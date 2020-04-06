TaolishenMT5

VPS

PASS:Qq2356692354 对于交易者而言，EA是一个极其强大的工具，它一个**忠实的执行者**。更是能够产生稳定盈利的**交易逻辑和策略思想**。 对于交易者而言，EA是一个极其强大的工具，它一个**忠实的执行者**。更是能够产生稳定盈利的**交易逻辑和策略思想**。 但前提是你需要拥有一个优秀的EA

Taolishen的核心功能:

1 单货币交易

2 多货币对冲交易

3 实时市场交易

4 挂单交易

5 交易频率切换

6 多种加仓方式切换

7 加仓量及持仓量可控性

8 定向交易设定

9 买/卖交易策略方式的独立性

关于EA的交易

1. **自动入场（开仓）**

2. **自动出场（平仓）**

3. **自动风险管理**

4. **高频交易与多品种监控**

5. **回溯测试**

---

### 用户如何自定义各种各样的策略？

这正是EA的魅力所在。理论上，任何可以被量化和规则化的策略，都可以编程实现为EA。以下是一些常见的策略类型和自定义思路：

#### 1. 技术指标型策略

#### 2. 价格行为型策略

这类策略更侧重于纯粹的价格走势和图表形态。

* **例子**：

* **支撑阻力**：在关键的支撑位挂多单，在阻力位挂空单。

* **K线形态**：识别出“锤子线”、“吞没形态”、“黄昏之星”等经典形态后自动交易。

* **突破交易**：当价格突破某个重要的盘整区间或前高/前低时，顺势入场。

* **自定义点**：用户可以定义如何识别支撑阻力（例如，前期高低点、斐波那契回撤位）、以及K线形态的具体构成规则。

#### 3. 网格与马丁格尔策略

这类策略试图通过仓位管理来捕捉市场的任何波动，但风险通常较高。

* **例子**：

* **网格交易**：在某个价格区间内，等间距地设置一系列买入和卖出订单。无论价格向哪个方向波动，都有订单可以获利。

* **马丁格尔**：在每一笔亏损的交易后，加倍下一笔交易的仓位，期望在一次盈利后能覆盖所有亏损并实现盈利。

* **自定义点**：用户可以设置网格的间距、层数、每层的仓位大小，以及马丁格尔的起始仓位、加仓倍数和止损线。

#### 4. 套利与对冲策略

这类策略试图利用市场间的价差或相关性来获取低风险收益。

* **例子**：

* **统计套利**：寻找两个高度相关的品种（如EUR/USD和GBP/USD），当它们的价差偏离历史正常范围时，做多弱势品种，做空强势品种，期待价差回归。

* **时间套利**：在不同交易所或不同时间段利用微小的价格差异进行交易（对网络和执行速度要求极高）。

* **自定义点**：用户可以定义相关的品种对、计算价差的方法、以及触发交易的偏离阈值。

#### 5. 基本面新闻交易策略

虽然MT4/MT5不直接提供基本面数据，但可以通过其他方式间接实现。

* **例子**：

* **波动性捕捉**：在重要经济数据（如非农、CPI）公布前几分钟，在市场两侧挂上突破单（Buy Stop和Sell Stop），无论价格向哪个方向剧烈波动，都能捕捉到行情。

* **通过时间触发**：设定在特定新闻事件发生的时间点附近，自动执行某种操作。

* **自定义点**：用户可以预设新闻事件的时间、挂单的距离、以及订单的有效期。

### 总结

**EA的核心价值在于将模糊的主观决策，转变为精确、可回溯、可执行的客观规则。**

**优势：**

* **纪律性**：杜绝情绪干扰（恐惧、贪婪）。

* **效率**：24小时不间断工作，反应速度远超人类。

* **精准**：严格执行预设策略，分毫不差。

* **可验证性**：通过回溯测试验证策略的有效性。

**挑战与风险：**

* **过度优化**：在历史数据上表现完美的策略，在未来可能失效。

* **技术故障**：网络中断、平台卡顿等可能导致严重损失。

* **市场环境变化**：一种策略不可能在所有市场行情（如趋势市、震荡市）中都盈利。

* **编程能力**：需要具备一定的编程知识来编写或修改EA。