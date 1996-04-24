Pattern Builder Pro

  • 指标
  • Arief
    Arief

    Arief

    4.6 (12)
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    بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم لَاحَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِٱللَّٰهِ ٱلْعَلِيِّ ٱلْعَظِيمِ
    你好，欢迎 ✤
    我是 Arief，来自印度尼西亚。
    我的交易方法融合了艾略特波浪理论和智能资金概念，提供全面的市场视角。
    3 产品
  • 版本: 1.4
  • 更新: 11 七月 2026
  • 激活: 5

Pattern Builder Pro — MetaTrader 5 自定义摆动形态扫描器

Pattern Builder Pro 是一款 MetaTrader 5 指标和市场扫描工具，允许交易者手动绘制任意自定义摆动形态（swing pattern），并在市场观察窗口的所有品种、多个时间周期上实时扫描相似的价格形态。与仅支持头肩形、三角形、旗形等固定形态的传统图表形态指标不同，这款 MT5 形态识别工具让您自行定义价格行为形态——任意数量的摆动点、任意形状——并通过包含 11 项加权指标的相似度引擎（含动态时间规整 DTW 与普氏分析 Procrustes）实时查找匹配设置。

主要功能：

  • 交互式形态绘图板，基于 XY 网格，可像素级精确放置摆动点
  • 多指标相似度引擎：几何形状、角度序列、斜率、回撤比例、扩展比例、摆动数量比、宽高比、趋势方向、结构顺序与波段振幅顺序
  • 可选启用动态时间规整（DTW）与普氏分析，实现与尺寸、方向无关的形态匹配
  • 当日最高价/最低价（HOD/LOD）点验证，精确过滤交易设置
  • 异步市场扫描——可在 M5 至 D1 多个周期扫描数百个品种而不卡顿终端
  • 可排序、分页的结果表，显示相似度分数、方向、摆动数量，并支持一键跳转图表
  • 形态库——保存、加载并管理您的自定义形态文件
  • 深色与浅色主题，7 级界面缩放适配任意显示器分辨率，完全基于画布的界面（无原生图表对象）

Pattern Builder Pro 非常适合初学者和专业交易者。您只需手动绘制一次任何技术分析形态，其智能算法便会自动在金融市场上检测、识别并跟踪相同形态，帮助您发现市场趋势、趋势反转和趋势延续机会。它支持几乎所有主流技术分析方法，包括图表形态（头肩顶、倒头肩顶、双顶、双底、三顶、三底、圆顶、圆底、菱形顶、菱形底）；谐波形态（伽利形态、蝙蝠形态、蝴蝶形态、螃蟹形态、深蟹形态、鲨鱼形态、赛弗形态、AB=CD形态、交替蝙蝠形态、Nen Star形态）；波浪形态（艾略特波浪、沃尔夫波浪）；摆动结构形态（更高高点、更高低点、更低高点、更低低点、结构突破、特征变化、市场结构转换）；聪明钱概念形态（订单块、破坏块、缓解块、公允价值缺口、失衡、流动性扫荡、流动性抓取、等高点、等低点、溢价区、折价区、诱导）；威科夫形态（吸筹、派发、弹簧、上冲、派发后上冲、强势信号、弱势信号、最后支撑点、最后供应点）；价格行为形态（突破、假突破、回测、回撤）；以及斐波那契形态（斐波那契回撤、斐波那契扩展、斐波那契扩张、斐波那契簇、黄金区）。凭借简单的设置和强大的自动化功能，Pattern Builder Pro 为您提供完整的一体化技术分析、图表形态识别、市场结构分析、聪明钱概念分析及专业交易决策支持解决方案。轻松做出更明智的交易决策。

一次绘制，随处检测。掌握每一种形态，掌握每一个市场，掌握交易的艺术。祝您使用愉快！


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MasterTrend
Temirlan Kdyrkhan
指标
MasterTrend Indicator for MT5 A powerful trend-following and signal-evaluation tool MasterTrend   is a custom MT5 indicator that combines Moving Averages and ATR-based risk/reward logic to generate clear buy/sell signals. It visualizes dynamic SL/TP levels, evaluates past trade outcomes, and displays win/loss statistics in a clean on-chart panel. Key features include: Buy/Sell signals based on MA crossovers ATR-based SL/TP1/TP2/TP3 levels with visual lines and labels Signal outcome tracking wit
Naked Forex Tweezer Pro indicator for MT5 by ITC
Renaud Herve Francois Candel
指标
Naked Forex Tweezer Pro Indicator Tweezer Pro Indicator is a pattern recognition indicator for Forex, Stocks, Indices, Futures, Commodities and Cryptos. The standard Tweezer is a two bar pattern. Our enhanced version is a multi-bar pattern. We filter the patterns for you so that you only get the     best and most effective patterns   and ignore the noise. The Tweezer pattern is a simple and effective pattern to trade. The strategy that comes with the Tweezer is based on price action. The Twe
Transaction Speed MT5
Ivan Stefanov
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指标
当然，以下是翻译成中文（简体）的版本： 该指标标出市场中显现出 交易兴趣 的区域，并随后显示 订单积累区域 。它的工作方式类似于大规模的订单簿。 这是为 大资金 打造的指标，性能卓越。市场中有任何兴趣，你都能通过它清晰看到。 （这是一个 完全重写的自动化版本 —— 不再需要手动分析。） 交易速度 是一个全新的概念指标，它显示了市场上大订单 何时 、 何地 聚集，并揭示了其背后的意义。它可以在 非常早期 就检测到趋势的变化。 在外汇市场，所谓的“交易量”实际上是误导性的，因为那指的是价格在单位时间内的变化，因此真正的名称应是“交易速度”。 一切都取决于我们如何思考、如何行动、如何分析。 改变分析范式至关重要。 该指标完全重构了外汇市场上“交易量”的概念，用逻辑方式重新定义并应用，从而成为一个 独特而精准的工具 。 使用方法： 默认情况下，指标处于 自动模式 ，可独立用于任何时间周期。如果你希望切换到手动模式，只需点击 Auto / Manual Mode 按钮即可。 在 手动模式 下，所有计算从 2025年1月1日 开始。你可以根据需要更改该日期，以查看不同的分析结果。 最优数据周期
AriX
Temirlan Kdyrkhan
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指标
AriX Indicator for MT5 A powerful trend-following and signal-evaluation tool AriX is a custom MT5 indicator that combines Moving Averages and ATR-based risk/reward logic to generate clear buy/sell signals. It visualizes dynamic SL/TP levels, evaluates past trade outcomes, and displays win/loss statistics in a clean on-chart panel. Key features include: Buy/Sell signals based on MA crossovers ATR-based SL/TP1/TP2/TP3 levels with visual lines and labels Signal outcome tracking with real-time stat
Meravith Scanner
Ivan Stefanov
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指标
MERAVITH SCANNER 是一款适用于 MetaTrader 5 的专业金融市场指标，将多种分析工具整合为一个统一的系统。它基于专有的成交量加权平均价格（VWAP）方法自动完成所有计算，完全消除主观判断。 该指标适用于所有资产类别（外汇、股票、指数、大宗商品、加密货币）以及从 M1 到 Monthly 的所有时间周期。其核心原理是价格跟随成交量。MERAVITH 识别机构资金成交量的集中区域，并从该集中区域中推导出数学上精确的价格水平。它不预测，不推测。它只计算。 使用 MERAVITH SCANNER，您可以在 2–3 分钟内扫描全部 28 个主要外汇货币对的所有时间周期。您也可以扫描任何您选择的市场——例如，大约 100 只股票约需 10 分钟。 该指标计算耗尽水平、平衡线、偏差、统计水平以及目标投射。 图表元素 Origin Point 标记所有计算的起始位置。指标会自动将其放置在最佳位置。红色标签（TOP）表示市场高点并带有看跌倾向。绿色标签（BOTTOM）表示市场低点并带有看涨倾向。 Sentiment Line 是一条动态曲线，反映基于成交量加权计算得出的市场情绪。
Route Lines Prices MT5
Vitalyi Belyh
指标
Route Lines Prices MT5  - 是一款用于寻找潜在交易信号的指标。其简洁的界面包含多种价格行为算法，以及信号终点检测和已完成轨迹的计算。这些算法包括基于所用时间周期的波动率和价格平滑计算。 该指标的主要参数是“ Calculating price values ”。默认值 1 提供均衡的自动计算模式， 无需手动配置即可使用。通过手动更改 2 到 500 之间的值，您可以根据自己的交易系统自定义指标。 该指标内置市场方向指标，由两条移动平均线（快线和慢线）的交叉点表示，在确定自身趋势时可以禁用该指标。 建议在 M1 到 H4 的时间周期内使用该指标。支持所有交易品种。 信号箭头在蜡烛图收盘时生成；不会重绘历史数据。 主图表上会显示重复的箭头。该指标提供多种类型的警报。 内置信号线点计数器，用于计算从信号箭头到信号终点的收盘价。 由于指标不会重绘，信号结果的数值是在信号终点之后计算的，滞后于信号发出后一根K线。 总计数器会将接收到的值相加，以便在相应的图表上方便地调整参数。
Apex Market Structure Pro
Samuel Monga Ilunga
指标
看清市场真正在做什么。   在您眼前实时观察三大市场阶段（收缩、扩张、趋势），并在趋势阶段的早期阶段抓住更优的入场点。   不要再猜测。开始像机构和聪明钱那样解读市场。   Apex Market Structure Pro（MT5 版）是一款精准的聪明钱分析工具，它剥离噪音，向您展示每根 K 线之下的真实结构：流动性、结构转变、吸   筹区域与趋势偏向，全部呈现在一个简洁、专业的图层中。专为厌倦了滞后指标、准备以清晰视角交易的严肃交易者打造。   重要提示：本指标专为 Heikin Ashi（平均足）K 线设计。使用前请将图表切换为 Heikin Ashi，以释放其全部威力。全部分析都围绕 Heikin   Ashi 的价格流构建。正是在这里，Apex Market Structure Pro 发挥出最佳表现。   交易者为何选择 Apex Market Structure Pro：   流动性，一览无遗： 瞬间看清止损池所在之处。卖方与买方流动性会被自动标注。实时关注尚未被扫的价位，捕捉价格攫取流动性并反转的精确时   刻。在聪明钱交易的地方交易。   会说话的结构：
OmniSync Projection
Antonio-alin Teculescu
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指标
Chronos Fractal Engine is an innovative price projection indicator for MetaTrader 5, designed to transform your technical analysis by intelligently identifying and projecting historical price patterns. Built upon an advanced correlation algorithm and the fractal principles of the market, this powerful tool visualizes potential future price movements, giving you a unique edge in your trading decisions. What is Chronos Fractal Engine? At its core, the Chronos Fractal Engine employs a sophisticat
Orderflow Absorption MT5
Chi Sum Poon
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指标
OrderFlow Absorption – 專業級MT5買賣差與吸收訊號指標 釋放真正訂單流分析的力量，OrderFlow Absorption 是MetaTrader 5上最強大的買賣差（Delta）直方圖與吸收訊號指標。專為想看清每一個價格波動背後真相的交易者設計，這個工具揭示了隱藏的買賣壓力與推動市場的吸收事件。 功能特色 買賣差直方圖視覺化：   以清晰的色彩直方圖即時顯示買方與賣方壓力。 吸收訊號偵測：   先進邏輯自動辨識多空吸收事件，及早預警潛在反轉。 圖表標記：   吸收訊號直接標示於主圖表，方便視覺辨識。 彈出式警報：   新吸收訊號出現時即時通知。 自訂門檻：   過濾弱訊號，專注高勝率機會。 資源管理：   高效運算，適用於大型圖表也能流暢運行。 全品種兼容：   適用於任何商品與週期，包括外匯、指數、商品等。 簡易整合：   參數簡單，快速上手與調整。 OrderFlow Absorption 的邏輯說明 OrderFlow Absorption 採用專利演算法，能在沒有完整Tick數據的情況下，估算每根K棒的買賣壓力（Delta）。它分析成交量、價格行為、K
Meravith MT5
Ivan Stefanov
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指标
做市商工具。 Meravith 将： 分析所有时间周期并显示当前正在运行的趋势。 标注流动性区域（成交量均衡区），即多头与空头成交量相等的位置。 在您的图表上直接显示来自不同时间周期的所有流动性水平。 生成并展示基于文本的市场分析供您参考。 根据当前趋势计算目标位、支撑位和止损位。 计算交易的风险回报比。 根据您的账户余额计算仓位大小，并估算潜在利润。 在市场出现重大变化时，Meravith 还会发出警告。 指标的主要线条： 多头/空头成交量衰竭线 —— 作为目标位使用。 趋势线 —— 指示市场趋势方向。根据市场是多头还是空头而改变颜色，并作为趋势支撑。其颜色主要反映市场情绪。 成交量均衡线（Eq）—— Eq（Volume Equilibrium）是系统的核心。它表示买卖双方成交量的平衡点，即市场流动性所在位置。向上突破 Eq 表示多头倾向，向下突破 Eq 表示空头倾向。突破后，应等待回调——当价格回到相反趋势的偏离线或衰竭线附近时。 使用方法：只需将其添加到图表中。 Meravith 可以分析一切——趋势和回调。 趋势线与某条成交量衰竭线之间的距离越大，说明该方向的成交量越高。 趋势
Dynamic Scalper System MT5
Vitalyi Belyh
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指标
“ Dynamic Scalper System MT5 ”指标专为在趋势波内进行剥头皮交易而设计。 已在主要货币对和黄金上进行测试，并可与其他交易工具兼容。 提供顺势短线建仓信号，并提供额外的价格变动支持。 指标原理： 大箭头决定趋势方向。 在趋势波内，我们采用一种生成小箭头形式的剥头皮交易信号的算法。 红色箭头代表看涨方向，蓝色箭头代表看跌方向。 敏感的价格变动线会沿着趋势方向绘制，并与小箭头信号协同作用。 信号运作方式如下：当线在适当时刻出现时，将形成入场信号；在出现线时，持仓；线完成后，平仓。 建议的操作时间范围为M1 - H4。 箭头在当前K线上方形成，如果下一根K线已开仓，则不会重新绘制上一根K线上方的箭头。 输入参数 Trend Wave Period - 趋势方向（大箭头）的周期，改变趋势波的时间间隔。值 1 表示趋势方向的最长持续时间，参数值越大，持续时间越短。 Scalper Arrows Period - 信号箭头（小箭头）的计算周期，改变入场信号的生成频率。值 3 表示最频繁的生成频率，参数值越大，箭头频率越低，准确度越高。 这些参数可以根据不同
Astro Ai Intelligence
Abdul Hamas
指标
您好，交易员！ 大多数散户交易者依赖于滞后的网页脚本。真正具有交易优势需要机构化的架构。 Astro AI 指标并非标准的图表叠加层。它是一个编译后的神经网络，包含两个代理，直接运行在您的终端上。 以下是该系统背后的具体技术： 1. 代理 1：分析师（图神经网络 - GNN） 市场并非孤立的价格柱；它们是相互关联的数据网络。 功能：代理 1 使用图神经网络来映射这些复杂的非线性关系。 优势：标准指标仅考虑单一的历史移动平均线，而我们的 GNN 可以实时处理深层的市场结构关系，在散户交易量发挥作用之前揭示隐藏的相关性。 2. 代理 2：执行器（近端策略优化 - PPO） 模式识别只是成功的一半。基于当前市场波动做出正确的决策，才是预测模型与滞后模型之间的区别所在。 功能：代理 2 使用 PPO（一种先进的强化学习算法）来确定最佳入场点。 优势：它持续调整交易策略，而非使用静态的“超买”或“超卖”线。它会分析当前市场状况并计算最可能的成交点。 执行桥接：通过 ONNX 集成到交易终端 如果执行速度慢，模式识别就毫无用处。我们已通过 ONNX（开放神经网络交换平台）
Flag Pattern Angelo
Brighton Mufaro Mudzingwa
指标
Brandon Angelo Flag Pattern — how it works This indicator automatically detects classic bull and bear flag chart patterns in real time. The detection happens in three stages for each bar. First it looks for a flagpole — a sharp, strong directional move over a configurable number of bars ( FlagpoleBars , default 5) that must exceed a minimum percentage size ( FlagpoleMinPct ). For a bullish flag the pole must close net higher than it opened; for a bearish flag, net lower. Second it identifies th
Tradable Zones Pro
Mathew Odong
指标
The Zone Trading Indicator is a technical analysis tool for MetaTrader 5 that automatically identifies and displays tradable price zones across multiple timeframes to assist with structured market analysis. The indicator plots Monthly, Weekly, Daily, and H4 tradable zones , allowing traders to view higher- and lower-timeframe price areas simultaneously. These zones are designed to support one-candle–based entry approaches by highlighting predefined areas where price interaction may be monitored.
VTrende Pro
Andrii Diachenko
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指标
VTrende Pro - MTF indicator for trend trading with a display panel for MT5 *** Videos can be translated into any language using subtitles (video language - Russian) Although the signals of the VTrende Pro indicator can be used as signals of a full-fledged trading system, it is recommended to use them in conjunction with the Bill Williams TS. VTrende Pro is an extended version of the VTrende indicator. Difference between Pro version and VTrende: - Time zones - Signal V - signal 1-2 waves -    S
SMC Fibo Levels Pack
Jing Bo Wu
指标
This indicator automatically detects internal & swing market structure, Fibonacci Retracement and Fibo Levels. Features Full internal & swing market structure labeling in real-time Fibonacci Retracement Fibonacci Levels After purchasing the indicator, the full source code is provided, and via indicator buffers it can be easily integrated into your Expert Advisors (EAs) for automated trading strategies.
Euro Escalper
Cristofher Robles
指标
Euro Escalper— Zhuan Ye Ji Gou Ji Tou Pi Zhi Biao Euro Escalper shi yi kuan gao xing neng jiao yi zhi biao, zhuan wei xu yao ji gou ji jing zhun ru chang de jiao yi zhe she ji. Shi yong yu he cheng zhi shu (Deriv), wai hui ji MetaTrader 5 shang de ren he zi chan. Jie he le ji yu Fibonacci de liu dong xing qu yu, nei zhi SuperTrend yin qing he shi shi zhuan ye kong zhi mian ban. Zhu Yao You Shi Wu Chong Hui: Xin hao jian tou jin zai K xian shou pan shi chu xian, yong yuan bu hui yi dong huo xiao
Chimera Volume
Marko Milenkovic
指标
适用于 MetaTrader 5 的 Chimera Volume 高级成交量分析与市场活跃度可视化 Chimera Volume 是一款为 MetaTrader 5 设计的自定义指标，旨在通过动态视觉框架分析标准化成交量活跃度，并展示市场参与度的变化。 该指标利用自适应标准化算法处理 Tick 成交量数据，生成关于成交量强度、累积阶段以及不同市场条件下活跃度变化的结构化表达。 与显示原始成交量数值的标准成交量指标不同，Chimera Volume 应用了额外的计算方法，以突出市场活动的相对变化并提高图表的可读性。 主要功能 根意图直方图 (Root Intent Histogram)： 一种动态直方图，用于可视化标准化成交量强度和市场参与度。该直方图使用自适应颜色过渡，以区分活跃度增加时期与参与度减弱时期。 惯性线 (Inertia Line)： 一条由标准化成交量计算得出的平滑分析线。旨在帮助交易者观察成交量动能的变化，并监控扩张期与收缩期之间的转换。 信号线 (Signal Line)： 一个用于比较短期和长期成交量表现的次级计算层，在评估市场状况时可作为辅助参考。 自适应成交量
作者的更多信息
Break Pullback
Arief
指标
MetaTrader 5 智能多层突破与回调探测器 "智能 · 简单 · 快速！" 您是否厌倦了错过高概率的突破入场机会？ 您是否花费数小时扫描多张图表，试图将突破与趋势方向和货币动能对齐——却仍然错过了行情？ Break Pullback 用一个指标解决所有这些问题。 什么是 Break Pullback？ Break Pullback 是一款专业级 MetaTrader 5 指标，专为交易市场结构、突破和趋势延续形态的交易者而设计。 它能实时自动检测多个货币对的突破与回调形态——并通过三层确认过滤每个信号： 结构突破检测——识别图表上的关键突破位 高时间框架日线偏向——将入场与主导日线趋势方向对齐 货币强弱指数——确认配对货币间的动能失衡 结果：更少的虚假信号，更强的信心，更快的执行——无需面对图表过载。 适合哪些交易者？ Break Pullback 专为使用以下方法的交易者设计： 突破与回测策略 市场结构分析（BOS、 OB Order Block 、结构位） 聪明钱概念（SMC）或 ICT 风格入场 趋势跟踪与延续形态 跨外汇和黄金（XAUUSD）的多对扫描 日内和波段
Pattern Builder
Arief
指标
Pattern Builder — MetaTrader 4 自定义摆动形态扫描器 Pattern Builder 是一款 MetaTrader 4 指标和市场扫描工具，允许交易者手动绘制任意自定义摆动形态（swing pattern），并在市场观察窗口的所有品种、多个时间周期上实时扫描相似的价格形态。与仅支持头肩形、三角形、旗形等固定形态的传统图表形态指标不同，这款 MT4 形态识别工具让您自行定义价格行为形态——任意数量的摆动点、任意形状——并通过包含 11 项加权指标的相似度引擎（含动态时间规整 DTW 与普氏分析 Procrustes）实时查找匹配设置。 主要功能： 交互式形态绘图板，基于 XY 网格，可像素级精确放置摆动点 多指标相似度引擎：几何形状、角度序列、斜率、回撤比例、扩展比例、摆动数量比、宽高比、趋势方向、结构顺序与波段振幅顺序 可选启用动态时间规整（DTW）与普氏分析，实现与尺寸、方向无关的形态匹配 当日最高价/最低价（HOD/LOD）点验证，精确过滤交易设置 异步市场扫描——可在 M5 至 D1 多个周期扫描数百个品种而不卡顿终端 可排序、分页的结果表，显示相似
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