Funded Gold

5
  • Эксперты
  • Ian Plakushko
    Ian Plakushko

    Ian Plakushko

    5 (1)
    Всем привет!
    Я занимаюсь трейдингом, разработкой алгоритмических торговых стратегий и созданием советников для MetaTrader. Мой опыт в разработке и тестировании торговых систем — более 5 лет.
    2 продукта 2 сигнала
  • Версия: 2.6
  • Активации: 20

Funded Gold — король золота, который долго выстраивал и совершенствовал свою торговую стратегию, прежде чем прийти в этот мир и показать её другим трейдерам.

Сигнал Funded Gold https://www.mql5.com/en/signals/2381971?source=Site+Profile+Seller 

Этот советник создан специально для XAUUSD — одного из самых динамичных и требовательных торговых инструментов. Золото способно быстро менять направление, резко реагировать на ликвидность и создавать сильные движения внутри одного торгового дня. Поэтому Funded Gold не является универсальным роботом для десятков валютных пар. Вся его логика сосредоточена на одном инструменте — XAUUSD.

Основной рабочий таймфрейм советника — H1. Funded Gold устанавливается на график XAUUSD H1 и самостоятельно выполняет торговые операции в соответствии с заложенной стратегией.

Идея Funded Gold строится вокруг системной торговли золотом. Советник анализирует рыночные условия, рассчитывает параметры позиции и открывает сделки только в рамках своей торговой модели. Пользователю не требуется самостоятельно искать точки входа или постоянно находиться перед терминалом.

В течение первой недели после публикации Funded Gold доступен по стартовой цене $247. После завершения первой недели стоимость советника будет увеличена до $497.

Funded Gold предназначен для тех, кто хочет автоматизировать торговлю XAUUSD, сохранив возможность контролировать риск и выбирать подходящий режим работы.

Торговая логика

Funded Gold работает по авторской стратегии, разработанной специально для XAUUSD.

Советник оценивает текущую рыночную ситуацию и принимает решение об открытии позиции только после выполнения условий, заложенных в алгоритме. Его задача заключается не в том, чтобы участвовать в каждом движении золота, а в том, чтобы действовать последовательно в рамках определённого торгового сценария.

После появления подходящих условий Funded Gold рассчитывает объём позиции и выполняет торговую операцию с учётом установленного пользователем уровня риска.

Советник полностью автоматизирован: после установки на график и включения алгоритмической торговли он самостоятельно анализирует рынок, открывает позиции и сопровождает их в соответствии со своей стратегией.

Торговый инструмент и таймфрейм

Funded Gold разработан для следующих условий:

Торговая пара — XAUUSD.
Рабочий таймфрейм — H1.
Минимальный депозит — 50$ при 1:500, 100$ при 1:100, 300$ при 1:20

Желательно пинг сервера до 100 мс. Для лучше работы советник рекомендуется использовать VPS

Риск и режимы работы

По умолчанию в Funded Gold установлен риск 4% на сделку.

Это более агрессивный режим работы, рассчитанный на пользователей, которые понимают возможную нагрузку на депозит и готовы к более высокой волатильности торгового результата.

Все результаты тестирования, представленные на странице Funded Gold, получены с использованием риска 4%.

Для более консервативной торговли риск можно снизить до 2% на сделку. Такой вариант уменьшает размер открываемых позиций и может быть более подходящим для пользователей, которые хотят снизить потенциальную просадку и нагрузку на торговый счёт.

Выбор между риском 4% и 2% зависит от размера депозита, допустимой просадки и индивидуальной модели управления капиталом.

Риск 4% — более агрессивный режим.
Риск 2% — более консервативный режим.

Перед использованием на реальном счёте рекомендуется протестировать оба варианта и выбрать уровень риска, соответствующий вашим требованиям.

Торговый счёт и брокерские условия

Для работы Funded Gold лучшим выбором являются торговые счета типа ECN, RAW, NDD

Такие счета обычно предоставляют более низкий спред и более прозрачные условия исполнения, что особенно важно при торговле XAUUSD. Золото может демонстрировать резкие движения, поэтому качество исполнения ордеров, комиссия, спред и проскальзывание способны оказывать заметное влияние на конечный результат.

Рекомендации по использованию

Установите Funded Gold на график XAUUSD H1 и включите автоматическую торговлю в MetaTrader 5.

Все основные параметры уже установлены по умолчанию, поэтому для начала работы не требуется самостоятельно настраивать торговую логику советника. Пользователю необходимо только выбрать подходящий процент риска:

Risk 4% — более агрессивный режим, который использовался во всех представленных результатах тестирования.

Risk 2% — более консервативный режим с меньшей нагрузкой на депозит.

Перед запуском на реальном счёте рекомендуется проверить Funded Gold в тестере стратегий или на демонстрационном счёте, чтобы оценить его работу с торговыми условиями вашего брокера.

Тестирование

Все результаты тестирования Funded Gold, опубликованные в галерее продукта, представлены с риском 4% на сделку.

Перед покупкой и запуском на реальном торговом счёте рекомендуется самостоятельно изучить результаты тестирования, обратить внимание не только на итоговую прибыль, но и на просадку, количество сделок и поведение советника на разных участках рынка.

Историческое тестирование позволяет оценить работу алгоритма на прошедших данных, однако не может полностью воспроизвести реальные условия исполнения у конкретного брокера.

Funded Gold создан не для попытки поймать каждое движение рынка. Его задача — последовательно работать с XAUUSD по заранее заложенной стратегии, соблюдать выбранный риск и принимать торговые решения без эмоционального вмешательства.

Советник уже полностью настроен для работы. Пользователю достаточно установить его на график XAUUSD H1, включить автоматическую торговлю и выбрать подходящий уровень риска — 4% для более агрессивного режима или 2% для более консервативного подхода.

Перед запуском на реальном счёте рекомендуется проверить Funded Gold в тестере стратегий или на демонстрационном счёте и убедиться, что условия брокера подходят для торговли золотом.

После покупки вы можете написать мне через встроенные сообщения MQL5, если потребуется помощь с установкой, запуском или настройками советника.

Funded Gold долго выстраивал свою стратегию. Теперь король золота готов выйти на рынок.


Отзывы 1
jey
24
jey 2026.07.20 13:06 
 

I’ve been testing this EA on a demo 'Zero' account with Fusion Markets for 3 weeks, simulating a 1,000 initial deposit. The results look very promising so far, even though I haven't yet captured all the metrics I want to monitor (like max DD). Communication with the developer has also been smooth, with very quick replies.

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4.64 (47)
Эксперты
Prop Firm Ready! Chiroptera is a non-martingale, non-grid, multi-currency Expert Advisor that operates in the quiet hours of the night. It uses single-placed trades (of all 28 pairs!) with tactically placed Take Profits and Stop Losses, that are continuously adjusted to maximize gains and minimize losses. It keeps track of past and upcoming news reports to ensure impacts are minimized and carefully measures real-time volatility to prevent impacts due to unpredictable geo-political disturbances c
Wave Rider EA MT5
Adam Hrncir
4.89 (46)
Эксперты
Scalper speed with sniper entries. Built for Gold. Tired of all the fake EAs that eventually disappear? Most authors just create another EA when it fails - I wanted to do it differently. Wave Rider is my personal project built out of passion - honest, transparent EA without any fake AI or manipulated back-test that's been continuously updated for more than 6 months, that I am using myself from very first day. Check the Live signal  or Manual  or  Broker performance Version 5.x upgrade notice: Cl
Cortex IDX
Vladimir Mametov
Эксперты
Это полностью автоматический советник для MetaTrader 5, разработанный специально для торговли индексом US30. Его торговая логика построена с учётом особенностей фондовых индексов: сильных направленных движений, внутридневных откатов и периодов повышенной волатильности. Советник автоматизирует торговлю в условиях, где особенно важны скорость исполнения, дисциплина и эффективное управление открытыми позициями. Основной акцент системы сделан на дисциплинированном сопровождении сделок, быстрой реакц
HFT Spike EA
OMG FZE LLC
5 (3)
Эксперты
[ My Channel ] HFT Spike EA Рекомендуемые счета: Standard с высоким плечом, ECN, Raw; Cent; Propfirm (FTMO FundedNext и др.) Стратегии: Принципы квантовой физики, HFT Spike (Высокочастотный трейдинг), уровневая торговля, нейронная торговля, без Мартингейла, без Сетки, трендовая торговля с одной позицией. Полностью автоматический советник с управлением рисками, разработанный на тиковых данных XAUUSD. Вам не нужно выбирать Time-Frame. Значения по умолчанию соответствуют протестированной конф
Range Breakout EA with Range Filters
Jimmy Peter Eriksson
4.5 (20)
Эксперты
ОБНОВЛЕНИЕ: Следующая цена: 599 долларов, окончательная цена: 999 долларов. Если вы цените честность и реальную торговую систему, разработанную для реальной торговли, а не просто идеально выглядящую линейную модель, которая может в итоге привести к обвалу вашего счета, то это может быть для вас. Без мартингейла / Без сетки Сигнал в режиме реального времени (22 месяц) +250% Рост живой активности [Текущий сигнал]    |    [Результаты FTMO]    |    [Основной портфель]  |    [Руководство по тестиро
Byrdi
William Brandon Autry
5 (20)
Эксперты
BYRDI - Сеть ИИ, которая торгует как единое целое Большинство советников видят один терминал. BYRDI видит всю сеть. Сделка, открытая на одном счёте, может изменить риск каждого другого вашего счёта. BYRDI объединяет отдельные терминалы MetaTrader 5 в одну согласованную mesh-сеть. Каждый узел может сохранять свой счёт, брокера, рынки, модель ИИ, стратегию и настройки риска, оставаясь при этом осведомлённым о системе в целом. BYRDI может распределять возможности, контролировать экспозицию и обесп
Cortex Aurex
Vladimir Mametov
4.64 (11)
Эксперты
Это полностью автоматический советник (Expert Advisor) для MetaTrader 5, разработанный специально для торговли золотом (XAUUSD). Его торговая логика построена с учетом особенностей рынка золота: высокой волатильности, резких ценовых движений и быстрых разворотов. Советник автоматизирует торговлю в условиях, где особенно важны скорость реакции, дисциплина и точное управление позициями. Основное внимание уделено грамотному сопровождению сделок, быстрому реагированию на изменения рынка и контролиру
Aetherion Prime EA
Valentina Zhuchkova
1 (2)
Эксперты
AETHERION PRIME EA Точная алгоритмическая торговля на XAUUSD, таймфрейм H1 Публичный живой сигнал для мониторинга в реальном времени: https://www.mql5.com/ru/signals/2381671 Ограниченное стартовое предложение Первые 7 копий доступны всего за $259 . После их продажи цена сразу увеличится на $100 — до $359 . Это стартовое предложение предназначено для трейдеров, которые хотят присоединиться к Aetherion Prime EA на самом раннем этапе и с самого начала наблюдать за развитием системы через публичный
ArtQuant Gold
Miguel Angel Vico Alba
4.2 (25)
Эксперты
ArtQuant Gold — мультимодульный торговый советник для XAUUSD ArtQuant Gold — это автоматическая торговая система, разработанная исключительно для торговли золотом в MetaTrader 5. Советник объединяет несколько независимых торговых модулей с централизованным управлением портфелем, ограничениями экспозиции, фильтрами исполнения, виртуальным управлением сделками и средствами защиты счета. Он предназначен для трейдеров, которым нужна специализированная система для XAUUSD без необходимости самостоятел
SomaGold
Andrii Soma
5 (9)
Эксперты
SomaGold — мультистратегийный пробойный советник для MetaTrader 5, созданный исключительно для золота (XAUUSD). Один график, один советник, 32 независимые стратегии, работающие вместе как единый диверсифицированный портфель. Живой сигнал. Это мой первый опубликованный советник на MQL5. Чтобы сделать его доступным на старте, я использую прозрачную модель поэтапного роста цены: Стартовая цена: 100 USD Цена увеличивается на 100 USD за каждые 10 проданных копий Ранние покупатели фиксируют самую низк
Impulse MT5
Simon Reeves
5 (16)
Эксперты
Are you ready to power up your Gold trading? Impulse by Starpoint Trading — A six-strategy gold EA that waits for the perfect shot. Come chat with us in our public MQL5 channel!  https://www.mql5.com/en/channels/starpoint Impulse v2.00 is here! The biggest update in Impulse's history has arrived. Version 2.00 takes everything that made Impulse a disciplined, patient Gold trading system and elevates it across the board: A brand-new sixth strategy — Conviction Momentum joins the squad, hunting de
BB Return mt5
Leonid Arkhipov
4.42 (125)
Эксперты
BB Return — советник для торговли золотом (XAUUSD). Эту торговую идею я использовал ранее в ручной торговле. В основе стратегии — возврат цены к диапазону Bollinger Bands , но не в лоб и не по каждому касанию. Для рынка золота одних лент недостаточно, поэтому в советнике применяются дополнительные фильтры, отсекающие лишние и нерабочие ситуации. Открываются только те сделки, где логика возврата действительно оправдана. Global update on June 14th   Принципы торговли — в торговле не используются с
XIRO Robot MT5
MQL TOOLS SL
5 (34)
Эксперты
XIRO Robot is a professional trading system created to operate on two of the most popular and liquid instruments on the market:  GBPUSD, XAUUSD and BTCUSD . We combined two proven and well tested systems, enhanced them with multiple new improvements, optimizations and additional protective mechanisms, and integrated everything into one advanced and unified solution. As a result of this development process, XIRO Robot was created. Robot was designed for traders who are looking for a reliable and
Burning Grid
Magma Software Solutions UG
4.59 (29)
Эксперты
BURNING GRID UP TO 35 SYMBOLS. ONE COORDINATED GRID SYSTEM. The forex market does not move through one currency pair at a time. While one symbol is trending, another may be consolidating, reversing or building a completely different opportunity. Burning Grid was developed for this multi-pair environment. From one MetaTrader 5 chart, the EA can process up to 35 supported symbols. Different grid strategies can pursue their own opportunities, while shared controls coordinate risk, spreads, currenc
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Фильтр:
jey
24
jey 2026.07.20 13:06 
 

I’ve been testing this EA on a demo 'Zero' account with Fusion Markets for 3 weeks, simulating a 1,000 initial deposit. The results look very promising so far, even though I haven't yet captured all the metrics I want to monitor (like max DD). Communication with the developer has also been smooth, with very quick replies.

Ian Plakushko
472
Ответ разработчика Ian Plakushko 2026.07.20 13:10
Hi Thank you very much for taking the time to add your results.
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