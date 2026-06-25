Trade Manager Pro FX MT5 是一款适用于 MetaTrader 5 的便捷交易面板，支持自动手数计算、手动仓位管理、Telegram 通知、每日和每月统计、Breakeven、Trailing Stop 以及 Daily Risk 保护。

该工具特别适合日内交易者、剥头皮交易者、Prop Firm 交易者，以及所有需要严格控制每日风险的交易者。



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Trade Manager Pro FX MT5 专为需要在图表上直接进行快速、清晰、便捷交易管理的交易者而设计。

这不是一个替你寻找入场点的 EA。该面板不会取代你的交易策略，也不会自行随机开仓。它是一个用于手动交易的专业助手：你负责做出交易决策，而面板帮助你快速开仓、计算手数、设置 SL/TP、控制风险，并通过 Telegram 接收交易结果报告。

Trade Manager Pro FX MT5 的核心理念是减少不必要的操作，让交易更加方便。所有关键工具都集中在手边：交易执行、手数计算、SL/TP 管理、持仓控制、统计数据、风险管理和报告。

Trade Manager Pro FX MT5 面板界面

面板采用极简风格设计：没有复杂菜单、多余窗口或难懂参数。主要信息会直接显示在图表上。

面板包括：

• 深色和浅色主题；

• 可直接在面板上切换主题；

• 为当前交易品种保存所选主题；

• 紧凑折叠模式；

• 根据屏幕自动适配缩放；

• Windows、Mac / Retina、Compact 和 Custom 缩放模式；

• 手动调整面板和字体缩放；

• 支持自定义 UTC 偏移的面板时钟；

• 显示余额、Opening Balance、Monthly Target、Total Win、Daily Risk 和当前统计数据。

交易模式

Market Mode：

在此模式下，Buy 和 Sell 按钮会按照所选手数、止损和止盈打开市价订单。

Pending Order Mode：

面板会在图表上创建一条入场线。将该线移动到目标价格，然后点击 Buy 或 Sell。面板会自动判断挂单类型：

• Buy Limit

• Buy Stop

• Sell Limit

• Sell Stop

交互式线条

面板会在图表上创建可视化 SL 和 TP 线。你可以手动移动这些线，面板会自动重新计算止损/止盈距离、潜在风险、潜在利润以及 RR。这让交易计划更加快速和直观。

自动手数计算

Auto Lot 会根据以下数据计算仓位大小：

• 账户余额；

• 选择的风险百分比；

• 止损距离；

• 品种的 tick value；

• 交易品种的手数步长。

你也可以关闭自动计算，并使用固定手数。

风险管理

Trade Manager Pro FX MT5 内置每日回撤保护系统。用户可以设置最大允许每日回撤百分比。当达到该限制时，面板可以关闭持仓并锁定交易按钮，帮助避免情绪化交易以及超过每日亏损限制。

该功能特别适合 Prop Firm 交易者、资金账户交易者，以及所有遵守严格每日风险规则的交易者。

Open Positions 窗口

Trade Manager Pro FX MT5 包含一个便捷的 Open Positions 窗口，可帮助你直接从图表上快速管理当前交易。在该窗口中，交易者可以查看所有品种的持仓数量、当前账户 Equity、所有未平仓交易的总浮动 P/L，以及包含品种、方向、手数和当前结果的持仓列表。

每个仓位都可以通过 Close 按钮单独关闭，无需切换到终端的标准窗口。还提供 Close All Positions 按钮，可快速关闭所有显示的未平仓仓位。

这在活跃交易时特别方便，因为你可以快速评估当前账户风险敞口、查看未平仓交易的整体结果，并在需要时立即降低风险。

月度进度追踪器

Trade Manager Pro FX MT5 包含月度进度追踪器，帮助交易者根据设定目标监控当前月份的交易结果。用户可以设置月度目标百分比，面板会显示当前进度、月度 P/L 以及距离目标结果的进展情况。

追踪器可以根据设置统计当前品种或所有品种的结果。因此，该面板既适合单一交易品种，也适合监控整个账户的总体表现。

该功能特别适合按月度目标交易、参加 Prop Firm 挑战，或希望不仅查看单笔交易结果，还想了解整个交易月份表现变化的交易者。

Telegram 报告和通知

每日和每月报告

面板可以发送每日和每月报告。报告可以通过面板上的 Day Report 和 Month Report 按钮手动调用。

每日报告显示：

• 当前余额和 Equity；

• 日初余额；

• 当日已平仓结果；

• 包含未平仓 P/L 的当日总结果；

• 持仓数量、胜率和 W/L；

• Daily Risk；

• 按资产划分的结果明细。

每月报告显示：

• 月初余额；

• 当前余额和 Equity；

• 以金额和百分比表示的月度目标；

• 目标进度；

• 当月已平仓 P/L；

• 月度总结果；

• 最佳和最差资产；

• 按资产划分的结果明细。

当你需要快速将结果发送到自己的 Telegram，或无需手动计算即可保存每日/月度交易概况时，这非常方便。

面板可以通过以下方式发送重要事件和报告：

• Telegram；

• MetaTrader Alerts；

• 移动端 Push 通知。

可用通知和报告：

• 开仓通知；

• 平仓通知；

• 每日风险限制警告；

• 交易日报；

• 月度报告。

如需使用 Telegram，请在 MetaTrader 中添加 URL。

路径：

Tools -> Options -> Expert Advisors -> Allow WebRequest for listed URL

主要功能

• 适配不同屏幕的面板缩放：Auto、Windows、Mac / Retina、Compact 和 Custom。

• 深色和浅色面板主题。

• 一键执行 Buy 和 Sell。

• 市价订单模式和挂单模式。

• 在 Pending Order Mode 中自动选择 Buy Limit、Buy Stop、Sell Limit 或 Sell Stop。

• 图表上的交互式 SL、TP 和 Pending Entry 线，并计算风险金额、潜在利润和 RR。

• 可直接在图表上拖动线条。

• 根据余额、止损和所选风险百分比自动计算手数。

• 可使用固定手数。

• 关闭当前交易品种所有仓位的按钮。

• 仅关闭当前交易品种的盈利仓位。

• 仅关闭当前交易品种的亏损仓位。

• 独立的 Open Positions 窗口，用于查看和关闭所有品种的仓位。

• Open Positions 窗口中的 Close All Positions 按钮，可快速关闭所有显示的仓位。

• Open Positions 窗口显示品种、方向、手数和当前 P/L。

• 在持仓窗口中显示账户 Equity。

• 显示所有未平仓仓位的总浮动 P/L。

• Trailing Stop 模块，包含激活距离和追踪距离。

• Breakeven 模块，包含激活触发距离和利润锁定距离。

• Trailing Stop 和 Breakeven 默认关闭，以便首次启动更加安全。

• 基于最大每日回撤的 Daily Risk 保护。

• 达到每日风险限制时自动关闭仓位。

• 超过每日风险限制后锁定交易按钮。

• 每日风险进度条。

• 月度进度追踪器。

• 自定义月度目标百分比。

• 显示月度 P/L、进度和目标。

• 每日报告按钮。

• 月度报告按钮。

• 交易统计：胜率、盈利交易、亏损交易、每日 P/L、总已平仓 P/L。

• 显示余额、Equity 和账户信息。

• 面板时钟支持自定义 UTC 偏移。

• 点差信息。

• 通过 MetaTrader Alerts 发送通知。

• 向移动终端发送 Push 通知。

• Telegram 通知和报告。

• 可在设置中完全关闭 Telegram。

• TP 和 SL 线条粗细可为每个交易品种单独设置。

• 紧凑折叠模式。

重要提示

Trade Manager Pro FX MT5 是一个交易面板和风险管理工具。它不保证盈利，也不能替代交易策略。在真实账户中使用之前，建议先在模拟账户上测试该面板。