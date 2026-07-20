News Guard Pro

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    Elham Afsharpour

    Elham Afsharpour

    5 (2)
    我是一名经验丰富的交易软件开发者，拥有 8 年的编程经验，尤其擅长 Python、C++ 和 MQL5。在过去 2 年里，我主要专注于为 MetaTrader 开发 Expert Advisor、 custom indicators、自定义交易工具以及自动化交易系统。
    我已经为不同的交易者和交易策略开发了 300 多个 Expert Advisor 和指标。我的工作内容包括网格系统、马丁格尔逻辑、ICT 概念、Wyckoff 方法、Smart Money、BOS/CHOCH 结构、通道、突破、背离系统、风险管理工具、仪表盘、交易面板以及自定义策略自动化。
    6 产品
  • 版本: 1.0
  • 激活: 5
NewsGuard Pro for MetaTrader 5

NewsGuard Pro 是一款适用于 MetaTrader 5 的经济新闻过滤器、交易保护工具、图表信息面板和持仓保护智能交易程序。

它可以监控与所选交易品种和货币相关的经济事件，在新闻前后创建可配置的交易限制时间，检测异常点差，在图表上显示即将公布的新闻，并在限制期间保护已有持仓。

NewsGuard Pro 不生成交易信号，也不会主动开仓。它主要作为手动交易者和兼容 EA 的风险保护层使用。

主要功能

  • 支持 MetaTrader 5 经济日历

  • 内置历史 CSV 数据，可用于策略测试器

  • 在一个图表上监控多个交易品种

  • 支持低、中、高影响力新闻过滤

  • 每种新闻影响级别可设置不同的限制时间

  • 重大事件可增加额外保护时间

  • 自动或手动选择相关货币

  • 固定点差和自适应点差保护

  • 新闻后点差恢复监控

  • 多种持仓保护模式

  • 新闻前删除挂单

  • 在限制期间紧急关闭新开仓位

  • 高影响新闻前的警戒区域

  • 为兼容 EA 提供建议手数倍率

  • 手动 Pause 和 Resume 按钮

  • 弹窗、推送和声音提醒

  • 可移动并自动适应图表大小的信息面板

  • 新闻线、事件标记和限制时间矩形

  • 向兼容 EA 发布交易状态

  • 无需 DLL 或 WebRequest

NewsGuard Pro 如何工作

NewsGuard Pro 会识别每个受保护交易品种所关联的货币，并加载相应的经济新闻。

例如：

  • XAUUSD → USD 新闻

  • EURUSD → EUR 和 USD 新闻

  • GER40 → EUR 新闻

  • US30、NASDAQ 和 US500 → USD 新闻

在每个选定新闻事件之前和之后，EA 会创建交易限制时间。

在限制期间，它可以：

  • 向兼容 EA 发布禁止交易状态

  • 保护已有持仓

  • 删除挂单

  • 关闭限制开始后新开的仓位

  • 在点差异常时继续延长限制

  • 显示当前新闻事件和剩余限制时间

重要交易说明

NewsGuard Pro 无法直接禁用 MetaTrader 中的 Buy 和 Sell 按钮。

手动交易和未集成 NewsGuard Pro 的 EA 仍然可以开仓，除非：

  • 交易 EA 已编程读取 NewsGuard Pro 的状态

  • 启用了 Emergency Close New Entries During Block

启用紧急关闭后，在限制期间新开的符合条件的仓位会被检测并关闭。

默认保护模式为 None 。在选择其他保护模式之前，NewsGuard Pro 不会修改已有持仓。

持仓保护模式

None

不修改已有持仓。

如果已启用，删除挂单和紧急关闭新仓功能仍然可以独立运行。

Move to Breakeven

尝试将止损移动到开仓价格，并可增加设置的偏移点数。

只有当新的止损价格符合交易品种和经纪商规则时，才会修改止损。

Close Profitable Positions

当符合条件的持仓利润达到设定的金额时，将其关闭。

Close at Risk-Free

已经达到指定盈利条件的持仓会立即关闭。

亏损持仓可以继续被监控，并在之后恢复到指定利润金额时关闭。

Partial Reduction

关闭每个符合条件持仓的指定百分比。

平仓手数会根据经纪商允许的最小手数和手数步长进行调整。

Close All

关闭所选保护范围内的所有符合条件的持仓。

保护范围

保护操作可以应用于：

  • 受当前新闻影响的交易品种

  • Protected Symbols 中列出的所有交易品种

  • 整个账户中的所有持仓和挂单

Magic Number 过滤器决定哪些订单会受到保护：

  • -1 = 所有订单

  • 0 = 手动订单

  • 其他数字 = 指定 EA 的订单

与兼容 EA 集成

NewsGuard Pro 会创建终端全局变量，供其他 EA 读取。

可用状态包括：

  • BLOCK – 当前禁止交易

  • NEWS – 新闻限制正在生效

  • CAUTION – 警戒区域正在生效

  • LOT – 建议手数倍率

  • UNTIL – 限制结束时间

  • IMPACT – 新闻影响级别

  • SPREAD – 异常点差状态

  • HEARTBEAT – EA 最后更新时间

兼容 EA 可以使用这些状态来：

  • 阻止新开仓

  • 减少交易手数

  • 暂停交易策略

  • 显示警告信息

NewsGuard Pro 不会直接修改其他 EA 的交易手数。其他 EA 必须专门编程以读取并使用建议手数倍率。

主要输入参数

主要组件

Enable EA Filter Logic

启用新闻限制、点差限制、数据失败保护、警戒状态和手动暂停功能。

关闭后，NewsGuard Pro 仅作为信息显示工具运行。

Enable Position Protection Logic

启用平仓、移动止损到保本、部分平仓、删除挂单和紧急关闭新仓功能。

Enable Indicator Display Logic

启用图表面板和新闻图形对象。

Publish Status for Other EAs

通过终端全局变量发布 NewsGuard Pro 的状态。

交易品种和货币

Protected Symbols

设置由 NewsGuard Pro 监控的交易品种。

例如：

XAUUSD,EURUSD,US30

留空时，仅使用当前图表交易品种。

使用 ALL_MARKETWATCH 时，将监控市场报价窗口中显示的全部交易品种。

必须正确填写经纪商使用的交易品种名称和后缀。

Currency Mode

可用选项：

  • Auto Symbol

  • Custom

  • Auto Plus Custom

  • All currencies

Custom Currencies

自定义要监控的货币。

例如：

USD,EUR,GBP

Symbol Currency Map

将指数、贵金属、加密货币或自定义交易品种映射到相应货币。

例如：

XAU=USD;US30=USD;GER40=EUR

新闻数据

Data Source

  • Auto：实时交易时使用 MT5 经济日历，在策略测试器中使用 CSV

  • Calendar：使用 MetaTrader 经济日历

  • CSV：使用历史 CSV 数据

Refresh Seconds

设置新闻数据的刷新间隔。

Look Ahead Days

设置加载未来多少天的新闻事件。

Look Back Hours

设置保留多少小时之前的新闻，用于显示和处理。

Calendar Failure Mode

  • Allow Trading

  • Block Trading

当 NewsGuard Pro 被用作必须启用的交易过滤器时， Block Trading 更安全。

新闻事件过滤

可以启用或关闭：

  • 低影响新闻

  • 中等影响新闻

  • 高影响新闻

  • 节假日事件

  • 全天事件

  • 时间待定事件

Only Event Keywords

只使用包含指定关键词的事件。

例如：

CPI;Nonfarm;Interest Rate

多个关键词使用分号分隔。

留空时，允许所有符合其他过滤条件的事件。

Ignore Event Keywords

忽略包含指定关键词的新闻事件。

Major Event Keywords

为包含指定关键词的重大事件增加额外限制时间。

新闻限制时间

可以分别设置以下新闻前后的限制分钟数：

  • 低影响新闻

  • 中等影响新闻

  • 高影响新闻

  • 重大事件

Merge Overlapping News Windows

将相互重叠的新闻限制时间合并为一个连续的限制区域。

Use Caution Zone

在高影响新闻前创建警戒区域，但不会完全禁止交易。

Caution Lot Multiplier

向兼容 EA 发布建议的较低手数倍率。

例如：

0.50 表示使用正常交易手数的 50%。

点差保护

Use Absolute Spread Guard

当点差超过设定的固定点数时禁止交易。

Maximum Spread Points

设置允许的最大点差。

设置为 0 时关闭固定点差限制。

该数值使用交易品种的 Points，而不是 Pips。

Use Adaptive Spread Guard

将当前点差与交易品种的正常点差进行比较。

Adaptive Spread Multiplier

当当前点差超过正常点差的指定倍数时，将其判断为异常点差。

Spread Baseline Samples

设置用于计算正常点差基准的样本数量。

Block Wide Spread Outside News

即使没有新闻事件，在点差异常时也禁止交易。

Extend After News Until Spread Normal

新闻限制结束后，如果点差仍然异常，则继续保持禁止交易状态。

Maximum Spread Recovery Minutes

限制新闻后因点差异常而继续禁止交易的最长时间。

持仓保护输入参数

Protection Mode

选择新闻限制开始时执行的保护操作。

Protection Scope

选择保护哪些交易品种、持仓或账户订单。

Position Magic Filter

选择保护手动订单、指定 EA 的订单或全部订单。

Risk-Free Profit Money

设置 Close Profitable Positions 和 Close at Risk-Free 使用的利润金额。

设置为 0 时，持仓利润包括 Swap 达到零或以上即可满足条件。

Breakeven Offset Points

移动止损到保本时增加的偏移点数。

Partial Close Percent

设置 Partial Reduction 模式关闭的持仓百分比。

Keep Risk-Free Armed After News

新闻限制结束后继续监控亏损持仓。

Delete Pending Orders at News

新闻限制开始时删除符合条件的挂单。

该功能可以独立于持仓保护模式运行。

Emergency Close New Entries During Block

持续检测限制开始后新开的符合条件的仓位，并将其关闭。

根据保护范围和 Magic Number 设置，该功能可能影响手动交易和其他 EA 的交易。

Trade Deviation Points

设置执行平仓操作时允许的最大价格偏差。

提醒功能

NewsGuard Pro 支持：

  • 弹窗提醒

  • 手机推送提醒

  • 声音提醒

  • 新闻前提前提醒

  • 限制开始提醒

  • 交易恢复提醒

使用推送提醒前，需要先在 MetaTrader 中配置移动通知。

图表显示

信息面板可以显示：

  • 当前交易状态

  • 禁止交易的原因

  • 当前点差和正常点差

  • 建议手数倍率

  • 当前保护模式

  • 正在监控的货币

  • 即将公布的新闻

  • 实际值、预测值和前值

图表显示设置包括：

  • 面板位置和大小

  • 自动适应图表

  • 鼠标拖动面板

  • 显示的新闻行数

  • 新闻垂直线

  • 新闻限制矩形

  • 矩形透明度

  • 新闻限制开始和结束边界

  • 新闻事件圆形标记

  • 不同影响级别的颜色

  • Pause 和 Resume 按钮

信息面板会显示在其他图表对象之上。

CSV 和策略测试器

NewsGuard Pro 的 EX5 文件内部包含历史经济日历 CSV 数据。

用户通常不需要单独安装 CSV 文件。

推荐测试设置：

  • Data Source：Auto 或 CSV

  • Use Embedded CSV in Tester：启用

  • 使用 Visual Mode 检查图表显示

CSV Time Offset Minutes

调整 CSV 新闻时间，使其与被测试经纪商的服务器时间一致。

例如：

  • 120 = 增加两小时

  • -60 = 减少一小时

也可以使用外部 CSV 文件测试较新的历史时间，而无需重新编译 EA。

回测

NewsGuard Pro 本身不会开仓，因此单独测试时不会生成盈利报告。

策略测试器主要用于检查：

  • 新闻过滤

  • 交易品种与货币映射

  • 新闻限制时间

  • 图表面板和对象

  • 点差保护

  • 手动暂停功能

  • 发布的状态变量

  • 持仓保护功能

请选择内置 CSV 数据覆盖的测试时间。

如果测试日期超出历史数据范围，Experts 日志会显示可用的数据时间范围。

要测试 NewsGuard Pro 对其他交易 EA 的影响，该交易 EA 必须支持读取 NewsGuard Pro 的全局变量。

前向测试

在真实账户使用持仓保护功能之前，建议先在模拟账户上进行测试。

推荐步骤：

  1. 将 NewsGuard Pro 加载到一个图表。

  2. 输入需要保护的交易品种。

  3. 检查经纪商的交易品种名称和后缀。

  4. 配置相关货币或交易品种货币映射。

  5. 使用 Auto 或 Calendar 数据源。

  6. 如果需要管理持仓或挂单，请启用 Algo Trading。

  7. 检查面板是否显示正确的新闻事件。

  8. 测试 Pause 和 Resume 按钮。

  9. 测试弹窗、推送和声音提醒。

  10. 使用小额模拟仓位测试各种保护模式。

  11. 单独测试紧急关闭新仓功能。

  12. 让 EA 经过多个真实经济新闻事件后，再确定最终设置。

一个 NewsGuard Pro 实例通常可以从一个图表监控多个交易品种。

重要说明

NewsGuard Pro 是一款风险管理和新闻过滤工具，不是交易策略、信号服务或投资顾问。

它不会预测市场方向，也不会预测经济事件的结果。

如果没有启用紧急关闭功能，手动交易和未集成 NewsGuard Pro 的 EA 仍然可以开仓。

持仓修改和平仓操作取决于：

  • 经纪商执行条件

  • 市场流动性

  • 当前点差

  • Stop Level 限制

  • 最小手数和手数步长

  • 交易权限

  • 市场状态

在真实账户使用前，请务必在模拟账户测试：

  • 交易品种映射

  • 时间偏移

  • Magic Number 过滤

  • 点差限制

  • 保护范围

  • 保护模式

交易存在风险。历史测试结果和过去的市场表现不能保证未来结果。


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UZFX 资本控制指挥中心面板 v1.1 是一款全面的交易管理与风险控制面板，专为要求对交易操作进行全面监督的严肃外汇交易者设计。这一一体化解决方案将您的 MetaTrader 5 平台转变为一个具备实时监控、高级仓位管理和自动回撤保护功能的专业指挥中心。 实际上，该面板比许多自动化交易工具更为实用，因为手动交易者恰恰需要这种控制能力。 完整的交易仪表盘 通过单一且条理清晰的界面，即时掌握交易账户的各个方面。该面板显示任意数量交易品种的所有持仓，包括仓位类型、手数、浮动盈亏、未平仓止盈值和未平仓止损值。交易者无需在图表间切换或手动计算风险敞口，即可监控整个投资组合。 高级持仓管理 通过单个交易品种的专属控制功能，精准掌控您的交易。每行交易品种均设有专用按钮，可仅平仓亏损头寸、仅平仓盈利头寸、执行50%部分平仓，或对该品种的所有持仓进行完全平仓。这种精细化控制让您无需手动下单即可实施复杂的离场策略。 一键式投资组合控制 通过全局控制按钮同时影响所有持仓，全面掌控您的交易操作。只需单击一下，即可平仓所有盈利交易、平仓所有亏损交易、将所有持仓设为盈亏平衡，或删除所有挂单。在市场剧烈波动
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VWAP Mean Reversion
Avinash Pagadala
专家
XAU VWAP Mean Reversion H4 Expert Advisor for MetaTrader 5 — Gold / XAUUSD focus Version: 1.00 What it is XAU VWAP Mean Reversion H4 is an Expert Advisor for gold on the H4 chart. Intraday VWAP mean-reversion style participation on gold H4. Built for structured automated participation — not grid , not martingale . Evaluate on your broker and risk profile before any live use. This product is a technical system . Exact thresholds and entry equations remain internal product design and are not publ
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Stopp Loss Manager
Gerhard Oehler
实用工具
The Stop Loss Manger - SL Mange With the Stop Loss Manager you can finally sleep peacefully while it effectively manages your risk in stock market trading. Simply set your individual stop loss limits and let the manager trade for you. Never worry about losses again - the Stop Loss Manager takes care of it for you! Get the ultimate support for your trading now and maximize your profits with ease. Join the community of successful traders who swear by Stop Loss Manager today. Function overview: 1.
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Farmed Hedge Yield Farming | All Markets (Manual - Hybrid - Semi/Automated EA) MULTI-ASSET SUPPORT Trade any asset available on your broker - Forex: Major, Minor, Exotic pairs - Crypto: BTC, ETH, XRP, SOL, BNB - Stocks: Apple, Tesla, Amazon, Google, etc. - Commodities: Gold, Silver, Oil, Gas - Indices: US30, NAS100, SPX500, DAX40 - Any CFD your broker offers VERIFIED TRADING RESULTS - Farmed Hedge Yield Axi Copy:  https://www.mql5.com/en/signals/2356376 - Farmed Hedge Yield Exn Copy:   https:/
YuClusters
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Attention: You can view the program operation in the free version  YuClusters DEMO .  YuClusters is a professional market analysis system. The trader has unique opportunities to analyze the flow of orders, trade volumes, price movements using various charts, profiles, indicators, and graphical objects. YuClusters operates on data based on Time&Sales or ticks information, depending on what is available in the quotes of a financial instrument. YuClusters allows you to build graphs by combining da
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Quant AI Agents are independent trading Expert Advisors. Instead of trading using a fixed strategy like other conventional EAs, Quant AI Agents   is a   multi-agent AI trading framework   that turns natural-language strategy prompts into live.  WANT THE SAME RESULTS AS MY LIVE SIGNAL?   Use the exact same brokers I do:   IC MARKETS , IC TRADING   .  Unlike the centralized stock market, Forex has no single, unified price feed.  Every broker sources liquidity from different providers, creating un
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AI Agents Supervisor
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AI Agent Supervisor is NOT an Expert Advisor. AI Agent Supervisor   is a   multi-agent AI risk & portfolio supervisor   that watches every EA on your account and intervenes in real time.  WANT AN AI PORTFOLIO MANAGER WATCHING YOUR FLEET 24/7?   Run your fleet on the same brokers I do:   IC MARKETS , IC TRADING   .  Unlike the centralized stock market, Forex has no single, unified price feed.  Every broker sources liquidity from different providers, creating unique data streams. The Supervisor r
Unlimited Trade Copier Pro MT5
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Unlimited Trade Copier Pro MT5 is a tool to copy trade remotely to multiple MT4, MT5 and cTrader accounts at different computers/locations over internet. This is an ideal solution for you if you are a signal provider and want to copy your trades to other receivers globally on your own rules. One provider can copy trades to multiple receivers and one receiver can get trade from multiple providers as well. The provider can even set the subscription expiry for each receiver, so that receiver will n
Adam FTMO MT5
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ADAM EA Special Version for FTMO Please use ShowInfo= false for backtesting ! Our 1st EA created using ChatGPT technology Trade only GOOD and checked PROP FIRMS  Default parameters for Challenge $100,000 Tested on EURUSD and GBPUSD only  Use 15MIN Time Frame Close all deals and Auto-trading  before Weekend at 12:00 GMT+3  Friday For Prop Firms MUST use special Protector  https://www.mql5.com/en/market/product/94362 --------------------------------------------------------------------------------
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LIMITED SUMMER SALE -40% ! ONLY $470 insead of $790!  Maximum real discount! ONLY UNTIL 08/22 The core idea: using the user interface, you configure the parameters the chart must meet before entering a position (or positions), choose which entry models to use, and set the rules for when trading and planning should end. Lazy Trader  handles the rest: it  takes over all the routine chart watching and execution! full description  :: 3 key videos [1] ->  [2]   ->  [3] What can it do? - Understand
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Hedge Trimmer EA
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Gamma Edge Pro MT5 — GexBot Classic API Integration Gamma Edge Pro   brings institutional-grade   Gamma Exposure (GEX) data   directly onto your MetaTrader 5 chart — the same data used by professional options traders to anticipate price magnets, hedging flows, and dealer positioning. Powered by the   GexBot Classic API , this indicator automatically maps options market data from US-listed instruments onto any   MT5 CFD instrument   — Forex pairs, Gold, indices, and more — with intelligent price
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Trading Chaos Expert
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世界上没有本软件的同等产品，它代表一个覆盖交易信号的通用交易 "控制台"，自动入场，设置止损和止盈，还有在单一窗口里同时进行多交易尾随终止。EA 的 "三次点击" 直观控制，确保在不同计算机上全方位使用所有功能，包括平板电脑。 与附加的信号指标交互来标记图标，给出实际市场的全貌，EA 令您做出正确的选择，以及在大多数情况下成为胜者一方。内置资金管理算法, 还有自动计算手数, 虚拟订单交易, 以及一些其它从崩溃账户里挽救交易者的 "诀窍"。它不是一个 "黑盒子"。而是一个深思熟虑的交易员的不可或缺的助理, 至少要尝试一次它的动作。 注，在面板上形成的 EA 不能在策略测试员中测试。可以在您的模拟账户里以实时模式检查它, 您可以下载本 EA 的免费版 - 混沌交易 EA 演示 。 EA 表现为一个面板，带有内置功能的交易机器人的，自动基于交易者可直观检查的交易信号入场，完全按照比尔·威廉姆斯的策略“混沌交易：第二版”和“新贸易维度”。在单独的窗口里，EA 识别价格走势的导向，用于指定品种和时间帧的全自动交易模式，也可以多品种并发。 它同时分析 MetaTrader 5“市场观察”窗口中显示
News Trader Pro MT5
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News Trader Pro is a unique robot that allows you to trade the news by your predefined strategy. It loads every piece of news from several popular Forex websites. You can choose any news and preset the strategy to trade it, and then News Trader Pro will trade that news by selected strategy automatically when the news comes. News release gives opportunity to have pips since the price usually has big move at that time. Now, with this tool, trading news becomes easier, more flexible and more exciti
Elliott Wave Counter MT5
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Elliott Wave Counter 是一个面板，用于快速和用户友好地手动标记 Elliott 波浪。可以选择一种颜色和一个级别的标记。还有用于删除最后一个标记和工具制作的整个标记的功能。一键制作标记。点击五次 - 有五波！艾略特波浪计数器对于艾略特波浪的初学者和专业分析师来说都是一个很好的工具。 艾略特波浪计数器安装和输入指南 如果你想得到   关于 EA 添加 URL (   http://autofxhub.com   ) MT5 终端的 通知 （见截图）。 MT4版本 https://www.mql5.com/en/market/product/14016 MT5版本 https://www.mql5.com/en/market/product/15081 一般输入： 波形类型按钮： 此按钮允许用户选择他们想要在图表上突出显示的波形类型。可用的选项包括推动波、调整波和其他自定义波模式。 波级按钮： 这个按钮   允许用户选择他们想要在图表上突出显示的波形级别。可用的选项包括初级、中级和次级波级别。 波浪颜色： 这个   按钮   允许用户选择他们想要在图表上突出显示的波浪图
Personal Assistant Tool MT5
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If you wish to draw Support and Resistance lines, view: daily market opening, classical pivot levels, Fibonacci pivot levels, trend lines, Fibonacci levels, the remaining time to candle closing, and current spread. If you seek to place your orders with the exact lot that meets your desired stop loss risk. If you wish to do all this and more with just one click, then this is the perfect tool to use. This tool will allow you to feel more relaxed when deciding to open orders, as well as predicting
Dashboard Babon Scalping System MT5
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如果产品有任何问题或者您需要在此产品上添加功能，请联系我 Contact/message me if you encounter any issue using the product or need extra feature to add on the base version. There is Demo version of this panel Dashboard Babon Scalping System MT5 Demo in my product list, please try it out to get familiar with all functionalities for free. Free version: LINK MT4 version: LINK This system basically utilizes TDI, Heiken Ashi Trend, Price Trend on H1 time-frame and TMA on H1&H4 time-frame to generate the trend (big picture). Then
Mirror EA for MT5
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The new version of  MirrorSoftware 2021  has been completely rewriten and optimized.  This version requires to be loaded only on a single chart because  it can detect all actions on every symbol and not only the actions of symbol where it is loaded. Even the  graphics and the configuration mode  have been completely redesigned. The MirrorSoftware is composed of two components (all components are required to work):  MirrorController  (free indicator): This component must be loaded into the MASTER
ClusterSecond
Rafil Nurmukhametov
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该工具允许绘制不同类型的图表。 秒图从1秒到86400秒 从1滴答开始的滴答图 成交量图 三角洲图 仁科图 范围图 用于体积分析的内置指标。 该工具的演示版 https://www.mql5.com/ru/channels/clustersecond 每日市场概况和所选时间框架的市场概况。 集群搜索。 不平衡。 VWAP。 动态POC、VAH、VAL 价格窗口简介 具有不同表现形式的垂直体积。 δ，有不同的可视化选项。 当前的和高的时间框架极 地下室指标烛台显示 也可以从图表中进行交易。 注意：该工具是为具有真实（交换）量的市场设计的。 它不适合外汇市场。它在VPS上不起作用。它在策略测试器中不起作用。 为了控制该图表，我们使用了 鼠标左键 - 移动图表，在设置中选择不同的模式，调用位于屏幕左下角带螺丝刀的钥匙图标下的主设置窗口。 鼠标右键 - 用于输入位于屏幕左上角图标下的图形结构的设置，以及绘制垂直、水平、趋势线和矩形的单独设置。 在图表区域旋转鼠标滚轮--左右移动图表，按住Ctrl键--上下移动图表，在价格比例区域--按价格比例，在时间轴区域--按时间比例。 H键--在
Corporate Report MT5
Pavel Verveyko
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The script displays info about the share's corporate reports and dividends. The data is downloaded from   investing.com : Report date Profit per share (EPS) Revenue Market capitalization Amount of dividends Date of payment of dividends Dividend income The product cannot be tested in the tester (since it is not possible to receive data from the Internet). Before launching:  Add 2   URL   https://ru.investing.com/earnings-calendar/Service/getCalendarFilteredData  and   https://ru.investing.com/di
Telegram Publisher Agent MT5
Omar Alkassar
实用工具
Telegram Publisher Agent 是一个附加组件，允许交易者实时向他们的 Telegram 频道和群组发送信号。通过可定制的消息、图表截图和其他功能，该工具可以帮助交易者与他们的追随者分享他们的交易见解和策略。该工具还具有亮暗主题切换的精美设计，为用户提供美观和功能性的交易体验。 Telegram Publisher Agent 旨在将您的所有交易作为信号发布在您的频道和群组中。您所要做的就是提供交易，然后 Telegram 发布商代理将为您完成所有繁重的工作，只需单击一个按钮即可将交易信号发送到您的交易渠道或群组。 电报发布代理   安装和输入指南 如果您想获得有关 EA 添加 URL (   http://autofxhub.com   ) MT4/MT5 终端的通知（见屏幕截图）。 MT4版本 https://www.mql5.com/en/market/product/18985 MT5版本 https://www.mql5.com/en/market/product/23946 主要特点： 信号发送 - 将信号发送到用户的 Telegram 频道和组，带有可
Telegram Notify MT5
Kin Hang Tan
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Telegram ChartSnap MT5
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实用工具
Telegram ChartSnap MT5 is an utility tool to bridge your MetaTrader 5 activities to your Telegram chat/group/channel. It will screen shot your MetaTrader 5 chart and send it to your dedicated Telegram chat/group/channel through a Telegram bot. The whole process will keep repeating based on a time cycle that predetermined by the user. It is a convenient tool for those who like to get access to their favorite system/dashboard that only available at MetaTrader Desktop. Beside that, trader can easi
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Gheis Mohammadi
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The  Easy Strategy Builder (ESB)  is a " Do It Yourself " solution that allows you to create a wide range of the automated trading strategies without any line of codes. This is the world’s easiest method to automate your strategies that can be used in STP, ECN and FIFO brokers. No drag and drop is needed. Just by set conditions of your trading strategy and change settings on desired values and let it work in your account. ESB has hundreds of modules to define unlimited possibilities of strategi
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