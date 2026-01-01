Sapphire Passive Bolt

Sapphire Passive Bolt 是您期待已久的 2026 年专家级人工智能，助您实现盈利。这款专为现代市场打造的 EAI 超越了传统指标，利用高频数据处理和自适应神经网络，驾驭当今瞬息万变的市场环境。

真正的多币种智能：与简单地复制不同货币对设置的标准机器人不同，Sapphire 可同时分析 28 个以上主要和次要货币对之间的相关性。它能识别真正的强势所在，确保您不是在交易噪音，而是在捕捉机构资金流。

冷静执行：它消除了“人为错误”带来的损失。无论是凌晨 3 点的新闻高峰还是亚洲交易时段的低迷，Sapphire 都能保持严谨的执行力，以微秒级的精度执行您的策略。

高级风险保障：内置的“波动率护盾”会在重大新闻事件发生时自动调整您的风险敞口，保护您的资金免受传统账户常见的滑点和跳空冲击。

2026 年优化逻辑：市面上大多数机器人仍基于 2018 年的逻辑构建。Sapphire Passive Bolt 已针对 2026 年的流动性环境进行了更新，其自优化参数能够适应不断变化的市场周期，无需持续的手动调整。

EURUSD,GBPUSD, USDJPY (H1)

XAUUSD (M30 & M5) 

作者的更多信息
Sapphire MMVX Trading Robot
Bulaya Wongani
专家
蓝宝石 MMVX 交易机器人使用一种非常独特的市场分析形式，结合多个时间框架分析和结构的最佳突破，以确保完美进入市场。它在交易时的回撤非常小，非常适合开发人员喜欢称之为超级剥头皮的交易。此外，它还有一个范围过滤器，有助于减少市场波动。机器人有一个时间过滤器，让您可以选择您希望 Expert Advisor 运行的时间。但是，输入部分中设置的时间设置为 GMT+2，这是最佳交易时间。如果您不在时区内，请进行必要的调整以适应这个特定的时间。 止盈和止损嵌入系统中，不可调整。 参数 批量 开始时间 时间结束 幻数 建议 该 EA 专为 US30（道琼斯）和 US100（纳斯达克）设计，以在 H1 时间范围内运行。这并不是说它不适用于其他货币，您可以自由试验并告知开发人员。 该机器人可以/可能/可能不会用于通过您资助的挑战。 最后，过去的表现并不能保证未来的成功，明智地交易。
