 利润因子： 风险回报≥1:2才发信号 止损因子： ATR倍数1.0x
Trend strength classifier
Vladyslav Goshkov
指标
Классификатор силы тренда. Показания на истории не меняет. Изменяется классификация только незакрытого бара. По идее подобен полной системе ASCTrend, сигнальный модуль которой, точнее его аппроксимация в несколько "урезанном" виде, есть в свободном доступе, а также в терминале как сигнальный индикатор SilverTrend . Точной копией системы ASCTrend не является. Работает на всех инструментах и всех временных диапазонах. Индикатор использует несколько некоррелируемых между собой алгоритмов для класси
FFx Universal Strength Meter PRO MT5
Eric Venturi-Bloxs
指标
FFx Universal Strength Meter PRO is more than a basic strength meter. Instead of limiting the calculation to price, it can be based on any of the 19 integrated strength modes + 9 timeframes. With the FFx USM, you are able to define any period for any combination of timeframes. For example, you can set the dashboard for the last 10 candles for M15-H1-H4… Full flexibility! Very easy to interpret... It gives a great idea about which currency is weak and which is strong, so you can find the best pai
FFx Universal MTF Alerter MT5
Eric Venturi-Bloxs
指标
The FFx Universal MTF alerter shows on a single chart all the timeframes (M1 to Monthly) with their own status for the chosen indicator. 9 indicators mode (MACD-RSI-Stochastic-MA-ADX-Ichimoku-Candles-CCI-PSAR). Each can be applied multiple times on the same chart with different settings. Very easy to interpret. Confirm your BUY entries when most of the timeframes are showing green color. And confirm your SELL entries when most of the timeframes are showing red color. 2 Alert Options : input to s
FFx Watcher Pro MT5
Eric Venturi-Bloxs
指标
The FFx Watcher PRO is a dashboard displaying on a single chart the current direction of up to 15 standard indicators and up to 21 timeframes. It has 2 different modes: Watcher mode: Multi Indicators User is able to select up to 15 indicators to be displayed User is able to select up to 21 timeframes to be displayed Watcher mode: Multi Pairs User is able to select any number of pairs/symbols User is able to select up to 21 timeframes to be displayed This mode uses one of the standard indicators
FFx 4 Patterns Alerter MT5
Eric Venturi-Bloxs
指标
FFx Patterns Alerter gives trade suggestions with Entry, Target 1, Target 2 and StopLoss .... for any of the selected patterns (PinBar, Engulfing, InsideBar, OutsideBar) Below are the different options available: Multiple instances can be applied on the same chart to monitor different patterns Entry suggestion - pips to be added over the break for the entry 3 different options to calculate the SL - by pips, by ATR multiplier or at the pattern High/Low 3 different options to calculate the 2 TPs -
FFx Basket Scanner MT5
Eric Venturi-Bloxs
指标
MetaTrader 4 version available here : https://www.mql5.com/en/market/product/24881 FFx Basket Scanner is a global tool scanning all pairs and all timeframes over up to five indicators among the 16 available. You will clearly see which currencies to avoid trading and which ones to focus on. Once a currency goes into an extreme zone (e.g. 20/80%), you can trade the whole basket with great confidence. Another way to use it is to look at two currencies (weak vs strong) to find the best single pairs
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Professional Renko Chart MT5
Elham Afsharpour
指标
Professional Renko Chart MT5 Professional Renko Chart MT5 是一款简洁的 MetaTrader 5 Renko 图表指标，用于在独立的指标窗口中显示 Renko 砖块，并可选择直接在主价格图表上显示 Renko 方框。 该指标适合希望在 MetaTrader 5 中使用熟悉 Renko 图表风格的交易者，其视觉效果类似于 TradingView 等现代图表平台中的 Renko 图表显示方式。它可以将普通的基于时间的K线转换为 Renko 砖块，并以简单、清晰、实用的格式显示结果。 多个普通图表K线可能会形成一个 Renko 砖块。Professional Renko Chart MT5 还可以在主价格图表上显示 Renko 方框，并显示每个 Renko 砖块由多少根普通K线形成。 该指标不是智能交易系统 EA。它不会开仓、平仓或管理交易。它只是一个用于图表显示和市场分析的可视化工具。它可用于手动分析、Renko 图表阅读、趋势观察、价格波动过滤以及市场结构分析。 主要功能 在独立的 MT5 指标窗口中显示 Renko 砖块 Ren
Channel Detector Indicator
Elham Afsharpour
指标
ATD Channel Pattern Detector 是一款 MetaTrader 5 指标，用于在图表上直接检测并绘制价格通道。 ATD Channel Pattern Detector 是一种可视化技术分析工具，旨在根据价格走势识别可能的上升通道、下降通道和水平通道结构。该指标会扫描历史K线，使用其内部形态检测逻辑识别通道形态，并在图表上绘制检测到的通道线。 该指标不是 Expert Advisor 交易机器人。它不会开仓、平仓或管理交易。它只会分析图表，并以可视化方式显示检测到的通道结构。它可以作为手动图表分析、主观交易、市场结构复盘以及技术分析确认的辅助工具。 该指标可以使用不同颜色绘制看涨、看跌和中性结构的通道。当检测到新通道时，它还可以提供可选的弹窗提醒、声音提醒和邮件提醒。 主要功能 检测图表上的价格通道结构 自动绘制通道线 支持看涨、看跌和中性通道颜色 直接在所选图表品种和时间周期上运行 可选弹窗提醒 可选声音提醒，并使用内置声音资源 可通过 MetaTrader 5 邮件设置发送可选邮件提醒 清晰的输入参数分组，便于设置 仅作为指标工具使用，不执行任何交易操作 工
News Guard Pro
Elham Afsharpour
实用工具
NewsGuard Pro for MetaTrader 5 NewsGuard Pro 是一款适用于 MetaTrader 5 的经济新闻过滤器、交易保护工具、图表信息面板和持仓保护智能交易程序。 它可以监控与所选交易品种和货币相关的经济事件，在新闻前后创建可配置的交易限制时间，检测异常点差，在图表上显示即将公布的新闻，并在限制期间保护已有持仓。 NewsGuard Pro 不生成交易信号，也不会主动开仓。它主要作为手动交易者和兼容 EA 的风险保护层使用。 主要功能 支持 MetaTrader 5 经济日历 内置历史 CSV 数据，可用于策略测试器 在一个图表上监控多个交易品种 支持低、中、高影响力新闻过滤 每种新闻影响级别可设置不同的限制时间 重大事件可增加额外保护时间 自动或手动选择相关货币 固定点差和自适应点差保护 新闻后点差恢复监控 多种持仓保护模式 新闻前删除挂单 在限制期间紧急关闭新开仓位 高影响新闻前的警戒区域 为兼容 EA 提供建议手数倍率 手动 Pause 和 Resume 按钮 弹窗、推送和声音提醒 可移动并自动适应图表大小的信息面板 新闻线、事件标记和限制时间
Trend Fusion MTF
Elham Afsharpour
指标
Trend Fusion MTF Trend Fusion MTF是一款适用于MetaTrader 5的多时间周期趋势和市场结构指标。 它可以独立分析最多六个选定的时间周期，并在清晰的图表面板中显示每个周期的当前方向。每个时间周期都可以设置不同的权重，使较高时间周期能够对最终趋势强度产生更大的影响。 该指标使用已确认的价格枢轴点以及包括BOS和CHOCH在内的市场结构形态，将每个时间周期分类为： 上升趋势 下降趋势 中性状态 等待确认 工作原理 对于每个已启用的时间周期，Trend Fusion MTF会自动： 扫描之前的K线。 查找初始有效高点和低点枢轴。 检测新的已确认枢轴点。 监控重要市场结构水平的突破。 确认看涨、看跌或中性趋势状态。 将该时间周期的结果加入总加权趋势强度。 每个时间周期都使用其自身的K线数据独立计算。 该指标不需要其他指标、额外的EX5文件或外部资源。 多时间周期面板 面板显示： 所选时间周期 当前趋势方向 时间周期权重 看涨或看跌贡献 总趋势强度 整体趋势状态 时间周期同步状态 可视化强度条 当所有已启用的时间周期都朝同一方向时，指标还可以在图表上绘制趋势同
TTP MT5 to Telegram Signal Sender
Elham Afsharpour
实用工具
适用于MT5的 Telegram Trade Publisher 通过可自定义消息、图表截图和清晰有序的交易更新，将MetaTrader 5持仓活动直接发布到您自己的Telegram私聊、群组或频道。 Telegram Trade Publisher是一款面向交易者、信号提供者和交易社区的监控与发布工具。它可以监控整个MT5账户中的持仓，并通过Telegram Bot API报告所选择的事件。 本工具不会开仓、平仓或修改交易。 主要功能 新持仓通知，包括交易品种、方向、交易量、入场价、Stop Loss、Take Profit、风险、风险回报比、时间和持仓详细信息 新持仓可选择附带图表截图 截图和开仓消息作为一条带说明文字的Telegram图片消息一起发送 持仓交易量增加通知 部分平仓和全部平仓通知 Stop Loss和Take Profit修改提醒 分别检测保本和移动止损 风险百分比变化通知 后续更新可以直接回复原始开仓消息 终端重新启动后仍保留消息关联 可监控手动交易、EA交易或指定的Magic Number 可包含或排除指定的Magic Number 可选择按交易品种列表进行过滤
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