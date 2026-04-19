Route Lines Prices MT5
- 指标
-
- 版本: 2.10
- 激活: 8
Route Lines Prices MT5 - 是一款用于寻找潜在交易信号的指标。其简洁的界面包含多种价格行为算法，以及信号终点检测和已完成轨迹的计算。这些算法包括基于所用时间周期的波动率和价格平滑计算。
该指标的主要参数是“Calculating price values”。默认值 1 提供均衡的自动计算模式，
无需手动配置即可使用。通过手动更改 2 到 500 之间的值，您可以根据自己的交易系统自定义指标。
该指标内置市场方向指标，由两条移动平均线（快线和慢线）的交叉点表示，在确定自身趋势时可以禁用该指标。
建议在 M1 到 H4 的时间周期内使用该指标。支持所有交易品种。
信号箭头在蜡烛图收盘时生成；不会重绘历史数据。
主图表上会显示重复的箭头。该指标提供多种类型的警报。
内置信号线点计数器，用于计算从信号箭头到信号终点的收盘价。
由于指标不会重绘，信号结果的数值是在信号终点之后计算的，滞后于信号发出后一根K线。
总计数器会将接收到的值相加，以便在相应的图表上方便地调整参数。
该指标的主要参数是“Calculating price values”。默认值 1 提供均衡的自动计算模式，
无需手动配置即可使用。通过手动更改 2 到 500 之间的值，您可以根据自己的交易系统自定义指标。
该指标内置市场方向指标，由两条移动平均线（快线和慢线）的交叉点表示，在确定自身趋势时可以禁用该指标。
建议在 M1 到 H4 的时间周期内使用该指标。支持所有交易品种。
信号箭头在蜡烛图收盘时生成；不会重绘历史数据。
主图表上会显示重复的箭头。该指标提供多种类型的警报。
内置信号线点计数器，用于计算从信号箭头到信号终点的收盘价。
由于指标不会重绘，信号结果的数值是在信号终点之后计算的，滞后于信号发出后一根K线。
总计数器会将接收到的值相加，以便在相应的图表上方便地调整参数。