Gex Order Book Gamma Exposure Levels

来自CBOE期权数据的实时伽马敞口(GEX)水平。ES、NQ、RTY、黄金。每2分钟更新。


Full description:

GammaOrderBook — 一体化EA，实时下载并显示GEX数据。无需单独指标。


图表显示内容


• GEX Bars — 看涨/看跌伽马水平以水平条形显示，按ETF/Index来源分色

• Zero Gamma Line — 做市商对冲方向改变的关键水平

• Panorama V4 — 多时间框架伽马定位

• 支撑/阻力 — 基于期权未平仓合约的关键水平

• Bias Panel — BULL/BEAR/NEUTRAL信号、OI定位

• Distance Display — 实时显示与Zero Gamma的距离

• 公告系统 — 重要更新直接显示在图表上


支持品种


• ES / SP500

• NQ / Nasdaq

• RTY / Russell

• GC / 黄金


数据更新


• 每2分钟（实时）

• 支持多图表同时运行

• 无需邮箱、许可证或订阅 — 一次性购买


设置


1. 将EA附加到任何支持的图表

2. 在工具 > 选项 > EA交易中添加URL：https://gamma-auth.gammaorderbook.com

3. 数据自动加载


免费版


推荐产品
Heiken Ashi and Heiken Ashi Smoothed MA MT5
Ku Chuan Lien
5 (1)
指标
Heiken Ashi Smoothed Strategy is a very simple but powerful system to get forex market trend direction. This indicator is actually 2 indicators in 1 pack, Heiken Ashi and Heiken Ashi Smoothed Moving Average both included. Because HA (Heiken Ashi) and HAS (Heiken Ashi Smoothed) are calculated in the same one system event with necessary buffers and loop only, so it is the FAST, OPTIMIZED and EFFICIENT HA having the combined indicator of MetaTrader 5. You can choose to display HA and HAS in the sam
LT Rainbow Trend
Thiago Duarte
5 (1)
指标
== LT RAINBOW TREND - 包含 36 条移动平均线的趋势指标 == 概述 LT Rainbow Trend 是一款先进的技术趋势分析指标，它集成了 36 条同时运行的移动平均线，并配备了智能彩虹（Rainbow）颜色系统。该指标专为希望以极高视觉清晰度顺应主趋势交易的交易者而设计，将复杂的多时间周期（Multi-timeframe）分析转化为简单、多色且高度直观的视觉呈现。 对于深谙“趋势是你的朋友”的交易者而言，该指标是您的不二之选 —— 它能确保您提前洞察趋势 strength 的力度、方向以及潜在的反转点。 运作原理 该指标持续监控分布在 4 个趋势区域内的 36 条移动平均线： 红色（趋势转变区） 第 31 至 20 条移动平均线 趋势即将发生反转的强信号 橙色（趋势减弱区） 第 19 至 10 条移动平均线 表明趋势动能正在减弱，但仍有持续的可能；价格可能正步入盘整 蓝色（回调/回踩区） 第 9 至 8 条移动平均线 顺应当前趋势的正常回调。若价格位于该区域外并开始进入绿色区域，则代表强劲趋势 绿色（强趋势区） 第 10 至
Renko bars with tail
Dionisio Munir Miziarajunior
实用工具
此 EA 根据 1 分钟数据生成高精度离线 Renko 图表。加载到实时图表后，它会处理每个分时报价 (tick)，按配置的大小（默认：100 点）更新砖块 (bricks)。虽然生成的图表是离线的（无法直接交易），但该 EA 拥有独特的同步系统，可将真实资产的所有挂单、持仓和交易历史实时同步到 Renko 图表上，从而实现完美的技术分析和交易操作鉴定。 实时离线 Renko： 纯净且快速的 Renko 图表，逐笔分时更新。 订单同步： 在 Renko 图表上直观查看您的挂单和持仓。 历史鉴定： 通过自动执行箭头和连线分析您过往的交易。 自动构建： 启动时可在数秒内重建长达 90 天的 Renko 历史数据。 简洁界面： 自动图表配置，让您完全专注于价格。 要求与安装 权限： 您必须在终端设置中开启“允许算法交易”。 数据： 真实资产必须已加载 1 分钟 (M1) 历史数据。 使用方法： 将 EA 加载到所需资产的图表上（例如 EURUSD，M1）。 EA 将自动创建并打开离线图表（例如 EURUSD_RENKO）。 保持原始图表开启，以便 Renko 继续实时更新。
Heiken Ashi Smoothed New
Hoang Ngoc Thach
指标
This indicator is the same as the popular Heiken Ashi Smoothed. The Heikin Ashi indicator for MetaTrader 5 already exists, but it has two disadvantages: It paints the candles not accurate. It's not possible to change the candle width. See also Heikin Ashi in MQL5 Code Base . In this version there are no such disadvantages.
Colored MACD Indicator
Claudio Jean-claude Spillmann
指标
A beutiful, multi colored MACD indicator. It offers the possibility to change the colors of the "main line" and the "signal line" and uses four different colors for the "histogram" It also returns the buffer-values from the "main line", "signal line", "histogram" and "color" to acess it from an EA If you need some changes, or additional buffers -> send me a message
Market Data Recorder
Mohd Firrdaus Bin Romeli
实用工具
Market Data Recorder captures every incoming tick of the current chart symbol and saves it to a file on your computer for research, analysis, and backtesting datasets. It records the bid, ask, last price, volume, tick flags, and a millisecond-precision timestamp for each tick. The tool reads only the symbol of the chart it is attached to and performs no trading operations. The recorder is designed for data quality. Instead of sampling only the latest price on each event, it reads the full inco
Pivot Trading Pro 5
Kaijun Wang
指标
支点交易 : 1.pp 支点 2. r1 r2 r3 , s1 s2  s3 交易实用必备工具指标 波浪自动计算指标,通道趋势交易 完美的趋势-波浪自动计算通道计算 , MT4版本 完美的趋势-波浪自动计算通道计算 , MT5版本 本地跟单复制交易 Easy And Fast Copy , MT4版本 Easy And Fast Copy , MT5版本 本地跟单复制交易 模拟试用 Easy And Fast Copy , MT4 模拟账号运行 Easy And Fast Copy , MT5 模拟账号运行 支点（ pivot points) 作为一种交易策略已经很长时间了，最初是场内交易员使用这种方法。使用这种方法通过几个简单的计算就可以了解市场在一天中的去向。 支点法中的支点是一天中市场方向的转向点，通过简单地计算前日的高点、低点和收盘价，可以得到一系列点位。这些点位可能形成关键的支撑和阻力线。支点位，支撑和阻力位被统称为支点水位。 你所看到的市场每天都有开盘价、高价、低价及收盘价（有一些市场是 24 小时开盘，比如外汇市场，通常用 5pm EST 作为开盘和收盘时间）。这些信息
Renko Price Action ATR
JETINVEST
实用工具
RENKO PRICE ACTION ATR 是通过构建 Renko 图表开发的“智能交易系统”，其中每个 BRICK 的大小都通过用户选择的时间段的 ATR 计算得出。 Renko 图表旨在滤除微小的价格变动，从而使交易者更容易关注重要趋势。 由于其检测价格趋势的效率，还可以清楚地识别支撑和阻力以及顶部和底部背离，从而更好地利用交易机会。 手术 RENKO PRICE ACTION ATR 适用于任何货币对。 RENKO PRICE ACTION ATR 具有出色的实时更新性能。 设置 ATR Calculation Timeframe：用户选择的 RENKO PRICE ACTION ATR 周期，以应用 ATR 的平均值并计算/重新计算每个 BRICK 的大小。 ATR 计算平均周期：用户选择的 ATR 平均周期为 RENKO PRICE ACTION ATR 执行每个 BRICK 的大小计算。 ATR 大小的百分比：用于形成每个 BRICK 的计算大小的百分比。 如果您还有问题，请通过直接消息与我联系:  https://www.mql5.com/zh/users/ro
CosmiCLab FIBO
Kirils Subins
指标
CosmiCLab SMC FIBO CosmiCLab SMC FIBO is a professional trading indicator designed for traders who use Smart Money Concepts (SMC), market structure analysis and Fibonacci retracement levels. The indicator automatically detects market swings and builds Fibonacci levels based on the latest impulse movement. It also identifies market structure changes such as BOS (Break of Structure) and CHOCH (Change of Character), helping traders understand the current market direction. CosmiCLab SMC FIBO also pr
Range Volume Hybrid Generator
Trade The Volume Waves Single Member P.C.
实用工具
1. Introduction Range Volume Hybrid (RVH) is a MetaTrader 5 Expert Advisor that creates custom chart symbols using a unique dual-condition bar formation method. Unlike traditional charts where bars close based on a single criterion (time, range, or volume), RVH bars close only when BOTH a minimum price range AND a minimum volume threshold are met simultaneously.  Download also and install RVH Monito r Indicator - to control the EA from the custom charts (it's Free)  https://www.mql5.com/en/marke
Trade Assistant Risk Calculator MT5
Bo Wang
实用工具
Trade Assistant Risk Calculator is an all-in-one floating trading panel Expert Advisor for MetaTrader 5, built for professional manual traders. It combines visual chart trading , automatic risk calculation , and advanced position management in one compact interface. Stop calculating lot sizes manually. Stop guessing your Risk:Reward ratio. Drag the planning lines on the chart and the EA calculates the exact lot size for your selected risk percentage, equity, fixed-money risk, or fixed-lot workfl
Trade Excursion Laboratory
Gai Li Zhou
实用工具
Trade Excursion Laboratory is an excursion-analysis utility for completed trades, including maximum adverse excursion and maximum favorable excursion reconstruction. Key functions: - Maximum adverse excursion reconstruction - Maximum favorable excursion reconstruction - Trade-efficiency metrics - Excursion distribution views - Detailed completed-trade inspection - CSV export for further analysis - Clear account-history scope and processing status Accuracy depends on the historical bars availab
BTC Trading Assistant EA
Seref Oliver Joisten
实用工具
BTC Trading Assistant EA (MT5) Manual trading assistant that helps place and manage trades with automated risk and stop management. Overview BTC Trading Assistant EA is a utility Expert Advisor for MetaTrader 5 intended for manual traders. It provides a chart interface to execute BUY/SELL/CLOSE actions and automates selected trade management functions such as position sizing, initial SL/TP placement, break-even, trailing stop and optional partial profit taking. This EA does not generate trade si
KMB Smart Pattern Analyzer PRO
Karwan Msto Mohammed Mohammed
指标
产品概述 KMB Smart Pattern Analyzer PRO 是一款高级技术分析指标，旨在用户自定义的图表区间内识别并排序高匹配度的市场形态。 该指标将多个分析引擎整合到一个专业工具中： K线形态分析 经典图表形态识别 谐波结构识别 智能市场结构 / SMC 分析 与在整个图表上显示随机信号不同，该指标允许用户专注于特定的市场区域，并获得最强形态匹配、预期方向、突破水平、失效水平以及预测目标区域的结构化分析。 这使其非常适合希望以更清晰、更专业的方式分析价格行为和形态结构的交易者。 主要功能 识别并排序 Top 3 最佳匹配形态 支持： K线形态 经典图表形态 谐波形态 市场结构 / SMC 逻辑 用户自定义区间分析 显示： 形态类型 市场方向 Score 动量 突破水平 T1 / T2 / T3 目标水平 失效水平 市场结构信息 在图表上显示所选分析区域 可拖动并移动分析区域 清晰专业的信息面板 支持浅色和深色图表主题 适用于主观交易者、形态交易者和技术分析师 工作方式 将指标添加到图表。 选择或移动分析区域。 指标扫描所选区域。 对最强的形态候选进行排序。 面板显示最佳匹
TPS Manual Pro
Gopal Goswami
实用工具
Overview of "TPS Manual Pro" TPS Manual Pro is an advanced MQL5 Expert Advisor (EA) designed for the MetaTrader 5 (MT5) platform. It serves as a comprehensive "trading cockpit" that combines manual trade execution with automated risk management and institutional-grade market analysis tools. Unlike a fully automated bot that makes trading decisions on its own, this EA is designed to assist you—the trader—by automating the repetitive, high-stress tasks of order management, risk calculation, and st
Noize Absorption Index
Ekaterina Saltykova
指标
Noize Absorption Index - is the manual trading system that measures the difference of pressure between bears forces and bulls forces. Green line - is a noize free index that showing curent situation. Zero value of index shows totally choppy/flat market.Values above zero level shows how powerfull bullish wave is and values below zero measures bearish forces.Up arrow appears on bearish market when it's ready to reverse, dn arrow appears on weak bullish market, as a result of reverse expectation.
LS Yield Histogram Pair Trading
Thiago Lopes
指标
Caicai L&S Yield Histogram Important Notice: This indicator is an integral tool of the automated EA Caicai Long and Short Pair Trading . This indicator visually displays the percentage deviation (Yield %) of a pair's current spread relative to its own historical mean. It is an excellent tool for quickly visualizing the gross financial potential of a market distortion in Long & Short operations. Main Features: Percentage Visualization: Understand the size of the distortion in palpable percentage
SmartLot MT5
Nikita Chernyshov
实用工具
演示账户免费版 | MT4 版本 The SmartLot for  MT5   是一款交互式且简单的面板，用于快速计算手数，直接从图表设置挂单和市价单。 不适用于策略测试器 。要测试该工具，请下载适用于模拟账户的免费版本。说明和文件位于描述顶部。 功能： 图形界面： 带有盈亏区域颜色标记的交互式入场、止损、止盈线。 实时计算： 当更改止损/止盈水平时，面板会自动重新计算风险/利润值（货币单位 / 点数 / %）。 执行： 通过点击图形线上的按钮来开单。支持主要订单类型。 风险管理： 用于处理动态手数（存款百分比）或固定交易量的内置模块。 独立魔术码： 可为每个订单单独指定魔术码。 如果在安装或使用中遇到任何问题 — 欢迎随时联系，我将乐意为您提供帮助。
BerelzBridge
Barend Willem Van Den Berg
实用工具
BerelzBridge Pro 适用于所有时间框架并包含账户信息的 MT5 转 JSON 数据桥接器。 概述 BerelzBridge Pro 是一款 MT5 指标，可将实时市场数据导出到磁盘上的 JSON 文件。它写入买价和卖价、点差、tick 成交量、每日统计数据、账户信息以及所有 9 个时间框架的 OHLCV K线数据。文件以可配置的时间间隔更新，默认为 2 秒。 该指标可与智能交易系统在同一图表上同时运行，不会发生冲突。它不使用 DLL、WebRequest 或任何外部依赖项。可以在不同图表上运行多个实例，以同时导出多个交易品种的数据。 导出的内容 具有完整小数位精度的买价和卖价 以点数表示的点差 当前K线的 tick 成交量 每日最高价、最低价和开盘价 M1、M5、M15、M30、H1、H4、D1、W1 和 MN1 的 OHLCV K线数据 每个时间框架最多 500 根K线，可配置 账户数据：余额、净值、保证金、可用保证金、浮动盈亏、杠杆和货币 经纪商数据：公司名称和服务器名称 工作原理 将 BerelzBridge Pro 拖放到 MetaTrader 5 的任何图表上
Painel Nelogica ChartTrading
Tiago Silvano Souza Felipe
实用工具
Painel Profit is an operational trading panel for MetaTrader 5 created to make manual execution and visual order management easier directly on the chart. The operating principle is simple: the trader selects the symbol, timeframe, volume, entry type, and exit strategy. Based on these commands, the panel sends or organizes the trade through the interface, displaying the entry, take profit, and stop loss levels on the chart for visual monitoring. This product is not a signal robot and does not mak
Universal Soul Reaper
Pieter Gerhardus Van Zyl
指标
Universal Soul Reaper is an atmospheric market-flow oscillator designed to interpret price behavior as a cycle of spiritual energy. Instead of reacting to raw price alone, it visualizes the state of the market’s soul —revealing when momentum is awakening, stabilizing, or fading. The indicator operates in a separate window and presents three interwoven entities: the Ectoplasmic Veil , the Spirit Boundary , and the Soul Core . Together, they form a living framework that helps traders sense pressu
Bohemia Gold MT5
Vladislav Taska
4.75 (4)
专家
Bohemia Gold MT5 is  Trend & Volatility EA trading system designed specifically for Gold (XAUUSD) . It combines higher-timeframe trend filtering , trend detection , volatility-based SL management , and advanced trade management to adapt market conditions. It uses style logic focused on trend strength, volatility, and capital protection. NOTE:   Based on backtests, I found better trading results with the following setup: D1/H4/H2 (Trend/ADX/ATR & trade). The SET file can be downloaded here … bohe
FREE
TcT Bollinger Dashboard
Alexandro Matos
指标
TCT BB PANEL - Bollinger Bands Dashboard MASTER VOLATILITY WITH BOLLINGER BANDS The TCT BB PANEL monitors Bollinger Bands, identifying volatility squeezes and price extremes. WHAT YOUR DASHBOARD DISPLAYS Account: Balance, Equity, Profit, Drawdown Positions: Buys, Sells, Total BB: Upper, Middle, and Lower Bands Milestones: Detection, Last Touched, Next
AIS Forest Fire Trend MT5
Aleksej Poljakov
指标
其中一个数字序列称为“森林火灾序列”。它被公认为最美丽的新序列之一。它的主要特点是该序列避免了线性趋势，即使是最短的趋势。正是这一属性构成了该指标的基础。 在分析金融时间序列时，该指标试图拒绝所有可能的趋势选项。只有当他失败时，他才会认识到趋势的存在并给出适当的信号。这种方法可以让人们正确地确定新趋势开始的时刻。然而，误报也是可能的。为了减少它们的数量，该指标添加了一个额外的过滤器。当新柱打开时会生成信号。在任何情况下都不会发生重绘。 指标参数： Applied Price   - 应用价格常数； Period Main   - 指标的主要周期，其有效值在 5 - 60 之间； Period Additional   - 附加周期，此参数的有效值为 5 - 40； Signal Filter   - 附加信号滤波器，有效值 0 - 99； Alerts   - 启用后，指示器会在出现新信号时提醒您； Send Mail   - 允许指标向电子邮件发送消息； Push   - 允许您发送 Push 消息。
Rainbow EA MT5
Jamal El Alama
专家
Description : Rainbow EA MT5 is a simple Expert advisor based on   Rainbow MT5 indicator witch is based on Moving average with period 34. The indicator is incorporated in the EA, therefore, it is not required for the EA to operate, but if you wish, you can download it from   my product page . The Expert Advisor settings are as follows : Suitable for Timeframes up to H1 The parameters below can be set according to your trading rules. StopLoss ( Stop Loss in pips) TakeProfit ( Take Profit in pips
Heikin Ashi RSI Oscillator
TECHAURORA - FZCO
指标
Let us introduce the Heikin Ashi RSI Oscillator! This indicator combines the concepts of Heikin Ashi candles with the RSI (Relative Strength Index) to produce an oscillator-like format that can be used to filter out some of the noise associated with standard RSI readings. This provides traders with a smoother representation of market conditions. Here are some articles to read more about the RSI and Heikin Ashi candles: https://www.investopedia.com/terms/r/rsi.asp https://www.investopedia.com/ter
CoPilot dashboard MT5
Frederic Jacques Collomb
实用工具
CoPilot — 每日交易仪表板 掌握你的数据。清晰地交易。 MT4 版本 什么是 CoPilot？ CoPilot 是一款 专业级 交易助手，可将您每日的交易绩效统计数据 实时 显示在图表上——配备 实时权益曲线 ，逐笔更新。专为需要在不离开图表的情况下即时了解交易状态的活跃交易者而设计，CoPilot 汇总 当日所有交易品种的每笔已平仓交易 ，并以简洁、色码化的交互面板呈现。 无需再切换到终端历史选项卡，无需手动计算。CoPilot 就像您的 副驾驶 ——时刻守候，持续计算，始终在您眼前。 实时统计面板 CoPilot 显示完整的每日绩效指标，分为三个部分： 活动 — 今日总交易数、已平仓交易、持仓数量、盈利/亏损笔数、 胜率 (%) 及保本交易。胜率颜色动态调整：高于 50% 显示绿色，低于 50% 显示红色。 盈亏 — 净盈亏 、 盈利因子 、每笔平均盈利和平均亏损、 平均风险回报比 、当日最佳交易和最差交易。每个数值根据其含义以绿色或红色显示。 时间与点数 — 平均持仓时间、最短和最长持仓时间、所有交易品种累计 总点数 ，以及 最大连续盈利/亏损次数 。 所有统计数据均基于
TradeRoad Risk Panel Advanced
Robin Vautrin
实用工具
# TradeRoad Risk Panel Advanced TradeRoad Risk Panel Advanced is a MetaTrader 5 utility panel designed to help traders prepare and monitor their risk before and during a trading session. It does not open trades automatically, does not provide trading signals, and does not promise results. Its purpose is simple: make risk, drawdown and trading discipline easier to read directly on your MT5 chart. ## Main features - Position size / lot calculation based on planned risk - Risk amount and risk
Tradeguard control
Martin Galestok
实用工具
TradeGuard Capital Protection Professional Risk, Exposure & Trade Manager for MetaTrader 5 This utility acts as a professional insurance system for your trading account. TradeGuard Capital Protection is a professional-grade risk & money management utility designed to protect your trading account from excessive losses, emotional trading, and uncontrolled exposure. This tool does NOT open trades . It strictly manages risk, drawdown, exposure, and safety protections . Perfect for manual traders, EA
Trade Manger
Israr Hussain Shah
实用工具
Here   our more valuable tools SMC Trend Trading   ,  Easy SMC Trading  ,  Institutional SMC Architect Volume Analysis Tools  ,  Volume flow Profile  ,  Market volume profile  , FVG with Volume  , Liquidity Heatmap Profile  ,  Volume Spread Analysis You Give an Instruction: When you run the script, a window pops up with a dropdown menu. You choose exactly what you want it to do from the list (e.g., "Close Profit Only" or "Delete Pending Orders"). It Scans Your Positions: The script then reads
该产品的买家也购买
Trade Assistant MT5
Evgeniy Kravchenko
4.41 (215)
实用工具
它有助于计算每笔交易的风险，容易安装新的订单，具有部分关闭功能的订单管理， 7 种类型的追踪止损和其他有用的功能。   附加材料和说明 安装说明   -   应用程序说明   -   模拟账户应用程序的试用版 线条功能  - 在图表上显示开仓线、止损线、止盈线。 有了这个功能，就可以很容易地设置一个新的订单，并在开仓前看到它的附加特性。   风险管理  - 风险计算功能在考虑到设定的风险和止损单的大小的情况下，计算新订单的成交量。它允许你设置任何大小的止损，同时观察设定的风险。 批量计算按钮 - 启用 / 禁用风险计算。 在 " 风险 " 一栏中设置必要的风险值，从 0 到 100 的百分比或存款的货币。 在 " 设置 " 选项卡上选择风险计算的变量： $ 货币， % 余额， % 资产， % 自由保证金， % 自定义， %AB 前一天， %AB 前一周， %AB 前一个月。   R/TP 和 R/SL - 设置止盈和止损的关系。 这允许你设置相对于损失的利润大小。 例如， 1 : 1 - 这决定了 TP = SL 的大小。 2 : 1 - 这意味着 TP 是 SL 的两倍。 RR -
Forex Trade Manager MT5
InvestSoft
4.98 (668)
实用工具
欢迎来到 Trade Manager EA——这是一个终极风险管理工具，旨在使交易变得更直观、精准和高效。它不仅仅是一个下单工具，而是一个用于无缝交易计划、仓位管理和风险控制的全面解决方案。不论您是新手交易员、资深交易员，还是需要快速执行的剥头皮交易员，Trade Manager EA 都可以满足您的需求，适用于外汇、指数、大宗商品、加密货币等各种市场。 借助 Trade Manager EA，复杂的计算已成过去。只需分析市场，在图表上用水平线标记入场、止损和止盈，设置您的风险水平，Trade Manager 就会立即计算出理想的头寸规模，并实时显示以点、账户货币计价的止损和止盈。每笔交易都得以轻松管理。 主要功能： 头寸规模计算器 ：根据定义的风险瞬间确定交易规模。 简单的交易计划 ：在图表上用可拖动的水平线直接计划交易，设置入场、止损和止盈。 实时显示 SL 和 TP ：以账户货币、点或分显示止损和止盈，便于分析。 高级保护工具 盈亏平衡选项 ： 基本盈亏平衡 ：当您的交易达到设定水平时自动保护利润。 多级盈亏平衡 ：设置多达 4 个级别以逐步保护利润。 尾随止损选项 ： 基本尾随
Local Trade Copier EA MT5
Juvenille Emperor Limited
4.97 (144)
实用工具
通过 Local Trade Copier EA MT5 获得非常快速的交易复制体验。它的简单1分钟设置，使您可以在同一台Windows计算机或Windows VPS上在多个MetaTrader终端之间复制交易，具有闪电般快速的复制速度，低于0.5秒。 无论您是初学者还是专业交易者， Local Trade Copier EA MT5 都提供了广泛的选项，可根据您的特定需求进行自定义。对于任何希望增加利润潜力的人来说，这都是终极解决方案。 今天就尝试一下，看看为什么它是市场上最快、最简单的贸易复印机！ 提示： 您可以在您的模拟账户中下载并试用 Local Trade Copier EA MT5 模拟版： 这里 将下载的免费演示文件粘贴到您的 MT5 >> 文件 >> 打开数据文件夹 >> MQL5 >> 专家文件夹并重新启动您的终端。  免费演示版本每次可在 4 小时内发挥全部功能，仅限演示帐户。 要重置试用期，请转至 MT5 >> 工具 >> 全局变量 >> Control + A >> 删除。 请仅在非关键模拟账户上执行此操作，不要在挑战道具公司账户中执行此操作。 如果您无法
Point of Control Breakout Buy Sell Signal
Abdul Jalil
5 (4)
实用工具
================================================================================ POC BREAKOUT - V20.72. Full Professional Grade Toolkit ================================================================================ POC Breakout is a full MetaTrader 5 trading dashboard for discretionary traders who want breakout signals, Point of Control (POC) context, volume profiles, order flow, market structure, news, alerts, and advanced trade planning in one professional workspace. Attached directly to you
TradePanel MT5
Alfiya Fazylova
4.88 (166)
实用工具
交易面板是一款多功能交易助手。该应用包含超过50种手动交易功能，并允许您自动执行大多数交易任务。 在购买之前，您可以在演示账户上测试演示版本。下载用于演示账户的试用版应用程序： https://www.mql5.com/zh/blogs/post/762579 。 完整说明 这里 。 贸易. 只需单击一下即可执行交易操作： 打開掛單和頭寸，並自動計算風險。 一鍵打開多個訂單和頭寸。 打開訂單網格。 按組別關閉掛單和頭寸。 反轉頭寸方向（關閉買入>打開賣出，關閉賣出>打開買入）。 鎖定頭寸（通過開啟缺少的頭寸，使買入和賣出頭寸的數量相等）。 一鍵部分關閉所有頭寸。 將所有頭寸的止盈和止損設置在同一價格水平。 將所有頭寸的止損設置在盈虧平衡水平。 開倉時，可使用以下功能： 在多個訂單或倉位之間分配計算出的數量（在單擊一次時開啟多個訂單和倉位）。 在開啟訂單前在圖表上可視化交易水平。 僅在當前點差不超過設定值時才開啟倉位。 止盈和止損之間的自動比例。 虛擬止損和止盈。 自動將止損和止盈的大小增加為當前點差的大小。 基於ATR指標讀數計算止盈和止損。 設置掛單的到期日期。 為掛單設置追蹤（掛單
Telegram To MT5 Signal Trader
Lukas Roth
5 (30)
实用工具
测试版发布 Telegram to MT5 Signal Trader 即将进入正式的 Alpha 版本。一些功能仍在开发中，您可能会遇到一些小错误。如果您遇到问题，请反馈，您的意见将帮助我们改进软件。 Telegram to MT5 Signal Trader 是一款强大的工具，能够将 Telegram 频道或群组的交易信号自动复制到您的 MetaTrader 5 账户。 支持公开和私人频道，可将多个信号提供者连接至一个或多个 MT5 账户。软件优化、高效、稳定，精准控制每笔复制交易。 界面简洁，仪表盘美观，图表交互性佳，导航直观。您可以管理多个信号账户，自定义每个提供者的设置，并实时监控所有操作。 系统需求 由于 MQL 限制，EA 需要配合 PC 端应用与 Telegram 通信。 安装程序可通过官方 安装指南 获取。 核心功能 多提供者支持： 从多渠道复制信号至多个 MT5 帐户 高级信号识别： 关键词、模式和标签全面自定义 逐提供者控制： 可启用/禁用特定信号类型、平仓策略等 灵活风险管理： 固定手数、固定金额、余额/权益百分比、部分平仓设置 可定制 SL/TP： 覆盖信号
FarmedHedge Pair Trading Dashboard
Tanapisit Tepawarapruek
5 (3)
实用工具
Farmed Hedge Yield Farming | All Markets (Manual - Hybrid - Semi/Automated EA) MULTI-ASSET SUPPORT Trade any asset available on your broker - Forex: Major, Minor, Exotic pairs - Crypto: BTC, ETH, XRP, SOL, BNB - Stocks: Apple, Tesla, Amazon, Google, etc. - Commodities: Gold, Silver, Oil, Gas - Indices: US30, NAS100, SPX500, DAX40 - Any CFD your broker offers VERIFIED TRADING RESULTS - Farmed Hedge Yield Axi Copy:  https://www.mql5.com/en/signals/2356376 - Farmed Hedge Yield Exn Copy:   https:/
Exp COPYLOT CLIENT for MT5
Vladislav Andruschenko
3.97 (35)
实用工具
适用于 MetaTrader 5 的专业交易复制器 快速、专业、稳定可靠的 交易复制器 ，适用于 MetaTrader 。 COPYLOT 可在 MT4 和 MT5 终端之间复制 Forex 交易，并支持 Hedge 和 Netting 账户。 COPYLOT 的 MT5 版本支持： - MT5 Hedge → MT5 Hedge - MT5 Hedge → MT5 Netting - MT5 Netting → MT5 Hedge - MT5 Netting → MT5 Netting - MT4 → MT5 Hedge - MT4 → MT5 Netting MT4 版本 完整说明 + DEMO + PDF 如何购买 如何安装 如何获取日志文件 如何测试和优化 Expforex 的所有产品 您也可以将交易复制到 MT4 终端（MT4 → MT4，MT5 → MT4）： COPYLOT CLIENT for MT4 COPYLOT 是一款专业的交易和持仓复制器，可同时与 2、3 甚至 10 个终端协同工作。 支持从 模拟账户和投资者账户 复制，也支持同时在多个终端上运行。 您可以使
Anchor Trade Manager
Kalinskie Gilliam
5 (6)
实用工具
Anchor: The EA Manager Your EAs manage their own trades. Anchor manages the account around them. Anchor gives you one place to control your EAs, manage risk and decide when trading is allowed. Any EA, any vendor, any broker or symbol. No source-code changes required. The Problem Most EAs only know what they are doing. They cannot see when another EA is already trading, when several EAs open and are stacking risk or when the account has reached your loss limit. Even using just one EA, it may not
Telegram to MT5 MultiChannel Copier
Sergio Marquez Uroz
5 (4)
实用工具
Telegram to MT5 Multi-Channel Copier 可自动将您 Telegram 频道中的交易信号直接复制到 MetaTrader 5。无需机器人,无需浏览器扩展,无需手动复制。您在 Telegram 上收到信号,EA 会在几秒钟内在您的终端上开仓。 本产品包含两个组件:一个监听您 Telegram 频道的 Windows 应用程序,以及在您的 MT5 终端上执行信号的 EA。同时也提供 MT4 版本。 设置指南和应用程序下载: https://www.mql5.com/en/blogs/post/768988 工作原理 Windows 应用程序使用您自己的 API 凭据连接到 Telegram,而不是机器人。这意味着它可以读取您订阅的任何频道、群组或话题,包括私人和 VIP 频道。检测到信号后,它会进行解析并发送给 EA。EA 根据您的经纪商解析交易品种名称,基于您的风险设置计算手数,然后开仓。 整个过程都是自动的。您无需守在电脑前。 打开应用程序并登录 Telegram(仅第一次)。 选择要监听的频道或话题。 按下 Start。EA 会处理其余的一切。 支持的
Order flow footprint chart
Abdul Jalil
4.4 (5)
实用工具
Footprint Chart Pro — Professional OrderFlow EA for MetaTrader 5 Version 6.34 | Professional tool for real traders | Institutional-Grade Visualization DEMO USERS - PLEASE SELECT EVERY TICK / REAL TICK WHEN TESTING AND YOU HAVE DOWNLOADED HISTORICAL DATA. IF YOU SEE A WAITING SCREEN AND IT IS NOT DOWNLOADING, IT MEANS YOU HAVE LOW HISTORICAL DATA. TRY 1 MIN AND 5 MIN FIRST ON 1 DAY DATA. ONE DAY DATA SHOULD BE THE NEWEST AND MOST CURRENT DATE. PLEASE WAIT UNTIL THE MARKET HAS ROLLED OVER PERIOD.
Exp5 VirtualTradePad PRO SE for MT5
Vladislav Andruschenko
实用工具
VirtualTradePad PRO SE MT5 — MetaTrader 5 专业交易控制中心 VirtualTradePad PRO SE 是一款基于图表的高级交易面板，也是适用于 MetaTrader 5 的交易管理工作区。它专为希望获得更快执行、更清晰持仓控制、结构化交易管理、可视化价位规划，以及直接在图表上完成专业交易流程的交易者而设计。 这不仅仅是一个 BUY / SELL 面板。PRO SE 将手动交易、挂单、持仓管理、部分平仓、篮子利润/亏损控制、加仓均价层级、ATM 规则、信号监控、实时市场信息、策略测试器 (Strategy Tester) 流程以及面向 VPS 的运行方式整合到一个互相关联的界面中。 MT4 版本 | 完整说明和截图 | 如何购买 | 如何安装 | 如何获取日志文件 | 如何测试与优化 | Expforex 的所有产品 为什么交易者会选择这套面板 图表一键交易 ，并支持键盘快速操作 快速完成开仓、平仓、修改、反转、锁仓与部分平仓 深度控制仓位、挂单、总利润与风控逻辑 自动参数计算，减少手动输入与重复劳动 为什么 PRO SE 比标准手动交易更高
Trade copier MT5
Alfiya Fazylova
4.57 (51)
实用工具
Trade Copier 是一种专业实用程序，旨在复制和同步交易账户之间的交易。 复制发生从供应商的帐户/终端到收件人的帐户/终端，安装在同一台计算机或 vps 上。 促销活动 - 如果您已经购买了“Trade copier MT5”，您可以免费获取“Trade copier MT4”（用于 MT4 > MT5 和 MT4 < MT5 的复制）。欲了解更多详细条款，请通过私人消息与我们联系！ 在购买之前，您可以在演示帐户上测试演示版本。 演示 这里 。 完整说明 这里 。 主要功能和优点： 支持复制MT5>MT5、MT4>MT5、MT5>MT4，包括МТ5 netting账户。 供应商和收件人模式在同一产品中实现。 简单直观的界面，允许您直接从图表中实时控制复制。 连接中断或终端重新启动时不会丢失设置和位置。 允许您选择要复制的符号，也可以替换接收者的符号，例如 EURUSD> USDJPY。 支持回拷贝。 能够仅复制某些订单。 允许您设置开仓交易价格的最大差异和最大时间延迟。 正确复制部分订单关闭的执行。 计算复制手数的几种方法。 同步止盈和止损。有几种方法可以计算它们的位置。 支持
Premium Trade Manager
Daniel Stein
5 (4)
实用工具
Premium Trade Manager - 内置交易导师的图表面板 Premium Trade Manager 将一位交易导师嵌入您的图表，并在其下搭载完整的执行引擎。像往常一样建立交易，然后让您的 AI 交易导师 Max 读取这笔具体的交易，结合您的实时账户给出直接判断，再由您决定是否下单：止损是否符合纪律化交易的要求、风险规模是否合理、高影响新闻事件是否即将发布、您是否接近资金盘限额。其下是完整的执行引擎，负责点击之后的一切：一键按风险下单、您在图表上拖动规划且交易进行中仍可随时调整的计划、最多四个分批止盈级别、七种移动止损方式、实时资金盘合规检查、新闻屏蔽保护，以及对自身成本进行评级的点差功能。决策由您做出。Max 给出第二次审视。面板负责此后的一切。 购买前先亲手体验。 直接在浏览器中点击实时面板，这是在购买前感受其工作方式的最快途径。 stein.investments/products/premium-trade-manager Max 是您的一对一 AI 交易导师，他直接内置于面板之中。  他了解您的账户、您的设置和您的规则，用您自己的语言回答，并在每笔交易下单前进
Power Candles Scanner
Daniel Stein
5 (1)
实用工具
Power Candles 策略扫描器——自优化多符号设置查找器 Power Candles策略扫描器 采用与Power Candles指标相同的自优化引擎，可同时扫描您“市场观察”中的所有交易品种。一个面板即可显示当前哪些品种在统计上具备交易价值、每种策略的最佳应用方向、最优止损/止盈组合，并在新信号触发时立即向您发送提醒。 本工具是 Stein Investments 生态系统的一部分 - 18+ 款工具,加上 Max,您的一对一 AI 交易导师。  随时在线,深入了解每一款指标,在您需要梳理思路的那一刻就在那里。  立即认识他: https://stein.investments 您的全面市场监控。每个交易品种超过3,000次自动优化。2种警报类型。一键切换图表并采取行动。 为何您需要此工具 大多数多标的扫描器仅展示价格 波动 。每只股票的波动率、百分比变化、RSI。您仍需自行摸索正确的策略、合适的止损位以及理想的入场阈值。Power Candles策略扫描器针对每只股票自动解答这些问题，仅在数学验证过的交易设置中触发实际入场信号时才会向您发出提示。这就是全部卖点。 自动
Timeless Charts
Samuel Manoel De Souza
5 (7)
实用工具
Timeless Charts is an all-in-one trading utility for professional traders. It combines custom chart types such as Seconds Charts and Renko with advanced order flow analysis using Footprints , Clusters , Volume Profiles , VWAP studies, and anchored analysis tools for deeper market insight. Trading and position management are handled directly from the chart through an integrated trade management panel , while Market Replay and Virtual Accounts provide environments for practicing trading skills and
YuClusters
Yury Kulikov
4.93 (43)
实用工具
Attention: You can view the program operation in the free version  YuClusters DEMO .  YuClusters is a professional market analysis system. The trader has unique opportunities to analyze the flow of orders, trade volumes, price movements using various charts, profiles, indicators, and graphical objects. YuClusters operates on data based on Time&Sales or ticks information, depending on what is available in the quotes of a financial instrument. YuClusters allows you to build graphs by combining da
Telegram To MT5 Ultra
Mirel Daniel Gheonu
5 (3)
实用工具
Telegram To MT5 — 信号复制器 将您的 Telegram 频道中的交易信号变成真实的 MT5 订单 — 自动执行，可用于任意数量的账户，风险与规则完全由您掌控。 Telegram To MT5 将您已在 Telegram 关注的 VIP / 信号频道连接到您的 MetaTrader 5 终端。一个免费的配套桌面应用读取消息（即使是禁止机器人的频道），而本 EA 在您的账户上执行这些信号 — 应用您自己的风险设置、品种映射、止盈处理、交易时段与新闻过滤。 它是一个信号复制器，而非黑箱策略：由您决定信任哪些频道，以及每笔交易如何计算手数和管理。 分步设置与配套应用安装指南 工作原理 [您的 Telegram 频道] -> [配套桌面应用] -> [MT5 + 本 EA] -> 订单 配套桌面应用（免费，已包含）使用您的 Telegram 账户登录并监视您所选择的频道。即使是禁止机器人的 VIP 频道也能正常工作，它通过一个私有、加密的本地桥接转发每条消息。 本 EA 挂在一个图表上，在 MT5 接收这些信号，并按照您的规则开仓 / 管理交易。 应用与 EA 之间的连接是位于
Entry In The Zone with SMC Multi Timeframe
Sirikorn Rungsang
4.83 (6)
实用工具
Welcome to ENTRY IN THE ZONE WITH SMC MULTI TIMEFRAME Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe is a real-time market analysis tool based on Smart Money Concepts (SMC), designed to analyze market structure, price direction, and key trading zones. It supports both Single-Timeframe Analysis and Multi-Timeframe Analysis, providing a clearer view of the overall market structure across multiple timeframes, with real-time BUY / SELL signals that do not repaint. It is designed to help filter trading op
Trade Dashboard MT5
Fatemeh Ameri
4.95 (132)
实用工具
疲于复杂的订单下达和手动计算？Trade Dashboard 是您的解决方案。凭借其用户友好的界面，订单下达变得轻而易举，只需点击一下，您就可以开设交易、设置止损和止盈水平、管理交易手数，并计算风险回报比，让您只需专注于您的策略。告别手动计算，使用 Trade Dashboard 简化您的交易体验。 立即下载演示版本 。 您可以在这里找到仪表盘功能和特性的详细信息 。 加入 Telegram 频道 。 购买后请给我发消息以获取支持。如果您需要添加更多功能，可以在产品的评论区留下您的想法，我愿意听取任何建议，希望您能在使用我的产品时获得最佳体验 。 这是 MT4 版本。 风险管理：使用 Trade Dashboard，可以将您的风险设置为账户余额或权益的百分比，或将风险设置为总金额。在图表上直观地定义您的止损，让工具准确计算每个货币对的适当手数。该工具还可以根据您期望的风险回报比自动设置止盈水平。它甚至可以在手数计算中涵盖佣金和点差费用。此外，您的止损和止盈可以转变为虚拟水平，隐藏于经纪商。通过 Trade Dashboard 的高级风险管理功能，掌控风险，保护您的资本。 交易线
EA Auditor
Stephen J Martret
5 (4)
实用工具
EA Auditor is an independent analysis tool for traders evaluating Expert Advisors and trading signals on MetaTrader 5. It audits backtest reports, reviews posted developer signals, and cross-verifies the two against each other to help traders assess strategies before committing capital. The MQL5 market offers a wide range of Expert Advisors from many developers, with varying approaches, quality, and transparency. EA Auditor provides a consistent, data-driven framework for reviewing them, answer
Copy Cat More Trade Copier MT5
Dilwyn Tng
5 (8)
实用工具
工作演示版下载 Copy Cat More (跟单猫) MT5 交易跟单器 (Trade Copier) 是一款本地交易跟单器,也是一套完整的风险管理与执行框架,专为当今的交易挑战而设计。从自营公司 (prop firm) 挑战到个人投资组合管理,它凭借稳健的执行、资金保护、灵活的配置和先进的交易处理的结合,适应各种情况。 该跟单器同时支持主控端 (Master,发送方) 与受控端 (Slave,接收方) 两种模式,可实时同步市价单与挂单、交易修改、部分平仓以及对锁平仓 (Close By) 操作。它兼容模拟与真实账户、交易或投资者登录,并通过持久化交易记忆 (Persistent Trade Memory) 系统确保恢复——即使 EA、终端或 VPS 重启也不例外。可借助唯一 ID 同时管理多个主控端与受控端,跨经纪商差异则通过前缀/后缀调整或自定义品种映射自动处理。 试用版:  先试用看看 : 你可以下载并体验  Copy Cat More (跟单猫) 交易跟单器 MT5 试用版,通过 此链接 。 下载后,请将演示文件放入你的终端文件夹: MT5 » 文件 » 打开数据文件夹
Trade Command Center
Nguyen Thanh Trieu
5 (2)
实用工具
附加材料和说明 安装说明 - 用于模拟账户的应用程序试用版 ; 官方信息 官方频道 卖家个人资料 Trade Command Center — 专业交易执行与实时 Risk Guard 控制面板 Trade Command Center 是一款面向 MetaTrader 5 的高性能直观交易执行、手数计算器及风险管理工具。它专为需要严格风险控制、资金保护以及实时回撤监控的自主交易者而设计，完美适配具有每日/最大回撤限制的资金账户或实盘投资组合。 通过单张图表上的五个专用功能模块，该面板提供机构级风险控制、自动化持仓管理和精准订单规划，且无需外部 DLL 或 network 连接。 界面与模块架构 控制面板由五个专用选项卡组成，便于无缝导航并优化图表空间管理： 选项卡 / 模块 核心功能 屏幕操作与指标显示 TRADE 直观视觉规划、基于风险的动态手数计算、UTC 交易时间管理。 拖拽式参数线、实时 R:R 计算器、一键下单。 ARMOR 高级保护设置、全局与单笔保本（BE）、多级止盈、移动止损。 ATR 波动率、Fractal 波段高低点、Parabolic SAR、K线
VirtualTradePad One Click Trading Panel
Vladislav Andruschenko
4.59 (74)
实用工具
MetaTrader 5 专业交易面板 —— 图表与键盘一键交易的高效控制中心 一款面向主动交易者的专业 Trading Panel，可让您比标准 MetaTrader 操作方式更快、更直观地完成开仓、平仓、修改、管理与控制。 这不是一个普通的小工具，而是一个为高频手动操作、仓位管理、挂单控制与利润管理而设计的完整交易工作台。 通过这套面板，您可以直接在图表上一键执行交易，通过键盘快速触发核心操作，并借助自动参数计算、图形提示、信息标签以及可视化管理功能，大幅减少重复性操作，让整个交易流程更加流畅、高效且专业。 使用我们的交易面板，您可以直接从图表上一键下单，执行交易操作的速度可比标准 MetaTrader 控件快约 30 倍。 全新高级版本现已推出： 使用 VirtualTradePad PRO SE 升级您的交易流程 — 适用于 MetaTrader 5 和 MetaTrader 4 的新一代专业交易面板。 MT4 版本 | 完整说明 + DEMO + PDF | 如何购买 | 如何安装 | 如何获取日志文件 | 如何测试与优化 | Expforex 的所有产品 为什么交易者会
MT5 To Telegram Signal Bridge
Inakis Srl
5 (2)
实用工具
用我们先进的 Telegram Bridge EA 提升您的交易信号 是时候用专业且视觉上吸引人的实时交易更新来吸引您的受众了。 联系我查看演示并获取试用版本 我们在用户友好功能上进行了大量投资，为客户和提供商创造独特的体验。  SIGNAL BRIDGE 能够为所有业务场景提供 100% 复制器友好的信号，即使在其他 EA 挣扎的情况下也能绕过 Metatrader 逻辑！ 我们的 Telegram Bridge EA 自动将信号、图表截图和详细的绩效报告直接发送到您的 Telegram 群组——无需您动一根手指。 查看 功能输入详细说明手册点击这里！ 主要功能和优势 全面的交易数据 决定在每条消息中显示什么：点数、入场价格、止损、止盈、手数，甚至风险和风险回报比。让您的追随者完全透明。 发送新订单、更新止损止盈、从设置中自定义保本点，发送 100% 复制器友好的部分平仓  超酷图表附件功能 包含每笔交易的截图，显示您的入场点、止损/止盈和整体市场背景。非常适合在每次更新中建立信任和清晰度。 选择图表模板，自定义交易颜色，决定缩放  决定附加位置：所有交易、仅挂单、仅市价单
Quant AI Agents
Ho Tuan Thang
5 (1)
实用工具
Quant AI Agents are independent trading Expert Advisors. Instead of trading using a fixed strategy like other conventional EAs, Quant AI Agents   is a   multi-agent AI trading framework   that turns natural-language strategy prompts into live.  WANT THE SAME RESULTS AS MY LIVE SIGNAL?   Use the exact same brokers I do:   IC MARKETS , IC TRADING   .  Unlike the centralized stock market, Forex has no single, unified price feed.  Every broker sources liquidity from different providers, creating un
Trade Manager DaneTrades
Levi Dane Benjamin
4.23 (30)
实用工具
交易管理器可帮助您快速进入和退出交易，同时自动计算风险。 包括帮助您防止过度交易、报复性交易和情绪化交易的功能。 交易可以自动管理，账户绩效指标可以在图表中可视化。 这些功能使该面板成为所有手动交易者的理想选择，并有助于增强 MetaTrader 5 平台。多语言支持。 MT4版本  |  用户指南+演示 交易经理在策略测试器中不起作用。 如需演示，请参阅用户指南 风险管理 根据%或$自动调整风险 可选择使用固定手数或根据交易量和点自动计算手数 使用 RR、点数或价格设置盈亏平衡止损 追踪止损设置 最大每日损失百分比，在达到目标时自动平仓所有交易。 保护账户免遭过多提款并阻止您过度交易 最大每日损失（以美元为单位）在达到目标时自动关闭所有交易。 保护账户免遭过多提款并阻止您过度交易 一键实现所有交易的盈亏平衡 自动计算从手机/电话发送的交易的风险 OCO 在设置中可用 交易和头寸管理 通过设置每月、每周、每天、每小时或每分钟的最大交易次数，停止过度交易和报复性交易。 高级挂单管理。 调整何时关闭挂单的规则 追踪挂单 支持市价订单和挂单 每日最大利润目标（以美元为单位）以确保头寸并停止
Equity Protect Pro MT5
Shi Jie He
5 (5)
实用工具
Equity Protect Pro：全方位账户保护专家，让您的交易更安心 如果您正在寻找账户保护、净值保护、投资组合保护、多策略保护、利润保护、利润收割、交易安全、风控程序、自动风控、自动清仓、条件清仓、定时清仓、动态清仓、跟踪止损、一键关闭、一键清仓、一键还原等功能，Equity Protect Pro 就是您要找的程序。 它配置简单，当到达预设条件时，可关闭所有图表，同时支持关闭信号订阅（这意味着所有交易程序也将停止运行）。此时，将不再有新订单产生，最后再关闭所有订单，有效防止意外损失，让您在交易过程中高枕无忧。 Equity Protect Pro (Technical Manual) Equity Protect Pro Demo Version for yo u to test   Equity Protect Pro MT4 Demo.ex4        Equity Protect Pro MT5 Demo.ex5 Equity Protect Pro 拥有 14 个核心功能，它们都是独立运行的。您可以根据您的交易策略，选择合适的功能组合使用。这些功能默认为关闭状态，
Telegram To MT5 Copier
Trinh Dat
4.96 (48)
实用工具
The product will copy all telegram signal to MT5 ( which you are member) , also it can work as remote copier.  Easy to set up, copy order instant, can work with almost signal formats, image signal,  s upport to translate other language to English Work with all type of channel or group, even channel have "Restrict Saving Content", work with  multi channel, multi MT5 Work as remote copier: with signal have ticket number, it will copy exactly via ticket number. Support to backtest signal. How to s
Seconds Chart MT5
Boris Sedov
4.61 (18)
实用工具
秒级图表 (Seconds Chart) - 一款专为 MetaTrader 5 设计的独特工具，用于创建秒级时间框架的图表。 通过 秒级图表 ，您可以构建以秒为单位的时间框架图表，获得标准分钟或小时图表无法提供的极致灵活性和分析精度。例如，时间框架 S15 表示每根蜡烛图持续15秒。您可以使用任何支持自定义交易品种的指标和EA交易系统。操作它们就像在标准图表上交易一样方便。 与标准工具不同， 秒级图表 让您能够在超短时间框架下进行高精度交易，无延迟干扰。 免费演示版： Seconds Chart v2.29 Demo.ex5 下载免费演示版，亲自体验： 功能齐全 - 所有功能均可使用 24小时测试 - 足够评估准确性和便利性 仅限模拟账户 - 大多数经纪商均可轻松开立 仅限GBPCAD图表 - 大多数终端均可使用 这些限制仅适用于演示版。完整版适用于任何账户类型（真实、演示、竞赛）和任何图表（XAUUSD、EURUSD 等），无任何限制。 如何安装演示版 通过上方链接下载演示文件 打开MetaTrader -> 文件 -> 打开数据文件夹 -> MQL5 -> Experts 将下
作者的更多信息
Gex Order Book Gamma Exposure Levels MT4
Andrew Tsujiguchi
实用工具
来自CBOE期权数据的实时伽马敞口(GEX)水平。ES、NQ、RTY、黄金。每2分钟更新。 Full description: GammaOrderBook — 一体化EA，实时下载并显示GEX数据。无需单独指标。 图表显示内容 • GEX Bars — 看涨/看跌伽马水平以水平条形显示，按ETF/Index来源分色 • Zero Gamma Line — 做市商对冲方向改变的关键水平 • Panorama V4 — 多时间框架伽马定位 • 支撑/阻力 — 基于期权未平仓合约的关键水平 • Bias Panel — BULL/BEAR/NEUTRAL信号、OI定位 • Distance Display — 实时显示与Zero Gamma的距离 • 公告系统 — 重要更新直接显示在图表上 支持品种 • ES / SP500 • NQ / Nasdaq • RTY / Russell • GC / 黄金 数据更新 • 每2分钟（实时） • 支持多图表同时运行 • 无需邮箱、许可证或订阅 — 一次性购买 设置 1. 将EA附加到任何支持的图表 2. 在工具 > 选项 >
GammaOrderBook Gex Levels Sp500
Andrew Tsujiguchi
实用工具
期权市场实时伽马敞口(GEX)水平显示在SP500图表上。每30分钟更新。 Full description: GammaOrderBook Free — 一体化EA，直接在图表上下载并显示伽马敞口(GEX)数据。无需单独指标。 图表显示内容 • GEX Bars — 看涨和看跌伽马水平以水平条形显示，按ETF/Index来源分色 • Zero Gamma Line — 做市商对冲方向改变的关键水平 • Panorama V4 — 多时间框架伽马定位 • 支撑/阻力 — 基于期权未平仓合约的关键水平 • Bias Panel — BULL/BEAR/NEUTRAL信号、OI定位、成交量比率 • Distance Display — 实时显示与Zero Gamma的距离 支持品种 • ES / SP500 (US500) 数据更新 • 每30分钟 • 无需邮箱、许可证或订阅 — 挂载即可交易 设置 1. 将EA附加到SP500或US500图表 2. 在工具 > 选项 > EA交易中添加URL： https://gamma-auth.gammaorderbook.com
FREE
Clock Et Mt5
Andrew Tsujiguchi
实用工具
在图表上显示简洁的美国东部时间(ET)时钟，自动与美股交易时间同步。每秒更新。 Full description: ClockET — 轻量级指标，直接在图表上显示当前的美国东部时间(ET)日期和时间，让您始终准确掌握美股交易时段的进度 — 无需手动计算时区。 图表显示内容 • 实时时钟 — 显示星期、月份、日期和ET时间，每秒更新（例如 "Thu Jul 24  07:36:45 ET"） • 居中标签 — 显示在图表底部，图表调整大小时自动重新居中 • 自动夏令时检测 — 根据美国官方夏令时规则（3月第二个星期日至11月第一个星期日）自动在EDT(UTC-4)和EST(UTC-5)之间切换 — 无需每年手动调整两次 设置 • 字体大小、字体颜色、字体名称 — 自定义时钟外观 • Y轴偏移 — 距图表底部的垂直位置 • Auto DST — 启用/禁用自动EDT/EST检测 • 手动ET偏移 — 可选的固定UTC偏移量，仅在禁用Auto DST时使用 支持平台 • MetaTrader 5 (ClockET.mq5) • MetaTrader 4 (ClockET.m
FREE
Clock ET
Andrew Tsujiguchi
实用工具
在图表上显示简洁的美国东部时间(ET)时钟，自动与美股交易时间同步。每秒更新。 Full description: ClockET — 轻量级指标，直接在图表上显示当前的美国东部时间(ET)日期和时间，让您始终准确掌握美股交易时段的进度 — 无需手动计算时区。 图表显示内容 • 实时时钟 — 显示星期、月份、日期和ET时间，每秒更新（例如 "Thu Jul 24  07:36:45 ET"） • 居中标签 — 显示在图表底部，图表调整大小时自动重新居中 • 自动夏令时检测 — 根据美国官方夏令时规则（3月第二个星期日至11月第一个星期日）自动在EDT(UTC-4)和EST(UTC-5)之间切换 — 无需每年手动调整两次 设置 • 字体大小、字体颜色、字体名称 — 自定义时钟外观 • Y轴偏移 — 距图表底部的垂直位置 • Auto DST — 启用/禁用自动EDT/EST检测 • 手动ET偏移 — 可选的固定UTC偏移量，仅在禁用Auto DST时使用 支持平台 • MetaTrader 5 (ClockET.mq5) • MetaTrader 4 (ClockET.m
FREE
GammaOrderBook Gex Levels for SP500
Andrew Tsujiguchi
实用工具
期权市场实时伽马敞口(GEX)水平显示在SP500图表上。每30分钟更新。 Full description: GammaOrderBook Free — 一体化EA，直接在图表上下载并显示伽马敞口(GEX)数据。无需单独指标。 图表显示内容 • GEX Bars — 看涨和看跌伽马水平以水平条形显示，按ETF/Index来源分色 • Zero Gamma Line — 做市商对冲方向改变的关键水平 • Panorama V4 — 多时间框架伽马定位 • 支撑/阻力 — 基于期权未平仓合约的关键水平 • Bias Panel — BULL/BEAR/NEUTRAL信号、OI定位、成交量比率 • Distance Display — 实时显示与Zero Gamma的距离 支持品种 • ES / SP500 (US500) 数据更新 • 每30分钟 • 无需邮箱、许可证或订阅 — 挂载即可交易 设置 1. 将EA附加到SP500或US500图表 2. 在工具 > 选项 > EA交易中添加URL： https://gamma-auth.gammaorderbook.com
FREE
筛选:
无评论
回复评论