Grok ZScore Pair MT5

EA que opera basado en el indicador de entrelazamiento de GBPUSD y USDCAD; se ejecuta en GBPUSD M1.

Depósito mínimo: 1.000/0,01 LOTE/1% de beneficio ; mínimo absoluto: 1000/0,02lote/2% de beneficio. Apalancamiento de cuenta 1:500.

Por defecto, sólo opera con GBPUSD y USDCAD.

Cláusula de riesgo y exención de responsabilidad

El comercio de divisas está altamente apalancado y conlleva un riesgo sustancial de pérdida. El rendimiento pasado de este EA no garantiza resultados futuros. Puede perder todo o parte de su capital invertido. Utilice sólo capital de riesgo que pueda permitirse perder. El desarrollador no se hace responsable de las pérdidas financieras, fallos técnicos o discrepancias del broker que puedan ocurrir durante el uso de este software. Pruebe siempre en una cuenta de demostración y busque asesoramiento financiero independiente antes de empezar a operar.