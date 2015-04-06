SM4 Scalper Pro
- 专家
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- 版本: 10.23
- 激活: 10
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簡介
SM4 Scalper EA 是一款專為外匯與黃金（XAUUSD）打造的職業級極短線削頭皮與趨勢交易系統。不同於市場上盲目開單或採用高風險馬丁（Martingale）的 EA，SM4 結合了機構級 VPVR 籌碼集中區 (POC)、7 大職業級 RSI 輔助子過濾器 以及 嚴格的單日虧損熔斷機制，旨在市場波動中為交易者捕捉高勝率、快進快出的穩健獲利！
核心策略亮點
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機構級 VPVR 籌碼集中區 (Point of Control - POC)
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原生代碼自動計算過去市場籌碼最密集的成交核心位 (POC)。
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專在市場最強的籌碼支撐與阻力線附近執行高勝率反彈/突破交易，杜絕在半空中懸空開單。
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靈活的 RSI + 7 大職業級子過濾器
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基礎靈敏拐點：捕捉極短線動能轉折，完美適配密集削頭皮（目標 $5 USD 快速離場）。
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職業子過濾器：可選開啟 30-70 安全區、K線陰陽確認、最小動能差 ($\Delta RSI$)、頂底背離 (Divergence)、RSI-MA 金叉死叉及大週期 (MTF) 動能共振。
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職業級機構風控體系（絕不扛單爆倉）
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單日虧損熔斷鎖定 (Daily Loss Protection)：當日內總虧損達到設定上限，EA 自動平倉並鎖定當天交易，徹底防範極端黑天鵝行情。
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動態風控手數 (Dynamic Lot Sizer)：支持根據帳戶淨值百分比 (Risk %) 自動計算最優下單手數。
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點差與異常暴衝保護：自動識別市場點差過高或 K 線異常暴衝並暫停進場。
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高階視覺化圖表儀表板 (UI Dashboard)
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即時顯示帳戶淨值、本 EA 持倉浮盈、本日損益、歷史累積盈虧、預計進場價位與止盈/移動止損動態狀態。
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