Meridian Order Flow Profiler

Meridian Order Flow Profiler — Структурная объемная аналитика для MetaTrader 5

Стартовая цена: $99.99 — цена повышается с каждой проданной копией. Ранние покупатели фиксируют самую низкую цену, которая когда-либо будет доступна для этого индикатора.

Большинство трейдеров смотрят на цену. Профессионалы читают где реально происходили сделки.

Meridian Order Flow Profiler переносит настоящий институциональный анализ ордер-флоу в MetaTrader 5 — автоматически определяя объем, сформировавший каждое структурное движение рынка, и отображая его с помощью аппаратно-ускоренного Canvas-движка для чистого, премиального визуального опыта уровня TradingView, недоступного стандартным объектам MT5.

Это не очередная запаздывающая гистограмма объема сбоку графика. Meridian определяет реальные структурные движения рынка с помощью адаптивного ATR-алгоритма, затем строит детализированный профиль объема для каждого движения — показывая Point of Control (POC), дельту покупок/продаж и зоны аномалий, где действовали крупные участники.

Когда вы видите где рынок формировал ценность, вы перестаете гадать — и начинаете торговать с той же картой, что и институции.

Почему Meridian отличается

  • Структурный, а не статический подход. Объем привязывается к реальным движениям рынка, а не к произвольным временным интервалам.
  • Премиальная визуализация на Canvas. Все элементы отрисовываются через графический движок MT5 — четкие, светящиеся, градиентные профили. Выглядит как премиум-индикатор TradingView внутри MetaTrader 5.
  • Стиль TradingView. Одним переключателем меняется весь внешний вид графика — фон, свечи и элементы интерфейса в чистый темный стиль TradingView.
  • Автоочистка на всех таймфреймах. При смене символа или таймфрейма индикатор полностью пересчитывается без оставшихся объектов.
  • Определение Point of Control. Самый торгуемый уровень в каждом движении отмечается и продолжается вперед до повторного теста ценой.
  • Дельта покупок и продаж. Показывает, кто доминировал — покупатели или продавцы — в каждом движении.
  • Аномальные объемные всплески. Резкие всплески объема автоматически выделяются как зоны активности крупных игроков.

Как это работает — простыми словами

Рынок не движется по прямой. Он движется импульсами — вверх, откат, снова вверх. Meridian Order Flow Profiler:

  1. Определяет каждое структурное движение с помощью адаптивного ATR-фильтра, подстраиваясь под волатильность любого инструмента.
  2. Строит профиль объема для каждого движения, распределяя реальный (или тиковый) объем по ценовым уровням.
  3. Находит Point of Control — уровень с наибольшим объемом — и продолжает его как ключевую зону реакции.
  4. Анализирует ордер-флоу — разделяет объем на покупки и продажи, показывая, кто контролировал движение.
  5. Выделяет аномалии — всплески объема, сигнализирующие о действиях институциональных игроков.

Результат: живая структурная карта рынка, показывающая, где формировалась ценность — автоматически обновляемая и готовая к использованию.

Кому подойдет

  • Трейдерам Smart Money / VSA, которые хотят видеть действия крупных игроков.
  • Скальперам и внутридневным трейдерам, ищущим зоны высокой вероятности реакции (POC, value).
  • Свинг-трейдерам, которым важно понимать силу движений.
  • Разработчикам советников, которым нужен надежный модуль анализа объема.

Работает на всех инструментах и всех таймфреймах — Forex, золото (XAUUSD), индексы, металлы, криптовалюты и акции.

Начало работы за 60 секунд

  1. Добавьте Meridian Order Flow Profiler на график.
  2. (Опционально) включите тему TradingView.
  3. Наблюдайте, как автоматически появляются профили объема, линии POC и зоны аномалий.
  4. Торгуйте, используя полученные уровни.

В комплект входит профессионально оформленное PDF-руководство с описанием всех функций и примерами использования.

Поддержка и обновления

Продукт разработан Expert Advisor HQ (EAHQ) — автором более 30 торговых систем. Вы получаете оперативную поддержку и регулярные обновления. Есть вопросы перед покупкой? Напишите — и я помогу.

Отказ от ответственности

Meridian Order Flow Profiler — это инструмент анализа, а не финансовая рекомендация и не торговый сигнал. Он не открывает сделки. Торговля на финансовых рынках связана с высоким риском. Прошлые результаты не гарантируют будущих. Используйте риск-менеджмент и торгуйте только тем капиталом, который готовы потерять.

Meridian Order Flow Profiler — Видеть больше. Торговать лучше. от EAHQ.

Цена растет с каждой продажей. Зафиксируйте стартовую цену $99.99 сейчас — позже будет дороже.

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Spike Detector Rider – Intelligent Trading in Volatile Markets Introduction The Spike Detector Rider  is an advanced system for MetaTrader 5 designed to detect explosive price movements in high-volatility assets such as synthetic indices and commodities. It combines volatility filters, trend analysis, and automated risk management to provide intelligent trade confirmations. After purchase, send me a private message to receive the optimized configuration files,  the installation manual and setup
PZ Day Trading MT5
PZ TRADING SLU
2.83 (6)
Индикаторы
Этот индикатор обнаруживает разворот цены зигзагообразно, используя только анализ ценового действия и канал Дончиана. Он был специально разработан для краткосрочной торговли, без перекраски или перекраски вообще. Это фантастический инструмент для проницательных трейдеров, стремящихся увеличить сроки своих операций. [ Руководство по установке | Руководство по обновлению | Устранение неполадок | FAQ | Все продукты ] Удивительно легко торговать Это обеспечивает ценность на каждом таймфрейме Реал
A2SR MT5 for Smarter Trading Decision
Yohana Parmi
5 (2)
Индикаторы
A2SR для MT5 Индикатор: Автоматизированный фактический спрос и предложение (S/R). + Торговые инструменты. Product description in English here. --   Guidance   : -- at   https://www.mql5.com/en/blogs/post/734748/page4#comment_16532516 -- and  https://www.mql5.com/en/users/yohana/blog .. MT4 version  https://www.mql5.com/en/market/product/5225 Мощный, подлинный и экономящий время для более разумных торговых решений + Объекты, совместимые с EA. Основные преимущества Опережающие фактические ур
Ziva LSE Pro
Hassan Abdullah Hassan Al Balushi
Индикаторы
ZIVA LSE Pro: Trade the Flow, Not the Noise ZIVA LSE Pro was developed around a simple belief: professional traders do not need more random signals; they need better context. This workflow reflects the ZIVA approach to filtering market noise and focusing on the liquidity and structural mechanics that influence price behavior. Most indicators treat the market like a static picture. ZIVA LSE Pro is built to read it as a dynamic environment where liquidity, structure, volatility, and execution con
Power of Three AMD Protocol
Ravi Gurung
5 (1)
Индикаторы
ICT PO3 (Power of 3) AMD Protocol Framework Indicator True Time & Structure Integration   |  Non-Repainting | Real-Time  | Multi-Asset  | MT4 Version Available Full Setup Guide & Strategy Playbook: https://www.mql5.com/en/blogs/post/768683 MT4 Version: https://www.mql5.com/en/market/product/171742 Indicator Overview The ICT PO3 AMD Protocol Framework is a complete structural overlay for MetaTrader 5 that maps the True Daily Cycle directly onto your lower-timeframe execution chart. It projects
Quantum Breakout Indicator PRO MT5
Bogdan Ion Puscasu
5 (7)
Индикаторы
Представляем       Quantum Breakout PRO   , новаторский индикатор MQL5, который меняет ваш способ торговли в зонах прорыва! Разработан командой опытных трейдеров со стажем торговли более 13 лет,       Квантовый прорыв PRO       разработан, чтобы поднять ваше торговое путешествие к новым высотам с его инновационной и динамичной стратегией зоны прорыва. Quantum Breakout Indicator покажет вам сигнальные стрелки на зонах прорыва с 5 целевыми зонами прибыли и предложением стоп-лосса на основе поля
Weltrade Spike Sentinel
Batsirayi L Marango
5 (1)
Индикаторы
Introducing Indicator for PainX and GainX Indices Traders on Weltrade Get ready to experience the power of trading with our indicator, specifically designed for Weltrade   broker's PainX and GainX Indices.  Advanced Strategies for Unbeatable Insights Our indicator employs sophisticated strategies to analyze market trends, pinpointing optimal entry and exit points.  Optimized for Maximum Performance To ensure optimal results, our indicator is carefully calibrated for 5-minute timeframe charts on
Currency Strength Wizard MT5
Oleg Rodin
5 (1)
Индикаторы
Currency Strength Wizard   — очень мощный индикатор, предоставляющий вам комплексное решение для успешной торговли. Индикатор рассчитывает силу той или иной форекс-пары, используя данные всех валют на нескольких тайм фреймах. Эти данные представлены в виде простых в использовании индексов валют и линий силы валют, которые вы можете использовать, чтобы увидеть силу той или иной валюты. Все, что вам нужно, это прикрепить индикатор к графику, на котором вы хотите торговать, и индикатор покажет вам
Advanced Supply Demand MT5
Bernhard Schweigert
4.53 (15)
Индикаторы
Этот индикатор является уникальным, качественным и доступным инструментом для торговли, включающим в себя наши собственные разработки и новую формулу. В обновленной версии появилась возможность отображать зоны двух таймфреймов. Это означает, что вам будут доступны зоны не только на старшем ТФ, а сразу с двух таймфреймов - таймфрейма графика и старшего: отображение вложенных зон. Обновление обязательно понравится всем трейдерам, торгующим по зонам спроса и предложения. Важная информация Для макс
Gem SIGNAL
Shengzu Zhong
5 (1)
Индикаторы
GEM Signal Pro GEM Signal Pro — это трендовый индикатор для MetaTrader 5, созданный для трейдеров, которым нужны более понятные сигналы, более структурированные торговые сетапы и более практичное управление рисками прямо на графике. Вместо того чтобы показывать только простую стрелку, GEM Signal Pro помогает представить всю торговую идею в более наглядной и удобной форме. Когда условия подтверждены, индикатор может отображать на графике цену входа, stop loss и цели take profit, помогая трейдеру
PrimeScalping
Temirlan Kdyrkhan
Индикаторы
PrimeScalping is a powerful trading companion designed to generate high-probability entry signals with dynamic TP/SL/DP levels based on volatility. Built-in performance tracking shows win/loss stats, PP1/PP2 hits, and success rates — all updated live. Key Features: Buy/Sell signals with adaptive volatility bands Real-time TP/SL/DP levels based on ATR Built-in MA Filter with optional ATR/StdDev volatility Performance stats panel (Success, Profit/Loss, PP1/PP2) Alerts via popup, sound, push, or e
RelicusRoad Pro MT5
Relicus LLC
4.96 (24)
Индикаторы
RelicusRoad Pro: Квантовая Рыночная Операционная Система СКИДКА 70% ПОЖИЗНЕННЫЙ ДОСТУП (ОГРАНИЧЕНО) - ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ К 2000+ ТРЕЙДЕРАМ Почему большинство трейдеров теряют деньги даже с «идеальными» индикаторами? Потому что они торгуют Единичными Концепциями в вакууме. Сигнал без контекста — это лотерея. Чтобы выигрывать стабильно, вам нужна КОНФЛЮЭНЦИЯ . RelicusRoad Pro — это не простой стрелочный индикатор. Это полная Количественная Рыночная Экосистема . Она отображает «Дорогу Справедливой Сто
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Индикаторы
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Michael Prescott Burney
Эксперты
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Michael Prescott Burney
Эксперты
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Michael Prescott Burney
Эксперты
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Pyro Flux Liquidity Matrix EA
Michael Prescott Burney
Эксперты
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Michael Prescott Burney
Эксперты
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Multi Model Portfolio Engine EA
Michael Prescott Burney
Эксперты
Multi Model Portfolio Engine is a premium EURUSD H1 Expert Advisor designed around a diversified portfolio of models working together to identify and validate high-quality trade setups. Built for traders who want a more structured approach to automation, the engine combines multiple technical perspectives into one clean and efficient framework. Instead of relying on a single idea, it uses a multi-model logic structure to analyze market behavior and support more disciplined decision-making on the
Ultimate Day Trading System MT5
Michael Prescott Burney
Эксперты
Ultimate Day Trading System MT5 | 265-Strategy AI-Powered Expert Advisor for EURUSD H1 Meet Our Advanced Meta Trader 5 Expert Advisor Carefully Engineered for EURUSD Day Trading on the 1-Hour Timeframe. The Ultimate Day Trading System MT5 represents the pinnacle of automated trading technology, combining 265 proprietary trading strategies , an intelligent native AI agent , and a visually stunning interactive dashboard into one cohesive, high-performance trading ecosystem. Unlike conventional Ex
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