Meridian Order Flow Profiler
- Индикаторы
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Michael Prescott BurneyЯ профессиональный трейдер и разработчик торговых роботов (Expert Advisor), специализирующийся на создании высокопроизводительных, ориентированных на риск систем для MetaTrader 5. Моё преимущество сформировано реальным рыночным опытом — через просадки, совершенствование стратегий и выработку
- Версия: 1.0
- Активации: 20
Стартовая цена: $99.99 — цена повышается с каждой проданной копией. Ранние покупатели фиксируют самую низкую цену, которая когда-либо будет доступна для этого индикатора.
Большинство трейдеров смотрят на цену. Профессионалы читают где реально происходили сделки.
Meridian Order Flow Profiler переносит настоящий институциональный анализ ордер-флоу в MetaTrader 5 — автоматически определяя объем, сформировавший каждое структурное движение рынка, и отображая его с помощью аппаратно-ускоренного Canvas-движка для чистого, премиального визуального опыта уровня TradingView, недоступного стандартным объектам MT5.
Это не очередная запаздывающая гистограмма объема сбоку графика. Meridian определяет реальные структурные движения рынка с помощью адаптивного ATR-алгоритма, затем строит детализированный профиль объема для каждого движения — показывая Point of Control (POC), дельту покупок/продаж и зоны аномалий, где действовали крупные участники.
Когда вы видите где рынок формировал ценность, вы перестаете гадать — и начинаете торговать с той же картой, что и институции.
Почему Meridian отличается
- Структурный, а не статический подход. Объем привязывается к реальным движениям рынка, а не к произвольным временным интервалам.
- Премиальная визуализация на Canvas. Все элементы отрисовываются через графический движок MT5 — четкие, светящиеся, градиентные профили. Выглядит как премиум-индикатор TradingView внутри MetaTrader 5.
- Стиль TradingView. Одним переключателем меняется весь внешний вид графика — фон, свечи и элементы интерфейса в чистый темный стиль TradingView.
- Автоочистка на всех таймфреймах. При смене символа или таймфрейма индикатор полностью пересчитывается без оставшихся объектов.
- Определение Point of Control. Самый торгуемый уровень в каждом движении отмечается и продолжается вперед до повторного теста ценой.
- Дельта покупок и продаж. Показывает, кто доминировал — покупатели или продавцы — в каждом движении.
- Аномальные объемные всплески. Резкие всплески объема автоматически выделяются как зоны активности крупных игроков.
Как это работает — простыми словами
Рынок не движется по прямой. Он движется импульсами — вверх, откат, снова вверх. Meridian Order Flow Profiler:
- Определяет каждое структурное движение с помощью адаптивного ATR-фильтра, подстраиваясь под волатильность любого инструмента.
- Строит профиль объема для каждого движения, распределяя реальный (или тиковый) объем по ценовым уровням.
- Находит Point of Control — уровень с наибольшим объемом — и продолжает его как ключевую зону реакции.
- Анализирует ордер-флоу — разделяет объем на покупки и продажи, показывая, кто контролировал движение.
- Выделяет аномалии — всплески объема, сигнализирующие о действиях институциональных игроков.
Результат: живая структурная карта рынка, показывающая, где формировалась ценность — автоматически обновляемая и готовая к использованию.
Кому подойдет
- Трейдерам Smart Money / VSA, которые хотят видеть действия крупных игроков.
- Скальперам и внутридневным трейдерам, ищущим зоны высокой вероятности реакции (POC, value).
- Свинг-трейдерам, которым важно понимать силу движений.
- Разработчикам советников, которым нужен надежный модуль анализа объема.
Работает на всех инструментах и всех таймфреймах — Forex, золото (XAUUSD), индексы, металлы, криптовалюты и акции.
Начало работы за 60 секунд
- Добавьте Meridian Order Flow Profiler на график.
- (Опционально) включите тему TradingView.
- Наблюдайте, как автоматически появляются профили объема, линии POC и зоны аномалий.
- Торгуйте, используя полученные уровни.
В комплект входит профессионально оформленное PDF-руководство с описанием всех функций и примерами использования.
Поддержка и обновления
Продукт разработан Expert Advisor HQ (EAHQ) — автором более 30 торговых систем. Вы получаете оперативную поддержку и регулярные обновления. Есть вопросы перед покупкой? Напишите — и я помогу.
Отказ от ответственности
Meridian Order Flow Profiler — это инструмент анализа, а не финансовая рекомендация и не торговый сигнал. Он не открывает сделки. Торговля на финансовых рынках связана с высоким риском. Прошлые результаты не гарантируют будущих. Используйте риск-менеджмент и торгуйте только тем капиталом, который готовы потерять.
Meridian Order Flow Profiler — Видеть больше. Торговать лучше. от EAHQ.
Цена растет с каждой продажей. Зафиксируйте стартовую цену $99.99 сейчас — позже будет дороже.