Pattern Builder Pro — MetaTrader 5 自定义摆动形态扫描器

Pattern Builder Pro 是一款 MetaTrader 5 指标和市场扫描工具，允许交易者手动绘制任意自定义摆动形态（swing pattern），并在市场观察窗口的所有品种、多个时间周期上实时扫描相似的价格形态。与仅支持头肩形、三角形、旗形等固定形态的传统图表形态指标不同，这款 MT5 形态识别工具让您自行定义价格行为形态——任意数量的摆动点、任意形状——并通过包含 11 项加权指标的相似度引擎（含动态时间规整 DTW 与普氏分析 Procrustes）实时查找匹配设置。

主要功能：

交互式形态绘图板，基于 XY 网格，可像素级精确放置摆动点

多指标相似度引擎：几何形状、角度序列、斜率、回撤比例、扩展比例、摆动数量比、宽高比、趋势方向、结构顺序与波段振幅顺序

可选启用动态时间规整（DTW）与普氏分析，实现与尺寸、方向无关的形态匹配

当日最高价/最低价（HOD/LOD）点验证，精确过滤交易设置

异步市场扫描——可在 M5 至 D1 多个周期扫描数百个品种而不卡顿终端

可排序、分页的结果表，显示相似度分数、方向、摆动数量，并支持一键跳转图表

形态库——保存、加载并管理您的自定义形态文件

深色与浅色主题，7 级界面缩放适配任意显示器分辨率，完全基于画布的界面（无原生图表对象）

Pattern Builder Pro 非常适合初学者和专业交易者。您只需手动绘制一次任何技术分析形态，其智能算法便会自动在金融市场上检测、识别并跟踪相同形态，帮助您发现市场趋势、趋势反转和趋势延续机会。它支持几乎所有主流技术分析方法，包括图表形态（头肩顶、倒头肩顶、双顶、双底、三顶、三底、圆顶、圆底、菱形顶、菱形底）；谐波形态（伽利形态、蝙蝠形态、蝴蝶形态、螃蟹形态、深蟹形态、鲨鱼形态、赛弗形态、AB=CD形态、交替蝙蝠形态、Nen Star形态）；波浪形态（艾略特波浪、沃尔夫波浪）；摆动结构形态（更高高点、更高低点、更低高点、更低低点、结构突破、特征变化、市场结构转换）；聪明钱概念形态（订单块、破坏块、缓解块、公允价值缺口、失衡、流动性扫荡、流动性抓取、等高点、等低点、溢价区、折价区、诱导）；威科夫形态（吸筹、派发、弹簧、上冲、派发后上冲、强势信号、弱势信号、最后支撑点、最后供应点）；价格行为形态（突破、假突破、回测、回撤）；以及斐波那契形态（斐波那契回撤、斐波那契扩展、斐波那契扩张、斐波那契簇、黄金区）。凭借简单的设置和强大的自动化功能，Pattern Builder Pro 为您提供完整的一体化技术分析、图表形态识别、市场结构分析、聪明钱概念分析及专业交易决策支持解决方案。轻松做出更明智的交易决策。



一次绘制，随处检测。掌握每一种形态，掌握每一个市场，掌握交易的艺术。祝您使用愉快！

