Стартовая цена: $99.99 — цена повышается с каждой проданной копией. Ранние покупатели фиксируют самую низкую цену, которая когда-либо будет доступна для этого индикатора.

Большинство трейдеров смотрят на цену. Профессионалы читают где реально происходили сделки.

Meridian Order Flow Profiler переносит настоящий институциональный анализ ордер-флоу в MetaTrader 5 — автоматически определяя объем, сформировавший каждое структурное движение рынка, и отображая его с помощью аппаратно-ускоренного Canvas-движка для чистого, премиального визуального опыта уровня TradingView, недоступного стандартным объектам MT5.

Это не очередная запаздывающая гистограмма объема сбоку графика. Meridian определяет реальные структурные движения рынка с помощью адаптивного ATR-алгоритма, затем строит детализированный профиль объема для каждого движения — показывая Point of Control (POC), дельту покупок/продаж и зоны аномалий, где действовали крупные участники.

Когда вы видите где рынок формировал ценность, вы перестаете гадать — и начинаете торговать с той же картой, что и институции.

Почему Meridian отличается

Структурный, а не статический подход. Объем привязывается к реальным движениям рынка, а не к произвольным временным интервалам.

Объем привязывается к реальным движениям рынка, а не к произвольным временным интервалам. Премиальная визуализация на Canvas. Все элементы отрисовываются через графический движок MT5 — четкие, светящиеся, градиентные профили. Выглядит как премиум-индикатор TradingView внутри MetaTrader 5.

Все элементы отрисовываются через графический движок MT5 — четкие, светящиеся, градиентные профили. Выглядит как премиум-индикатор TradingView внутри MetaTrader 5. Стиль TradingView. Одним переключателем меняется весь внешний вид графика — фон, свечи и элементы интерфейса в чистый темный стиль TradingView.

Одним переключателем меняется весь внешний вид графика — фон, свечи и элементы интерфейса в чистый темный стиль TradingView. Автоочистка на всех таймфреймах. При смене символа или таймфрейма индикатор полностью пересчитывается без оставшихся объектов.

При смене символа или таймфрейма индикатор полностью пересчитывается без оставшихся объектов. Определение Point of Control. Самый торгуемый уровень в каждом движении отмечается и продолжается вперед до повторного теста ценой.

Самый торгуемый уровень в каждом движении отмечается и продолжается вперед до повторного теста ценой. Дельта покупок и продаж. Показывает, кто доминировал — покупатели или продавцы — в каждом движении.

Показывает, кто доминировал — покупатели или продавцы — в каждом движении. Аномальные объемные всплески. Резкие всплески объема автоматически выделяются как зоны активности крупных игроков.

Как это работает — простыми словами

Рынок не движется по прямой. Он движется импульсами — вверх, откат, снова вверх. Meridian Order Flow Profiler:

Определяет каждое структурное движение с помощью адаптивного ATR-фильтра, подстраиваясь под волатильность любого инструмента. Строит профиль объема для каждого движения, распределяя реальный (или тиковый) объем по ценовым уровням. Находит Point of Control — уровень с наибольшим объемом — и продолжает его как ключевую зону реакции. Анализирует ордер-флоу — разделяет объем на покупки и продажи, показывая, кто контролировал движение. Выделяет аномалии — всплески объема, сигнализирующие о действиях институциональных игроков.

Результат: живая структурная карта рынка, показывающая, где формировалась ценность — автоматически обновляемая и готовая к использованию.

Кому подойдет

Трейдерам Smart Money / VSA , которые хотят видеть действия крупных игроков.

, которые хотят видеть действия крупных игроков. Скальперам и внутридневным трейдерам , ищущим зоны высокой вероятности реакции (POC, value).

, ищущим зоны высокой вероятности реакции (POC, value). Свинг-трейдерам , которым важно понимать силу движений.

, которым важно понимать силу движений. Разработчикам советников, которым нужен надежный модуль анализа объема.

Работает на всех инструментах и всех таймфреймах — Forex, золото (XAUUSD), индексы, металлы, криптовалюты и акции.

Начало работы за 60 секунд

Добавьте Meridian Order Flow Profiler на график. (Опционально) включите тему TradingView. Наблюдайте, как автоматически появляются профили объема, линии POC и зоны аномалий. Торгуйте, используя полученные уровни.

В комплект входит профессионально оформленное PDF-руководство с описанием всех функций и примерами использования.

Поддержка и обновления

Продукт разработан Expert Advisor HQ (EAHQ) — автором более 30 торговых систем. Вы получаете оперативную поддержку и регулярные обновления. Есть вопросы перед покупкой? Напишите — и я помогу.

Отказ от ответственности

Meridian Order Flow Profiler — это инструмент анализа, а не финансовая рекомендация и не торговый сигнал. Он не открывает сделки. Торговля на финансовых рынках связана с высоким риском. Прошлые результаты не гарантируют будущих. Используйте риск-менеджмент и торгуйте только тем капиталом, который готовы потерять.

Meridian Order Flow Profiler — Видеть больше. Торговать лучше. от EAHQ.

Цена растет с каждой продажей. Зафиксируйте стартовую цену $99.99 сейчас — позже будет дороже.