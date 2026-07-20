News Guard Pro

NewsGuard Pro for MetaTrader 5

NewsGuard Pro 是一款适用于 MetaTrader 5 的经济新闻过滤器、交易保护工具、图表信息面板和持仓保护智能交易程序。

它可以监控与所选交易品种和货币相关的经济事件，在新闻前后创建可配置的交易限制时间，检测异常点差，在图表上显示即将公布的新闻，并在限制期间保护已有持仓。

NewsGuard Pro 不生成交易信号，也不会主动开仓。它主要作为手动交易者和兼容 EA 的风险保护层使用。

主要功能

支持 MetaTrader 5 经济日历

内置历史 CSV 数据，可用于策略测试器

在一个图表上监控多个交易品种

支持低、中、高影响力新闻过滤

每种新闻影响级别可设置不同的限制时间

重大事件可增加额外保护时间

自动或手动选择相关货币

固定点差和自适应点差保护

新闻后点差恢复监控

多种持仓保护模式

新闻前删除挂单

在限制期间紧急关闭新开仓位

高影响新闻前的警戒区域

为兼容 EA 提供建议手数倍率

手动 Pause 和 Resume 按钮

弹窗、推送和声音提醒

可移动并自动适应图表大小的信息面板

新闻线、事件标记和限制时间矩形

向兼容 EA 发布交易状态

无需 DLL 或 WebRequest

NewsGuard Pro 如何工作

NewsGuard Pro 会识别每个受保护交易品种所关联的货币，并加载相应的经济新闻。

例如：

XAUUSD → USD 新闻

EURUSD → EUR 和 USD 新闻

GER40 → EUR 新闻

US30、NASDAQ 和 US500 → USD 新闻

在每个选定新闻事件之前和之后，EA 会创建交易限制时间。

在限制期间，它可以：

向兼容 EA 发布禁止交易状态

保护已有持仓

删除挂单

关闭限制开始后新开的仓位

在点差异常时继续延长限制

显示当前新闻事件和剩余限制时间

重要交易说明

NewsGuard Pro 无法直接禁用 MetaTrader 中的 Buy 和 Sell 按钮。

手动交易和未集成 NewsGuard Pro 的 EA 仍然可以开仓，除非：

交易 EA 已编程读取 NewsGuard Pro 的状态

启用了 Emergency Close New Entries During Block

启用紧急关闭后，在限制期间新开的符合条件的仓位会被检测并关闭。

默认保护模式为 None 。在选择其他保护模式之前，NewsGuard Pro 不会修改已有持仓。

None

持仓保护模式

不修改已有持仓。

如果已启用，删除挂单和紧急关闭新仓功能仍然可以独立运行。

Move to Breakeven

尝试将止损移动到开仓价格，并可增加设置的偏移点数。

只有当新的止损价格符合交易品种和经纪商规则时，才会修改止损。

Close Profitable Positions

当符合条件的持仓利润达到设定的金额时，将其关闭。

Close at Risk-Free

已经达到指定盈利条件的持仓会立即关闭。

亏损持仓可以继续被监控，并在之后恢复到指定利润金额时关闭。

Partial Reduction

关闭每个符合条件持仓的指定百分比。

平仓手数会根据经纪商允许的最小手数和手数步长进行调整。

Close All

关闭所选保护范围内的所有符合条件的持仓。

保护范围

保护操作可以应用于：

受当前新闻影响的交易品种

Protected Symbols 中列出的所有交易品种

整个账户中的所有持仓和挂单

Magic Number 过滤器决定哪些订单会受到保护：

-1 = 所有订单

0 = 手动订单

其他数字 = 指定 EA 的订单

与兼容 EA 集成

NewsGuard Pro 会创建终端全局变量，供其他 EA 读取。

可用状态包括：

BLOCK – 当前禁止交易

NEWS – 新闻限制正在生效

CAUTION – 警戒区域正在生效

LOT – 建议手数倍率

UNTIL – 限制结束时间

IMPACT – 新闻影响级别

SPREAD – 异常点差状态

HEARTBEAT – EA 最后更新时间

兼容 EA 可以使用这些状态来：

阻止新开仓

减少交易手数

暂停交易策略

显示警告信息

NewsGuard Pro 不会直接修改其他 EA 的交易手数。其他 EA 必须专门编程以读取并使用建议手数倍率。

主要组件

主要输入参数

Enable EA Filter Logic

启用新闻限制、点差限制、数据失败保护、警戒状态和手动暂停功能。

关闭后，NewsGuard Pro 仅作为信息显示工具运行。

Enable Position Protection Logic

启用平仓、移动止损到保本、部分平仓、删除挂单和紧急关闭新仓功能。

Enable Indicator Display Logic

启用图表面板和新闻图形对象。

Publish Status for Other EAs

通过终端全局变量发布 NewsGuard Pro 的状态。

交易品种和货币

Protected Symbols

设置由 NewsGuard Pro 监控的交易品种。

例如：

XAUUSD,EURUSD,US30

留空时，仅使用当前图表交易品种。

使用 ALL_MARKETWATCH 时，将监控市场报价窗口中显示的全部交易品种。

必须正确填写经纪商使用的交易品种名称和后缀。

Currency Mode

可用选项：

Auto Symbol

Custom

Auto Plus Custom

All currencies

Custom Currencies

自定义要监控的货币。

例如：

USD,EUR,GBP

Symbol Currency Map

将指数、贵金属、加密货币或自定义交易品种映射到相应货币。

例如：

XAU=USD;US30=USD;GER40=EUR

新闻数据

Data Source

Auto：实时交易时使用 MT5 经济日历，在策略测试器中使用 CSV

Calendar：使用 MetaTrader 经济日历

CSV：使用历史 CSV 数据

Refresh Seconds

设置新闻数据的刷新间隔。

Look Ahead Days

设置加载未来多少天的新闻事件。

Look Back Hours

设置保留多少小时之前的新闻，用于显示和处理。

Calendar Failure Mode

Allow Trading

Block Trading

当 NewsGuard Pro 被用作必须启用的交易过滤器时， Block Trading 更安全。

新闻事件过滤

可以启用或关闭：

低影响新闻

中等影响新闻

高影响新闻

节假日事件

全天事件

时间待定事件

Only Event Keywords

只使用包含指定关键词的事件。

例如：

CPI;Nonfarm;Interest Rate

多个关键词使用分号分隔。

留空时，允许所有符合其他过滤条件的事件。

Ignore Event Keywords

忽略包含指定关键词的新闻事件。

Major Event Keywords

为包含指定关键词的重大事件增加额外限制时间。

新闻限制时间

可以分别设置以下新闻前后的限制分钟数：

低影响新闻

中等影响新闻

高影响新闻

重大事件

Merge Overlapping News Windows

将相互重叠的新闻限制时间合并为一个连续的限制区域。

Use Caution Zone

在高影响新闻前创建警戒区域，但不会完全禁止交易。

Caution Lot Multiplier

向兼容 EA 发布建议的较低手数倍率。

例如：

0.50 表示使用正常交易手数的 50%。

点差保护

Use Absolute Spread Guard

当点差超过设定的固定点数时禁止交易。

Maximum Spread Points

设置允许的最大点差。

设置为 0 时关闭固定点差限制。

该数值使用交易品种的 Points，而不是 Pips。

Use Adaptive Spread Guard

将当前点差与交易品种的正常点差进行比较。

Adaptive Spread Multiplier

当当前点差超过正常点差的指定倍数时，将其判断为异常点差。

Spread Baseline Samples

设置用于计算正常点差基准的样本数量。

Block Wide Spread Outside News

即使没有新闻事件，在点差异常时也禁止交易。

Extend After News Until Spread Normal

新闻限制结束后，如果点差仍然异常，则继续保持禁止交易状态。

Maximum Spread Recovery Minutes

限制新闻后因点差异常而继续禁止交易的最长时间。

持仓保护输入参数

Protection Mode

选择新闻限制开始时执行的保护操作。

Protection Scope

选择保护哪些交易品种、持仓或账户订单。

Position Magic Filter

选择保护手动订单、指定 EA 的订单或全部订单。

Risk-Free Profit Money

设置 Close Profitable Positions 和 Close at Risk-Free 使用的利润金额。

设置为 0 时，持仓利润包括 Swap 达到零或以上即可满足条件。

Breakeven Offset Points

移动止损到保本时增加的偏移点数。

Partial Close Percent

设置 Partial Reduction 模式关闭的持仓百分比。

Keep Risk-Free Armed After News

新闻限制结束后继续监控亏损持仓。

Delete Pending Orders at News

新闻限制开始时删除符合条件的挂单。

该功能可以独立于持仓保护模式运行。

Emergency Close New Entries During Block

持续检测限制开始后新开的符合条件的仓位，并将其关闭。

根据保护范围和 Magic Number 设置，该功能可能影响手动交易和其他 EA 的交易。

Trade Deviation Points

设置执行平仓操作时允许的最大价格偏差。

提醒功能

NewsGuard Pro 支持：

弹窗提醒

手机推送提醒

声音提醒

新闻前提前提醒

限制开始提醒

交易恢复提醒

使用推送提醒前，需要先在 MetaTrader 中配置移动通知。

图表显示

信息面板可以显示：

当前交易状态

禁止交易的原因

当前点差和正常点差

建议手数倍率

当前保护模式

正在监控的货币

即将公布的新闻

实际值、预测值和前值

图表显示设置包括：

面板位置和大小

自动适应图表

鼠标拖动面板

显示的新闻行数

新闻垂直线

新闻限制矩形

矩形透明度

新闻限制开始和结束边界

新闻事件圆形标记

不同影响级别的颜色

Pause 和 Resume 按钮

信息面板会显示在其他图表对象之上。

CSV 和策略测试器

NewsGuard Pro 的 EX5 文件内部包含历史经济日历 CSV 数据。

用户通常不需要单独安装 CSV 文件。

推荐测试设置：

Data Source：Auto 或 CSV

Use Embedded CSV in Tester：启用

使用 Visual Mode 检查图表显示

CSV Time Offset Minutes

调整 CSV 新闻时间，使其与被测试经纪商的服务器时间一致。

例如：

120 = 增加两小时

-60 = 减少一小时

也可以使用外部 CSV 文件测试较新的历史时间，而无需重新编译 EA。

回测

NewsGuard Pro 本身不会开仓，因此单独测试时不会生成盈利报告。

策略测试器主要用于检查：

新闻过滤

交易品种与货币映射

新闻限制时间

图表面板和对象

点差保护

手动暂停功能

发布的状态变量

持仓保护功能

请选择内置 CSV 数据覆盖的测试时间。

如果测试日期超出历史数据范围，Experts 日志会显示可用的数据时间范围。

要测试 NewsGuard Pro 对其他交易 EA 的影响，该交易 EA 必须支持读取 NewsGuard Pro 的全局变量。

前向测试

在真实账户使用持仓保护功能之前，建议先在模拟账户上进行测试。

推荐步骤：

将 NewsGuard Pro 加载到一个图表。 输入需要保护的交易品种。 检查经纪商的交易品种名称和后缀。 配置相关货币或交易品种货币映射。 使用 Auto 或 Calendar 数据源。 如果需要管理持仓或挂单，请启用 Algo Trading。 检查面板是否显示正确的新闻事件。 测试 Pause 和 Resume 按钮。 测试弹窗、推送和声音提醒。 使用小额模拟仓位测试各种保护模式。 单独测试紧急关闭新仓功能。 让 EA 经过多个真实经济新闻事件后，再确定最终设置。

一个 NewsGuard Pro 实例通常可以从一个图表监控多个交易品种。

重要说明

NewsGuard Pro 是一款风险管理和新闻过滤工具，不是交易策略、信号服务或投资顾问。

它不会预测市场方向，也不会预测经济事件的结果。

如果没有启用紧急关闭功能，手动交易和未集成 NewsGuard Pro 的 EA 仍然可以开仓。

持仓修改和平仓操作取决于：

经纪商执行条件

市场流动性

当前点差

Stop Level 限制

最小手数和手数步长

交易权限

市场状态

在真实账户使用前，请务必在模拟账户测试：

交易品种映射

时间偏移

Magic Number 过滤

点差限制

保护范围

保护模式

交易存在风险。历史测试结果和过去的市场表现不能保证未来结果。