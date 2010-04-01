TreasureHunterMT4

ForexXcelerator Andrey Kozak 专家

機器人使用突破布林帶指標線的交易策略。 該策略的本質在於不斷分析指標線並為其線尋找最有效的突破點。 當價格在其中一個方向突破指標線時，機器人會在該方向開倉並開始跟隨它。但機器人不會在每次指標線被突破時開倉，而只會在它突破的那些地方開倉認為它是最有效的。 這是一個非常可靠的策略，多年來已被全球數以千計的交易者測試過。 這是 GPTchat 提供學習的有效剝頭皮策略之一。 人工智能認為，這是 M5 時間框架內最有效的交易剝頭皮策略之一。 我們也會認同人工智能，並在實踐中證實這一策略的有效性。 機器人優勢： 不使用鞅。 手數由交易者在設置中指定。 餘額每增加10%，手數將增加10% 機器人使用自適應風險管理功能 使用機器人的建議： 貨幣對 GBPUSD M5期 最低初始餘額 $500 起 ECN賬戶類型 機器人設置： Lots - 開立訂單的手數。 TrailingStop - 追踪止損大小。 Open_Order - 開倉交易過濾器。 Spread - 貨幣對的平均交易點差，用於正確計算風險。 Magic - 一個獨特的幻數。