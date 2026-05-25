Seconds Scalper Pro 是一款在 MetaTrader 5 中创建 1 到 60 秒蜡烛图实时图表的工具,具有完整的交易面板直接集成在图表中。您可以下达市价和挂单,通过拖动线条修改止损和止盈,通过单个按钮管理所有未平仓头寸,并以精确度和零延迟交易超短时间框架。

为什么选择这个工具

在 MetaTrader 5 中进行一分钟以下的交易从来都不简单。该平台以分钟和小时显示图表,大多数提供秒级蜡烛的工具不允许您直接从该图表进行交易。您最终需要安装第二个工具仅用于下单,或每次想要进入市场时切换屏幕。

Seconds Scalper Pro 解决了这个问题。秒级图表和交易面板在一个工具中。您分析的图表就是您交易的图表。

这不是一个预测价格的指标。这不是一个承诺利润的信号系统。这是一个可视化和执行工具,专为需要在一分钟以下查看和交易市场的交易者设计。

SECONDS SCALPER PRO 的主要功能

- 直接从经纪商的报价流构建的实时蜡烛,无延迟和滞后。

- 集成在同一图表中的交易面板,无需购买第二个工具。

- 通过用鼠标拖动线条修改止损和止盈,实时价格标签跟随移动。

- 通过单击图表下达挂单,直观选择入场价格。

- 根据所选价格自动检测 Buy Stop、Buy Limit、Sell Stop 和 Sell Limit。

- KEEP 多窗口模式:同时打开多个秒级图表(1秒、5秒、30秒、60秒),每个窗口的蜡烛实时更新,非常适合多时间框架分析。

- 通过单击对当前品种的每个未平仓头寸进行批量止损和止盈更新。

- 通过单击批量取消挂单。

- 自动主题检测:工具读取图表背景亮度并调整标签颜色,在深色和浅色主题上都具有最大可读性。

理想用例

- 黄金剥头皮 (XAUUSD) 和高频交易。

- 主要货币对的外汇剥头皮 (EURUSD、GBPUSD、USDJPY)。

- 股票指数剥头皮 (US30、NAS100、SP500、DAX)。

- 短期操作的精确进出。

- 在亚分钟时间框架上进行策略测试。

- 使用 KEEP 模式进行同步多时间框架分析。

时间框架配置

用户可自定义的快速切换按钮。默认值:1秒、3秒、5秒、10秒、15秒、30秒和60秒。您可以单击切换时间框架,无需重新加载图表。激活 KEEP 按钮可同时打开多个时间框架。

主要参数

- 默认手数,以点数表示的止损,以点数表示的止盈。

- 可自定义的秒级按钮列表。

- 可配置的看涨和看跌蜡烛颜色。

- 带声音、屏幕弹出窗口和移动推送通知的趋势变化警报。

- 自动蜡烛偏移以保持面板始终可见。

- 无 DLL,无外部库,无账户或时间限制。

如何开始使用 SECONDS SCALPER PRO

1. 在 MetaTrader 5 中打开导航器窗口。

2. 找到 Seconds Scalper Pro 并将其拖到您要分析的品种的图表上。

3. 通过按相应的按钮选择所需的时间框架,然后直接从集成面板进行交易。

Seconds Scalper Pro 是 MQL5 Market 上为数不多的工具之一,它将实时秒级图表与完整的交易面板结合在同一个产品中,其类别中价格最实惠。一个简单、快速、可靠的工具,用于在超短时间框架上进行专业交易。

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