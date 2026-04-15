产品描述

Local Trade Copier and Safety Manager 是一款专为同一台电脑或 VPS 上的不同 MetaTrader 5 终端之间进行超快速交易跟单而设计的高级工具。与基于云端的系统不同，本软件通过本地二进制文件进行通信，确保了极低的延迟和极高的数据安全性。

独家止损/止盈（SL/TP）同步技术

本 EA 区别于市场上所有其他跟单软件的核心在于其革命性的保护水平管理方法：

基于距离的同步（非价格同步） ：与普通的跟单软件不同，本软件不根据主控端（Master）的价格设置止损和止盈。在不同经纪商之间复制绝对价格常因报价和点差差异导致严重错误，造成跟单端（Slave）的止损过窄或过宽。我们的系统计算主控端入场价格的精确点数距离，并在跟单端按比例复制，确保无论使用哪家经纪商，风险管理都保持一致。

智能点差缓冲（Smart Spread Buffer）：您可以为跟单端的止损添加自定义“缓冲”。这一功能至关重要，它可以防止跟单端经纪商较高的点差导致在主控端实际触及止损水平之前提前平仓离场。

可靠性与稳健性

系统的核心基于“信任执行”（Trust Execution）逻辑。该 EA 的开发旨在极力避免执行失败。通过持续的监控系统，跟单端实例不仅验证开仓，还验证主控端持仓的正确关闭。如果订单未能立即执行，EA 将启动恢复协议，确保跟单端持仓始终同步，大幅降低操作偏差的风险。

针对自营交易公司（Prop Firm）和账户管理的优化

对于管理有严格风险规则的自营交易公司账户的用户，这是理想的解决方案：

每日盈亏限制（Daily Profit / Loss Limit） ：允许设置每日最大亏损百分比。一旦触及，EA 将关闭所有交易并停止运行，以保护账户。

净值目标高/低位（Equity Target High/Low）：定义特定的净值阈值，以便在达到挑战目标后自动终止操作，或设置最低安全阈值以保护剩余资金。

跟单交易防检测保护

针对同时运行多个挑战赛账户的用户，本 EA 提供了防止检测到跟单行为的工具（如果执行情况完全一致，这种行为通常是被禁止的）：

延迟执行（Delayed Execution） ：根据最短时间（Min Duration Seconds）延迟开仓。

获利过滤（Profit Filter）：仅在主控端交易达到一定的点数盈利（Min Profit Points）后才开启跟单端交易。

这些过滤器允许分散不同账户之间的入场价格和执行时间，使每项交易活动在技术上有所区别，同时遵循相同的主控策略。

核心特点与功能

手数管理与 VMPP ：专有算法使风险管理不受不同经纪商之间小数点位数差异的影响。

品种映射（Symbol Mapping） ：自动转换品种名称（例如 DAX 对标 DE40）。

反向跟单（Reverse Copy） ：反向执行交易的功能（买入变为卖出）。

安全防护（Safety Guards）：包括防止订单刷屏保护、闪崩检测以及单笔交易最大手数限制。

用户界面

本 EA 在图表上设有一个实时信息框，显示连接状态、当日盈亏以及激活的安全阈值。整个图形界面和颜色均可由用户完全自定义，以便清晰直观地监控操作。