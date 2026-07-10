Funded Gold — король золота, который долго выстраивал и совершенствовал свою торговую стратегию, прежде чем прийти в этот мир и показать её другим трейдерам.

Сигнал Funded Gold https://www.mql5.com/en/signals/2381971?source=Site+Profile+Seller

Этот советник создан специально для XAUUSD — одного из самых динамичных и требовательных торговых инструментов. Золото способно быстро менять направление, резко реагировать на ликвидность и создавать сильные движения внутри одного торгового дня. Поэтому Funded Gold не является универсальным роботом для десятков валютных пар. Вся его логика сосредоточена на одном инструменте — XAUUSD.

Основной рабочий таймфрейм советника — H1. Funded Gold устанавливается на график XAUUSD H1 и самостоятельно выполняет торговые операции в соответствии с заложенной стратегией.

Идея Funded Gold строится вокруг системной торговли золотом. Советник анализирует рыночные условия, рассчитывает параметры позиции и открывает сделки только в рамках своей торговой модели. Пользователю не требуется самостоятельно искать точки входа или постоянно находиться перед терминалом.

В течение первой недели после публикации Funded Gold доступен по стартовой цене $247. После завершения первой недели стоимость советника будет увеличена до $497.

Funded Gold предназначен для тех, кто хочет автоматизировать торговлю XAUUSD, сохранив возможность контролировать риск и выбирать подходящий режим работы.

Торговая логика

Funded Gold работает по авторской стратегии, разработанной специально для XAUUSD.

Советник оценивает текущую рыночную ситуацию и принимает решение об открытии позиции только после выполнения условий, заложенных в алгоритме. Его задача заключается не в том, чтобы участвовать в каждом движении золота, а в том, чтобы действовать последовательно в рамках определённого торгового сценария.

После появления подходящих условий Funded Gold рассчитывает объём позиции и выполняет торговую операцию с учётом установленного пользователем уровня риска.

Советник полностью автоматизирован: после установки на график и включения алгоритмической торговли он самостоятельно анализирует рынок, открывает позиции и сопровождает их в соответствии со своей стратегией.

Торговый инструмент и таймфрейм

Funded Gold разработан для следующих условий:

Торговая пара — XAUUSD.

Рабочий таймфрейм — H1.

Минимальный депозит — 50$ при 1:500, 100$ при 1:100, 300$ при 1:20

Желательно пинг сервера до 100 мс. Для лучше работы советник рекомендуется использовать VPS

Риск и режимы работы

По умолчанию в Funded Gold установлен риск 4% на сделку.

Это более агрессивный режим работы, рассчитанный на пользователей, которые понимают возможную нагрузку на депозит и готовы к более высокой волатильности торгового результата.

Все результаты тестирования, представленные на странице Funded Gold, получены с использованием риска 4%.

Для более консервативной торговли риск можно снизить до 2% на сделку. Такой вариант уменьшает размер открываемых позиций и может быть более подходящим для пользователей, которые хотят снизить потенциальную просадку и нагрузку на торговый счёт.

Выбор между риском 4% и 2% зависит от размера депозита, допустимой просадки и индивидуальной модели управления капиталом.

Риск 4% — более агрессивный режим.

Риск 2% — более консервативный режим.

Перед использованием на реальном счёте рекомендуется протестировать оба варианта и выбрать уровень риска, соответствующий вашим требованиям.

Торговый счёт и брокерские условия

Для работы Funded Gold лучшим выбором являются торговые счета типа ECN, RAW, NDD

Такие счета обычно предоставляют более низкий спред и более прозрачные условия исполнения, что особенно важно при торговле XAUUSD. Золото может демонстрировать резкие движения, поэтому качество исполнения ордеров, комиссия, спред и проскальзывание способны оказывать заметное влияние на конечный результат.

Рекомендации по использованию

Установите Funded Gold на график XAUUSD H1 и включите автоматическую торговлю в MetaTrader 5.

Все основные параметры уже установлены по умолчанию, поэтому для начала работы не требуется самостоятельно настраивать торговую логику советника. Пользователю необходимо только выбрать подходящий процент риска:

Risk 4% — более агрессивный режим, который использовался во всех представленных результатах тестирования.

Risk 2% — более консервативный режим с меньшей нагрузкой на депозит.

Перед запуском на реальном счёте рекомендуется проверить Funded Gold в тестере стратегий или на демонстрационном счёте, чтобы оценить его работу с торговыми условиями вашего брокера.

Тестирование

Все результаты тестирования Funded Gold, опубликованные в галерее продукта, представлены с риском 4% на сделку.

Перед покупкой и запуском на реальном торговом счёте рекомендуется самостоятельно изучить результаты тестирования, обратить внимание не только на итоговую прибыль, но и на просадку, количество сделок и поведение советника на разных участках рынка.

Историческое тестирование позволяет оценить работу алгоритма на прошедших данных, однако не может полностью воспроизвести реальные условия исполнения у конкретного брокера.

Funded Gold создан не для попытки поймать каждое движение рынка. Его задача — последовательно работать с XAUUSD по заранее заложенной стратегии, соблюдать выбранный риск и принимать торговые решения без эмоционального вмешательства.

Советник уже полностью настроен для работы. Пользователю достаточно установить его на график XAUUSD H1, включить автоматическую торговлю и выбрать подходящий уровень риска — 4% для более агрессивного режима или 2% для более консервативного подхода.

Перед запуском на реальном счёте рекомендуется проверить Funded Gold в тестере стратегий или на демонстрационном счёте и убедиться, что условия брокера подходят для торговли золотом.

После покупки вы можете написать мне через встроенные сообщения MQL5, если потребуется помощь с установкой, запуском или настройками советника.

Funded Gold долго выстраивал свою стратегию. Теперь король золота готов выйти на рынок.