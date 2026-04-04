Trend SAR Fusion PRO MT5
- 指标
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- 版本: 6.10
นี่คือคําอธิบาย Trend SAR Fusion PRO MT5 (เวอร์ชัน Stable) จากโค้ดที่คุณใช้ 👇
อินดี้ตัวนี้ = รวม 3 อย่าง
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✅ EMA10 (เร็ว) → จับโมเมนตัม
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✅ EMA100 (ช้า) → จับเทรนหลัก
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✅ SAR (จุดดอท) → ใช้เข้า/ออก
👉 สรุป:
🎯 วิธีดูสัญญาณ (สำคัญสุด)
"ใช้ SAR เป็นตัวเข้า แต่ให้ EMA คัดกรองว่าเข้าเทรนจริงไหม"
🟢 เทรนขึ้น
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EMA10 > EMA100
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จุด SAR อยู่ "ใต้ราคา"
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จะเห็น จุดเขียว
👉 เข้า BUY ได้
🔴 เทรนลง
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EMA10 < EMA100
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จุด SAR อยู่ "เหนือราคา"
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จะเห็น จุดแดง
👉 เข้า SELL ได้
🟡 ช่วงเปลี่ยนเทรน
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มี จุดเหลือง (Transition)
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จะมี 2–3 แท่งตามค่า TransitionBars
👉 ห้ามเข้า (ช่วงนี้หลอกเยอะ)
🔵 / 🔺 ลูกศรเข้าออเดอร์
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🔵 = สัญญาณซื้อ
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🔺 = สัญญาณขาย
👉 จะออก “เฉพาะตอนเทรนเปลี่ยนจริง”⚙️ การตั้งค่า (อธิบายทีละตัว)
🔹 อีเอ็มเอ
EMA_Fast = 10 EMA_Slow = 100
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ปรับเทรน
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ถ้าอยาก “นิ่งขึ้น” → ใช้ 20 / 200
🔹 เขตปกครองพิเศษ
SAR_Step = 0.01 SAR_Max = 0.10
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Step ต่ํา → นิ่ง แต่ช้า
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Step สูง → ไว แต่หลอก
👉 ค่าแนะนำ:
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ทอง: 0.02 / 0.2
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EURUSD: 0.01 / 0.1
🔹 Transition (จุดเหลือง)
TransitionBars = 2
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จำนวนแท่งช่วงเปลี่ยนเทรน
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แนะนํา: 2–3 เท่านั้น
🔹 EMA Filter (ตัวกัน Sideway)
UseEMAFilter = true MinEMAGapPoints = 5
🔥 ตัวนี้โคตรสำคัญ
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ถ้า EMA ใกล้กัน = Sideway → ไม่เข้า
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ถ้าห่าง = เทรนจริง
👉 ค่าที่ควรใช้:
|สินทรัพย์
|ค่า
|EURUSD M1
|3–10
|EURUSD H1
|20–80
|GOLD M1
|150+
🔹 Signal Offset (ตำแหน่งลูกศร)
SignalOffsetPoints = 80
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ยิ่งมาก → ลูกศรห่างแท่ง
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แนะนำ:
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ทอง: 100–200
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Forex: 30–80
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🔹 แสดงสัญญาณ
ShowSignals = true
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เปิด/ปิดลูกศร
🔹 ลบเส้นกริด
RemoveGrid = true
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ให้กราฟดูสะอาด
สูตรเข้า (โคตรนิ่ง)
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รอ “จุดเหลือง” จบ
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ดูว่า:
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EMA แยกชัด
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SAR เปลี่ยนฝั่ง
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เข้าไม้แรก
สูตรเทพ (สายคุณ)
👉 ใช้คู่กับ Fractal
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เข้า Buy ที่:
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Fractal ล่าง + SAR เขียว
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Sell → “ให้ Buy ได้” (สายสวน)
❌ สิ่งที่ห้ามทำ
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เข้าในช่วงจุดเหลือง
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EMA ยังไม่แยก
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SAR flip บ่อย (Sideway)
ถ้าจะขายบน MQL5 ให้เพิ่ม:
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RSI filter
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ADX > 25
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ATR กันไซด์เวย์
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ตัวกรอง MTF (ยืนยัน M15)
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เขียว = ตามเทรน
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แดง = ตามเทรน
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เหลือง = หยุด
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ลูกศร = เข้า