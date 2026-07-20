Gex Order Book Gamma Exposure Levels
- 实用工具
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- 版本: 4.1
- 更新: 5 八月 2026
- 激活: 5
来自CBOE期权数据的实时伽马敞口(GEX)水平。ES、NQ、RTY、黄金。每2分钟更新。
Full description:
GammaOrderBook — 一体化EA，实时下载并显示GEX数据。无需单独指标。
图表显示内容
• GEX Bars — 看涨/看跌伽马水平以水平条形显示，按ETF/Index来源分色
• Zero Gamma Line — 做市商对冲方向改变的关键水平
• Panorama V4 — 多时间框架伽马定位
• 支撑/阻力 — 基于期权未平仓合约的关键水平
• Bias Panel — BULL/BEAR/NEUTRAL信号、OI定位
• Distance Display — 实时显示与Zero Gamma的距离
• 公告系统 — 重要更新直接显示在图表上
支持品种
• ES / SP500
• NQ / Nasdaq
• RTY / Russell
• GC / 黄金
数据更新
• 每2分钟（实时）
• 支持多图表同时运行
• 无需邮箱、许可证或订阅 — 一次性购买
设置
1. 将EA附加到任何支持的图表
2. 在工具 > 选项 > EA交易中添加URL：https://gamma-auth.gammaorderbook.com
3. 数据自动加载
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