CoinSmith

CoinSmith 是一款自动交易 EA（Expert Advisor），它的主要优势并不是追求激进的利润，而是以平稳、谨慎、更加稳定的方式进行长期运行。它的设计目标是在市场中按照纪律和明确的系统进行交易，而不是混乱地追逐快速利润。

在交易逻辑上，CoinSmith 使用结构化网格策略，并根据市场波动率自动调整步长，同时具备模式切换和整体订单篮子利润控制功能。

CoinSmith 最适合主要货币对，例如 EURUSD、GBPUSD 以及其他类似的高流动性 Forex 外汇货币对。在用于其他交易品种之前，建议先在 MetaTrader 5 策略测试器中进行详细测试。

为什么 CoinSmith 赚钱较慢，但更好

CoinSmith 并不是一个“快速赚钱”的机器人。而这正是它的优点，不是缺点。

那些赚钱非常快的 EA，通常是通过承担更高风险来实现的。这往往意味着更激进的进场方式、更大的账户资金压力，以及当市场长时间朝单一方向运行时，更容易陷入不利局面。而这正是快速盈利型机器人经常暴露弱点的时候。

CoinSmith 采用的是另一种方式：它更加耐心，也更加谨慎。因此，利润可能来得更慢，但整体运行更加合理和稳定。从长期来看，这通常比短期内看起来惊人的结果更有价值。

CoinSmith 不是每天都会盈利

必须理解，CoinSmith 并不是一个每天都会产生相同结果的机器人。有些日子市场机会很少，而有些日子 CoinSmith 会更加高效地工作。

这是正常的。市场每天都不一样，CoinSmith 会适应市场走势，而不是为了“有事情发生”就强行开仓。从代码层面看，它根据价格水平和调整后的步长工作，因此它的活跃程度直接取决于市场状态。

夏季期间利润通常较低

在夏季期间，市场通常更加平静，价格波动更慢，趋势也不那么明显。因此，CoinSmith 在这段时间通常会更少交易，利润也可能更加温和。

这并不意味着 EA 出现了问题。相反，这说明 CoinSmith 正在根据市场条件运行，并不会在市场不适合时强行交易。

不要干预 CoinSmith 的运行

不建议手动干预 CoinSmith：

不要修改它的交易；

不要提前手动关闭交易；

不要试图“帮助”EA 做决定。

CoinSmith 是作为一个完整系统构建的，其中每一步都与前一步相互关联。如果人为在过程中手动关闭交易或改变逻辑，EA 原本运行所依赖的整体结构可能会被破坏。

在代码层面，CoinSmith 会维护自己的挂单序列，控制价格水平，防止重复订单，并按照预设的订单篮子利润逻辑运行。

CoinSmith 不是基于随机指标 Stochastic

CoinSmith 不是基于 Stochastic 随机指标。它不像许多其他机器人那样依赖经典指标信号。

相反，CoinSmith 使用的是另一种方法：它通过价格水平、网格逻辑，以及根据市场波动率自动调整的步长来构建市场结构。简单来说，它是以更智能、更技术化的方式处理市场，而不是依赖单一的超买/超卖指标。

CoinSmith 不是马丁格尔策略

重要的一点是：CoinSmith 不是马丁格尔策略。

它不会在亏损后增加手数，试图“追回”之前的损失。这是一个非常重要的区别，因为马丁格尔系统在市场没有出现强烈单边走势之前可能看起来很漂亮，但一旦市场长时间朝一个方向大幅运行，风险就会迅速上升。

CoinSmith 基于结构化网格订单布局，并根据账户余额进行受控的手数计算。EA 不使用经典的马丁格尔原则，也就是不会在亏损后加大手数。

手数大小由预设的输入参数决定：在手动模式下使用固定手数；在自动模式下，手数会根据账户余额逐步增加。例如：

账户余额 300–599 时，使用 0.01 手；

账户余额 600–899 时，使用 0.02 手；

账户余额 900–1199 时，使用 0.03 手；

以此类推。

总利润目标金额会根据这个手数步长进行调整，因此系统可以保持手数大小与订单篮子利润目标之间的比例关系。

最低入金

对于 CoinSmith，0.01 手的最低建议入金为：

300 USD —— 绝对最低金额。

不过，更安全、更推荐的起始入金为：

500 USD。

入金越大，EA 面对市场波动时拥有的资金缓冲就越舒适。这里适用一个非常简单的原则：

账户资金越大越好，而不是越小越好。

关于增加手数

如果账户资金没有达到最低要求，不建议增加手数，即使某一段时间看起来“一切都很顺利”，也不应该这样做。

在平静的市场条件下，这样的决定可能看起来很有吸引力，但当市场进入更强、更长时间的单边走势时，问题就会开始出现。正是在这种时候，对于过小的账户资金来说，过大的手数会造成很大的压力，之后可能会让人非常后悔。

使用 CoinSmith 时，更聪明的做法不是人为追求更高利润，而是给 EA 足够的账户资金缓冲，让它能够正常完成自己的工作。

CoinSmith 为你赚钱

核心思想非常简单：CoinSmith 是为你赚钱的工具。

你的角色不是坐在屏幕前，试图控制市场中的每一个价格波动。你的角色是为 EA 提供正确的运行条件：

合适的账户资金；

正确的手数大小或自动手数设置；

耐心；

不干预它的运行；

保持它一直开启，最好使用 VPS 服务。

这样，CoinSmith 才能展示它真正的设计目标：平稳、技术化、稳定的自动交易。

CoinSmith 输入参数

以下是用户可以修改的主要输入参数。

手动手数 = 0.01

这是当自动手数未启用时，CoinSmith 开单所使用的初始手数。

标准建议是：如果使用最低建议入金，也就是至少 300 USD，则保持 0.01 手。不要仅仅因为一段时间市场看起来平静，就提高这个参数。没有足够账户资金支持的更大手数，会带来不必要的风险。

根据账户余额自动调整手数

这个参数用于启用或关闭根据账户余额自动增加手数的功能。

示例：

300–599 = 0.01 手；

600–899 = 0.02 手；

900–1199 = 0.03 手；

1200–1499 = 0.04 手；

以此类推。

EA 不会在低于此余额时交易

这是账户最低余额，例如 300。只有账户余额达到或超过这个值，EA 才被允许交易。

如果账户余额低于该值，EA 将不会交易，并会在图表上显示红色警告。

每增加 300 个账户货币单位，手数增加一步 +0.01

这是自动增加手数时使用的账户余额步长。

每增加 300 个账户货币单位，手数就增加一步，也就是 +0.01 手。

每个余额步长对应的手数增加量

这表示账户余额每增加 300，手数大小就增加 0.01。

自动手数最大安全限制，0 = 无限制

这是自动手数的最大值。

它作为安全限制使用。如果设置为 0，则不使用最大限制。

网格中的最大挂单数量

此参数定义网格中允许的最大挂单数量。

简单来说，它决定 CoinSmith 在订单结构中最多可以维持多少个价格层级。

Money TP — 账户货币 = 1.0

这是最重要的参数之一。

它表示：如果当前未平仓订单篮子的总结果达到 +1.0 USD，或者根据经纪商账户货币为其他账户币种，CoinSmith 将关闭所有持仓，删除挂单，并将当前周期视为完成。

重要：如果你改变手数大小，那么这个参数也必须按比例调整，除非已经启用了根据账户余额自动调整手数。

示例：

0.01 手 → Money TP 1.0；

0.02 手 → Money TP 2.0；

0.03 手 → Money TP 3.0。

这有助于保持手数大小与整个订单篮子预期利润目标之间相同的逻辑关系。